Год назад топ-клубы объявили о Суперлиге. Самые драматичные 48 часов в истории футбола – с новыми деталями от спикеров

Sky выпустил документалку с громким названием «Битва за футбол».

18 апреля 2021 года в европейском футболе начался новостной шторм. Поздним вечером воскресенья 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги, нового закрытого турнира, участники которого планировали играть между собой каждую неделю и обещали зрителям лучшее футбольное шоу планеты.

Инициативу не одобрили почти все: от фанатов и игроков до тренеров команд-революционеров и главных чиновников мирового футбола. Под их мощнейшим влиянием проект развалился за двое суток.

К годовщине одного из самых непродуманных планов в истории Sky выпустил документальный фильм «Супер алчные: битва за футбол» (Super Greed: The Fight for Football).

Производством 90-минутного фильма занималась студия Fulwell 73. В их портфолио много спортивных работ: история класса ‘92, фильмы про Мэтта Басби, Усэйна Болта и Мо Фара. Режиссером позвали Карла Хиндмарча – британского эксперта по документальным фильмам.

Полтора часа смотрятся увлекательно, даже если год назад вы внимательно следили за новостями в режиме реального времени и не забыли, к чему все придет. Повествование построено скорее для стороннего зрителя: в фильме много объяснений базовых для любого фаната вещей и отвлеченных историй про политику и экономику, которые должны разбавлять чисто футбольное описание событий. Все вместе это здорово накручивает уровень драмы: когда в конце (спойлер!) болельщики «Челси», протестующие у «Стэмфорд Бридж», узнают, что их клуб первым вышел из проекта, хочется орать от удивления и восторга примерно так же, как когда (еще спойлер!) Арья убила Короля Ночи.

Sky пригласил мощную группу спикеров: журналистов-инсайдеров из разных стран (редакторы The Athletic, The New York Times, FInalcial Times, Marca, Sky Sports), руководителей клубов АПЛ («Кристал Пэлас» и «Лидса»), представителей болельщицких организаций, а также президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и президента УЕФА Александера Чеферина.

Главный недостаток фильма озвучил в самом начале именно Тебас. «А вы уже интервьюировали «плохих парней»? – спрашивает он у съемочной группы, пока на него вешают микрофон. – Флорентино (Переса) или Андреа (Аньелли)?» Увы – все 12 владельцев клубов и их представители отказались от участия в проекте, поэтому документалка выглядит немного односторонней.

Дария Конурбаева пересказывает слова тех, кто высказался.

«Идея Суперлиги витала в воздухе многие годы, – признается Хавьер Тебас. – Думал ли я, что это всегда будет занозой в заднице? Да. Предполагал ли, что когда-нибудь может реально случиться? Нет».

Главный футбольный редактор The New York Times Рори Смит объясняет нефутбольным зрителям, что такой проект годами использовался большими клубами в качестве шантажа УЕФА:

«Суперлига выглядела логичным продолжением той футбольной системы, к которой двигалось наше поколение. «Бавария» выигрывает все чемпионства в Германии, «Ювентус» берет 9 титулов подряд, «Реал» и «Барселона» делят все трофеи в Испании. Было вопросом времени, когда они скажут остальным: вы нам больше не нужны.

Этот аргумент всегда использовался в переговорах с УЕФА. Большие клубы всегда угрожали создать что-то свое и уйти. Ответом всегда было чуть больше денег для топ-клубов, а УЕФА сохранял состав Лиги чемпионов».

Редактор Sky News Марк Клейнман говорит, что первые слухи о новом проекте появились незадолго до начала пандемии, в марте 2020-го:

«С приходом ковида мир сковала неопределенность с финансовым состоянием всей экономики. Пандемия напрямую повлияла и на футбол: деньги от телеправ стали неочевидными, никакой прибыли от матчей – а зарплаты все еще приходилось платить.

Мне позвонил источник из индустрии весной 2020-го и попросил встретиться. Он сказал, что несколько топ-клубов, которые считают себя самыми большими и думают, что недополучают прибыль, находятся в процессе создания новой европейской Суперлиги. Тогда меня попросили не распространять информацию. Мой источник сказал, что проект готов финансировать крупный банк, что автоматически делало его потенциально более успешным, чем предыдущие попытки».

Слухи зазвучали громче к осени. В октябре, когда в футбол во всем мире играли при пустых трибунах, в медиа появилась информация о «Европейской Премьер-лиге», куда готовы вступить «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Идею – как и все вокруг Суперлиги – двигал Флорентино Перес.

«Это может быть официально объявлено в ближайшие недели, но некоторые детали еще в разработке», – уверял Клейнман в эфире Sky. Но затем все на 6 месяцев затихло.

По итогам документалки становится ясно, что Тебас – один из самых расслабленных спикеров, а если у вас есть секрет, лучше никогда не доверять его Жоану Лапорте – да и самому Хавьеру:

«В четверг я обедал с президентом «Барселоны». Жоан сказал, что думает присоединиться к созданию Суперлиги, в которой будут все большие клубы и много денег. Он спросил, что я думаю об этом. Мой ответ был понятен: я бы первый остался без работы, если бы это случилось. У национальных лиг не было бы будущего. В тот момент, когда Лапорта ушел, я позвонил Чеферину и рассказал ему все, о чем говорил Лапорта. Не знаю, может ли «государственный переворот» считаться подходящим термином, но это точно была революция против УЕФА».

На контрасте с вальяжно раскинувшимся на диване Тебасом Чеферин, сидящий с прямой спиной за большим столом в зале для конференций, выглядит максимально собранным: «Когда я стал президентом УЕФА, понял, что каждое изменение делает кого-то несчастным. Мы – управляющая организация в Европейском футболе, и мы должны заботиться обо всех участниках».

В тот же вечер Рори Смит получил сообщение от коллеги: «Last Minute push for a Super League?!..» – «Последнее усилие ради Суперлиги?!..»

«В тот момент мы оба думали, что это обычные угрозы. Ровно до того момента, как тот же коллега связался со мной утром в воскресенье и сказал: «В УЕФА серьезно напряжены. Кажется, Суперлига запустится на этих выходных».

К середине воскресенья информация о Суперлиге добралась до внутренних структур клубов английской Премьер-лиги.

«Первое сообщение я получил от Каррен Брэйди, вице-президента «Вест Хэма», – вспоминает исполнительный директор «Лидса» Ангус Киннер.

Президента «Кристал Пэлас» Стива Пэриша новости застали в не самом удобном месте: «Я был на пробежке, которая довольно быстро превратилась в прогулку быстрым шагом обратно домой с телефоном у уха. Председатель АПЛ позвонил мне: им сказали, что история про Суперлигу реальна, и объявление состоится сегодня».

В такой же ситуации оказался редактор Sky News Марк Клейнман: «Я был с сыном в Баттерси-парке и получил звонок: «Та история, про которую ты говорил полгода назад – она скоро произойдет». К тому моменту, как я вернулся домой, The Times уже начали публиковать информацию».

Exclusive- 5 English clubs sign up to breakaway Super League in extraordinary challenge to Uefa, sources say Man City only one of Big Six yet to do so https://t.co/lTngHYmF5u