11 комментариев

Вы наверняка видели фото игроков «Реала» в брутальных масках. Но не все знают, для чего они.

Рассказываем про необычную подготовку «Мадрида».

Зачем нужны гипоксические маски?

На самом деле эти маски в «Реале» уже давно – с лета 2016-го, когда главой физподготовки стал Антонио Пинтус. При итальянце ни одна предсезонка не обходится без его знаменитых масок. Каждое лето 2-3 дня игроки бегают в них на пределе возможностей – так Пинтус получает все необходимые данные по физическому состоянию каждого футболиста для составления плана подготовки.

Пинтус проводит процедуру дважды за сезон – второй раз гипоксические маски появляются на тренировках в середине сезона (декабрь или январь), чтобы команда подошла на пике формы к решающему отрезку. Есть побочный эффект – спад формы во время зимнего отрезка. Антонио закладывает физику дважды за сезон, и в какой-то момент команда выглядит на поле тяжелой. Обычно это длится около месяца.

«Хочу понимать предел возможностей каждого игрока. Такие тренировки помогают нам в этом. Мы понимаем, какие футболисты могут получать большую нагрузку и давать большую интенсивность, а кто должен делать короткие перерывы между рывками, чтобы восстановить дыхание и нужный темп. Маски также позволяют закалять характер игроков».

А как работают эти маски?

Гипоксическая маска – аналог респиратора с установленными клапанами для ограничения доступа воздуха. Она надевается на рот и нос для дыхания через их фильтры и регулирует количество кислорода, поступающего в организм, с помощью трех сменных клапанов: двух на входе и одного на выходе.

Маски изготовлены из неопрена – того же материала, что и гидрокостюмы, поэтому плотно прилегают к лицу и практически не мешают спортсмену. Они способны имитировать высоту от 910 до 5500 метров над уровнем моря, это позволяет прочувствовать преимущества тренировок в таких условиях.

Тренировки на высоте способствуют ускорению метаболизма и выработке эритроцитов, так в мышцы поступает больше кислорода. Маска помогает улучшить качество аэробных тренировок и повысить выносливость, силу и скорость спортсменов.

Другие плюсы тренировочных масок назвал уже сам Пинтус:

• Они улучшают физическую форму за счет увеличения емкости легких;

• Стимулируют дыхание во время нагрузок;

• Укрепляют диафрагму;

• Повышают концентрацию на тренировках;

• Ускоряют восстановление мышц и задерживают наступление мышечной усталости;

• Способствуют повышению психологической устойчивости к усталости во время матчей.

А игрокам это нравится? Спойлер: нееет

В таких масках игрокам очень трудно: нагрузка в них зачастую превышает нагрузку во время матчей, особенно учитывая фактор имитации большой высоты.

После таких тренировок в масках в соцсетях игроков «Реала» куча гневных сообщений в адрес Пинтуса, пусть и шутливых. Кто-то ставит злые эмодзи, кто-то поступает как Лукас Васкес: он называл Антонио «cabron» (с испанского – козел).

Главный хейтер – Тони Кроос. Под постом клуба, где было его фото в маске, немец написал: «Где кнопка «дизлайк?»

Во время турне по США Милитао назвал Пинтуса «нехорошим человеком».

Антонио все понимает: «Тренировки в масках? Один из игроков сказал мне: «Антонио, ты сущий дьявол», и я посмеялся. Не скажу, кто это был. У нас отличная команда, они все понимают, что им нужны эти тренировки, чтобы быть еще сильнее. Они не любят их, но понимают их ценность».

Это правда. Лука Модрич восхищается методами Антонио и называет его одной из главных причин регулярных успехов «Реала». Лучший пример – эпизод после матча с «Челси» на «Бернабеу» в четвертьфинале ЛЧ-2021/22, когда после игры Лука на радостях обнял итальянца и выкрикивал на всю раздевалку: «Метод Пинтуса! Метод Пинтуса!»

Анчелотти тоже говорил про гипоксические маски: «Это трудные тренировки, но Пинтус один из лучших в своем деле. Игроки каждый год видят, насколько эти упражнения полезны и как они помогают им в тяжелых ситуациях. Мы все очень любим Антонио, но только не в день этих тренировок».

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Пинтус провел в «Реале» пять полноценных сезонов, но только в четырех из них был главным по физподготовке: в сезоне-2018/19 он числился в штабе Хулена Лопетеги, но испанец настоял, чтобы за все отвечал его помощник, план подготовки к сезону составлял не Антонио.

Когда рулил уже Пинтус, «Мадрид» три раза выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании. Сезон-2022/23 стал первым при Пинтусе, когда «Реал» не выиграл ключевых трофеев.

Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia

Фото: Gettyimages.ru/Pedro Castillo/Real Madrid