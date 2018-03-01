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    Лучшее фото со стройки стадиона в Саранске

    Теги стадионы ЧМ-2018 Мордовия Арена

    До чемпионата мира по футболу осталось меньше четырех месяцев.

    Фото: stolica-s.su

    Снимок, само собой, быстро стал вирусным.

    Хотя с других ракурсов стадион и пространство вокруг смотрятся куда лучше.

    Фото: Сергей Рунков

    На днях в Саранске на стройке стадиона к чемпионату мира по футболу побывал актер Станислав Дужников (посол города на ЧМ-2018). По словам актера, арена будет готова со дня на день.

    Фото: чемпионат мира по футболу FIFA 2018 | Саранск

    «Мордовия-Арена» примет 4 матча группового этапа ЧМ-2018 в России. Арена вмещает 44 тысячи зрителей. 

    Матчи ЧМ в Саранске:

    Перу – Дания. 16 июня в 19:00

    Колумбия – Япония. 19 июня в 18:00

    Иран – Португалия. 25 июня в 21:00

    Панама – Тунис. 28 июня в 21:00

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