🇫🇷 Вот это счастье – первый вызов в сборную! Здесь слезы, гордость и неописуемая радость 29-летнего Жонатана Клосса

Да-да, это тот самый парень – отпраздновал с командой и болельщиками.

В скромном «Лансе» мегапраздник – в сборную Франции вызвали местного латераля Жонатана Клосса.

Игрок ждал этого в особой атмосфере: весь «Ланс» смотрел оглашение заявки. Услышав фамилию Клосса, одноклубники устроили водный фейерверк и долго плясали от счастья.

А потом обнимали Жонатана. Он не сдержал слез.

Перед матчем с «Клермоном» болельщики «Ланса» с особенной страстью приветствовали своего героя.

Стадион весь матч пел в честь Жонатана.

После матча Клосс пошел поблагодарить фанатов – и вместе с ними еще раз отпраздновал вызов в одну из главных сборных мира.

Вы только посмотрите, как он счастлив!

Устроил целое шоу с огромным флагом.

И закутался в него, чтобы было теплее и уютнее.

Взлет Клосса – чистая магия

Да, это про него вы могли читать у нас: Артем Денисов заметил историю несколько месяцев назад, но теперь она еще ярче. Напомним главное.

Полтора года назад Клосс подписал контракт с «Лансом» – это первый клуб топ-дивизиона в карьере парня. А ведь ему уже 29 лет.

Да что там высшие лиги – Клосс заиграл на профессиональном уровне только в 25.

Жонатан выпустился из академии «Страсбура» в 18 лет – и оказался никому не нужен. Для кого-то это могло стать трагедией, но Клосс лишь вздохнул с облегчением.

«Наше мышление пытались роботизировать. Каждый день – тренировки, в выходные – один матч. Никто не будет спрашивать, доволен ли ты процессом. После выпуска я просто начал играть в удовольствие. Наслаждался футболом все 90 минут, – вспоминал игрок в интервью Лиге 1. – Потом мне исполнилось 20, и пришлось задуматься. У друзей была работа, отдельное жилье, а я даже не мог приготовить простую еду. Самым сложным стало принятие того факта, что я ничего не умею делать. Кроме игры в футбол. Если ничего не добьюсь в футболе, ничего не добьюсь и в жизни».

Клосс поднажал – и теперь претендует на статус одного из самых опасных крайних в мире. В Лиге 1-2021/22 он уже набрал 4+9. По ключевым созидательным метрикам латераль «Ланса» держится в европейском топе. Его обгоняет только Трент – во Франции конкурентов совсем нет.

При этом сборная долго оставалась для Жонатана мечтой. Клосс всегда говорил, что ему нравятся попытки Дешама играть в пять защитников. Дидье говорил, что Жонатан – один из кандидатов, но вызова все не было и не было.

И вот момент настал. Мечты сбываются.

Фото: instagram.com/rclens; East News/FRANCOIS LO PRESTI/AFP