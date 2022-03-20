Худший месяц «ПСЖ»: вылеты из турниров и всеобщая ненависть. Без Месси – 0:3 от кризисного «Монако»

Обыгрывают только аутсайдеров.

Проблемы «ПСЖ» продолжаются: в воскресенье лидер Лиги 1 проиграл «Монако» 0:3. Месси пропускал матч из-за болезни, но и без него атака впечатляла – Мбаппе, Неймар, Ди Мария на месте. Они забрали себе мяч (61% владения), но не забили ни разу (хотя пару опасных моментов все-таки создали).

Как все было? У «Монако» очнулись форварды, Головин провел достойный матч

Как все было? В первом тайме Виссам Бен-Йеддер замкнул прострел с правого фланга, во втором вышедший на замену Кевин Фолланд добавил второй и заработал пенальти, который реализовал все тот же Бен-Йеддер. Прорвало – оба еще не забивали в марте, а «Монако» осел в ужасной форме: одна победа в восьми последних матчах, вылет из Лиги Европы от португальской «Браги», место в середине таблицы Лиги 1. А еще в субботу прошла новость о возможной большой чистке в клубе: под угрозой тренер Клеман, вице-президент Петров и спортивный директор Митчелл. На фоне кризиса разгром выглядит еще мощнее.

По ударам равенство – по 13. Но у монегасков больше выстрелов в створ (8 против 6) и лучше показатель ожидаемых голов: 2,5 xG против 1,51 xG. Победа по делу.

Александр Головин вышел в стартовом составе. Российский полузащитник старательно прессинговал, исполнял стандарты и сделал 3 передачи под удар – больше всех в составе «Монако» (у «ПСЖ» столько же у Неймара и Верратти). Головина заменили сразу после второго гола.

А вот «ПСЖ» с внутренними проблемами справляется плохо. Маурисио Почеттино это признает: «Вылет из Лиги чемпионов сильно по нам ударил. Команда должна отпустить то поражение. Это мешает нам показывать лучший футбол. Пауза на матчи сборных поможет нам исправить ситуацию».

Но точнее всего всю трудность ситуации выразил Тьерри Анри: «Нельзя говорить о тактике, когда у команды отсутствует желание играть в футбол».

Ужасы «ПСЖ»: поражения, война с фанатами и ожидание чистки

Последний месяц дела у парижан идут действительно ужасно: с 19 февраля команда Маурисио Почеттино проиграла уже четвертый матч. Обыграли за это время только проблемные «Сент-Этьен» (тогда 16-е место) и «Бордо» (20-е место и 70 пропущенных голов) в домашних матчах.

Еще «ПСЖ» вылетел из всех кубковых соревнований. Поражение от «Реала» – самое болезненное, но ведь и Кубок Франции закончился в 1/8 проигрышем в серии пенальти против «Ниццы». «Ницца», кстати, закрепила успех – 5 марта обыграла парижан и в чемпионате (1:0).

Это все не нравится болельщикам. Даже в победном матче против «Бордо» освистали Неймара и Месси. Досталось и руководству клуба: на трибунах были баннеры «Руководство в отставку» и «Мбаппе в Париже, Леонардо – у позорного столба».

Около базы офиса «ПСЖ» появились граффити «Леонардо – убирайся», «10 лет посредственности», «Нам за вас стыдно» и «Где ваша гордость за проект?». Это уже настоящая война фанатов с руководством.

Летом в «Пари Сен-Жермен» намечается чистка. С Ди Марией не продлят контракт, есть слухи об уходе Месси, Неймара, Икарди, параллельно идут поиски нового тренера на место Почеттино.

Но самая большая вероятность ухода – у Леонардо. Спортивный директор потерял контроль над ситуацией. Например, по данным RMC Sport, бразилец после вылета из ЛЧ успокаивал игроков и говорил, что они заслуживают победы в турнире.

Аль-Хелайфи, возможно, тоже недоволен Леонардо – As пишет, что боссов разочаровали трансферы Леонардо и потеря Мбаппе (едет в «Реал»), поэтому летняя отставка вполне реальна.

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Маркиньос после поражения от «Монако» пытался привести партнеров в чувство: «Если мы продолжим так играть, то наш титул под опасностью». Бразилец, конечно, преувеличивает: за 9 туров до конца отрыв «ПСЖ» от второго места – 13 очков. Такое разбазарить будет сложно.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe, Benoit Tessier; East News/Valery HACHE / AFP; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency