22 комментария

🤩 Как же хорош обновленный «Бернабеу»! Вот куда «Реал» потратил 900 млн евро
Разбираемся и восторгаемся.
В начале сентября «Реал» выкатил очередное промо с кадрами грандиозного обновления «Сантьяго Бернабеу». Презентация полностью готовой арены ожидается в декабре, уже сейчас команда играет на обновленном и посвежевшем стадионе, финальные штрихи еще добавляют.
Разбираемся, сколько «Мадрид» потратил на реконструкцию и чем так хорош новый «Бернабеу».
Обновление стоит 900 млн – дорого. Но и зарабатывать получится на 150 млн больше каждый год!
Проект нового «Сантьяго Бернабеу» обсуждали еще в начале 2010-х, окончательно его утвердили только в 2016-м, а к работе приступили в 2020-м. Помните ведь, что «Реал» провел сезон-2020/21 на стадиончике «Альфредо Ди Стефано»? Все ради того, чтобы ускорить темп работ на «Бернабеу».
Реконструкцией клуб рассчитывает повысить уровень доходов, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке в эпоху клубов-государств и шейхов. По оценкам испанской прессы, после реконструкции стадион будет приносить «Реалу» от 300-400 млн евро в год – сейчас клуб зарабатывает 150-170 млн.
«Мадрид» собирается эксплуатировать стадион все 365 дней в году, проводя концерты, матчи НФЛ и НБА, показы мод и другие мероприятия. Для максимизации прибыли «Реал» подписал договор с компанией Legends: за 360 млн евро клуб предоставит арену в свободные от матчей дни (30% выручки уйдут Legends) для концертов и других развлечений.
100% выручки от организации матчей, продажи атрибутики, билетов и прочего остается за «Реалом».
Marca и As сообщили, что к июлю общие затраты на реконструкцию достигли 893 млн евро.
С 2023-го начались выплаты по кредиту на реконструкцию: мадридцы взяли 525 млн евро на 30 лет со ставкой 2,5%. Позже добавили еще один кредит в 225 млн евро (под 1,53%) на 27 лет – он для подземной теплицы на стадионе, которую не предусмотрели при первоначальном проекте из-за сложности. Теплица позволит сохранять газон. С ней получится увеличить количество мероприятий, которые можно провести, не повредив поле.
На «Бернабеу» будет раздвижная крыша. Открывается за 15 минут
Новая выдвижная крыша будет закрываться и открываться в полностью автоматическом режиме, на оба действия уходит по 15 минут.
Новая крыша основана на концепции надутых мембранных ячеек – это вид ткани, который отталкивает воду, защищает от ветра и в то же время пропускает через себя пар.
Ее давно используют в аэрокосмической, судостроительной и ветроэнергетической промышленности.
Это покрытие значительно уменьшило вес общей конструкции, что ускорит процесс открытия/закрытия и со временем приведет к снижению эксплуатационных расходов.
Внешнюю оболочку стадиона, фасады и крышу покроют единой обшивкой из металлических реек.
Они обеспечат авангардный образ стадиона.
Теперь газон будут хранить под «Бернабеу». Посмотрите, как это работает!
Поле будут складывать и опускать в специальное хранилище, помогут шесть лотков и подземные механизмы.
В хранилище газон проведет 245 дней в году – когда планируют проводить другие мероприятия. Значительный шаг в коммерческой стратегии стадиона, который станет многофункциональным.
Важный плюс системы – она полностью в периметре стадиона. (Например, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге поле тоже убирают, но оно выезжает за пределы чаши, у «Реала» такого пространства рядом со стадионом просто нет).
Но хватит теории! Взгляните, как это работает. Впечатляет!
Что вы только что увидели? Разбираемся в мощной конструкции
Объемы колоссальной работы по демонтажу и хранению газона можно разделить на две группы: технические механизмы и агрономическая часть для сохранности газона. Описание дальше выглядит непростым, но в том, как работает система, правда очень интересно разобраться. Это целый отдельный завод!
● Лотки: шесть лотков размером 107х11,67 метров и общей высотой 1153 метра на общей площади 9000 квадратных метров. Состоят из самонесущей стальной конструкции с системами отопления, дренажа, орошения и различными верхними слоями почвы, в которых находится смесь синтетической и натуральной травы.
● Транспортные тележки: синхронно поднимают и двигают лотки. Вес каждого лотка около 1500 тонн. Лотки катятся по крановым рельсам, встроенным в бетонную плиту, закрывающую нижнюю часть поля.
● Подъемная система: гидравлическая подъемная система, основанная на телескопических гидроцилиндрах, управляемых полозьями по всей длине.
● Внедрение натурального газона в лотки: трава будет храниться внутри лотков. Строительная секция состоит из гидроизоляционного листа, дренажной ячейки, листа геотекстиля, смеси корневой почвы, песка и дерна.
● Система орошения, CO2 и дезинфекция поливной воды: при обработке газона используют системы орошения питательными веществами и биологическими продуктами, обработку диоксидом углерода и дезинфекцию поливной воды озоном или аналогичными средствами.
● Система светодиодного освещения: во время нефутбольных мероприятий на стадионе газон подсветят светодиодными фонарями из нижней части каждого лотка.
● Система обслуживания газона внутри хранилища: на каждом уровне хранилища установлена автоматическая система обработки газона. Ферма перемещается по дорожкам вдоль лотка, не касаясь травы, обеспечивая орошение и нужную температуру.
Что еще добавят: террасу на крыше и видеотабло на 360 градусов
Одна из самых ярких деталей нового «Бернабеу» – терраса на крыше стадиона, которую назвали Skywalk.
На смотровой площадке по периметру будут бары и рестораны с роскошным видом на Пасео-де-ла-Кастельяна – это самая широкая и длинная улица Мадрида.
Еще на «Бернабеу» расширят музей, появится много новых ресторанов, магазинов, откроют два гипермаркета, фудкорт. И зрителей станет немного больше: вместимость арены увеличится с 80 до 84 тысяч.
В чаше стадиона добавят видеотабло на 360 градусов – огромный экран по всему периметру, 3700 квадратных метров светодиодных панелей. Они станут важной частью матча и других мероприятий. В мире не так много аналогов: один из примеров – «Соу-Фай Стэдиум» в Лос-Анджелесе. Это дорогая надстройка – «Реал» выложил за табло более 100 млн евро.
Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia
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Фото: Guillermo Martinez, Oscar J. Barroso/Global Look Press; AFP/DAX IMAGES, Thomas COEX; Gettyimages.ru/Julian Finney, Angel Martinez, David Ramos
мне просто интересно какие были варианты у автора статьи, неужели вручную? :)
Хотя за такую сумму проще новый построить.
Тут даже не за Реал можно порадоваться, а хотя бы за технический прогресс.
А вот крыша интересная.
"Новая выдвижная крыша будет закрываться и открываться в полностью автоматическом режиме"
Афтар, что значит полностью автоматический режим?)) На других стадионах - рабы лебёдки крутят?)
Рычаг, подкуп судей ,нытье , свободные агенты
Чувствуете разницу