Панарин и Кучеров в 30+ выдали исторические сезоны. Вы даже не представляете насколько

Это легендарно!

Кучеров и Панарин дружно вошли в топ-100 самых результативных сезонов в истории – заняли 23-е и 93-е места, соответственно. И вот в этой сотне в возрасте 30+, кроме них, только 6 человек: Гретцки, Лемье, Эспозито, Дионн, Ягр и Оутс. Выглядит как историческое событие, правда?

Понятно, что жизнь идет вперед, медицина становится лучше, а хоккей чище. Игроки правильно питаются, правильно тренируются, тщательно обследуются. Но ниже вы увидите, что глобально все это мало влияет на конкурентоспособность ветеранов против молодых звезд. Мощные старики были и в 20-х, и в 60-х, а лигой, в общем, как правили, так и продолжают править парни помоложе.

Начнем с базовой информации: по результативности в отдельном сезоне Кучеров и Панарин вошли в тройку лучших в своем возрасте. Причем Никита среди 30-летних вообще уступил только Марио Лемье.

Кучеров на флажке обошел Адама Оутса, который со своими 142 очками в том сезоне стал только третьим бомбардиром лиги после Лемье и Лафонтена. Уэйн Гретцки лишь пятый – в том сезоне он впервые за 11 лет не добрался до 100 передач (и больше уже никогда этого не сделает) и не забил 40 голов (то же самое). То есть Гретцки в 30 лет выдал худшие на тот момент цифры за карьеру, а Кучеров, наоборот, установил личные рекорды по всем показателям.

Панарин в последнем матче регулярки набрал 2 очка и обошел Рона Фрэнсиса, который эти цифры собрал прицепом к последнему великому сезону Марио Лемье (тому самому, до которого не дотянулся Кучеров). Причем Артемий стал только пятым за всю историю НХЛ, кто в 32 года набирал 100+ очков. Выше него остались Гретцки и Эспозито. Оба последний раз пробили сотню, после чего «Лос-Анджелес» Уэйна вообще не вышел в плей-офф, а «Бостон» Эспозито сенсационно вылетел в первом раунде.

Идем дальше. Как играли другие русские звезды в 30 и 32?

А после 30 никому из наших до этого сезона 100 очков не покорялись! 15 лет русский рекорд для 30-летних держал Павел Дацюк. Панарин два года назад был близок к тому, чтобы его сместить и первым пробить сотню, но пропустил несколько матчей из-за травмы. Так что Кучеров со своим нынешним перформансом, кажется, установил вечный рекорд.

Лучший сезон для 32-летних принадлежал Сергею Макарову долгих 27 лет, пока до этого возраста не добрался Александр Овечкин. Он тогда, напомню, выиграл с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. Тут тоже все указывает на то, что 120 очков Панарина перебить будет очень сложно. Но посмотрим, каким будет Кучеров через два года.

В 31 лучше Панарина был Малкин, но уже через год он едва набирал очко за игру – и по средней результативности это третий результат в истории для русских игроков. После 30 спад может быть очень резким и наступить в любой момент.

Все-таки прайм у большинства звезд НХЛ проходит в районе 23-26 лет, дальше уже и зажигать весь сезон тяжелее, и приоритеты меняются в сторону подготовки к плей-офф. Это видно, например, по следующей таблице.

Гретцки, Линдрос, Форсберг провели лучший сезон в 22, Лемье, Ягр и Айзерман – в 23, Кария – в 21, а Кросби и вовсе в 19. 30-летних в этом списке только трое – Оутс, Фрэнсис и Кэйн. Причем у первых двоих это в каком-то смысле стечение обстоятельств. Про Фрэнсиса писал выше, а у Оутса по средней результативности пиковый сезон был в 28, но тогда он многовато пропустил (61 матч, 115 очков). Тем более Адам еще и в НХЛ поздно попал – в 23 только дебютировал. Здесь нет Макдэвида (25 лет) и Маккиннона (28), потому что теоретически они еще могут перебить свои рекорды.

У наших звезд похожая картина. Буре лучший сезон выдал в 21, Ковальчук, Малкин и Овечкин – в 22, Федоров и Могильный – в 23. Жамнова здесь нет, потому что его лучший сезон был укороченным из-за локаута – в 24 года он набирал в среднем 1,35 очка за игру и стал третьим бомбардиром лиги. По средней результативности Овечкин лучший сезон провел в 24 (1,51), Малкин – в 25 (1,45), Буре – в 22 (1,41).

Среди ветеранов выделяются Макаров, который в 31 только дебютировал в НХЛ, и Дацюк, вышедший на пик годам к 27. Есть еще несколько исключений, которые не вошли в этот топ: Тарасенко и Ничушкин (30 лет), Вячеслав Козлов (34 года; статистическая аномалия – в «Детройте» он явно был лучше, но в «Атланте» больше повезло с ролью и окружением).

Но глобально картина именно такая: суперталанты пиковые сезоны проводят до 25, парни попроще – в 25-28. Почти все случаи в 30+ – это определенное стечение обстоятельств (позднее развитие, удачное окружение и так далее). Что, наверное, отчасти можно сказать и про Кучерова с Панариным, но у них все-таки своя история: оба – первые звезды своих команд и не набивали статистику за счет более ярких партнеров, а реально доминировали.

Кучеров – восьмой обладатель «Арта Росса» в возрасте 30+

Есть еще и такая деталь. Ветераны нечасто выигрывают гонку бомбардиров: за последние 50 лет это удалось только пятерым, и двое из них – Лемье и Гретцки.

И тут обычно тоже, помимо выдающегося сезона победителя, происходит какое-то стечение обстоятельств. 37-летний Сен-Луи победил в укороченном сезоне, в котором Кросби к тому же пропустил четверть игр (и отстал всего на 4 очка). Даниэль Седин тоже воспользовался травмой Кросби, который тогда набирал фантастические 1,61 очка за игру. Хотя, конечно, подобная «удача» приходила и к более молодым обладателям «Арта Росса» (например, Джейми Бенну в 2015-м).

Тем не менее, Кучеров победил без всяких условностей – Макдэвид сыграл на 5 матчей меньше, но и отстал прилично (средняя 1,78 против 1,74 в пользу Никиты).

Кучеров – второй по средней результативности в XXI веке

Первая тройка в этом сезоне вообще показала выдающиеся цифры – в XXI веке более высокая средняя результативность была только у прошлогоднего Макдэвида.

Праймовые Кросби и Овечкин даже не вошли в десятку лучших. Это, конечно, не говорит о том, что они были хуже нынешних Кучерова/Макдэвида – хоккей изменился. Но рекорды и устанавливаются в удачное время.

Этот сезон Панарина – второй за всю историю «Рейнджерс»

Надо сказать, «Рейнджерс» вообще удивительная команда, которая как будто разрушает все аргументы и цифры, которые я приводил выше. В десятке лучших сезонов у них только двое моложе 30 и только двое – из суперрезультативных 80-х. Например, у «Вашингтона» пятеро из 80-х (и это при Овечкине), а самому старшему в десятке – 26 лет.

Причем у «Рейнджерс» и во второй десятке одни ветераны, самым молодым – 28 (Панарин) и 29 (Зибанежад). Эта уникальная история объясняется просто: «Нью-Йорк» регулярно усиливался статусными ветеранами – чаще всего с рынка, а там они, как вы помните, обычно оказываются в 27-28 и старше. Мессье пришел в 30, Ягр – в 33, Гретцки – в 35. И это только самые удачные примеры. Были еще Эспозито – в 33, Шенахан – в 37, Брэд Ричардс – в 31, Дионн – в 36, Тео Флери – в 31, Страка – в 33, Михаэль Нюландер – в 33, Гартнер – в 30 и так далее.

Правда, это не объясняет, почему «воспитанники» Рателль, Хэдфилд и Жильбер выдали пиковые сезоны тоже в районе 30. Вероятно, это какой-то местный культурный код. В который Панарин вписался идеально, так что 5 лет назад он сделал правильный выбор.

Во второй игре с «Каролиной» Артемий вышел на первое место в истории «Рейнджерс» по сумме очков в регулярке и плей-офф за один сезон (Ягр в 2006-м в плей-офф провалился, как и вся команда). Надеюсь, с Панариным этого не случится, пока все идет нормально.

Фото: East News /AP Photo/Tony Gutierrez