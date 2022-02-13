Новое шоу «Атлетико»: с 2:0 до 2:3 за 13 минут, удаление за кунг-фу и победный гол боковыми ножницами на 89-й

«Атлетико» и «Хетафе» на разных полюсах Ла Лиги, но этот тот случай, когда таблица не показывает весь расклад. Команда Кике Санчеса Флореса за 10 матчей до игры с соседями потерпела только одно поражение и вышла из зоны вылета, а вот у Диего Симеоне проблемы – за аналогичный отрезок пять поражений! И теперь тренер открыто признает: главная задача на финал сезона – отстоять место в ЛЧ.

Для «Атлетико» все началось здорово – уже на 7-й минуте Суарес заработал пенальти, сам же пошел реализовывать, а потом дал понять, что сегодня не его день. Удар низом в левый угол – сэйв Давида Сории.

Дальше – карусель!

⚽️19-я. Анхель Корреа ставит точку в застрявшей атаке «Атлетико» – вгоняет мяч в сетку, вбежав во вратарскую.

⚽️27-я. Анхель Корреа создает еще один гол – вскрывает оборону пасом в полуфланг, оттуда – прострел, который Лемар перенаправляет дальше на Кунью (на самом деле хотел забить), а тот уже удваивает счет.

⚽️30-я. Паника в штрафной «Атлетико» – гол Майораля.

⚽️37-я. Кунья играет рукой в штрафной, пенальти, Унал бьет лучше, чем Суарес.

⚽️40-я. Еще одна игра рукой в штрафной «Атлетико» (Лемар). Унал и второй раз исполняет четко.

За 13 минут «Атлетико» не просто теряет преимущество 2:0, но и отпускает соперника.

⚽️45-я (+4). Корреа возвращается в дело. Суарес машет мимо мяча во вратарской, но Анхель ждет мяч на дальней и сравнивает счет.

6 мячей за 30 минут!

🟥58-я. Фелипе прыжком ногой вперед исправляет брак Савича (неудачно обработал мяч в центре поля) и получает красную.

Скриншоты – Instat Scout

Казалось, вечер для «Атлетико» закончен

После удаления матч потерял темп – у «Хетафе» было чуть больше моментов, но без явных голевых. А дальше наступила 89-я минута, о которой нужно поговорить отдельно.

Жоау Феликс спасает мяч на дальнем углу вратарской, но Эрмосо в не слишком удачной позиции – приходится вычерпывать из-за спины. Но ничего не получается. Мяч подскакивает вверх.

Удивительно, но «Хетафе» дает Эрмосо время на вторую попытку. Проходит еще секунда, игрок «Атлетико» подстраивается под мяч – и пуляет боковыми ножницами.

Победа!

Несмотря на спасение, Симоне признает: что-то идет не так

«Атлетико» пропустил в этой Ла Лиги 33 гола – худший результат в эпоху Симеоне. А ведь впереди еще 15 матчей.

«Мы оборонялись хорошо, два мяча были пропущены с пенальти, – объяснял Диего после игры. – А победный гол подарил нам надежду и позволил покинуть поле с высоко поднятыми головами. Парни отдаются игре полностью. Похоже, мы расплачиваемся за прошлый сезон, когда нам везло и мы в итоге стали чемпионами. Сейчас у нас то взлеты, то падения. То падения, то взлеты. Команда не хочет вылетать из гонки за место в Лиге чемпионов, нам нужно попасть туда».

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle