La Saeta Rubia | Все о Реале
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«Новый король». Все в восторге от Джуда – даже Холанд!

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В комменты пришел Жозе.

Джуд Беллингем подчинил класико победным дублем. Как же это было мощно!

Он первый игрок с 1947-го, кто дебютировал в выездном класико с двумя мячами (тогда удалось Педро Арсуаге).

А теперь и Джуду – и похоже, что в восторге вообще все.

«У Бога есть свои любимцы». Первый гол Джуда – 🔥🔥🔥

А ведь в первом тайме «Барса» сдержала Беллингема, по нему четко играл Гави – не дал дышать. Но в середине второго не хватило даже испанца. Джуд просто взял и уложил с 30 метров. Соцсети вспыхнули!

«Беллингем продемонстрировал социологический мадридизм», – маэстро Хорхе Вальдано.

«Новый король футбола», – признание от Рио Фердинанда.

Эрлинг Холанд тоже смотрел: «Этот парень – нереальный».

Не только Эрлинг в шоке от первого гола Джуда. Соцсети «Мадрида» – тоже.

Да-да, в комменты пришел сам Жозе Моуринью, точно смотрел класико.

А вот на скамейке «Мадрида» удивлялся только Начо.

Тони Кроос рад, но не поражен. Он тоже так может!

А вот Карло Анчелотти реагировал на победный мяч.

Даже бровью не повел!

«Беллингем – великолепный футболист, он изменил ситуацию. Мы смогли остановить его в первом тайме. Мы знали о том, как он пользуется пространством, чтобы забивать, что он и сделал, это наша вина», – признает Хави.

«У Бога есть свои любимцы», – Федерико Вальверде что-то знает.

Это вечер Джуда.

Джуд прибил «Барсу» на 92-й. Голы в добавленное время – уже его фишка

Беллингем выиграл для «Реала» класико – пока он идеален. Разбор феноменального старта

Фото: East News/AP Photo/Joan Monfort

Кто лучший игрок мира в этом сезоне?
2333 голосa
Джуд Беллингем
74%
Джуд Беллингем
Эрлинг Холанд
12%
Эрлинг Холанд
Кто-то другой
14%
Лионель Месси

7 комментариев

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Katya Andreychuk
страшно представить тёмную сторону Джуда. Не может быть человек настолько совершенным.
+24
-1
+23
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SpaceHero
Почему даже Холланд?) они играли вместе в Дортмунде пару сезонов, если забыли, поэтому логично, что приятели будут поддерживать друг друга
+14
0
+14
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Arthurino
Для Анчи это идеальный футболист, как и Карло для Джуда идеальный тренер. На 100% уверен, что результативность англичанина уменьшится без Анчелотти, но даже без голов он уникален, объем работы, техника, отбор, пас и чтение игры поражают. ЗМ это вопрос времени
+10
-3
+7
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Aleksey001
Ответ Arthurino
Для Анчи это идеальный футболист, как и Карло для Джуда идеальный тренер. На 100% уверен, что результативность англичанина уменьшится без Анчелотти, но даже без голов он уникален, объем работы, техника, отбор, пас и чтение игры поражают. ЗМ это вопрос времени
Его результативность уменьшится с приходом классного ЦН, и это нормально. Джуд может стать убер-супер-Модричем, т.к. умеет и отобрать, и отдать, и открыться, и ударить. Но с появлением мощного адресата для передач Беллингем будет чаще выводить его на завершение, чем завершать самостоятельно. Пока что он играет, как играл в Реале Бензема на пике - делает всё вплоть до своей опорки, но чаще бьёт. В Дортмунде он был всё-таки больше в центре поля.

Хотя до Реала и Роналду был полузащитником... Посмотрим, дай бог Джуду здоровья, самое главное.
+6
0
+6
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Нургалиев Разрешил
Зарождение новой звезды мирового уровня. Действительно мирового, а не та, что семьей контракты пожирнее выбивает из шейхов
+2
-1
+1
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