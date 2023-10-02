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«Реал» давит на судей через клубное ТВ – иногда даже до матча. Президент Ла Лиги бесится

Реал Мадрид Реал Мадрид
Хавьер Тебас
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

В Ла Лиге вообще бывает спокойно?

В Испании не прекращаются конфликты, связанные с арбитрами. Ну что на этот раз? 

После игры с «Атлетико» «Реал» на клубном канале выпустил ролик: там сделали акцент на непоследовательности главного арбитра встречи Альберола Рохаса и указали на его ошибки в пользу команды Симеоне. 

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал такой ход «Мадрида»:

«То, что делает «Реал Мадрид ТВ», не соответствует фэйр-плей. Говорить о том, что это влияет на ход соревнований [Ла Лиги], слишком преувеличено. Я бы так не сказал», – заявил Тебас в последнем интервью. 

Тебас выступил не просто так – это не первый случай, когда «Мадрид» прибегнул к подобному давлению. Например, только за прошлый сезон на клубном ТВ вышло пять подобных роликов со спорными решениями арбитров. 

Иногда «Реал» нагнетал еще до матча: публиковали видео сразу, как узнавали имена арбитров на игру. Ближайший пример: за два дня до матча с «Жироной» на клубном ТВ появилось видео с ошибками главного арбитра Пулидо Сантаны и судьи на ВАР Хайме Латре в прошлых матчах «Мадрида».

В студии канала несколько раз велись обсуждения влияния судейства в Класико во время выплат Негрейре. С примерами и повторами спорных эпизодов, где решение принималось в пользу «Барсы»,

А чем вообще занимается официальный канал «Реала»? 

«Реал Мадрид ТВ» на 90% состоит из показа матчей молодежных команд, тренировок, обсуждений перед играми основной команды и исторических сюжетов. Также часто крутят повторы выдающихся матчей прошлых лет: пару недель назад показывали повтор финала с «Ювентусом» в Кардиффе. 

Еще 10% эфира занимают художественные фильмы («Крепкий Орешек», «Титаник», «Терминатор» и многие другие). Ничего не напоминает?  

Ролики с ошибками судьей были редким явлением, но их периодичность сильно возросла после скандала, связанного с выплатами «Барсы» Негрейре. На поток ролики про арбитров поставили после обвинений Лапорты в адрес «Реала», когда президент каталонцев назвал «Мадрид» «клубом режима», намекая на связь с Франко. В ответ «Реал» выпустил ролик под названием «Кто же был клубом режима?», где показали факты сближения режима Франко с самой «Барсой».

Приближенный к клубу журналист Мельчор Руис говорил в эфире COPE, что клуб считает себя вправе разоблачать ложь и влияние «клуба, который 17 лет платил вице-президенту судейского корпуса». «Реал» также участвует в деле в качестве потерпевшей стороны. 

Отношения «Реала» и Ла Лиги сильно испорчены: клуб подал против лиги и Тебаса больше 90 исков 

Да, ругаются не только из-за давления на судей. Самый свежий пример: спор в суде по поводу камер в раздевалке. Ла Лига требует их установки, «Реал» против. 

«Мадрид» также отказался пускать представителей телевещателя на «Бернабеу» для проведения предматчевых и послематчевых эфиров. Не видят смысла, ведь этим занимается как раз клубное ТВ.  

Из-за спора вокруг камер в раздевалке «Реал» подал в суд на Ла Лигу, но иск отклонил Национальный суд Испании. Там посчитали, что требования Ла Лиги не нарушают критериев распределения доходов, полученных от продажи в использовании аудиовизуальных прав. 

Relevo сообщил, что генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес провел очень напряженный разговор с Тебасом и призвал его не радоваться победе. 

Флорентино Перес и Хавьер Тебас также конфликтуют из-за сделки с фондом и идеи Суперлиги (глава Ла Лиги один из главных противников Суперлиги). 

В октябре 2016 года 42 клуба Ла Лиги и Сегунды выбирали нового президента организации: 37 клубов поддержали переизбрание Тебаса, еще пять проголосовали против. Среди оппозиции выступил  «Реал». Через полтора года «Мадрид», «Атлетик» и «Сельта» голосовали уже против повышения зарплаты Тебасу, остальные клубы поддержали идею. 

Журналист COPE Аранча Родригес писала, что с 2015 года «Реал» подал уже более 90 исков в суд на Ла Лигу или персонально на Тебаса по различным вопросам. 

Представители «Мадрида» не комментируют проблемы с Тебасом в публичном поле, а босс Ла Лиги  не видит возможностей для компромисса: «Помириться с Флорентино? У нас огромные разногласия по многим вопросам, особенно во взгляде на будущее европейского футбола. Думаю, сближение между нами невозможно».

🤩 Как же хорош обновленный «Бернабеу»! Вот куда «Реал» потратил 900 млн евро

Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle; realmadrid.tv; Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press

7 комментариев

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Нико Росберг
ну вот конкретно я смотрел видео касаемо Атлетико - Реал. Могу сказать, что конкретно это видео однобокое и позорное, абсолютно не объективное.
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real19024ver
А ещё давит морально на судей и Ла Лигу , потому что Перес разговаривает, Винисиус бегает, Кепа отдаёт передачи, а Анчелотти даёт интервью. Уровень аналитики - бог просто.
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Контрольный выстрел
Ухаха. Разве может майонез такое? Это Ш только барселонка) Больше, еще больше чернухи в ля ля ля лиге))
+7
-5
+2
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King_X
Тогда боюсь представить, как Урал давит на судей))
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TAGAY
на фоне скандала почти все команды пользуются случаем надавить на судейство, только у Реала явно вышел под контролем, многовато нытья! вот вчера буквально Севилья прямо перед игрой устроили шоу вспомнив Негейру) а на поле получилось так что все спорные ситуации принимали в пользу севильи. как мы видим в этом сезоне судейство немного очень строг в отношении Барсы, почти в каждом матче все спорные ситуации свистят в пользу соперника, думаю судьи так же боятся что их могут обвинить. в любом случае этот скандал надо быстро закрыть и наказать виновных. а потом лалиге надо взять под контроль эту ситуацию, иначе на фоне стольких скандалов(чаще всего из за какой то мелочи как в случае нытье Реала после игры с АТМ) лалиге новых болел точно на завоевать, АПЛ куда интереснее,судейство там тоже оставляет желать лучшего но вне поля минимум скандала + на поле минимум симуляции и много игровой времени, в лалиге же любая команда после 1-0 начинает тянуть время лежа каждые 3-4 минут,причем начинают они даже не 70+минутах а вполне могут даже с 10 минуты начать... совпадение или нет но эти трюкы с частыми симуляцией,затяжки времени, давление на судейство и т.д. прибавились как раз после прихода Тебаса, до этого все было но всегда было в меру сейчас команды просто не знают границ,причем судьи этого часто позволяют, вроде в этом добавляют 10+ минут НО эти 10 минут так же просто валяясь на поле проводят выигрывающие команды.надо с лалигой поработать очень тщательно,потенциал этой лиги был бешеным в 2010-18 годах,гиганты медиапространства в лице БАРСЫ,РЕАЛА,Месси и Роналду были тут но тупо слили этот момент и упустили лидерство АПЛ.
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