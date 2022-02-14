4 гола в 5 матчах – Люк де Йонг теперь второй бомбардир «Барсы», хотя в январе от него хотели избавиться

Спас дерби против «Эспаньола».

Одним из героев яркого дерби «Барселоны» и «Эспаньола» (2:2) стал Люк де Йонг, который вышел спасать «Барсу» в конце второго тайма. На последней добавленной минуте де Йонг после подачи Адама Траоре эффектно забил головой и спас ничью.

Голландец преображается.

Даже Хави ставит в пример его реализацию

«Он профессионал, образец для других. У него неплохая реализация, из двух голевых моментов он забил один. Я всегда ставлю его в пример», – сказал Хави после матча и добавил, что мощная результативность игрока – не случайность.

Люк забил четыре в последних пяти матчах, в которых появлялся на поле. Серия началась с «Мальорки» – там он воткнул единственный и победный гол. Затем открыл счет в матче с «Гранадой», сравнял в класико, а теперь вытащил дерби с «Эспаньолом». Сейчас де Йонг второй бомбардир клуба – впереди только Мемфис Депай (8 голов).

До этого нападающий не забивал в восьми матчах подряд – и «Барса» всерьез хотела от него избавиться.

Люк мог уйти в «Кадис» в январе, но очень этого не хотел – ему безумно нравится в Барселоне

В январе «Севилья», которая в начале сезона отдала голландца в аренду «Барселоне», договорилась с «Кадисом» о полноценном трансфере де Йонга. Но Люк отказался – хотел доиграть сезон в «Барсе», хотя не вылезал со скамейки (с октября провел всего три матча).

«Несмотря на то, что разговоры о моем уходе идут довольно давно, я всегда был сосредоточен на «Барсе», потому что хочу играть здесь», – объяснял Люк.

31-летний форвард за полгода обжился в Каталонии. В январе, когда решалась судьба его карьеры, он говорил: «Мы здесь [в Барселоне] с семьей уже полгода, и я не хочу снова переезжать. Меня устраивает даже роль ротационного игрока, но клуб еще не сделал официального заявления. Посмотрим, я по-прежнему принадлежу «Севилье», у меня с ней контракт до 2023 года».

В том же интервью де Йонг рассуждал о ценности момента: «В спорте важную роль играет конкретный момент. Иногда ты сталкиваешься с ненавистью, а иногда ловишь восторженные взгляды. Сейчас на меня реагируют положительно – и это очень приятно».

Если он продолжит забивать, этот момент закончится нескоро.

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso, David Ramos