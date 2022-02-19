Каземиро пропустит ответку с «ПСЖ», хотя мог получить лишнюю желтую еще в группе. Но Анчелотти не разрешил

Вместо проходной игры пропустит важную.

Ответный матч против «ПСЖ» станет для «Реала» испытанием. «Мадриду» нужно отыгрываться (из-за сумасшедшего прохода Мбаппе), несмотря на проблемы с составом. Из-за перебора желтых карточек ответную игру пропустят Каземиро и Менди.

В Париже Каземиро предупредили на 37-й минуте – за фол в центре поля против Леандро Паредеса. Менди получил желтую уже во втором тайме, сфолив на Перейре. Карло Анчелотти посчитал, что арбитр Даниэле Орсато в обоих случаях мог быть помягче: «Мне показалось, что обе карточки были в какой-то степени излишни, так я сказал Орсато».

Каземиро специально хотел получить желтую с «Шерифом» – но Анчелотти не разрешил

Возможно, сейчас Карло Анчелотти даже немного жалеет, что не разрешил бразильцу специально получить желтую в игре с «Шерифом» – опорник бы отбыл дисквалификацию еще в группе.

Это очень популярная теория. Тогда мадридцы неторопливо праздновали победу и выход в плей-офф. Каземиро подошел к тренеру после гола Бензема и, улыбаясь, что-то спросил у Анчелотти. Итальянец же сделал неодобрительное движение головой и сказал: «Нет».

Скорее всего, бразилец хотел одобрения Анчелотти на желтую для пропуска матча с «Интером». Все логично: тогда бы перед плей-офф карточки сгорели. Но итальянец не разрешил.

Хотя на послематчевой пресс-конференции Анчелотти заявил, что Каземиро просто хотел замениться. «Он сказал мне, что висит в одной желтой от дисквалификации. Каземиро не хотел рисковать и спросил, могу ли я снять его с игры. Немного подождав, я все-таки сделал это», – объяснял Карло.

Возможно, Карло просто не хотел рисковать. Три года назад за намеренную желтую забанили Рамоса

Возможно, итальянец слукавил: в феврале 2019-го Серхио Рамоса дисквалифицировали на два матча ЛЧ за намеренную желтую в первом матче 1/8 финала против «Аякса». Анчелотти понимал, что теперь за клубом следят пристальнее (особенно после того, как Каземиро к нему подошел), перестраховался и заменил бразильца.

Да, тогда желтая Каземиро могла стать поводом для разбирательств УЕФА. Так что Карло, даже несмотря на возникшие из-за этого проблемы в плей-офф, поступил резонно.

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP