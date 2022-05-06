«Вашингтон» не устоял против лучшей атаки НХЛ: очень много потерь, Овечкин не забил, Ванечек не выручил

1:5, а могло быть и 1:10.
У «Вашингтона» есть план, и он его придерживается. Активно встречать в средней зоне нападение «Флориды», не давая разогнаться и «разыгрывать с перемещениями в углах». В первом матче этот план сработал, во втором – нет.
То ли «Кэпиталс» в конце концов не выдержали темпа более молодых соперников, то ли просто был неудачный день, но игра, которая началась примерно так же, как и первая, закончилась принципиально иначе.
Уже на 10-й секунде Кузнецов набрасывал на пятак, Овечкин подправлял – получилось слабенько, и Бобровский справился. На 12-й минуте Оши обыграл вратаря – попал в штангу. «Флорида» с трудом доходила до ворот Ванечека. По особо опасным моментам в первом периоде «Вашингтон» имел преимущество – 4:2 (в первой игре – 5:2), но не забил ничего, а «пантеры» реализовали 100%. Сначала помог рикошет, а потом гениально сыграл Юбердо.
В начале второго периода Бэкстрем с паса Овечкина забил в большинстве и, казалось, вернул «Кэпиталс» в игру, но именно тут-то все и сломалось. Потеря в чужой зоне, быстрая атака «Флориды» – и снова минус две шайбы через 27 секунд после гола Бэкстрема.
Очередная потеря, теперь уже в своей зоне, привела к четвертому голу. А пятый пришел в результате совсем уж безобидной атаки с броском Верхаге строго по центру (и опять после потери на входе в чужую зону). Бросок получился хороший, только Ванечек его видел, а дистанция была приличной. Но к тому времени весь «Вашингтон» встал на прямых ногах.
Чудо, что все не закончилось какими-нибудь 10:1, потому что в третьем периоде игра пошла вообще в одни, вашингтонские, ворота. Но там уже вместо поплывшего Ванечека вышел Самсонов – и тащил вообще все, сделав в итоге 17 сэйвов (у чеха за 40 минут – 14).
Можно сказать, что атака «Флориды» в конце концов продавила оборону «Вашингтона» – об этом говорят счет и соотношение особо опасных моментов (7-4 во втором периоде, 10-0 в третьем). Можно сказать, что «Кэпиталс» проиграли сами себе (21 потеря сегодня против 6 в первой игре). А скорее всего, и то, и другое. Команда просто устала – и от беготни за более молодым соперником, и от собственных ошибок.
Плохая новость для «Вашингтона» – перед третьей игрой отдыхать вообще некогда, она будет уже утром субботы (вечером по Москве).
- Дата проведения
- 6 мая, 02.30, «BB&T Center»
- 1:0 – 17 Экблад (Барков)
- 2:0 – 18 Барков (Дюклер, Юбердо)
- 2:1 – 23 Бэкстрем (Карлсон, Овечкин)
- 3:1 – 24 Марчмент (Жиру, Монтур)
- 4:1 – 36 Лунделль (Верхаг, Райнхарт)
- 5:1 – 38 Верхаг (Форслинг, Гудас)
- Вратари: Бобровский 26/27 – Ванечек 14/19, Самсонов 17/17.
Счет в серии: 1-1
«Вашингтон» начал с победы: классный отбор Овечкина, гол Кузнецова и много спасений Бобровского
Шок второго дня Кубка Стэнли – Овечкин и Малкин в похожем стиле обыграли фаворитов. Как это получилось?
«Вашингтон» подведут вратари, «Питтсбург» старый, у «Тампы» проблемы в нижних звеньях. Почему ваша любимая команда не возьмет Кубок Стэнли
Фото: REUTERS/Sam Navarro-USA TODAY Sports
Комментарии