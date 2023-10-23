«Новый король». Все в восторге от Джуда – даже Холанд!

В комменты пришел Жозе.

Джуд Беллингем подчинил класико победным дублем. Как же это было мощно!

Он первый игрок с 1947-го, кто дебютировал в выездном класико с двумя мячами (тогда удалось Педро Арсуаге).

А теперь и Джуду – и похоже, что в восторге вообще все.

«У Бога есть свои любимцы». Первый гол Джуда – 🔥🔥🔥

А ведь в первом тайме «Барса» сдержала Беллингема, по нему четко играл Гави – не дал дышать. Но в середине второго не хватило даже испанца. Джуд просто взял и уложил с 30 метров. Соцсети вспыхнули!

«Беллингем продемонстрировал социологический мадридизм», – маэстро Хорхе Вальдано.

«Новый король футбола», – признание от Рио Фердинанда.

Эрлинг Холанд тоже смотрел: «Этот парень – нереальный».

Не только Эрлинг в шоке от первого гола Джуда. Соцсети «Мадрида» – тоже.

Да-да, в комменты пришел сам Жозе Моуринью, точно смотрел класико.

А вот на скамейке «Мадрида» удивлялся только Начо.

Тони Кроос рад, но не поражен. Он тоже так может!

А вот Карло Анчелотти реагировал на победный мяч.

Даже бровью не повел!

«Беллингем – великолепный футболист, он изменил ситуацию. Мы смогли остановить его в первом тайме. Мы знали о том, как он пользуется пространством, чтобы забивать, что он и сделал, это наша вина», – признает Хави.

«У Бога есть свои любимцы», – Федерико Вальверде что-то знает.

Это вечер Джуда.

Фото: East News/AP Photo/Joan Monfort