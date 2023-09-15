22 комментария

Разбираемся и восторгаемся.

В начале сентября «Реал» выкатил очередное промо с кадрами грандиозного обновления «Сантьяго Бернабеу». Презентация полностью готовой арены ожидается в декабре, уже сейчас команда играет на обновленном и посвежевшем стадионе, финальные штрихи еще добавляют.

Разбираемся, сколько «Мадрид» потратил на реконструкцию и чем так хорош новый «Бернабеу».

Обновление стоит 900 млн – дорого. Но и зарабатывать получится на 150 млн больше каждый год!

Проект нового «Сантьяго Бернабеу» обсуждали еще в начале 2010-х, окончательно его утвердили только в 2016-м, а к работе приступили в 2020-м. Помните ведь, что «Реал» провел сезон-2020/21 на стадиончике «Альфредо Ди Стефано»? Все ради того, чтобы ускорить темп работ на «Бернабеу».

Реконструкцией клуб рассчитывает повысить уровень доходов, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке в эпоху клубов-государств и шейхов. По оценкам испанской прессы, после реконструкции стадион будет приносить «Реалу» от 300-400 млн евро в год – сейчас клуб зарабатывает 150-170 млн .

«Мадрид» собирается эксплуатировать стадион все 365 дней в году, проводя концерты, матчи НФЛ и НБА, показы мод и другие мероприятия. Для максимизации прибыли «Реал» подписал договор с компанией Legends: за 360 млн евро клуб предоставит арену в свободные от матчей дни (30% выручки уйдут Legends) для концертов и других развлечений.

100% выручки от организации матчей, продажи атрибутики, билетов и прочего остается за «Реалом».

Marca и As сообщили, что к июлю общие затраты на реконструкцию достигли 893 млн евро.

С 2023-го начались выплаты по кредиту на реконструкцию: мадридцы взяли 525 млн евро на 30 лет со ставкой 2,5%. Позже добавили еще один кредит в 225 млн евро (под 1,53%) на 27 лет – он для подземной теплицы на стадионе, которую не предусмотрели при первоначальном проекте из-за сложности. Теплица позволит сохранять газон. С ней получится увеличить количество мероприятий , которые можно провести, не повредив поле.

На «Бернабеу» будет раздвижная крыша. Открывается за 15 минут

Новая выдвижная крыша будет закрываться и открываться в полностью автоматическом режиме, на оба действия уходит по 15 минут.

Новая крыша основана на концепции надутых мембранных ячеек – это вид ткани, который отталкивает воду, защищает от ветра и в то же время пропускает через себя пар.

Ее давно используют в аэрокосмической, судостроительной и ветроэнергетической промышленности.

Это покрытие значительно уменьшило вес общей конструкции, что ускорит процесс открытия/закрытия и со временем приведет к снижению эксплуатационных расходов.

Внешнюю оболочку стадиона, фасады и крышу покроют единой обшивкой из металлических реек.

Они обеспечат авангардный образ стадиона.

Теперь газон будут хранить под «Бернабеу». Посмотрите, как это работает!

Поле будут складывать и опускать в специальное хранилище, помогут шесть лотков и подземные механизмы.

В хранилище газон проведет 245 дней в году – когда планируют проводить другие мероприятия. Значительный шаг в коммерческой стратегии стадиона, который станет многофункциональным.

Важный плюс системы – она полностью в периметре стадиона. (Например, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге поле тоже убирают, но оно выезжает за пределы чаши, у «Реала» такого пространства рядом со стадионом просто нет).

Но хватит теории! Взгляните, как это работает. Впечатляет!

Что вы только что увидели? Разбираемся в мощной конструкции

Объемы колоссальной работы по демонтажу и хранению газона можно разделить на две группы: технические механизмы и агрономическая часть для сохранности газона. Описание дальше выглядит непростым, но в том, как работает система, правда очень интересно разобраться. Это целый отдельный завод!

● Лотки: шесть лотков размером 107х11,67 метров и общей высотой 1153 метра на общей площади 9000 квадратных метров. Состоят из самонесущей стальной конструкции с системами отопления, дренажа, орошения и различными верхними слоями почвы, в которых находится смесь синтетической и натуральной травы.

● Транспортные тележки: синхронно поднимают и двигают лотки. Вес каждого лотка около 1500 тонн. Лотки катятся по крановым рельсам, встроенным в бетонную плиту, закрывающую нижнюю часть поля.

● Подъемная система: гидравлическая подъемная система, основанная на телескопических гидроцилиндрах, управляемых полозьями по всей длине.

● Внедрение натурального газона в лотки: трава будет храниться внутри лотков. Строительная секция состоит из гидроизоляционного листа, дренажной ячейки, листа геотекстиля, смеси корневой почвы, песка и дерна.

● Система орошения, CO2 и дезинфекция поливной воды: при обработке газона используют системы орошения питательными веществами и биологическими продуктами, обработку диоксидом углерода и дезинфекцию поливной воды озоном или аналогичными средствами.

● Система светодиодного освещения: во время нефутбольных мероприятий на стадионе газон подсветят светодиодными фонарями из нижней части каждого лотка.

● Система обслуживания газона внутри хранилища: на каждом уровне хранилища установлена ​​автоматическая система обработки газона. Ферма перемещается по дорожкам вдоль лотка, не касаясь травы, обеспечивая орошение и нужную температуру.

Что еще добавят: террасу на крыше и видеотабло на 360 градусов

Одна из самых ярких деталей нового «Бернабеу» – терраса на крыше стадиона, которую назвали Skywalk.

На смотровой площадке по периметру будут бары и рестораны с роскошным видом на Пасео-де-ла-Кастельяна – это самая широкая и длинная улица Мадрида.

Еще на «Бернабеу» расширят музей, появится много новых ресторанов, магазинов, откроют два гипермаркета, фудкорт. И зрителей станет немного больше: вместимость арены увеличится с 80 до 84 тысяч.

В чаше стадиона добавят видеотабло на 360 градусов – огромный экран по всему периметру , 3700 квадратных метров светодиодных панелей. Они станут важной частью матча и других мероприятий. В мире не так много аналогов: один из примеров – «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе. Это дорогая надстройка – «Реал» выложил за табло более 100 млн евро.

Фото: Guillermo Martinez, Oscar J. Barroso/Global Look Press; AFP/DAX IMAGES, Thomas COEX; Gettyimages.ru/Julian Finney, Angel Martinez, David Ramos