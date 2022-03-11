«Барсу» засушил вратарь, который ей принадлежит. Но сейчас Пенья на «Камп Ноу» тащил за «Галатасарай»

Героя вечера Хави уже ждет обратно.

«Галатасарай» выстрадал нулевую ничью с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Это заслуга арендованного 23-летнего кипера «Барсы» Иньяки Пеньи.

У него не просто сухой матч против родного клуба, но и как минимум три мегасэйва.

На 26-й минуте Пенья в шикарном прыжке остановил обводящий удар Мемфиса Депая со штрафного.

В конце первого тайма Иньяки снова столкнулся с Мемфисом – и в этот раз тоже победил.

На 58-й минуте Пенье пришлось отражать удар под перекладину от Серхио Бускетса. Иньяки и к этому был готов.

«Я доволен своей игрой. Я вижу поддержку от болельщиков «Галатасарая» – и они действительно крутые. Они поддерживают нас в самых сложных ситуациях, их мнение для меня очень важно», – смущался героический кипер после матча.

А ведь «Барса» до этого забивала 17 матчей подряд, засушить не получалось ни у кого с декабря.

Хави уже ждет Пенью обратно. Отпускал в аренду с болью ради практики

Хави – фанат таланта испанца. Перед матчем он даже говорил про Иньяки отдельно.

«Для меня решение об аренде Иньяки Пеньи было очень трудным, но ему пришлось уйти, чтобы получать хоть какое-то игровое время. Он – отличный вратарь и должен как можно больше играть.

Иньяки ничего не боялся, когда уходил. Он сказал нам, что просто хочет играть. У него все хорошо, и мы хотим, чтобы он вернулся в «Барсу» и стал частью нашей команды».

Сам Пенья тоже полон надежды:

«У меня есть контракт с «Барселоной» и я ушел только ради того, чтобы больше играть. Я мечтаю вернуться в «Барсу» и осознаю, что должен выложиться по полной ради этой мечты. Я готов, но чтобы ни случилось – сейчас я сосредоточен на «Галатасарае».

«Иньяки Пенья мотивировал оборону своей команде и был очень хорош в передачах. Посмотрим, будет ли он с нами летом», – ничего не исключает директор «Барсы» по скаутингу Йорди Кройфф.

«Он отлично сыграл. Но испортил нам вечер», – резюмировал Хави.

Вообще-то Иньяки уже даже приносил «Барселоне» заметные победы. В 2018-м он помогал команде выигрывать Юношескую лигу УЕФА – Лигу чемпионов для молодежи.

В том турнире он три раза сыграл на ноль в плей-офф (с «ПСЖ», «Атлетико» и «Челси» в финале), только в полуфинале пропустил много, но там было совсем веселье: выиграли у «Сити» 5:4.

Кстати, лучшим бомбардиром той Юношеской лиги стал Иван Игнатьев, это тогда 30 тысяч зрителей приходили на молодежный состав «Краснодара» против «Реала».

Иньяки Пенья в то время блеснул, развился до уверенного первого номера в команде из плей-офф Лиги Европы (правда, в чемпионате Турции «Галатасарай» только 12-й) и теперь засушил «Барсу» на «Камп Ноу».

Через неделю – перепроверка в Стамбуле.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO; Gettyimages.ru/David Ramos; East News/LLUIS GENE / AFP; FC Barcelona