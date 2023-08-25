11 комментариев

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Игроков «Реала» бесят гипоксические маски на тренировках. Зачем их носить?

Антонио Пинтус
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Тони Кроос Тони Кроос
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лука Модрич Лука Модрич
Футбол Футбол

Вы наверняка видели фото игроков «Реала» в брутальных масках. Но не все знают, для чего они. 

Рассказываем про необычную подготовку «Мадрида». 

Зачем нужны гипоксические маски? 

На самом деле эти маски в «Реале» уже давно – с лета 2016-го, когда главой физподготовки стал Антонио Пинтус. При итальянце ни одна предсезонка не обходится без его знаменитых масок. Каждое лето 2-3 дня игроки бегают в них на пределе возможностей – так Пинтус получает все необходимые данные по физическому состоянию каждого футболиста для составления плана подготовки.

Пинтус проводит процедуру дважды за сезон – второй раз гипоксические маски появляются на тренировках в середине сезона (декабрь или январь), чтобы команда подошла на пике формы к решающему отрезку. Есть побочный эффект – спад формы во время зимнего отрезка. Антонио закладывает физику дважды за сезон, и в какой-то момент команда выглядит на поле тяжелой. Обычно это длится около месяца. 

«Хочу понимать предел возможностей каждого игрока. Такие тренировки помогают нам в этом. Мы понимаем, какие футболисты могут получать большую нагрузку и давать большую интенсивность, а кто должен делать короткие перерывы между рывками, чтобы восстановить дыхание и нужный темп. Маски также позволяют закалять характер игроков».

А как работают эти маски?

Гипоксическая маска – аналог респиратора с установленными клапанами для ограничения доступа воздуха. Она надевается на рот и нос для дыхания через их фильтры и регулирует количество кислорода, поступающего в организм, с помощью трех сменных клапанов: двух на входе и одного на выходе.

Маски изготовлены из неопрена – того же материала, что и гидрокостюмы, поэтому плотно прилегают к лицу и практически не мешают спортсмену. Они способны имитировать высоту от 910 до 5500 метров над уровнем моря, это позволяет прочувствовать преимущества тренировок в таких условиях.

Тренировки на высоте способствуют ускорению метаболизма и выработке эритроцитов, так в мышцы поступает больше кислорода. Маска помогает улучшить качество аэробных тренировок и повысить выносливость, силу и скорость спортсменов.

Другие плюсы тренировочных масок назвал уже сам Пинтус:

• Они улучшают физическую форму за счет увеличения емкости легких;

• Стимулируют дыхание во время нагрузок;

• Укрепляют диафрагму;

• Повышают концентрацию на тренировках;

• Ускоряют восстановление мышц и задерживают наступление мышечной усталости;

• Способствуют повышению психологической устойчивости к усталости во время матчей.

А игрокам это нравится? Спойлер: нееет 

В таких масках игрокам очень трудно: нагрузка в них зачастую превышает нагрузку во время матчей, особенно учитывая фактор имитации большой высоты. 

После таких тренировок в масках в соцсетях игроков «Реала» куча гневных сообщений в адрес Пинтуса, пусть и шутливых. Кто-то ставит злые эмодзи, кто-то поступает как Лукас Васкес: он называл Антонио «cabron» (с испанского – козел).

Главный хейтер – Тони Кроос. Под постом клуба, где было его фото в маске, немец написал: «Где кнопка «дизлайк?»

Во время турне по США Милитао назвал Пинтуса «нехорошим человеком».

Антонио все понимает: «Тренировки в масках? Один из игроков сказал мне: «Антонио, ты сущий дьявол», и я посмеялся. Не скажу, кто это был. У нас отличная команда, они все понимают, что им нужны эти тренировки, чтобы быть еще сильнее. Они не любят их, но понимают их ценность».

Это правда. Лука Модрич восхищается методами Антонио и называет его одной из главных причин регулярных успехов «Реала». Лучший пример –  эпизод после матча с «Челси» на «Бернабеу» в четвертьфинале ЛЧ-2021/22, когда после игры Лука на радостях обнял итальянца и выкрикивал на всю раздевалку: «Метод Пинтуса! Метод Пинтуса!»

Анчелотти тоже говорил про гипоксические маски: «Это трудные тренировки, но Пинтус один из лучших в своем деле. Игроки каждый год видят, насколько эти упражнения полезны и как они помогают им в тяжелых ситуациях. Мы все очень любим Антонио, но только не в день этих тренировок».

***

Пинтус провел в «Реале» пять полноценных сезонов, но только в четырех из них был главным по физподготовке: в сезоне-2018/19 он числился в штабе Хулена Лопетеги, но испанец настоял, чтобы за все отвечал его помощник, план подготовки к сезону составлял не Антонио.

Когда рулил уже Пинтус, «Мадрид» три раза выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Сезон-2022/23 стал первым при Пинтусе, когда «Реал» не выиграл ключевых трофеев.

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Фото: Gettyimages.ru/Pedro Castillo/Real Madrid

11 комментариев

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Cearvm
У Реала нереальная накачка на финальные матчи ЛЧ последних 7-8 лет, это трудно не заметить. Они очень хорошо физически подготовлены и камбэчат, когда соперники это не ожидают. Да и форма возрастного Модрича свидетельствует об эффективности этих тренировок. Если просто неприятно и тяжело, но без травм - то почему нет?
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Владислав Горшенин
Юра , спасибо за материал ! Всегда ставлю вам плюсы на ваши статьи , так как у вас получается писать и хорошо освещать события , происходящие с Реалом ! Продолжайте в том же духе и успехов вам !
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Spartakovec navsegda
Ответ Шем
«Обычно это длится около месяца» - знаем мы прекрасно о месяце Январь, когда Реал выглядит просто мёртвым.
Можно посмотреть статистику последних двух сезонов, чтобы понять, что это не так. Он может выглядеть полумертвым, но на классе, все равно добивается результатов. При этом неизвестно, могли ли они прибавить в выигранном, на классе, матче или играли на пределе.
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Слава Пастухов
Ответ Юра Ла Саета
Но один из лучших физиотерапевтов в мире футбола (если не лучший) используют их и очень хвалит. Просто так? Без сарказма спрашиваю, интересно почитать ответ. Так как не понимаю, зачем это нужно Пинтусу, если никак ему не помогает в работе и по тем пунктам, которые он сам перечислил.
Единственный доказанный эффект масок - тренировка инспираторных мышц (мышц вдоха), но на выносливость это не влияет никак. Теоретически в взрывных движениях (рвануть к штрафной метров на 50-60) это может дать чуть меньшую одышку, но там работает другая система энергообеспечения (креатинфосфатная, а не аэробная). Я бы доверился лучшему в мире физиотерапевту, если бы подобные маски реально использовались для развития выносливости в видах спорта, где выносливость нужна. Но даже альпинисты до сих пор используют классическую акклиматизацию в горах, а не сидят в гипоксических палатках дома.
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Anton Kortenko
жуть. ненавижу задыхаться.
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Шем
«Обычно это длится около месяца» - знаем мы прекрасно о месяце Январь, когда Реал выглядит просто мёртвым.
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кто я?
Давайте накидаем лайков Юре. Он только начинает писать, очень старается для аудитории
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Слава Пастухов
Гипоксические маски не работают. Нет ни одного лабораторного исследования, которое бы доказывало их эффективность для развития выносливости и тем более имитации горных тренировок (потому что недостаточно просто перекрыть подачу кислорода, надо создать нужное парциальное давление, что достигается только на высоте). Если бы они работали, то спортсмены в спорте на выносливость (бегуны, велосипедисты, пловца) массово их использовали бы - но они не используют (НИКТО) и гоняют в среднегорье на сборы. Мы разбирали это подробно: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/healthy/2997080.html
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Ophiomorph
А кто говорил, что быть одними из лучших в профессиональном спорте просто? И сами игроки это прекрасно понимают: некоторые ругаются, но всё равно делают.
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Юра Ла Саета
Автор
Ответ Слава Пастухов
Гипоксические маски не работают. Нет ни одного лабораторного исследования, которое бы доказывало их эффективность для развития выносливости и тем более имитации горных тренировок (потому что недостаточно просто перекрыть подачу кислорода, надо создать нужное парциальное давление, что достигается только на высоте). Если бы они работали, то спортсмены в спорте на выносливость (бегуны, велосипедисты, пловца) массово их использовали бы - но они не используют (НИКТО) и гоняют в среднегорье на сборы. Мы разбирали это подробно: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/healthy/2997080.html
Но один из лучших физиотерапевтов в мире футбола (если не лучший) используют их и очень хвалит. Просто так? Без сарказма спрашиваю, интересно почитать ответ. Так как не понимаю, зачем это нужно Пинтусу, если никак ему не помогает в работе и по тем пунктам, которые он сам перечислил.
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Юра Ла Саета
Автор
Ответ Слава Пастухов
Единственный доказанный эффект масок - тренировка инспираторных мышц (мышц вдоха), но на выносливость это не влияет никак. Теоретически в взрывных движениях (рвануть к штрафной метров на 50-60) это может дать чуть меньшую одышку, но там работает другая система энергообеспечения (креатинфосфатная, а не аэробная). Я бы доверился лучшему в мире физиотерапевту, если бы подобные маски реально использовались для развития выносливости в видах спорта, где выносливость нужна. Но даже альпинисты до сих пор используют классическую акклиматизацию в горах, а не сидят в гипоксических палатках дома.
Спасибо за ответ. Тем не менее, Пинтус верит в их пользу, постоянно нахваливая этот метод. Его уж точно уже нам не переубедить 😄
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