Год назад топ-клубы объявили о Суперлиге. Самые драматичные 48 часов в истории футбола – с новыми деталями от спикеров

Sky выпустил документалку с громким названием «Битва за футбол».

18 апреля 2021 года в европейском футболе начался новостной шторм. Поздним вечером воскресенья 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги, нового закрытого турнира, участники которого планировали играть между собой каждую неделю и обещали зрителям лучшее футбольное шоу планеты.

Инициативу не одобрили почти все: от фанатов и игроков до тренеров команд-революционеров и главных чиновников мирового футбола. Под их мощнейшим влиянием проект развалился за двое суток.

К годовщине одного из самых непродуманных планов в истории Sky выпустил документальный фильм «Супер алчные: битва за футбол» (Super Greed: The Fight for Football).

Производством 90-минутного фильма занималась студия Fulwell 73. В их портфолио много спортивных работ: история класса ‘92, фильмы про Мэтта Басби, Усэйна Болта и Мо Фара. Режиссером позвали Карла Хиндмарча – британского эксперта по документальным фильмам.

Полтора часа смотрятся увлекательно, даже если год назад вы внимательно следили за новостями в режиме реального времени и не забыли, к чему все придет. Повествование построено скорее для стороннего зрителя: в фильме много объяснений базовых для любого фаната вещей и отвлеченных историй про политику и экономику, которые должны разбавлять чисто футбольное описание событий. Все вместе это здорово накручивает уровень драмы: когда в конце (спойлер!) болельщики «Челси», протестующие у «Стэмфорд Бридж», узнают, что их клуб первым вышел из проекта, хочется орать от удивления и восторга примерно так же, как когда (еще спойлер!) Арья убила Короля Ночи.

Sky пригласил мощную группу спикеров: журналистов-инсайдеров из разных стран (редакторы The Athletic, The New York Times, FInalcial Times, Marca, Sky Sports), руководителей клубов АПЛ («Кристал Пэлас» и «Лидса»), представителей болельщицких организаций, а также президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и президента УЕФА Александера Чеферина.

Главный недостаток фильма озвучил в самом начале именно Тебас. «А вы уже интервьюировали «плохих парней»? – спрашивает он у съемочной группы, пока на него вешают микрофон. – Флорентино (Переса) или Андреа (Аньелли)?» Увы – все 12 владельцев клубов и их представители отказались от участия в проекте, поэтому документалка выглядит немного односторонней.

Дария Конурбаева пересказывает слова тех, кто высказался.

Суперлигу могли объявить на полгода раньше

«Идея Суперлиги витала в воздухе многие годы, – признается Хавьер Тебас. – Думал ли я, что это всегда будет занозой в заднице? Да. Предполагал ли, что когда-нибудь может реально случиться? Нет».

Главный футбольный редактор The New York Times Рори Смит объясняет нефутбольным зрителям, что такой проект годами использовался большими клубами в качестве шантажа УЕФА:

«Суперлига выглядела логичным продолжением той футбольной системы, к которой двигалось наше поколение. «Бавария» выигрывает все чемпионства в Германии, «Ювентус» берет 9 титулов подряд, «Реал» и «Барселона» делят все трофеи в Испании. Было вопросом времени, когда они скажут остальным: вы нам больше не нужны.

Этот аргумент всегда использовался в переговорах с УЕФА. Большие клубы всегда угрожали создать что-то свое и уйти. Ответом всегда было чуть больше денег для топ-клубов, а УЕФА сохранял состав Лиги чемпионов».

Редактор Sky News Марк Клейнман говорит, что первые слухи о новом проекте появились незадолго до начала пандемии, в марте 2020-го:

«С приходом ковида мир сковала неопределенность с финансовым состоянием всей экономики. Пандемия напрямую повлияла и на футбол: деньги от телеправ стали неочевидными, никакой прибыли от матчей – а зарплаты все еще приходилось платить.

Мне позвонил источник из индустрии весной 2020-го и попросил встретиться. Он сказал, что несколько топ-клубов, которые считают себя самыми большими и думают, что недополучают прибыль, находятся в процессе создания новой европейской Суперлиги. Тогда меня попросили не распространять информацию. Мой источник сказал, что проект готов финансировать крупный банк, что автоматически делало его потенциально более успешным, чем предыдущие попытки».

Слухи зазвучали громче к осени. В октябре, когда в футбол во всем мире играли при пустых трибунах, в медиа появилась информация о «Европейской Премьер-лиге», куда готовы вступить «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Идею – как и все вокруг Суперлиги – двигал Флорентино Перес.

«Это может быть официально объявлено в ближайшие недели, но некоторые детали еще в разработке», – уверял Клейнман в эфире Sky. Но затем все на 6 месяцев затихло.

Лапорта слил информацию Тебасу. Тот тут же передал все Чеферину

По итогам документалки становится ясно, что Тебас – один из самых расслабленных спикеров, а если у вас есть секрет, лучше никогда не доверять его Жоану Лапорте – да и самому Хавьеру:

«В четверг я обедал с президентом «Барселоны». Жоан сказал, что думает присоединиться к созданию Суперлиги, в которой будут все большие клубы и много денег. Он спросил, что я думаю об этом. Мой ответ был понятен: я бы первый остался без работы, если бы это случилось. У национальных лиг не было бы будущего. В тот момент, когда Лапорта ушел, я позвонил Чеферину и рассказал ему все, о чем говорил Лапорта. Не знаю, может ли «государственный переворот» считаться подходящим термином, но это точно была революция против УЕФА».

На контрасте с вальяжно раскинувшимся на диване Тебасом Чеферин, сидящий с прямой спиной за большим столом в зале для конференций, выглядит максимально собранным: «Когда я стал президентом УЕФА, понял, что каждое изменение делает кого-то несчастным. Мы – управляющая организация в Европейском футболе, и мы должны заботиться обо всех участниках».

В тот же вечер Рори Смит получил сообщение от коллеги: «Last Minute push for a Super League?!..» – «Последнее усилие ради Суперлиги?!..»

«В тот момент мы оба думали, что это обычные угрозы. Ровно до того момента, как тот же коллега связался со мной утром в воскресенье и сказал: «В УЕФА серьезно напряжены. Кажется, Суперлига запустится на этих выходных».

Руководители клубов АПЛ узнавали о новостях друг от друга

К середине воскресенья информация о Суперлиге добралась до внутренних структур клубов английской Премьер-лиги.

«Первое сообщение я получил от Каррен Брэйди, вице-президента «Вест Хэма», – вспоминает исполнительный директор «Лидса» Ангус Киннер.

Президента «Кристал Пэлас» Стива Пэриша новости застали в не самом удобном месте: «Я был на пробежке, которая довольно быстро превратилась в прогулку быстрым шагом обратно домой с телефоном у уха. Председатель АПЛ позвонил мне: им сказали, что история про Суперлигу реальна, и объявление состоится сегодня».

В такой же ситуации оказался редактор Sky News Марк Клейнман: «Я был с сыном в Баттерси-парке и получил звонок: «Та история, про которую ты говорил полгода назад – она скоро произойдет». К тому моменту, как я вернулся домой, The Times уже начали публиковать информацию».

Exclusive- 5 English clubs sign up to breakaway Super League in extraordinary challenge to Uefa, sources say Man City only one of Big Six yet to do so https://t.co/lTngHYmF5u — Martyn Ziegler (@martynziegler) April 18, 2021

В «Лидсе» происходящее восприняли как личное предательство: «Это люди, с которыми мы работаем бок о бок. Мы все как бы акционеры Премьер-лиги. В любом другом бизнесе это был бы акт индустриального шпионажа: они создали картель и переговаривались за нашими спинами».

Пэриш объясняет, почему реакция футбольной общественности вышла такой стремительной и однозначной: «Футбол – идеальное проявление меритократии. Каждый год все начинают с одной точки, и в теории ты можешь подняться с самого низа на самый верх. Когда «Лестер» выиграл АПЛ и получил путевку в ЛЧ, стало понятно, что кто-то может прийти и с правильными вложениями привести твой клуб к успеху. Вся футбольная пирамида хочет верить, что у нее есть на это шанс. Суперлига лишала их этого шанса».

Он же – как и многие участники документалки – местами впадал в ностальгию по «старому-доброму английскому футболу»:

«Я купил «Кристал Пэлас», потому что это мой клуб: я болел за него с 4 лет, это не бизнес. В 2010-м, когда клуб полгода пытался спастись от банкротства, у них не осталось больше потенциальных покупателей – и я понял, что у меня больше нет оправдания не купить родной клуб.

Если бы я остался в рекламе, то был бы существенно богаче, но вряд ли счастливее. Не думаю, что кто-то покупает футбольный клуб, чтобы сделать из него успешный бизнес. Вы потеряете очень много денег! Нужно только решить, насколько много. Я купил клуб с кучей проблем, у нас не было собственного стадиона и всего 6 игроков на контракте. Через два года мы играли в лучшей лиге мира.

Возможность подняться дивизионом выше – или ужас приближающегося вылета – то, что делает этот спорт настолько крутым и увлекательным. Убрать эту возможность, создать свою лигу, базируясь на определенном периоде истории и забить на остальную лигу – обречь себя на проклятия со всех футбольных сторон. Вы говорите «Эвертону», «Астон Вилле» и «Лидсу» (клубам, которые достигали успехов в Европе) – простите, музыка остановилась, в неправильный для вас момент».

Sky выступил против Суперлиги: АПЛ всегда приносила каналу слишком много денег

Одним из главных антагонистов Суперлиги стал телеканал Sky и его главные лица. Гари Невилл взорвался в эфире прямо после воскресного матча «Манчестер Юнайтед» – «Бернли»:

«Я болельщик «Манчестер Юнайтед» уже 40 лет, но сейчас мне просто противно. Они сбегают в лигу без конкуренции, в лигу, откуда нельзя вылететь. Просто позорище. «МЮ» сейчас даже не играет в Лиге чемпионов! «Арсенал» не в ЛЧ – у них в клубе сейчас просто невероятный бардак. «Тоттенхэм» не играет в Лиге чемпионов – и им всем сейчас по воле божьей дают право вступить в Суперлигу? Владельцы «Ливерпуля», «МЮ», «Сити» и «Челси» – они просто посмешище, и время пришло – нам нужен независимый регулятор. Перестаньте давать этим клубам столько власти. Достаточно!»

Рори Смит объяснил, почему телеканал моментально встал в оппозицию к новому проекту: «Sky был очень важен для развития АПЛ, а АПЛ – для развития Sky. Суперлига меняла это: они могли легко продать права нетфликсу – и тогда у Sky появлялись серьезные проблемы».

Премьер-лига в начале 1990-х стала главным толчком для расширения базы подписчиков Sky. Ступенькой к такой власти телевидения стало решение Грега Дьюка, который с 1989-го по 1993-й был председателем британского общедоступного канала ITV:

«До АПЛ английский футбол был в довольно грустном состоянии. Жуткие стычки между фанатами, недостаток полицейского контроля. Был Эйзель, был Хиллсборо. Я помню, как перестал брать детей на матчи, потому что это не безопасно.

Когда я возглавил ITV Sport, сказал: знаете, мы можем снова сделать футбол имеющим смысл и привлекательным для британской публики, если получим права на показы матчей вживую. Я тогда вел переговоры с 5 крупнейшими клубами: «МЮ», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Эвертон». Они спросили: «Сколько по-твоему мы можем получить каждый? – По миллиону фунтов?» И они выпучили глаза от восторга.

В первый сезон, когда у нас были права, «Ливерпуль» играл с «Арсеналом» в последнем матче сезона. «Арсенал» выиграл 2:0 и стал чемпионом. Мы получили невероятную аудиторию. И когда наш контракт подходил к концу, я понимал: мы вряд ли сможем продлить его. В ту ночь они решили создать Премьер-лигу».

Со Sky АПЛ в итоге заключила контракт на 300 млн фунтов.

«Было понятно, что АПЛ сможет продвинуть Sky: люди будут покупать их тарелки и подписки ради футбола, – объясняет Дьюк. – И это отлично сработало. Идея Премьер-лиги витала в воздухе – как и идея Суперлиги. Только в отличие от Суперлиги, в АПЛ были приглашены все 18 команд первого дивизиона – и ФА их поддержала. Суперлига же собралась выбросить всех остальных на помойку».

Заявление о создании Суперлиги, вышедшее в полночь в воскресенье, в эфире Sky тоже зачитали: «12 ведущих клубов европейского футбола договорились о создании соревнования, матчи которого будут проходить в середине недели – Суперлиги, которая будет управляться клубами-основателями».

Продолжая с листа читать пресс-релиз, репортер Брайн Суонсон не смог сдержать удивление от масштабов финансовых гарантий: «Они также говорят, что клубы-основатели получат… уууф, 3,5 млрд евро для поддержки их инфраструктуры и инвестиционных планов, а также для того, чтобы сбалансировать эффект от пандемии. Да, это все ради денег».

Кажется, создатели Суперлиги даже не подумали, что идея может кому-то не понравиться

К утру понедельника история была на первых полосах всех европейских газет – и даже The New York Times. Против высказывались мировые политики (Макрон и Джонсон) – и известные лица от шоу-бизнеса. Комик и телеведущий Джеймс Корден потратил 9 минут в своем вечернем шоу, объясняя ужас решения американской публике: «Владельцы этих клубов показали худший пример алчности, который я когда-либо видел в спорте. Многие клубы в Британии старше 100 лет, их основали люди из рабочего класса – строители, работники доков. Их создавали выходцы из этих мест, и играли они тоже для людей, рядом с которыми живут. Это не франшизы!»

Редактор Financial Times Араш Массоудри вспоминает в фильме, что сильнее всего его удивило отсутствие хоть каких-то работающих аргументов «за» со стороны основателей: «Они потратили так много внимания и времени на привлечение всех 12 клубов, но никто не подумал, как объяснять остальным, что это хорошая идея».

Рори Смит говорит о том же: «Флорентино Перес становился главной фигурой Суперлиги с поддержкой Аньелли и Джоэла Глейзера. Но Глейзер не сможет убедить фанатов «Сити», что это хорошая идея! Это так не работает. Перес не получит поддержки фанатов «Барселоны» и не заставит их согласиться на этот проект.

Не было сюрпризом, какие именно клубы вошли в число участников. Кого-то, возможно, не хватало, и можно было спрашивать – как в Суперлиге оказался «Тоттенхэм»?! Но удивительнее всего, что они работали вместе за спинами остальных – даже несмотря на то, что среди них много прямых исторических соперников. 12 клубов, которые тяжело назвать союзниками. Есть старые европейские аристократические клубы («Милан», «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Интер», «Ювентус»), которые хотят денег и быть значимыми – но которые не могут соревноваться с АПЛ. Затем есть шесть клубов АПЛ, которые не могут конкурировать с новой силой – «Ман Сити» и «ПСЖ», у которых неограниченный источник денег. И каким-то образом почти все они пришли к соглашению.

Я проснулся в понедельник, уверенный, что все это реально. Что ЛЧ, как мы ее знаем, мертва. Как и национальные чемпионаты, угрожающие выкинуть клубы Суперлиги».

УЕФА тем временем не собирался сдаваться: к понедельнику заявления чиновников звучали уже не как угрозы, а как прямые намерения.

«Мы слышали слухи на протяжении месяцев, но доверяли людям, и, возможно, были слишком наивными. Но для меня лучше быть наивным, чем быть обманщиком, – продолжал давить на мораль Чеферин. – Во многом я рад, что все так случилось. Раньше мы думали – откуда эти слухи? Кто стоит за всем этим? Теперь мы знаем. Есть 12 людей, которые не заботятся ни о ком, которые хотят еще больше денег – при этом будучи невероятно богатыми. Такой уровень нарциссизма привычен для этой группы.

Я говорил с Аньелли, кажется, 20 раз за последние дни. В последний раз – в субботу, когда сказал, что слышал слухи о Суперлиге. Он ответил: «Это все ложь, не верь этому. Я позвоню тебе через час!» – и отключил телефон. Сложно поверить в уровень безнравственности некоторых людей.

Я говорил с CEO – или кто он в «Манчестер Юнайтед» – Эдом Вудвордом в четверг. Он позвонил мне и сказал: «Отличная реформа, я полностью ее поддерживаю!» (с сезона-2024/25 в ЛЧ будут играть 36 команд вместо 32 по швейцарской системе) И на следующий же день мы получили все это.

Футбол – это огромный бизнес, в который начали приходить люди, которые не очень-то волнуются о самом футболе, а переживают лишь за прибыль. Но это не индустрия! Мы существуем не только ради прибыли! Они думают, что это вечеринка для нескольких богатых людей, которые сидят в комнате и все за всех решают. Но футбол не будет продан тем, кого я называю продажной дюжиной».

Игроки «Ливерпуля» были в ярости, когда «Лидс» вышел на матч в футболках «Заслужите ЛЧ!»

Первым большим матчем после объявления стала игра «Лидс» – «Ливерпуль». Исполнительный директор «Лидса» Ангус Киннер, вспоминая о том матче, ударился в философские рассуждения:

«Наша ответственность – больше, чем футбол. На наших плечах лежат надежды и мечты всего города. Это то, что дает людям Лидса важную часть их идентичности. Суперлига была бы катастрофой для «Лидса». Во многом потому что мы работали так упорно, чтобы вернуться в Премьер-лигу.

Поэтому матч против «Ливерпуля» был так важен. В мире Суперлиги «Ливерпулю» бы не пришлось волноваться о том, что они не квалифицируются в Европу – а это то, что мотивирует нас всех. И это бы усугубилось тем фактом, что деньги, полученные от Суперлиги, позволили бы им оторваться так далеко в футбольной гонке вооружений, что мы бы никогда больше не увидели более-менее соревновательный матч между двумя этими клубами».

Болельщики «Лидса» уверены: если бы в тот вечер они играли против условного «Кристал Пэлас», все их протесты остались бы неуслышанными. Но на «Элланд Роуд» приехал клуб, который захотел оказаться в числе избранных – при этом в тот момент сезона-2020/21 «Ливерпуль» находился на шестой строчке, и победа над «Лидсом» была нужна им с точки зрения квалификации в ЛЧ.

«С нами на связь вышли болельщики «Лидса» и спросили: вы хотите приехать и протестовать вместе? – рассказал болельщик «Ливерпуля» Иан Берн. – Мы все еще находились в локдауне, но люди были против и в ужасе, что это может случиться. И мы все равно поехали».

Пока фанаты бастовали у стадиона, клуб тоже подготовился к приезду и напечатал для разминки футболки с логотипом ЛЧ и слоганом «Заслужите это». По словам Киннера, игроки «Ливерпуля» были в ярости, когда их увидели.

«Никто ведь не против того, что топ-6 играют в Европе регулярно, – объясняет Киннер. – Но они заслуживали это право. И это мечта игроков, а не только фанатов. Наш капитан Лиам Купер, когда играл в чемпионшипе, был известен как League One Liam – потому что никто не думал, что он достаточно хорош для Чемпионшипа. Полтора года спустя он капитан команды, которая выиграла лигу с отрывом в 10 очков, и теперь играл в верхней части АПЛ. Их мечты связаны с этим не меньше, чем фанатские».

Тот матч «Ливерпуль» сыграл вничью, «Лидс» сравнял счет на последних минутах. После игроки и тренер гостей отбивались от вопросов журналистов. «Команда не имеет к этому отношения, – говорил Клопп. – И я не имею к этому отношения. Но люди относятся к нам, как будто мы имеем. Самая важная часть футбола – болельщики и команда. И очень важно, чтобы ничто не вставало между нами. Я слышал, что фанаты требуют убрать баннеры с трибун «Энфилда». Я этого не понимаю, потому что игроки не сделали ничего плохого».

Мнение игроков исчерпывающе высказал Джеймс Милнер: «Мне это не нравится, надеюсь, этого не будет».

«Высказывание настоящего мужчины из Йоркшира», – восхищались фанаты «Лидса».

Единственный из организаторов, кто высказался на публику, – Флорентино Перес. Но сделал это максимально нелепо

Пока в Англии полыхало, в Испании реагировали на случившееся в разы спокойнее, а медиа и вовсе в целом осторожно поддержали идею.

«Это произошло из-за правительства – и президента «Реала», – говорит Тебас. – Вам нужно понять, как важен был Перес для этого проекта. Помимо того, что он президент «Реала», он управляет одной из крупнейших строительных компаний в мире. Компании на 100 тысяч рабочих. Без сомнений, он очень умный человек. Но свой ум можно использовать и во благо, и во вред.

Перес годами был помешан на идее Суперлиги. И он правда верил, что испанский футбол вращается вокруг «Реала». Может, еще немного вокруг «Барселоны». Он предлагал перенести матчи чемпионата на будние дни, а Суперлига должна играться на выходных. Он правда говорил об этом на встречах! Никто тогда не принимал его всерьез, конечно».

Неудивительно, что к вечеру понедельника Перес стал первым – и единственным из всех клубов основателей, – кто выступил по теме публично. Правда, сделал это максимально странно: пришел на комедийное футбольное шоу El Chiringuito.

«Мы просто хотим сделать футбол лучше, – сыпал он программными фразами. – Мы хотим спасти футбол, хотя это и риск. Я говорю это не как владелец «Реала». 15 клубов, которые играют друг с другом каждую неделю. Лучшее шоу в мире, которого не было никогда! Ни один другой вид спорта не может привлечь 4 млрд человек на матчи нескольких команд».

По мнению журналистов, выглядело все это максимально странно: идейный вдохновитель проекта на 6 миллиардов рассказывает про него в странном аналоге «Удара головой».

«В современном мире если вы миллиардер, то существуете как будто в своем коконе, – рассуждает Массоуди. – Вам не нужно говорить с прессой, не надо ничего объяснять. Когда в последний раз вы видели интервью с Джоном Генри и задавали ему сложный вопрос? Но внезапно они все оказались в центре внимания, и единственным человеком, готовым что-то сказать, был Перес. Который пошел на безумное испанское тв-шоу. У них явно не было плана, как убедить людей, что этот проект – хорошая идея».

Правительство Британии было готово изменить законодательство, чтобы помешать Суперлиге

К вечеру понедельника недовольство докатилось до британского парламента. Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден выступил в Палате общин с полной решимостью:

«Небольшая группа владельцев хочет создать закрытый магазин элитных клубов: лигу, основанную на состоятельности и узнаваемости бренда, а не на заслугах. Мы не будем тихо стоять в стороне и смотреть, как футбол отбирают у миллионов по всей стране. Мы сделаем все, чтобы защитить нашу национальную игру».

Оказалось, что связи правительства с проектом были крепче, чем речи.

«Футбол – это не то, что обычно интересует лобби-журналистов, – объясняет политический редактор The Sunday TImes Каролин Уилер. – Но когда политика так внезапно и быстро начинает говорить о вопросах спорта, ты смотришь на дым – и пытаешь понять, откуда идет огонь. Довольно быстро я получила звонок из правительства: «Хммм, это не так прямолинейно, как выглядит». Стало понятно, что правительство имеет отношение к тому, что произошло».

По информации политических и экономических журналистов, за неделю до объявления Эд Вудворд встречался с Дэном Розенфилдом – главой администрации премьер-министра Великобритании. Розенфилд – бывший банкир Bank of America, чьим клиентом в свое время был «Манчестер Юнайтед». Поверить в то, что на встрече не обсуждалась Суперлига, было сложно.

«У Вудворда была возможность обсудить это с одним из очень влиятельных людей в аппарате премьера, – продолжает Уилер. – Представители Вудворда отрицают, что это обсуждалось. Но мы получали все больше подтверждений, что такая тема была. Более того: есть информация, что Борис Джонсон был в курсе идеи Суперлиги – и считал ее отличной. Вудворд вышел со встречи с ощущением, что правительство не будет против всего проекта и не будет мешать его реализации. Это было очень важное понимание для них, чтобы запустить весь проект в воскресенье».

К утру вторника Борис Джонсон встретился с представителями АПЛ и фанатских организаций.

«Он начал встречу со слов: «Почему я, консерватор, выступающий за свободный рынок, предлагаю вмешаться во что-то, что делают частные компании? Я понимаю иронию, но я должен вмешаться и сохранить национальный спорт», – делится воспоминаниями Кевин Майлз, председатель Ассоциации футбольных болельщиков. – Борис спросил у главы АПЛ Ричарда Мастерса: «У вас есть власть, чтобы исключить эти клубы из соревнования? – У нас хороший кейс, но не идеальный». Джонсон ответил: «Мы готовим законодательную бомбу, чтобы решить эту проблему». Правительство по сути сказало: мы знаем, что вы не справитесь с этим самостоятельно. Чем мы можем помочь?»

Решающим политическим ударом стало решение ФИФА. Организаторы Суперлиги были уверены, что Инфантино их поддержит

Ко вторнику против Суперлиги высказались почти все: политики, члены королевской семьи, футбольные власти, фанаты, нынешние и бывшие футболисты. Единственной, кто оставался в стороне, была ФИФА.

«Инфантино воевал с УЕФА и Чеферином. Он был бы не против использовать Суперлигу как оружие в этой войне, – раскрывает подковерные течения Тебас. – Один из руководителей клубов той дюжины сказал мне о своей встрече с Инфантино. Он знал все, что происходит с планированием Суперлиги».

Массоуди из Financial Times более сдержан в оценках: «Инфантино – главный политический игрок в футболе. Он общается со всеми сторонами – потому что по сути представляет все стороны. Конечно, он был в курсе всего происходящего. Но никто никогда не понимает до конца его настоящую позицию».

В итоге высказывание Инфантино было предельно ясным: «В ФИФА мы можем только категорически не одобрить создание Суперлиги, которая является закрытой организацией, откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА. Она находится за пределами системы. Я полностью поддерживаю европейский футбол, УЕФА, ассоциации».

После этого заявления Чеферина стали еще жестче: «Джентльмены, вы совершили огромную ошибку. Кто-то назовет это алчностью, другие – пренебрежением, высокомерием и легкомысленностью или полностью игнорированием сути футбола. Придите в себя – не из любви к футболу, потому что я думаю, в некоторых из вас ее не так уж много. Но из уважения к тем, кто выжимает себя до капли, чтобы позволить себе пойти на стадион и поддерживать команду, чтобы мечта продолжала жить. Ради них – измените мнение!»

Протест болельщиков «Челси» не смог успокоить даже Петр Чех. Через несколько минут после этого Суперлига развалилась

Во вторник в Лондоне прошла встреча представителей клубов АПЛ – без руководителей команд топ-6.

«Атмосфера была довольно агрессивной, – вспоминает Стив Пэриш. – Было много агрессии, направленной против тех, кто, как все чувствовали, знал, что происходит на протяжении долгого времени, но не говорил нам. Было ощущение, что клубы должны понести наказание, но никто не сформулировал, какое именно. Исключить их из АПЛ не было хорошим вариантом: это как выстрелить себе в ногу.

Но мы все понимали, что главная задача – предотвратить это. Мы знали, что в некоторых клубах не очень-то довольны тем, что происходит. И хотели, чтобы хотя бы один из таких клубов отказался от идеи».

По слухам, сомневаться начали «Челси» и «Ман Сити» – клубы, которым Суперлига нужна меньше других, исходя из того, как работает их экономика. Рори Смит предположил: «Я думаю, в пятницу им поставили ультиматум: мы запускаемся на выходных, вы или с нами, или нет».

Вечером во вторник «Челси» играл с «Брайтоном» – и возле пустого «Стэмфорд Бридж» за несколько часов до матча собрались несколько тысяч протестующих болельщиков. Камера Sky выхватывала людей из толпы на короткие реплики: «Вы хотите, чтобы «Челси» выиграл? – Если бы у меня был выбор, я бы сказал – да. Но это больше не «Челси». Пока такое происходит, результат не важен для нас».

Баннером, суммирующим всю красоту английского футбола, стала картонка с написанным от руки: «Мы хотим наши холодные вечера в Стоке!»

Фанаты блокировали клубным автобусам въезд на стадион, и к протестующим вышел Петр Чех. Фотографии того, как он разговаривает с толпой, напоминали библейские сюжеты.

«Даже Петр Чех не мог заставить людей слушать себя – и они наконец-то поняли, как злы фанаты на самом деле, – подыжтожил Рори Смит. – Они бы поняли реакцию фанатов команд, которых не позвали в Суперлигу. Но они не осознавали, что их собственные фанаты отвернутся от них. В итоге ранним вечером во вторник у некоторых клубов просто сдали нервы».

Самые радостные кадры всего фильма: фанаты проверяют пуш-уведомления, и толпу разрывают крики и чанты.

«Chelsea left it!»

«We’re out of the Super league!»

«We’ve got our Сhelsea back!»

«Челси» объявил о выходе из проекта.

***

Европейский футбол 30 лет жил с угрозой того, что большие клубы уйдут и запустят что-то свое, и этот страх влиял на каждое большое решение. Когда все было запущено, когда самые большие, светлые и лучшие умы собрались вместе, спланировали все и решились, все продержалось 48 часов.

«Я видел множество бизнесов, которые схлопывались очень драмматично. Но я никогда не видел, чтобы что-то разрушилось так быстро, как Суперлига», – удивлялся редактор Sky News Марк Клейнман.

Особую фантастичность идее Суперлиги придавал факт, что в одну неделю крупнейший американский банк J P Morgan, миллиардеры из США, Европы и Китая были привлечены к ответственности футбольными фанатами.

«В этом вся ирония, – говорит Рори Смит. – То, что привлекло в футболе русского олигарха и страну персидского залива или американский хедж-фонд и что убедило их вложить деньги в эту индустрию – невероятная страсть, которую эта индустрия генерирует. Суперлигу разрушила она же».

Фото: Gettyimages.ru/Christopher Lee, Howard Boylan/Allsport, Shaun Botterill, Clive Brunskill, Mike Hewitt, Rob Pinney; eastnews.ru/AP Photo/Matt Dunham; globallookpress.com/Mike Kireev, imago sportfotodienst, Domenic Aquilina, Isabel Infantes; Youtube/El Chiringuito de Jugones; кадры Sky