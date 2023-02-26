16 комментариев

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Роналду и Лингард критиковали клубную базу «МЮ». Что не так и где тренируются топы-конкуренты?

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Дария Конурбаева с обзорной экскурсией.

В январе Джесси Лингард раскритиковал тренировочную базу «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» так сильно отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»... Они впереди на много миль. Нужно быть актуальным и оставаться актуальным», – сказал полузащитник «Ноттингем Форест» для подкаста The Diary of a CEO.

Состояние базы в Каррингтоне ругал и Роналду. Летом 2022-го он заявил, что бассейн тренировочного комплекса не соответствует стандартам безопасности, после чего клуб экстренно затеял ремонт. В скандальном интервью Пирсу Моргану Криштиану заметил: «Прогресс нулевой. После ухода сэра Алекса я не вижу эволюции в клубе. Ничего не меняется».

Про отстающую от конкурентов инфраструктуру говорит Гари Невилл: «Если подумать о «Манчестер Юнайтед», который Глейзеры приобрели в 2004 году, то у клуба был лучший стадион в стране и один из лучших в Европе, лучшая тренировочная площадка. Сейчас же подтрибунка стадиона ржавеет и гниет, а Каррингтон, вероятно, даже не входит в пятерку лучших в этой стране».

Действительно ли Каррингтон так сильно отстает от конкурентов?

В 1990-х Фергюсон потребовал базу с современной системой безопасности. Вокруг Каррингтона сразу возвели 8-метровый забор

Тренировочный комплекс в Каррингтоне открыли в юго-западном пригороде Манчестера, в 12 км от «Олд Траффорд» в 2000 году. Предыдущая база Клифф, где «Юнайтед» тренировался с 1950-х, к тому моменту существенно устарела. Фергюсон требовал не только лучшие условия для тренировок, но и более современную систему безопасности, которая бы ограждала от журналистов, болельщиков и шпионов из клубов-конкурентов. 

Каррингтон обошелся «Юнайтед» в 22 миллиона фунтов, из которых 14 млн ушли на нужды главной команды, а оставшиеся 8 – на здания и поля для академии, которая открылась здесь же в 2002-м.  

В 2012-м за дополнительные 25 млн на территории открыли медицинский комплекс и центр спортивной науки. Благодаря партнерству с Toshiba Medical Systems Corporation «МЮ» получил технические новинки: теперь аппараты КТ и МРТ находились прямо на территории базы, превратив ее в один из лучших спортивных медцентров страны. 

Главная команда занимает сегодня 440 000 квадратных метров (для сравнения, база «Челси» в Кобхэме – это 566 000 м2, база «Лестера», которая считается самой современной в АПЛ – 750 000 м2). В распоряжении основы 14 различных полей (12 натуральных и 2 искусственных) и главный корпус с тренажерным залом, помещениями для реабилитации, крытыми беговыми дорожками и баскетбольной площадкой, 25-метровым бассейном, а также гидротерапевтическим и спа-бассейнами, подводными беговыми дорожками, саунами и парными.

Главным отличием Каррингтона от других баз сразу же стала система безопасности, которую требовал Фергюсон. Комплекс считается одним из самых защищенных в Европе, за что получил прозвище «крепость Каррингтон». Его окружает 8-метровая стена протяженностью 2,4 км, оснащенная камерами видеонаблюдения и системами обнаружения вторжений, а также 30 тысяч деревьев, которые стратегически высажены по периметру территории для ограничения видимости извне. 

«Юнайтед» задумывался об обновлении базы еще до критики Роналду и Лингарда. Первым вариантом был переезд еще дальше на юг от Манчестера, в округ Tatton Estate в Восточном Чешире. Новая база обошлась бы в 200 млн фунтов, но выкуп земли существенно увеличивал расходы, и от идеи отказались. 

Теперь на повестке дня, а точнее ближайших лет – мощное обновление комплекса в Каррингтоне. Клуб назначил программным директором проекта Мэгс Мернаг, которая 5 лет работала над новой 100-миллионной тренировочной базой «Лестера» (подробнее о ней – ниже). 

«МЮ» планирует обновить главное здание, добавив к нему новые офисы, тренажерные залы, ресторан, комнаты отдыха для персонала и игроков, а также зоны для йоги, чтения и медитаций. Руководство также хочет улучшить тренировочные поля, добавив к одному из них прожекторы и небольшую трибуну. В списке инфраструктуры, которой требуется замена: улучшенные пешеходные дорожки, туалеты, новая электрическая подстанция и ремонт ограждения вдоль восточной стороны центра.

База «Сити» находится через дорогу от «Этихада». В этом году на ней откроют концертную площадку 

Ближайшие соседи «Юнайтед» долгие годы тренировались в том же Каррингтоне: базы манчестерских клубов располагались в 3 км друг от друга. Но в 2014-м «Сити» переехал в новый комплекс «Этихад Кампус», буквально через дорогу от стадиона.

База «МанСити» может получить титул одной из лучших в Европе уже за свою локацию. За 200 млн фунтов клуб построил собственный город в шаговой доступности от стадиона.

Тренировочная база основы, ​​стадион для матчей женской команды «Манчестер Сити» и академии на 7000 зрителей, 16 тренировочных полей, офис клуба и других футбольных активов City Football Group – до всего этого можно за несколько минут домчаться на гольф-каре, которые снуют по сравнительно небольшой территории (323 000 м2).

Я побывала в доме «Ман Сити». Клуб строит город вокруг стадиона

Если «Юнайтед» регулярно приходится стоять в пробках по дороге на матчи, то у «Сити» такой проблемы не возникает: база в 700 метрах от подтрибунок «Этихада». 

Внутреннее обустройство базы во всех деталях показали в документальном сериале «All or nothing» про «Манчестер Сити». Тренировочные поля, тренажерные залы, кабинеты тренерского штаба – все выглядит очень стильно. 

В ближайших планах – открыть в конце 2023 года 23,5-тысячную крытую арену, которая сможет принимать концерты, баскетбольные матчи и бои MMA.  

База «Тоттенхэма» оформлена в том же стиле, что и новый стадион 

Базу «Тоттенхэма» открыли в 2012 году в 11 км к северу от стадиона. В сравнении с конкурентами по АПЛ, комплекс «Тоттенхэма» один из самых компактных (311 000 м2), но у основной команды и академии есть 15 натуральных полей и 1,5 искусственных.

Проект был изначально сильно ориентирован на экологию: вокруг комплекса большое количество парков. «Тоттенхэм» постарался максимально вписаться в окружающую среду, высадив на территории дополнительные 150 деревьев и кустарников. 

Доминанта всего комплекса – крытое искусственное поле.

Кстати, внутреннее оформление базы рифмуется с подтрибунками стадиона: в пресс-центре «Тоттенхэм стадиум» все в таких же серо-зеленых тонах.

«Ливерпуль» в Киркби страдает от ветров

«Ливерпуль» переехал из старенького и уютного Мелвуда на базу в Киркби в 2020 году. Строительство нового комплекса обошлось в 50 млн фунтов, а в Мелвуд, который раньше хотели отдать под застройку, теперь хотят переселить женскую команду. 

На территории три полноразмерных поля, а также площадки для пляжного футбола, волейбола и тенниса, в который активно играют после тренировок члены штаба Клоппа. Тренировочный зал в 3 раза больше того, что остался в Мелвуде, медицинский центр – в два.

Главной проблемой базы стала погода. Киркби – один из самых ветреных районов в округе Ливерпуля, и игроки жаловались, что сильные порывы ветра часто мешают тренировкам.

Максимально экологичный «Челси»: треть базы находится в подвальных помещениях, но освещается с помощью рва и солнечных батарей 

С 1970-х «Чесли» тренировался в Харлингтоне – клочке земли, зажатом между аэропортом Хитроу и шоссе M4. Красочнее всего уровень «Челси» в те десятилетия характеризует юридический статус базы: территория принадлежала Имперскому колледжу Лондона, и вещи звездных игроков неоднократно выкидывали из раздевалок, когда их занимали студенты. 

Приход Абрамовича резко изменил расстановку сил. Жозе Моуринью тут же инициировал переезд на новую базу. Землю в Кобхэме в 30 км от «Стэмфорд Бридж» оформили в 2004-м, уже год спустя здесь тренировалась основная команда. Полноценное открытие 20-миллионной базы состоялось в 2007-м, а год спустя к ней присоединилась и академия «синих».

При строительстве базы клуб особенно концентрировался на том, как она вписывается в окружение. «Челси» позволили возводить постройки не выше расположенных вокруг. Из-за этого треть помещений комплекса находится под землей. Чтобы добавить естественный свет в полуподвальные помещения, вокруг основного корпуса сделали ров.

Крышу здания же засадили газоном, что превратило базу в домик хоббита.

Из особенностей системы безопасности: датчики отпечатков пальцев, по которым игроки попадают в главный корпус. Еще одна технологическая новинка «Челси» – 17-метровый бассейн для гидротерапии.

Кобхэм – одна из самых больших баз в АПЛ. На 566 000 квадратных метров раскинулись 33 футбольных поля, 22 из которых – полноразмерные, а 6 точно повторяют размеры газона «Стэмфорд Бридж». Масштабы не удивительны: здесь тренируются основная и женская команды, академия – и иногда местный регбийный клуб «Кобхэм».

Бонус. Экскурсия по клубной базе от Мэйсона Маунта:

«Арсенал» соседствует с «Уотфордом»: когда клубы встретились в АПЛ, пришлось усиливать безопасность

База «Арсенала» появилась в Колни в 1999 году. 10-миллионный комплекс проспонсировал трансфер Анелька в «Реал» (22 млн фунтов), а клуб избавился от той же проблемы, которая преследовала «Челси»: в момент прихода Венгера тренировки проходили на территории Университетского колледжа Лондона. 

«Арсенал» оказался по соседству с «Уотфордом». В 1999-м клубы играли в разных дивизионах, но по словам старожилов, когда «шмели» вышли в АПЛ, «Арсенал» возвел между базами стену помощнее.

На территории в 580 000 м2 расположено 10 полноразмерных полей. Арсен Венгер принимал активное участие в проектировке комплекса, и в 2011-м по его инициативе здесь открыли современный центр медицины и реабилитации.

Три из десяти полей отданы под нужны молодежной команды, но один из главных минусов базы «Арсенала» в том, что академия базируется в отдельном комплексе в 30 км от главной команды.

Микель Артета добавил несколько новшеств. У тренировочного поля появился огромный экран пять метров в высоту, на который по ходу занятий выводятся видеоклипы. 

Лучшая база в АПЛ – у «Лестера»

Тренировочная база «Лестера» – главная новинка английского футбола. Открытый в 2020-м комплекс обошелся в 100 млн фунтов и сменил старенькую базу Белвар Драйв, на которой клуб ютился с 1960-х и которая теперь отошла женской команде.

Перевести клуб на территорию бывшего гольф-комплекса площадью 750 000 м2 мечтал бывший владелец Кун Вичай. После его гибели клуб не отказался от идеи, и комплекс построили за полтора года, при том что на строительство сильно влияли ковидные ограничения.

На 750 000 м2 тренируется главная команда и академия, которые делят между собой 21 поле (14 из которых – полноразмерные). Возле одного из них установлены прожекторы и трибуна на 499 мест.

Проектированием занималась компания KSS Group – они же строили базы для «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Брайтона». Архитекторы всерьез заботятся об экологии, поэтому «Лестер» высадил по территории аж 20 тысяч новых растений, а овощи и травы для столовой основной команды выращивают в небольшом садике.

На территории всего 7 зданий, главное из которых носит имя Вичая Шривадданапрабха. 

И кстати, в «Лестере» бы очень понравилось Гарету Бэйлу: при строительстве клуб сохранил небольшую часть бывшего гольф-комплекса, который сегодня доступен для игроков и персонала.

Следующее большое обновление – у «Ньюкасла»

Если «Сент-Джеймс Парк» расположен в самом центре Ньюкасла, то до тренировочной базы «Дарсли Парк» надо добираться чуть дальше. Комплекс на северо-восточной окраине города открыли в 2003 году.

Новые владельцы клуба в 2021-м сразу взялись за реконструкцию старой базы. В начале сезона-2022/23 игроки признавались, что им надо тренироваться как будто на территории стройки, а из одной раздевалки пришлось переместиться в три поменьше. 

Но в январе Эдди Хау отметил, что работы близки к завершению: за время паузы на чемпионат мира здесь успели отремонтировать кафетерий и раздевалки.

Одновременно с этим клуб ведет работу по проектированию новой базы. Пока руководство лишь рассматривает потенциальные локации, и новый комплекс не появится в ближайшие несколько лет.

Кстати, а где сейчас тренируется Лингард?

Выступивший с критикой «Юнайтед» Джесси Лингард сейчас играет в «Ноттингем Форест». Кажется, их база существенно проигрывает Каррингтону.

Совсем небольшая по меркам топов АПЛ база «Форест» была открыта в 2011 году в пригороде Ноттингема. На тот момент клуб Чемпионшипа потратил на комплекс всего 1,5 млн фунтов: компактного двухэтажного здания и пары полей вполне хватало.

Зимой 2021-го перед возвращением в АПЛ руководство объявило о грядущей реконструкции. Для нужд основной команды и тренирующейся здесь же академии возведут новое здание с 14 раздевалками, тремя комнатами для тактических занятий, тренажерным залом, кафетерием и офисами тренерского штаба.

Фото: Gettyimages.ru/Manchester United, John Peters/Manchester United, Jan Kruger, David Goddard, Charlotte Tattersall, Clive Brunskill, Alex Livesey; Youtube; Дария Конурбаева; wikipedia.orgkssgroup.comf3architects.comlcfc.comarsenal.comafl-architects.comchroniclelive.co.uknottinghamforest.co.uktrainingground.guru

16 комментариев

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fellx
Ответ шампион
КриРо заставил клуб начать шевелиться с ремонтом, а Глейзеры наконец готовы продать клуб после всех пустых лет. Португалец снова принес МЮ пользу.
Это будет признано лет так через пять. Сейчас на хайпе хейтить португальца. Просто будь готов к минусам
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Дэвид_Мойес
Просто для понимания, что видят игроки МЮ по дороге на базу:
https://goo.gl/maps/yvdM1FzAigc9x9nq5
Территория непосредственно вокруг Каррингтона.
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Тюменский медвежонок
База МЮ даже внешне выглядит как какой-то "колхоз" где держат коров и кур... затянули безусловно с обновлением
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Никола Тесла
Шведский стол не показали(
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ASH11
Ответ Зинедин Седан
Что касается развития,МЮ всегда отстает на световые годы.Даже взять ютуб канал,который появился в 2017 году.Это уже говорит о многом.В то время,как женские команды во всю разыгрывают кубки лиги чемпионов,МЮ только недавно осенило что можно создать женскую команду.И так во всем.Поэтому пока Каррингтон не развалится они ничего делать не будут.
Видимо, основной упор был на клубное тв, которое у МЮ очень давно, и появилось задолго до того, как оно появилось у других. Популярность у клуба бешенная была, независимо от последних результатов, поэтому шибко не парились.
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Amalfitano
Такие топ клубы это уже государство в государсиве. А если они для себя пробьют идею Суперлиги, то лет через 10 они выстроят вокруг себя экосистему по типу гугловской, но для своих болел по всему миру. Это уже будут технологические компании у которых будет в том числе и ФК.
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шампион
КриРо заставил клуб начать шевелиться с ремонтом, а Глейзеры наконец готовы продать клуб после всех пустых лет. Португалец снова принес МЮ пользу.
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Мансур Абдрахимов
Плохому танцору всегда что то мешает...
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Зинедин Седан
Что касается развития,МЮ всегда отстает на световые годы.Даже взять ютуб канал,который появился в 2017 году.Это уже говорит о многом.В то время,как женские команды во всю разыгрывают кубки лиги чемпионов,МЮ только недавно осенило что можно создать женскую команду.И так во всем.Поэтому пока Каррингтон не развалится они ничего делать не будут.
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moldfan
Ответ Плотников Семен
Надеюсь новые владельцы МЮ, несмотря на то, кто это будет, займутся реконструкцией тренировочной базы, потому что, как бы не хотелось это признавать, претензии к ней полностью обоснованы
Так в чем именно ? Что она не такая новомодная, чем у Сити с Тоттенхэмом ?

В принципе наверно с точки зрения привлечения игроков и имиджа, справедливо.
Но вот в основном именно это.

Хорошие спортивные залы есть, тренировочные поля есть, огромный современный медицинский центр со всем ключевым оборудованием есть, бассейн есть. 440 000 квадратных метров на 50-70 человек. По мне вполне достаточно, чтобы уж как-то готовится к играм. Тут конечно мало деталей, может там не тренажеров нормальных, не отопления в раздевалках. Но вроде это не так...
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Кинг Конг Жив
Спасибо. Очень интересно. Также очень хотелось бы узнать в каких условиях тренируются команды РПЛ.
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Baggio From Baku
Хлам же реально у МЮ
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Wekil Halylow
Автори респект по болше таких материалов
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Johny111
Да они так рассказывали как будто там качалки в подвале хрущёвки, ну обновятся чуть и топ
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Тиджани Бабангида
Спасибо за обзор. Надо признать,что у лидеров АПЛ с базами все в порядке. А «Манчестер Юнайтед» просто требуется временное обновление,что уже и запланировано.
0
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Плотников Семен
Надеюсь новые владельцы МЮ, несмотря на то, кто это будет, займутся реконструкцией тренировочной базы, потому что, как бы не хотелось это признавать, претензии к ней полностью обоснованы
+2
-3
-1
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