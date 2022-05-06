«Вашингтон» не устоял против лучшей атаки НХЛ: очень много потерь, Овечкин не забил, Ванечек не выручил

1:5, а могло быть и 1:10.

У «Вашингтона» есть план, и он его придерживается. Активно встречать в средней зоне нападение «Флориды», не давая разогнаться и «разыгрывать с перемещениями в углах». В первом матче этот план сработал, во втором – нет.

То ли «Кэпиталс» в конце концов не выдержали темпа более молодых соперников, то ли просто был неудачный день, но игра, которая началась примерно так же, как и первая, закончилась принципиально иначе.

Уже на 10-й секунде Кузнецов набрасывал на пятак, Овечкин подправлял – получилось слабенько, и Бобровский справился. На 12-й минуте Оши обыграл вратаря – попал в штангу. «Флорида» с трудом доходила до ворот Ванечека. По особо опасным моментам в первом периоде «Вашингтон» имел преимущество – 4:2 (в первой игре – 5:2), но не забил ничего, а «пантеры» реализовали 100%. Сначала помог рикошет, а потом гениально сыграл Юбердо.

В начале второго периода Бэкстрем с паса Овечкина забил в большинстве и, казалось, вернул «Кэпиталс» в игру, но именно тут-то все и сломалось. Потеря в чужой зоне, быстрая атака «Флориды» – и снова минус две шайбы через 27 секунд после гола Бэкстрема.

Очередная потеря, теперь уже в своей зоне, привела к четвертому голу. А пятый пришел в результате совсем уж безобидной атаки с броском Верхаге строго по центру (и опять после потери на входе в чужую зону). Бросок получился хороший, только Ванечек его видел, а дистанция была приличной. Но к тому времени весь «Вашингтон» встал на прямых ногах.

Чудо, что все не закончилось какими-нибудь 10:1, потому что в третьем периоде игра пошла вообще в одни, вашингтонские, ворота. Но там уже вместо поплывшего Ванечека вышел Самсонов – и тащил вообще все, сделав в итоге 17 сэйвов (у чеха за 40 минут ­– 14).

Можно сказать, что атака «Флориды» в конце концов продавила оборону «Вашингтона» – об этом говорят счет и соотношение особо опасных моментов (7-4 во втором периоде, 10-0 в третьем). Можно сказать, что «Кэпиталс» проиграли сами себе (21 потеря сегодня против 6 в первой игре). А скорее всего, и то, и другое. Команда просто устала – и от беготни за более молодым соперником, и от собственных ошибок.

Плохая новость для «Вашингтона» – перед третьей игрой отдыхать вообще некогда, она будет уже утром субботы (вечером по Москве).

Счет в серии: 1-1

Фото: REUTERS/Sam Navarro-USA TODAY Sports