«Реал» давит на судей через клубное ТВ – иногда даже до матча. Президент Ла Лиги бесится

В Ла Лиге вообще бывает спокойно?

В Испании не прекращаются конфликты, связанные с арбитрами. Ну что на этот раз?

После игры с «Атлетико» «Реал» на клубном канале выпустил ролик: там сделали акцент на непоследовательности главного арбитра встречи Альберола Рохаса и указали на его ошибки в пользу команды Симеоне.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал такой ход «Мадрида»:

«То, что делает «Реал Мадрид ТВ», не соответствует фэйр-плей. Говорить о том, что это влияет на ход соревнований [Ла Лиги], слишком преувеличено. Я бы так не сказал», – заявил Тебас в последнем интервью.

Тебас выступил не просто так – это не первый случай, когда «Мадрид» прибегнул к подобному давлению. Например, только за прошлый сезон на клубном ТВ вышло пять подобных роликов со спорными решениями арбитров.

Иногда «Реал» нагнетал еще до матча: публиковали видео сразу, как узнавали имена арбитров на игру. Ближайший пример: за два дня до матча с «Жироной» на клубном ТВ появилось видео с ошибками главного арбитра Пулидо Сантаны и судьи на ВАР Хайме Латре в прошлых матчах «Мадрида».

В студии канала несколько раз велись обсуждения влияния судейства в Класико во время выплат Негрейре. С примерами и повторами спорных эпизодов, где решение принималось в пользу «Барсы»,

А чем вообще занимается официальный канал «Реала»?

«Реал Мадрид ТВ» на 90% состоит из показа матчей молодежных команд, тренировок, обсуждений перед играми основной команды и исторических сюжетов. Также часто крутят повторы выдающихся матчей прошлых лет: пару недель назад показывали повтор финала с «Ювентусом» в Кардиффе.

Еще 10% эфира занимают художественные фильмы («Крепкий Орешек», «Титаник», «Терминатор» и многие другие). Ничего не напоминает?

Ролики с ошибками судьей были редким явлением, но их периодичность сильно возросла после скандала, связанного с выплатами «Барсы» Негрейре. На поток ролики про арбитров поставили после обвинений Лапорты в адрес «Реала», когда президент каталонцев назвал «Мадрид» «клубом режима», намекая на связь с Франко. В ответ «Реал» выпустил ролик под названием «Кто же был клубом режима?», где показали факты сближения режима Франко с самой «Барсой».

Приближенный к клубу журналист Мельчор Руис говорил в эфире COPE, что клуб считает себя вправе разоблачать ложь и влияние «клуба, который 17 лет платил вице-президенту судейского корпуса». «Реал» также участвует в деле в качестве потерпевшей стороны.

Отношения «Реала» и Ла Лиги сильно испорчены: клуб подал против лиги и Тебаса больше 90 исков

Да, ругаются не только из-за давления на судей. Самый свежий пример: спор в суде по поводу камер в раздевалке. Ла Лига требует их установки, «Реал» против.

«Мадрид» также отказался пускать представителей телевещателя на «Бернабеу» для проведения предматчевых и послематчевых эфиров. Не видят смысла, ведь этим занимается как раз клубное ТВ.

Из-за спора вокруг камер в раздевалке «Реал» подал в суд на Ла Лигу, но иск отклонил Национальный суд Испании. Там посчитали, что требования Ла Лиги не нарушают критериев распределения доходов, полученных от продажи в использовании аудиовизуальных прав.

Relevo сообщил, что генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес провел очень напряженный разговор с Тебасом и призвал его не радоваться победе.

Флорентино Перес и Хавьер Тебас также конфликтуют из-за сделки с фондом и идеи Суперлиги (глава Ла Лиги один из главных противников Суперлиги).

В октябре 2016 года 42 клуба Ла Лиги и Сегунды выбирали нового президента организации: 37 клубов поддержали переизбрание Тебаса, еще пять проголосовали против. Среди оппозиции выступил «Реал». Через полтора года «Мадрид», «Атлетик» и «Сельта» голосовали уже против повышения зарплаты Тебасу, остальные клубы поддержали идею.

Журналист COPE Аранча Родригес писала, что с 2015 года «Реал» подал уже более 90 исков в суд на Ла Лигу или персонально на Тебаса по различным вопросам.

Представители «Мадрида» не комментируют проблемы с Тебасом в публичном поле, а босс Ла Лиги не видит возможностей для компромисса: «Помириться с Флорентино? У нас огромные разногласия по многим вопросам, особенно во взгляде на будущее европейского футбола. Думаю, сближение между нами невозможно».

Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle; realmadrid.tv; Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press