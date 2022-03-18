Камбэк вечера: Фофана из «Лестера» не играл семь месяцев из-за перелома ноги – и сразу забил «Ренну»

Вывел клуб в 1/4 Лиги конференций.
Матчи «Лестера» и «Ренна» в Лиге конференций (3:2 по сумме, «лисы» прошли дальше) подарили теплый сюжет.
В ответной встрече на поле впервые за 224 дня вышел 21-летний защитник «Лестера» Уэсли Фофана. Из-за перелома ноги он не играл семь месяцев. Семь месяцев!
Но Уэсли еще и забил. И вывел «Лестер» в четвертьфинал Лиги конференций – так далеко в еврокубках клуб забирался лишь в 2017-м. Тогда сенсационный чемпион Англии остановился в 1/4 ЛЧ, уступив «Атлетико».
«Он просто вышел и забил. Я восхищаюсь этим железным парнем», – радовался бывший игрок «Лестера» Иван Робертс. Гол француза перечеркнул старания «Ренна» – клубу из Лиги 1 не хватило одного мяча, чтобы отыграться за 0:2 в первом матче.
Фофана забил головой после подачи Лукмана и сразу побежал к Брендану Роджерсу – тренер всегда поддерживал парня. А ведь Уэсли было очень и очень сложно.
Фофана травмировался в товарняке. Он так мощно стартовал в Англии, что привлек «Реал»
Сломали Уэсли во время предсезонки: в начале августа в игре с «Вильярреалом» в него влетел нападающий Фер Ниньо.
Фофану унесли с поля на носилках. За фол Ниньо дали только желтую карточку – а потом он еще и забил гол. Матч закончился со счетом 3:2.
Уэсли же получил перелом малоберцовой кости и оставил Роджерса с проблемами в защите. Вылет Фофаны и травмы Джонни Эванса вынудили идти на рынок: «Лестер» купил у «Саутгемптона» защитника сборной Дании Янника Вестергора. Но на прежний уровень надежности «Лестер» так и не вернулся.
Фофана перешел в «Лестер» летом 2021-го из «Сент-Этьена» и провел 28 матчей в АПЛ. Его спокойная играя привлекла внимание «Реала»: мадридцы искали замену для собиравшегося в «МЮ» Варана.
«Слухи о «Реале» – честь для меня. Это команда моей мечты, – восхищался Уэсли в сентябре. – Это крупнейший клуб мира. Я мечтаю о том, чтобы когда-нибудь сыграть за него. Жаль, что все вышло именно так печально, но я знаю, что вернусь намного сильнее».
Камбэк удался.
- Дата проведения
- 17 марта, 20.45, «Роазон Парк»
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Ренн –
Алемдар, Траоре, Агерд, Омари, Трюффер (Мелинг, 76), Мартен (Те, 58), Сантамария, Маер, Бурижо, Лаборд (Чауна, 76), Терье (Гирасси, 68).
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Лестер –
Шмейхель, Джастин, Амарти, Фофана (Вестергор, 78), Томас, Ндиди (Мэддисон, 60), Тилеманс, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон (Лукман, 12; Рикарду Перейра, 78), Барнс, Ихеаначо.
Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling; REUTERS/Stephane Mahe
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