«Новый король». Все в восторге от Джуда – даже Холанд!
В комменты пришел Жозе.
Джуд Беллингем подчинил класико победным дублем. Как же это было мощно!
Он первый игрок с 1947-го, кто дебютировал в выездном класико с двумя мячами (тогда удалось Педро Арсуаге).
А теперь и Джуду – и похоже, что в восторге вообще все.
«У Бога есть свои любимцы». Первый гол Джуда – 🔥🔥🔥
А ведь в первом тайме «Барса» сдержала Беллингема, по нему четко играл Гави – не дал дышать. Но в середине второго не хватило даже испанца. Джуд просто взял и уложил с 30 метров. Соцсети вспыхнули!
«Беллингем продемонстрировал социологический мадридизм», – маэстро Хорхе Вальдано.
«Новый король футбола», – признание от Рио Фердинанда.
Эрлинг Холанд тоже смотрел: «Этот парень – нереальный».
Не только Эрлинг в шоке от первого гола Джуда. Соцсети «Мадрида» – тоже.
Да-да, в комменты пришел сам Жозе Моуринью, точно смотрел класико.
А вот на скамейке «Мадрида» удивлялся только Начо.
Тони Кроос рад, но не поражен. Он тоже так может!
А вот Карло Анчелотти реагировал на победный мяч.
Даже бровью не повел!
«Беллингем – великолепный футболист, он изменил ситуацию. Мы смогли остановить его в первом тайме. Мы знали о том, как он пользуется пространством, чтобы забивать, что он и сделал, это наша вина», – признает Хави.
«У Бога есть свои любимцы», – Федерико Вальверде что-то знает.
Это вечер Джуда.
Джуд прибил «Барсу» на 92-й. Голы в добавленное время – уже его фишка
Беллингем выиграл для «Реала» класико – пока он идеален. Разбор феноменального старта
Фото: East News/AP Photo/Joan Monfort
Хотя до Реала и Роналду был полузащитником... Посмотрим, дай бог Джуду здоровья, самое главное.