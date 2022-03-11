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«Барсу» засушил вратарь, который ей принадлежит. Но сейчас Пенья на «Камп Ноу» тащил за «Галатасарай»

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Героя вечера Хави уже ждет обратно.

«Галатасарай» выстрадал нулевую ничью с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Это заслуга арендованного 23-летнего кипера «Барсы» Иньяки Пеньи.

У него не просто сухой матч против родного клуба, но и как минимум три мегасэйва.

На 26-й минуте Пенья в шикарном прыжке остановил обводящий удар Мемфиса Депая со штрафного.

В конце первого тайма Иньяки снова столкнулся с Мемфисом – и в этот раз тоже победил.

На 58-й минуте Пенье пришлось отражать удар под перекладину от Серхио Бускетса. Иньяки и к этому был готов.

«Я доволен своей игрой. Я вижу поддержку от болельщиков «Галатасарая» – и они действительно крутые. Они поддерживают нас в самых сложных ситуациях, их мнение для меня очень важно», – смущался героический кипер после матча.

А ведь «Барса» до этого забивала 17 матчей подряд, засушить не получалось ни у кого с декабря.

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Хави – фанат таланта испанца. Перед матчем он даже говорил про Иньяки отдельно.

«Для меня решение об аренде Иньяки Пеньи было очень трудным, но ему пришлось уйти, чтобы получать хоть какое-то игровое время. Он – отличный вратарь и должен как можно больше играть.

Иньяки ничего не боялся, когда уходил. Он сказал нам, что просто хочет играть. У него все хорошо, и мы хотим, чтобы он вернулся в «Барсу» и стал частью нашей команды».

Сам Пенья тоже полон надежды:

«У меня есть контракт с «Барселоной» и я ушел только ради того, чтобы больше играть. Я мечтаю вернуться в «Барсу» и осознаю, что должен выложиться по полной ради этой мечты. Я готов, но чтобы ни случилось – сейчас я сосредоточен на «Галатасарае».

«Иньяки Пенья мотивировал оборону своей команде и был очень хорош в передачах. Посмотрим, будет ли он с нами летом», – ничего не исключает директор «Барсы» по скаутингу Йорди Кройфф.

«Он отлично сыграл. Но испортил нам вечер», – резюмировал Хави.

Вообще-то Иньяки уже даже приносил «Барселоне» заметные победы. В 2018-м он помогал команде выигрывать Юношескую лигу УЕФА – Лигу чемпионов для молодежи.

В том турнире он три раза сыграл на ноль в плей-офф (с «ПСЖ», «Атлетико» и «Челси» в финале), только в полуфинале пропустил много, но там было совсем веселье: выиграли у «Сити» 5:4.

Кстати, лучшим бомбардиром той Юношеской лиги стал Иван Игнатьев, это тогда 30 тысяч зрителей приходили на молодежный состав «Краснодара» против «Реала».

Иньяки Пенья в то время блеснул, развился до уверенного первого номера в команде из плей-офф Лиги Европы (правда, в чемпионате Турции «Галатасарай» только 12-й) и теперь засушил «Барсу» на «Камп Ноу».

Через неделю – перепроверка в Стамбуле.

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Барселона Испания – Галатасарай Турция 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
10 марта, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Барселонатер Стеген, Дест, Араухо (Пике, 46), Эрик Гарсия, Альба, де Йонг, Нико Гонсалес (Бускетс, 46), Педри, Депай (Обамеянг, 61), Траоре (де Йонг, 80), Ферран Торрес (Дембеле, 46).
ГалатасарайПенья, Боэ, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт, Фегули (Чикылдэу, 79), Антальялы, Актюркоглу (Йылмаз, 90), Кутлу, Бабел (Кылынч, 68), Мохамед (Гомис, 68).
Предупреждения:
Кутлу (30), Депай (35), Антальялы (77), Альба (89).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO; Gettyimages.ru/David Ramos; East News/LLUIS GENE / AFP; FC Barcelona

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