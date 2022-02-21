«Барселона» счастлива: первый разгром с Хави, хет-трик Обамеянга, здоровый Педри. Даже Дембеле с ассистом!

«Барселона» в гостях уверенно разобралась с «Валенсией» – 4:1. Возможно, через призму времени этот матч станет главным маркером возрождения. Сейчас клуб точно может наслаждаться.

И причин много.

1. Это первая разгромная победа «Барселоны» при Хави – в 19-м матче тренера! С момента его назначения «Барса» забивала и по 3, и по 4 мяча, но ни разу разница между забитыми и пропущенными не составляла три и более голов.

2. Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик (правда, постфактум – гол Педри переписали на него уже после матча). Это первый хет-трик габонца с августа, а у «Барсы» три за матч последним отгружал Лео Месси в феврале 2020-го.

«Он забивает голы в течение всей своей карьеры. Хорошо находит пространство, – похвалил Обамеянга Хави. – Он зрелый, умный, скромный и позитивный. Я им доволен. Два гола (на тот момент еще не было известно, что на него переписали третий – Sports.ru) должны придать ему уверенность в своих силах».

3. Появилась реализация моментов – этого очень сильно не хватало против «Наполи» в Лиге Европы. Статистика подтверждает: «Барса» била по воротам реже «Валенсии» (7 ударов против 11), но моменты каталонцев выглядели намного острее: 2,29 против 0,79 по xG, а соперник реализовал свой единственный явный момент. Владение и контроль над территорией тоже остались за «Барселоной» – 64% против 36%.

Хави тоже доволен: «Мы были очень эффективны. Во втором тайме нам пришлось помучиться и пахать, не хватало пауз и спокойствия. Но первый тайм был очень хорош. Мы довольны, мы взяли важные три очка на тяжелом выезде, забив прекрасные голы».

4. Педри возвращается. После долгих месяцев восстановления он потихоньку закрепляется в составе. Гол, который впоследствии превратился в ассист, лишь статистически дополняет визуальное наслаждение игрой испанца.

Его аккуратно подводят к старту – после двух матчей в основе в этот раз он появился только на замену. Все знают, каким железным человеком может быть Педри, но нет смысла рисковать до набора оптимальной формы.

Хави не стесняется самых мощных комплиментов: «Педри – суперталант. Он лучший игрок на своей позиции, а ему только 19 лет. Он дает нам передышку, не теряет мяч. Играет поистине знаковую роль. По уровню таланта нет другого такого футболиста в мире».

5. «Барса» не проигрывает в Ла Лиге уже девять матчей – 2,5 месяца. Да, были неудачи в Кубке и Суперкубке, но вот в чемпионате все замечательно. серия без поражений уже 6 матчей. Да и вообще любопытно, что Хави пока уступил лишь в одной игре Ла Лиги – против «Бетиса».

6. «Барселона», которая в какой-то момент бесконечно отставала от лидеров, уже обошла в таблице «Атлетико», имея матч в запасе, и ворвалась в лигочемпионскую четверку. Да, по потерянным до «Реала» далеко (12 баллов), но после 13-го тура каталонцы с таким же отставанием шли на 8-м месте. «Барсе» крайне важно попасть в ЛЧ – потому что Лигу Европы можно и не выиграть, а вот в главный евротурнир хочется.

7. Усман Дембеле сделал голевой пас.

Неужели все правда налаживается?

Фото: REUTERS/Pablo Morano; Gettyimages.ru/Aitor Alcalde