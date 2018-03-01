Лучшее фото со стройки стадиона в Саранске
До чемпионата мира по футболу осталось меньше четырех месяцев.
Фото: stolica-s.su
Снимок, само собой, быстро стал вирусным.
Хотя с других ракурсов стадион и пространство вокруг смотрятся куда лучше.
Фото: Сергей Рунков
На днях в Саранске на стройке стадиона к чемпионату мира по футболу побывал актер Станислав Дужников (посол города на ЧМ-2018). По словам актера, арена будет готова со дня на день.
Фото: чемпионат мира по футболу FIFA 2018 | Саранск
«Мордовия-Арена» примет 4 матча группового этапа ЧМ-2018 в России. Арена вмещает 44 тысячи зрителей.
Матчи ЧМ в Саранске:
Перу – Дания. 16 июня в 19:00
Колумбия – Япония. 19 июня в 18:00
Иран – Португалия. 25 июня в 21:00
Панама – Тунис. 28 июня в 21:00
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