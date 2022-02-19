Вы это видели?
Блог

Каземиро пропустит ответку с «ПСЖ», хотя мог получить лишнюю желтую еще в группе. Но Анчелотти не разрешил

Каземиро Каземиро
Серхио Рамос Серхио Рамос
Ферлан Менди Ферлан Менди
дисквалификации
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид Реал Мадрид
ПСЖ ПСЖ
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Вместо проходной игры пропустит важную.

Ответный матч против «ПСЖ» станет для «Реала» испытанием. «Мадриду» нужно отыгрываться (из-за сумасшедшего прохода Мбаппе), несмотря на проблемы с составом. Из-за перебора желтых карточек ответную игру пропустят Каземиро и Менди.

В Париже Каземиро предупредили на 37-й минуте – за фол в центре поля против Леандро Паредеса. Менди получил желтую уже во втором тайме, сфолив на Перейре. Карло Анчелотти посчитал, что арбитр Даниэле Орсато в обоих случаях мог быть помягче: «Мне показалось, что обе карточки были в какой-то степени излишни, так я сказал Орсато».

Каземиро специально хотел получить желтую с «Шерифом» – но Анчелотти не разрешил

Возможно, сейчас Карло Анчелотти даже немного жалеет, что не разрешил бразильцу специально получить желтую в игре с «Шерифом» – опорник бы отбыл дисквалификацию еще в группе.

Это очень популярная теория. Тогда мадридцы неторопливо праздновали победу и выход в плей-офф. Каземиро подошел к тренеру после гола Бензема и, улыбаясь, что-то спросил у Анчелотти. Итальянец же сделал неодобрительное движение головой и сказал: «Нет».

Скорее всего, бразилец хотел одобрения Анчелотти на желтую для пропуска матча с «Интером». Все логично: тогда бы перед плей-офф карточки сгорели. Но итальянец не разрешил.

Хотя на послематчевой пресс-конференции Анчелотти заявил, что Каземиро просто хотел замениться. «Он сказал мне, что висит в одной желтой от дисквалификации. Каземиро не хотел рисковать и спросил, могу ли я снять его с игры. Немного подождав, я все-таки сделал это», – объяснял Карло.

Возможно, Карло просто не хотел рисковать. Три года назад за намеренную желтую забанили Рамоса

Возможно, итальянец слукавил: в феврале 2019-го Серхио Рамоса дисквалифицировали на два матча ЛЧ за намеренную желтую в первом матче 1/8 финала против «Аякса». Анчелотти понимал, что теперь за клубом следят пристальнее (особенно после того, как Каземиро к нему подошел), перестраховался и заменил бразильца.

Да, тогда желтая Каземиро могла стать поводом для разбирательств УЕФА. Так что Карло, даже несмотря на возникшие из-за этого проблемы в плей-офф, поступил резонно.

Защитник «Торино» захотел обнулить ЖК перед «Юве»: снял футболку, уходя на замену – но арбитр справедливо оставил его без желтой

Фото: East News/FRANCK FIFE / AFP

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные