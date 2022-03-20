Нойер побил рекорд Кана и убежал в поле. Однажды Гвардиола чуть не выпустил его в полузащиту

Тренера отговорили.

«Бавария» в субботу разобралась с берлинским «Унионом» 4:0, попутно добавив несколько достижений.

Во-первых, команда побила рекорд по числу матчей в Бундеслиге – 1935. Мюнхенцы превзошли показатель «Вердера». На счету клуба из Бремена 1934 игры в высшем дивизионе.

Во-вторых, Мануль Нойер одержал 311 побед в Бундеслиге. Кипер обновил рекорд Оливера Кана, на счету которого 310 побед в чемпионате Германии. На прошлой неделе Нойер также превзошел Кана по матчам в воротах «Баварии» в ЛЧ – 104 против 103.

В игре против «Униона» Ману отразил 5 ударов в створ, сама «Бавария» при четырех голах попала в створ лишь 6 раз.

Впрочем, в концовке Нойер все же заскучал, поэтому развлек себя привычным выходом в поле.

Гвардиола хотел пробовать Нойера в поле. В 2022-м сменщик Ману вспомнил об идее

Второй вратарь «Баварии» Свен Ульрайх в январе всерьез говорил, что Мануэля вполне можно было бы использовать в качестве полевого футболиста. Тогда мюнхенцам предстояла игра с «Гладбахом» без ряда основных игроков, выпавших из-за ковида.

Нойер тоже заболел, но если бы этого не случилось, то Ульрайх видел его в поле: «Ману – лучший вратарь в мире по игре ногами, теоретически он мог бы играть полевого. У него есть необходимое телосложение, а с его футбольным классом он, безусловно, смог бы это сделать. К сожалению, он был недоступен, иначе мы бы могли собрать интересный состав – я в воротах, а он в поле».

Такая идея всплывает в «Баварии» уже не в первый раз – об этом всерьез задумывался еще Пеп Гвардиола. «Клуб досрочно выиграл Бундеслигу, поэтому Пеп решил выпустить Нойера в полузащиту на следующий матч. Мне стоило больших усилий отговорить его. Наши соперники могли расценить это как неуважение», – вспоминал бывший председатель «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Мануэль не теряет надежд когда-нибудь сыграть в поле: «Тут важно не забывать про уважение к сопернику. Делать это против команды, которая ведет борьбу за выживание или рвется в еврокубки, было бы неправильно».

При этом тот же Румменигге уверен – Мануэль отлично бы себя показал в центре поля.

Ману обожает игру на выходах: был ситуативным опорником, левым защитником и залетал на чужую половину

Еще в 2015-м Бундеслига собрала целый топ из выходов Ману.

А вот пример из Бундеслиги этого сезона. На чужой половине поля!

Уровень турнира для Нойера не важен.

Например, он может спокойно изобрести новую позицию в матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». В тот день он 66 раз коснулся мяча – это больше, чем у любого другого игрока лондонцев, по числу и проценту точных передач он также обошел всех соперников.

И непринужденно отыгрывает опорника в Кубке.

Нойер убежден – вратари в современном футболе должны помогать в создании моментов в атаке. Вот его мысли из 2021-го: «Все больше и больше команд начинают атаки от своих ворот. Для этой философии вам нужен вратарь, который может хорошо отдавать передачи.

Всегда говорили, что нападающий – это первый защитник. Я думаю, что в наши дни вратарь должен быть первым нападающим».

Фото: globallookpress.com/Frank Hoermann / SVEN SIMON; кадры трансляции