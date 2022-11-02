BBC снял документалку про Месси: воспоминания учительницы, детские видео, дружба с игроком «Эспаньола»

На BBC вышел документальный фильм «Месси». Он начинается с пресс-конференции, посвященной уходу Лео из «Барселоны», но «ПСЖ» на протяжении 60 минут так и не появляется в кадре – только краткое содержание карьеры в Каталонии и сборной Аргентины.

Документалка собрала мощный набор спикеров: партнеры Месси по клубу и сборной (Хави, Фабрегас, Сабалета, Ларссон, Скалони), соперники (Рио Фердинанд), журналисты, возглавляемые Гари Линекером. Голос самого Лео звучит лишь в архивных видео из детства и юности. Кажется, это должно подтверждать тезис о скромности героя, о котором бесконечно говорят все участники. Фильм очевидно сделан для массового зрителя, поэтому на протяжении часа здесь в разных формулировках повторяют тезис о гениальности Месси на поле и скромности в жизни.

Фильм обещает «показать Месси, которого вы никогда не видели раньше». На самом деле картина получилась без ярких откровений для его фанатов и, видимо, сделаной специально для разогрева аудитории BBC перед чемпионатом мира. Тем более что во второй части фильм переключается на бесконечные трагедии сборной Аргентины, и к историям про лучшие годы в «Барселоне» присоединяется сравнение Месси с Марадоной. Общий нарратив можно описать так: «У Марадоны была жизнь, бизнес, политика вне футбола, Месси же на 100% состоит из футбола. Еще у Марадоны был кубок мира (и даже Роналду выигрывал чемпионат Европы), а Месси еле-еле выиграл Копа Америки и поэтому никогда не встанет для рядовых аргентинцев в один ряд с Марадоной».

Получится у Месси выиграть еще что-то – скоро увидим в Катаре, а пока несколько любопытных историй из фильма.

Самое милое – архивные видео маленького Лео

Для блока про тяжелое детство в Аргентине авторы фильма съездили в Росарио, где нашли дом, в котором вырос Месси.

Обратите внимание на нацарапанные на бордюре «Лео 10» от фанатов.

Друг детства Уолтер Баррела рассказал стандартные комплиментарные истории о маленьком Месси: «Он с юных лет был очень конкурентный, хотел выиграть все. Лео был близким другом, хорошим одноклассником, в нем были все лучшие качества. Мы любили играть в разные игры, у нас было прекрасное детство. Когда я останавливался у его дома, слышал стук мяча по стене. Он мог выйти на порог, с мячом под мышкой, и спросить: «Что такое?» И мы шли играть в футбол.

Похожие милые истории рассказывает и Андреа Соса – учительница, которая вспоминает, как смотрела за дриблингом маленького Лео из окна класса:

«Я учила его, когда ему было 10 или 11 лет. Он был маленьким, тихим, не вызывал никаких конфликтов. Он сидел в первом ряду из-за своего роста, и как только звонил звонок на перемену, срывался с места и бежал играть в футбол. Было сложно вернуть его обратно в класс, потому что ему так нравился футбол».

Откровенно скучные истории BBC компенсировали мощным архивом, вытащенным из глубин аргентинского футбола. Только посмотрите на юношеские видео играющего в футбол Лео.

Когда Лео пробился в основу, топ-игроки «Барселоны» собирались и обсуждали, как помочь ему быстрее прогрессировать

Основные факты из юности Лео, перечисленные в фильме, хорошо известны: детство в Росарио, контракт с «Барселоной» на салфетке, гормоны роста.

О том, как маленький парень из Аргентины вдруг появился в академии «Барселоны», вспоминает Сеск Фабрегас:

«Месси был очень маленьким ребенком, очень скромным. На первой нашей совместной тренировке я играл более оборонительного полузащитника, и там было упражнение один на один. Я думал, что легко отберу у него мяч, потому что не боялся идти в подкат, потолкаться в отборе. Но его скорость была просто ненормальной. Я был шокирован, потому что упал на землю, потеряв равновесие, и он забил гол. Тогда-то я и подумал: погодите-ка, нам нужно воспринимать этого мальчика очень и очень серьезно.

Тогда было непривычно, что молодой футболист в таком юном возрасте может приехать насколько издалека. Клуб подписывал игроков вокруг Барселоны, если ты был очень хорош, то тебя могли привезти из другой части Испании. Я и Жерар Пике оказались в академии, потому что были лучшими в Барселоне, а не потому что скауты увидели нас в 12 лет в Аргентине и поняли, что мы можем быть одними из лучших игроков в мире. Так что когда Лео приехал, мы подумали – должно быть, он и правда особенный».

В 16 лет Лео подписал профессиональный контракт с клубом и почти сразу поехал с ним в предсезонное турне по Азии. Шефство над молодым талантом сразу взяла главная звезда «Барселоны» – Роналдиньо.

«Когда я присоединился к «Барселоне» и пришел в раздевалку, Роналдиньо подозвал меня к себе, – вспоминает Макси Лопес, – Он сказал: «Если тебе что-то нужно, просто дай мне знать». То же самое он сделал и с Месси. Он и Деко, они были суперзвездами, но очень земными при этом. Они понимали, что Лео станет одним из великих, и были с ним в каждый необходимый момент.

Иногда мы встречались с игроками без Лео и обсуждали его талант. Деко, Роналдиньо, Пуйоль и Хави проговаривали, как мы можем помочь ему вырасти».

Хави даже жил с новичком: «Лео был невероятно застенчивый. Мы однажды делили номер в отеле в Японии, и за все время он не сказал ни слова. Мы приняли его в раздевалке, сказали, что нужно расти постепенно, но я думаю, что большие звезды, особенно Роналдиньо, видели, что этот мальчишка может сделать их лучше».

В городе шефство над Месси взял Сабалета – хотя сам играл в «Эспаньоле»

Сезон-2006/2007 был прорывным для Месси: он играл за основную команду, набирал голы и все больше влиял на «Барселону». Хенрик Ларссон сказал: «В какой-то момент он просто начал забивать тогда, когда хочет».

При этом одним из главных друзей Лео в тот отрезок стал партнер по сборной Пабло Сабалета.

«Я играл за «Эспаньол», жил на другом конце города, но чувствовал, что должен присматривать за Месси. Я хотел, чтобы его окружали хорошие люди, потому что в футболе когда становишься звездой, все тут же хотят стать твоим другом. Я хотел оградить его от потенциального негативного влияния.

Я был единственным из нас, кто водил машину, и несколько раз брал его в рестораны. Его отец, который жил в Испании с ним, тогда с удовольствием нас провожал: «Забери его от меня, сходите, развейтесь!»

Представьте, что вы ужинаете с 80 млн фунтов за одним столом. Никто не знал меня, я играл за вторую команду города, но все знали Месси».

Месси настолько скромный, что фанаты его не замечали

Фильм бесконечно повторяет историю про скромность Месси. Интереснее всего получилось у журналистки Макселы Мора Араджо:

«У меня было интервью с Месси, и после него я сидела в машине на парковке «Камп Ноу». Вокруг было много людей, туристы, стремящиеся в музей и клубный магазин. В толпе был один из сотрудников клуба, который разговаривал с молодым парнем. Тот стоял, прислонившись к машине и жуя яблоко. И только через некоторое время я поняла, что молодой парень – это Месси! И никто его не замечал. Я не знаю, что у него за аура, но все остальные игроки той «Барселоны» были бы облеплены фанатами в любом публичном месте».

Рио Фердинанд дважды проиграл Месси в финалах ЛЧ

Главным спикером от соперников Месси стал Рио Фердинанд, который играл против «Барселоны» в двух финалах Лиги чемпионов:

«В 2009-м мы были готовы к Месси, ага. Думали, что раз играли против него раньше, то сможем справиться с ним и сейчас. Но это был другой Месси – игрок, который мог появиться где угодно на поле и удивить тебя.

Если в том сезоне выбирали бы 5 лучших игроков в мире, то в список попали бы Месси, Роналдо, Хави, Иньеста и, хотя многие поспорят, Бускетс. И 4 из 5 этих игроков играли в одной команде. А, и у них был Пеп Гвардиола. Вы понимаете, о чем я говорю?

Когда Месси забил головой, люди недоумевали: «Какого размера он и какого ты?!» Невероятный гол, он не так много забивает головой, но это – один из лучших в его карьере.

Через два года мы снова играли против них. Вот что такое неудача: дважды выйти в финал – и попасть на «Барселону». Это должно быть незаконно!»

На истории про финал-2009 появятся нарезки с празднования «Барселоны». Месси на них – самый живой за все 60 минут фильма.

«Мы выиграем все, мы будем праздновать еще! Спасибо вам за все! Долгой жизни «Барселоне» и Каталонии!»

Увидим что-то похожее в Катаре?

Фото: кадры BBC