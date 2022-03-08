Роналду за 5 лет забил один гол со штрафного. Пять наших эффективнее – среди них Смолов, Миранчук и Уткин

Даниил Уткин из «Ахмата» лучше всех в Европе исполняет штрафные. У него уже 4 реализованных попытки только за этот сезон РПЛ. Это с отрывом больше, чем за 5 лет реализовал в чемпионатах Криштиану Роналду. У португальца один гол (за «Ювентус»-2019/20) при 72 попытках (15 – «Реал», 52 – «Юве» и 5 – «МЮ»). Для сравнения, Уткин положил четыре с десяти ударов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Даниил не единственный из россиян, у кого получается бить со штрафных эффективнее Роналду. За этот же отрезок (с сезона-2017/18) больше со штрафных в чемпионате забили еще четыре игрока.

У Алексея Миранчука три гола за 27 попыток.

Жоазиньо (россиянин!) положил те же три мяча за 13 ударов. Игрок «Сочи» может так:

View this post on Instagram A post shared by Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Федора Смолова (2 гола за 17 попыток) иногда мотивирует соперник.

Перед голом «Спартаку» со штрафного нападающий улыбнулся, затем объяснив все так: «Это было адресовано Квинси Промесу. Потому что он мне говорил, что я не забью, так как это стресс и давление. А я ему сказал в этот момент: «Смотри». Ну вот, собственно, это и произошло».

View this post on Instagram A post shared by МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

Те же два удара реализовал Иван Обляков, причем у него было чуть меньше попыток – 15.

Фото: globallookpress.com/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency; fc-akhmat.ru