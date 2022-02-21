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«Барселона» счастлива: первый разгром с Хави, хет-трик Обамеянга, здоровый Педри. Даже Дембеле с ассистом!

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Барселона Барселона
Усман Дембеле Усман Дембеле
Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг
Педри Педри
Хави Хави
Футбол Футбол

«Барселона» в гостях уверенно разобралась с «Валенсией» – 4:1. Возможно, через призму времени этот матч станет главным маркером возрождения. Сейчас клуб точно может наслаждаться. 

И причин много.

1. Это первая разгромная победа «Барселоны» при Хави – в 19-м матче тренера! С момента его назначения «Барса» забивала и по 3, и по 4 мяча, но ни разу разница между забитыми и пропущенными не составляла три и более голов. 

2. Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик (правда, постфактум – гол Педри переписали на него уже после матча). Это первый хет-трик габонца с августа, а у «Барсы» три за матч последним отгружал Лео Месси в феврале 2020-го.

«Он забивает голы в течение всей своей карьеры. Хорошо находит пространство, – похвалил Обамеянга Хави. – Он зрелый, умный, скромный и позитивный. Я им доволен. Два гола (на тот момент еще не было известно, что на него переписали третий – Sports.ru) должны придать ему уверенность в своих силах».

3. Появилась реализация моментов – этого очень сильно не хватало против «Наполи» в Лиге Европы. Статистика подтверждает: «Барса» била по воротам реже «Валенсии» (7 ударов против 11), но моменты каталонцев выглядели намного острее: 2,29 против 0,79 по xG, а соперник реализовал свой единственный явный момент. Владение и контроль над территорией тоже остались за «Барселоной» – 64% против 36%.

Хави тоже доволен: «Мы были очень эффективны. Во втором тайме нам пришлось помучиться и пахать, не хватало пауз и спокойствия. Но первый тайм был очень хорош. Мы довольны, мы взяли важные три очка на тяжелом выезде, забив прекрасные голы».

4. Педри возвращается. После долгих месяцев восстановления он потихоньку закрепляется в составе. Гол, который впоследствии превратился в ассист, лишь статистически дополняет визуальное наслаждение игрой испанца. 

Его аккуратно подводят к старту – после двух матчей в основе в этот раз он появился только на замену. Все знают, каким железным человеком может быть Педри, но нет смысла рисковать до набора оптимальной формы. 

Хави не стесняется самых мощных комплиментов: «Педри – суперталант. Он лучший игрок на своей позиции, а ему только 19 лет. Он дает нам передышку, не теряет мяч. Играет поистине знаковую роль. По уровню таланта нет другого такого футболиста в мире».

5. «Барса» не проигрывает в Ла Лиге уже девять матчей – 2,5 месяца. Да, были неудачи в Кубке и Суперкубке, но вот в чемпионате все замечательно. серия без поражений уже 6 матчей. Да и вообще любопытно, что Хави пока уступил лишь в одной игре Ла Лиги – против «Бетиса». 

6. «Барселона», которая в какой-то момент бесконечно отставала от лидеров, уже обошла в таблице «Атлетико», имея матч в запасе, и ворвалась в лигочемпионскую четверку. Да, по потерянным до «Реала» далеко (12 баллов), но после 13-го тура каталонцы с таким же отставанием шли на 8-м месте. «Барсе» крайне важно попасть в ЛЧ – потому что Лигу Европы можно и не выиграть, а вот в главный евротурнир хочется.

7. Усман Дембеле сделал голевой пас.

Неужели все правда налаживается?

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Еще в декабре мы составляли 7 ужасов «Барселоны»-2021/22: от расставания с Месси к вылету в Лигу Европы. Многое изменилось

Валенсия – Барселона 1:4 (0:3, 1:1)
Дата проведения
20 февраля, 18.15, «Месталья»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Обамеянг, 0:2 – 32 де Йонг, 0:3 – 38 Обамеянг, 1:3 – 52 Солер, 1:4 – 63 Обамеянг.
ВаленсияМамардашвили, Фулькье, Диакаби, Альдерете (Джемерт, 85), Гайя (Тони Лато, 65), Солер, Гильямон (Макси Гомес, 46), Мориба (Рачич, 66), Хиль, Дуро (Маркос Андре, 85), Гедеш.
Барселонатер Стеген, Дест, Араухо, Эрик Гарсия (Мингеса, 46), Альба, Гави (Траоре, 81), Бускетс, де Йонг (Педри, 60), Дембеле (Нико Гонсалес, 71), Обамеянг (де Йонг, 82), Ферран Торрес.
Предупреждения:
Альба (35), Мориба (53), Араухо (56), Нико Гонсалес (72), Тони Лато (76), Солер (77), Дест (90).

Фото: REUTERS/Pablo Morano; Gettyimages.ru/Aitor Alcalde

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