16 комментариев

Дария Конурбаева с обзорной экскурсией.

В январе Джесси Лингард раскритиковал тренировочную базу «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» так сильно отстает во всем! Посмотрите на инфраструктуру «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»... Они впереди на много миль. Нужно быть актуальным и оставаться актуальным», – сказал полузащитник «Ноттингем Форест» для подкаста The Diary of a CEO.

Состояние базы в Каррингтоне ругал и Роналду. Летом 2022-го он заявил, что бассейн тренировочного комплекса не соответствует стандартам безопасности, после чего клуб экстренно затеял ремонт. В скандальном интервью Пирсу Моргану Криштиану заметил: «Прогресс нулевой. После ухода сэра Алекса я не вижу эволюции в клубе. Ничего не меняется».

Про отстающую от конкурентов инфраструктуру говорит Гари Невилл: «Если подумать о «Манчестер Юнайтед», который Глейзеры приобрели в 2004 году, то у клуба был лучший стадион в стране и один из лучших в Европе, лучшая тренировочная площадка. Сейчас же подтрибунка стадиона ржавеет и гниет, а Каррингтон, вероятно, даже не входит в пятерку лучших в этой стране».

Действительно ли Каррингтон так сильно отстает от конкурентов?

В 1990-х Фергюсон потребовал базу с современной системой безопасности. Вокруг Каррингтона сразу возвели 8-метровый забор

Тренировочный комплекс в Каррингтоне открыли в юго-западном пригороде Манчестера, в 12 км от «Олд Траффорд» в 2000 году. Предыдущая база Клифф, где «Юнайтед» тренировался с 1950-х, к тому моменту существенно устарела. Фергюсон требовал не только лучшие условия для тренировок, но и более современную систему безопасности, которая бы ограждала от журналистов, болельщиков и шпионов из клубов-конкурентов.

Каррингтон обошелся «Юнайтед» в 22 миллиона фунтов, из которых 14 млн ушли на нужды главной команды, а оставшиеся 8 – на здания и поля для академии, которая открылась здесь же в 2002-м.

В 2012-м за дополнительные 25 млн на территории открыли медицинский комплекс и центр спортивной науки. Благодаря партнерству с Toshiba Medical Systems Corporation «МЮ» получил технические новинки: теперь аппараты КТ и МРТ находились прямо на территории базы, превратив ее в один из лучших спортивных медцентров страны.

Главная команда занимает сегодня 440 000 квадратных метров (для сравнения, база «Челси» в Кобхэме – это 566 000 м2, база «Лестера», которая считается самой современной в АПЛ – 750 000 м2). В распоряжении основы 14 различных полей (12 натуральных и 2 искусственных) и главный корпус с тренажерным залом, помещениями для реабилитации, крытыми беговыми дорожками и баскетбольной площадкой, 25-метровым бассейном, а также гидротерапевтическим и спа-бассейнами, подводными беговыми дорожками, саунами и парными.

Главным отличием Каррингтона от других баз сразу же стала система безопасности, которую требовал Фергюсон. Комплекс считается одним из самых защищенных в Европе, за что получил прозвище «крепость Каррингтон». Его окружает 8-метровая стена протяженностью 2,4 км, оснащенная камерами видеонаблюдения и системами обнаружения вторжений, а также 30 тысяч деревьев, которые стратегически высажены по периметру территории для ограничения видимости извне.

«Юнайтед» задумывался об обновлении базы еще до критики Роналду и Лингарда. Первым вариантом был переезд еще дальше на юг от Манчестера, в округ Tatton Estate в Восточном Чешире. Новая база обошлась бы в 200 млн фунтов, но выкуп земли существенно увеличивал расходы, и от идеи отказались.

Теперь на повестке дня, а точнее ближайших лет – мощное обновление комплекса в Каррингтоне. Клуб назначил программным директором проекта Мэгс Мернаг, которая 5 лет работала над новой 100-миллионной тренировочной базой «Лестера» (подробнее о ней – ниже).

«МЮ» планирует обновить главное здание, добавив к нему новые офисы, тренажерные залы, ресторан, комнаты отдыха для персонала и игроков, а также зоны для йоги, чтения и медитаций. Руководство также хочет улучшить тренировочные поля, добавив к одному из них прожекторы и небольшую трибуну. В списке инфраструктуры, которой требуется замена: улучшенные пешеходные дорожки, туалеты, новая электрическая подстанция и ремонт ограждения вдоль восточной стороны центра.

База «Сити» находится через дорогу от «Этихада». В этом году на ней откроют концертную площадку

Ближайшие соседи «Юнайтед» долгие годы тренировались в том же Каррингтоне: базы манчестерских клубов располагались в 3 км друг от друга. Но в 2014-м «Сити» переехал в новый комплекс «Этихад Кампус», буквально через дорогу от стадиона.

База «МанСити» может получить титул одной из лучших в Европе уже за свою локацию. За 200 млн фунтов клуб построил собственный город в шаговой доступности от стадиона.

Тренировочная база основы, ​​стадион для матчей женской команды «Манчестер Сити» и академии на 7000 зрителей, 16 тренировочных полей, офис клуба и других футбольных активов City Football Group – до всего этого можно за несколько минут домчаться на гольф-каре, которые снуют по сравнительно небольшой территории (323 000 м2).

Если «Юнайтед» регулярно приходится стоять в пробках по дороге на матчи, то у «Сити» такой проблемы не возникает: база в 700 метрах от подтрибунок «Этихада».

Внутреннее обустройство базы во всех деталях показали в документальном сериале «All or nothing» про «Манчестер Сити». Тренировочные поля, тренажерные залы, кабинеты тренерского штаба – все выглядит очень стильно.

В ближайших планах – открыть в конце 2023 года 23,5-тысячную крытую арену, которая сможет принимать концерты, баскетбольные матчи и бои MMA.

База «Тоттенхэма» оформлена в том же стиле, что и новый стадион

Базу «Тоттенхэма» открыли в 2012 году в 11 км к северу от стадиона. В сравнении с конкурентами по АПЛ, комплекс «Тоттенхэма» один из самых компактных (311 000 м2), но у основной команды и академии есть 15 натуральных полей и 1,5 искусственных.

Проект был изначально сильно ориентирован на экологию: вокруг комплекса большое количество парков. «Тоттенхэм» постарался максимально вписаться в окружающую среду, высадив на территории дополнительные 150 деревьев и кустарников.

Доминанта всего комплекса – крытое искусственное поле.

Кстати, внутреннее оформление базы рифмуется с подтрибунками стадиона: в пресс-центре «Тоттенхэм стадиум» все в таких же серо-зеленых тонах.

«Ливерпуль» в Киркби страдает от ветров

«Ливерпуль» переехал из старенького и уютного Мелвуда на базу в Киркби в 2020 году. Строительство нового комплекса обошлось в 50 млн фунтов, а в Мелвуд, который раньше хотели отдать под застройку, теперь хотят переселить женскую команду.

На территории три полноразмерных поля, а также площадки для пляжного футбола, волейбола и тенниса, в который активно играют после тренировок члены штаба Клоппа. Тренировочный зал в 3 раза больше того, что остался в Мелвуде, медицинский центр – в два.

Главной проблемой базы стала погода. Киркби – один из самых ветреных районов в округе Ливерпуля, и игроки жаловались, что сильные порывы ветра часто мешают тренировкам.

Максимально экологичный «Челси»: треть базы находится в подвальных помещениях, но освещается с помощью рва и солнечных батарей

С 1970-х «Чесли» тренировался в Харлингтоне – клочке земли, зажатом между аэропортом Хитроу и шоссе M4. Красочнее всего уровень «Челси» в те десятилетия характеризует юридический статус базы: территория принадлежала Имперскому колледжу Лондона, и вещи звездных игроков неоднократно выкидывали из раздевалок, когда их занимали студенты.

Приход Абрамовича резко изменил расстановку сил. Жозе Моуринью тут же инициировал переезд на новую базу. Землю в Кобхэме в 30 км от «Стэмфорд Бридж» оформили в 2004-м, уже год спустя здесь тренировалась основная команда. Полноценное открытие 20-миллионной базы состоялось в 2007-м, а год спустя к ней присоединилась и академия «синих».

При строительстве базы клуб особенно концентрировался на том, как она вписывается в окружение. «Челси» позволили возводить постройки не выше расположенных вокруг. Из-за этого треть помещений комплекса находится под землей. Чтобы добавить естественный свет в полуподвальные помещения, вокруг основного корпуса сделали ров.

Крышу здания же засадили газоном, что превратило базу в домик хоббита.

Из особенностей системы безопасности: датчики отпечатков пальцев, по которым игроки попадают в главный корпус. Еще одна технологическая новинка «Челси» – 17-метровый бассейн для гидротерапии.

Кобхэм – одна из самых больших баз в АПЛ. На 566 000 квадратных метров раскинулись 33 футбольных поля, 22 из которых – полноразмерные, а 6 точно повторяют размеры газона «Стэмфорд Бридж». Масштабы не удивительны: здесь тренируются основная и женская команды, академия – и иногда местный регбийный клуб «Кобхэм».

Бонус. Экскурсия по клубной базе от Мэйсона Маунта:

«Арсенал» соседствует с «Уотфордом»: когда клубы встретились в АПЛ, пришлось усиливать безопасность

База «Арсенала» появилась в Колни в 1999 году. 10-миллионный комплекс проспонсировал трансфер Анелька в «Реал» (22 млн фунтов), а клуб избавился от той же проблемы, которая преследовала «Челси»: в момент прихода Венгера тренировки проходили на территории Университетского колледжа Лондона.

«Арсенал» оказался по соседству с «Уотфордом». В 1999-м клубы играли в разных дивизионах, но по словам старожилов, когда «шмели» вышли в АПЛ, «Арсенал» возвел между базами стену помощнее.

На территории в 580 000 м2 расположено 10 полноразмерных полей. Арсен Венгер принимал активное участие в проектировке комплекса, и в 2011-м по его инициативе здесь открыли современный центр медицины и реабилитации.

Три из десяти полей отданы под нужны молодежной команды, но один из главных минусов базы «Арсенала» в том, что академия базируется в отдельном комплексе в 30 км от главной команды.

Микель Артета добавил несколько новшеств. У тренировочного поля появился огромный экран пять метров в высоту, на который по ходу занятий выводятся видеоклипы.

Лучшая база в АПЛ – у «Лестера»

Тренировочная база «Лестера» – главная новинка английского футбола. Открытый в 2020-м комплекс обошелся в 100 млн фунтов и сменил старенькую базу Белвар Драйв, на которой клуб ютился с 1960-х и которая теперь отошла женской команде.

Перевести клуб на территорию бывшего гольф-комплекса площадью 750 000 м2 мечтал бывший владелец Кун Вичай. После его гибели клуб не отказался от идеи, и комплекс построили за полтора года, при том что на строительство сильно влияли ковидные ограничения.

На 750 000 м2 тренируется главная команда и академия, которые делят между собой 21 поле (14 из которых – полноразмерные). Возле одного из них установлены прожекторы и трибуна на 499 мест.

Проектированием занималась компания KSS Group – они же строили базы для «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Брайтона». Архитекторы всерьез заботятся об экологии, поэтому «Лестер» высадил по территории аж 20 тысяч новых растений, а овощи и травы для столовой основной команды выращивают в небольшом садике.

На территории всего 7 зданий, главное из которых носит имя Вичая Шривадданапрабха.

И кстати, в «Лестере» бы очень понравилось Гарету Бэйлу: при строительстве клуб сохранил небольшую часть бывшего гольф-комплекса, который сегодня доступен для игроков и персонала.

Следующее большое обновление – у «Ньюкасла»

Если «Сент-Джеймс Парк» расположен в самом центре Ньюкасла, то до тренировочной базы «Дарсли Парк» надо добираться чуть дальше. Комплекс на северо-восточной окраине города открыли в 2003 году.

Новые владельцы клуба в 2021-м сразу взялись за реконструкцию старой базы. В начале сезона-2022/23 игроки признавались, что им надо тренироваться как будто на территории стройки, а из одной раздевалки пришлось переместиться в три поменьше.

Но в январе Эдди Хау отметил, что работы близки к завершению: за время паузы на чемпионат мира здесь успели отремонтировать кафетерий и раздевалки.

Одновременно с этим клуб ведет работу по проектированию новой базы. Пока руководство лишь рассматривает потенциальные локации, и новый комплекс не появится в ближайшие несколько лет.

Кстати, а где сейчас тренируется Лингард?

Выступивший с критикой «Юнайтед» Джесси Лингард сейчас играет в «Ноттингем Форест». Кажется, их база существенно проигрывает Каррингтону.

Совсем небольшая по меркам топов АПЛ база «Форест» была открыта в 2011 году в пригороде Ноттингема. На тот момент клуб Чемпионшипа потратил на комплекс всего 1,5 млн фунтов: компактного двухэтажного здания и пары полей вполне хватало.

Зимой 2021-го перед возвращением в АПЛ руководство объявило о грядущей реконструкции. Для нужд основной команды и тренирующейся здесь же академии возведут новое здание с 14 раздевалками, тремя комнатами для тактических занятий, тренажерным залом, кафетерием и офисами тренерского штаба.

Фото: Gettyimages.ru/Manchester United, John Peters/Manchester United, Jan Kruger, David Goddard, Charlotte Tattersall, Clive Brunskill, Alex Livesey; Youtube; Дария Конурбаева; wikipedia.org; kssgroup.com; f3architects.com; lcfc.com; arsenal.com; afl-architects.com; chroniclelive.co.uk; nottinghamforest.co.uk; trainingground.guru