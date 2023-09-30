Кроос и Модрич недовольны ролями в «Реале». Все так серьезно?

Тони Кроос и Лука Модрич не в восторге от статуса в «Реале»: первым об этом сообщило мадридское медиа Relevo, инсайд подтвердил надежный журналист The Athletic Марио Кортегана.

В чем причина?

Оба великих ветерана недовольны количеством игрового времени и считают, что все еще достаточно хороши для игры в старте.

С нового сезона роли Модрича и Крооса изменились — они больше не ключевые футболисты, а новая игровая система Анчелотти (ромб 4-4-2 со ставкой на контрпрессинг) еще больше ограничивает их в возможностях, так как роль левой или правой «восьмерки» в этой системе требует гигантского объема работы по всему полю, чего Лука и Тони — два гения игры на мяче — предложить не могут.

Кортегана также упомянул, что игроков раздражают постоянные упоминания их возраста в прессе, а Кроос не понимает, почему его в критических публикациях ему и Модричу дают единую оценку – Тони считает, что хоть они с Лукой и товарищи по команде, но их стоит разделять в таких вопросах, так как они разные игроки и несправедливо привязывать изъяны первого ко второму и наоборот.

Эти инсайды косвенно подтверждают и слова футболистов.

1. Слова Крооса в одном из выпусков его подкаста пару недель назад: «Да, у меня новая роль и я не могу сказать, что она мне нравится, но интересы команды превыше всего. Решать тренеру. Конечно, я бы хотел играть больше и когда я продлевал контракт, то был уверен, что останусь важным игроком, но в футболе все быстро меняется. Мне кажется, что у нас отличная команда и все заслуживают играть, у нас большие амбиции в этом сезоне».

2. Из интервью Модрича хорватской газете в начале сентября: «Моим единственным условием остаться было то, чтобы со мной обращались как с конкурентоспособным игроком, а не чтобы меня оставляли в составе из-за прошлых заслуг. Это было мое желание, чтобы все игроки могли бороться за место в старте. 3 игры на скамейке запасных? Игрок не бывает счастлив, когда не играет. Я никогда не сидел на скамейке запасных три матча подряд, это чувство было для меня странным. Но решает тренер. Я не буду отчаиваться из-за этого. Наоборот, я буду очень мотивирован. Самое главное — это интересы «Мадрида», и я, как всегда, буду действовать в этом направлении. Я не остался просто ради того, чтобы остаться, я хочу играть и наслаждаться футболом, как и каждый день с тех пор, как я пришел в этот фантастический клуб».

А что говорит сам Анчелотти?

Карло очень аккуратен в формулировках. Но новые ориентиры были понятны уже во время предсезонной подготовки: «Мы меняем схему, мы меняем систему. Роль некоторых игроков будет изменена, а молодые игроки получат больше шансов».

Уже после матча с «Атлетиком» в первом туре итальянца спросили, почему Модрич и Кроос начали встречу на скамейке: «У меня нет никаких сомнений в их уровне. Они всем все доказали. Но сегодня я решил, что нам будет нужно больше энергии в центре, а не контроль. Лука и Тони будут играть регулярно. Меньше, чем в прошлом сезоне? Возможно. Но они все так же важны для нас. С ними молодым игрокам легче прогрессировать, они многому у них учатся. Модрич и Кроос очень помогут нам в этом сезоне».

Как насчет руководства? Мнения Карло и клуба совпадают?

Все тот же Кортегана еще до матча с «Лас-Пальмасом» писал, что уже во время прошлого сезона президент клуба Флорентино Перес в частных разговорах с Анчелотти критиковал связку Модрич-Кроос в центре и советовал ее разбавлять, тем более что в составе есть качественные полузащитники. Здесь надо уточнить: согласно информации Кортеганы, Флорентино не против использования Модрича или Крооса по отдельности, но не связкой. Президент «Реала» уверен, что команде нужно снижать зависимость от этой пары.

Модричу 38, Кроосу скоро исполнится 34. Логично, что клуб уже смотрит в сторону будущего и хочет видеть молодых полузащитников на поле почаще. При этом руководство без проблем предложило двум великим ветеранам продлить контракт еще на один год, поскольку считает их важными единицами и учитывает опыт, который они передают молодым.

Действительно ли Кроос и Модрич играют так мало?

У Крооса 5-е время среди полузащитников на старте сезона, у Модрича — шестое. Разрывы не очень большие (Тони отыграл лишь на 56 минуты меньше идущего четвертым Камавинги), но важен контекст: немец вышел в основе только в 3 матчах.

У Модрича аналогичная ситуация: 3 матча с первых минут. Все остальные игры он начинал на скамейке. С «Лас-Пальмасом» Лука и вовсе не появился на поле даже на замену (Анчелотти после матча сказал, что игрок устал).

Для игроков, привыкших проводить 90% матчей сезона в основе — это серьезные изменения.

Правда, в самом статусном матче сезона (дерби против «Атлетико») оба ветерана все же появились в основе, и есть версия, что это следствие желания Карло угодить Луке и Тони – во избежание проблем в раздевалке. Теория выглядит правдоподобно, учитывая, что матч против соседей пока единственный, в котором Анчелотти отошел от уже привычной в этом сезоне схем. Не стоит забывать, что реальный футбол отличается от симулятора, тренеру нужно учитывать множество деталей.

Вывод

Проблема действительно присутствует, но ее сильно гиперболизируют. Нормально, что два топ-игрока, выигравшие все на свете, хотят играть много? Пожалуй, да. Нормально, что главный тренер, исходя из нужд команды, снизил их игровое время? Аналогично — да. Означает ли все это, что внутри в раздевалке «Реала» большие проблемы? Нет.

Нужно действовать тонко, чтобы это не переросло в конфликт в раздевалке, но сейчас похоже историю раздувают журналисты: оба недовольны снижением игрового времени (и это нормально для топ-игроков), но в то же время оба признают, что ценят интересы команды. Никто не намерен конфликтовать, устраивать скандалы или ставить под вопрос авторитет тренера.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan; Oscar J. Barroso, Ricardo Larreina/Global Look Press