Малиновский убрал «Байер» за 2 минуты, сделал в ЛЕ 1+2. Руслан снова в топ-форме

Гол отмечал безрадостно.

Руслана Малиновского в Лиге Европы не остановить: после дубля в ворота «Олимпиакоса» на прошлой стадии турнира он прошелся по «Байеру» Азмуна: гол и две голевые, из которых сложились 3:1 в первом матче 1/8 финала.

Малиновскому понадобилось меньше получаса.

Руслан начал очень резво: на 23-й минуте откликнулся на ответную передачу от Луиса Муриэля и четко реализовал выход на ворота Лукаша Градецки (момент на видео – с 1:21).

Видно было, праздновать Малиновскому не хочется. Он поднял руки к небу, принял поздравления партнеров и пошел работать дальше.

Всего через минуту пробрался через и отдал под удар тому же Муриэлю – колумбиец вывел вперед.

В самом начале второго тайма снова продавил, снова пас на колумбийца – и «Байер» пропустил третий.

Связка Руслана и Луиса придумала все три гола команды. Руслан вообще идет на рекорд по голам за сезон в «Аталанте»: в этом сезоне он уже вколотил 10 мячей во всех турнирах, до новой планки остался всего один гол.

У Малиновского пять результативных действий за три последних матча.

Секрет успеха – в вере партнеров и персонально Гасперини

Малиновский рассказывал про важнейший элемент своего прогресса.

«От меня мистер требует обострять, даже если по этой причине допускаю брак в передачах. Если бы я играл назад и поперек, не играл бы в команде. Моя задача – атаковать пространство.

Гасперини считает, что если мы атакуем, теряем мяч и быстро его отбираем, получаем больший шанс забить, чем в позиционной атаке. Потеря мяча при условии, что мы быстро вступаем в отбор, не проблема», – отлично объяснял момент Руслан.

Малиновский действительно прогрессирует. А ведь начало сезона у него было непростым: резко сбавил по сравнению с прошлым сезоном, по несколько матчей без результативных действий.

Сложности объяснить нетрудно: все из-за операции. Она помешала пройти полноценную предсезонку, добирать форму пришлось по ходу.

«Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу! Он важен. У него феноменальная левая нога, – говорил партнер по полузащите Ханс Хатебур. – Он сам тоже сильный и мощный. Когда у него мяч под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет. Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим все сказано.

Вижу его каждый день – в последний месяц он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся».

Фото: REUTERS/Daniele Mascolo