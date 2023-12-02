Бразилия почти 60 лет считала себя слишком великой для тренера-иностранца. А теперь попала в ловушку

Ждут Анчелотти.

Сборную Бразилии шатает: без побед в четырех матчах, шестое место в отборе на ЧМ-2026 (последнее место с прямой путевкой) и уже почти год без постоянного тренера. Хотя Кубок Америки уже летом!

Тите ушел после вылета с ЧМ-2022. Сборную на время принял раскрученный клубный спец Фернандо Диниз. Говорили, что бразилец придержит место для Анчелотти, которого вот-вот назначат. Вместе с этим ходили разговоры о Зидане, Энрике, Моуринью и даже Леве.

И хоть Анчелотти юлит и уклоняется от вопросов о будущем, а информация очень разная (от продления контракта с «Реалом» до письменной договоренности со сборной), ясно одно: в Бразилии впервые почти за 60 лет решили назначить иностранца.

И тут наваливается куча вопросов. Почему во главе Бразилии так долго не было иностранца? Кем были те небразильские тренеры? Как дела у других сборных? Что вообще происходит с бразильскими тренерами? Неужели нет достойных кандидатов?

«Мы стали страной-экспортером молодых футболистов». Президент Бразилии разнес сборную

В сборной Бразилии явно что-то сломалось. Возможно, точкой отсчета стало унизительное поражение 1:7 от Германии на домашнем чемпионате мира. Или последняя победа на Кубке Америки в 2019-м. Все шесть лет в сборном Тите сопровождала критика. А когда он ушел, замены просто не оказалось.

Летом бразильский футбол тотально разнес новый президент Бразилии Лула да Силва.

«Печально, что у нас команда, которая считается лучшей в мире, и у нас нет тренера. А еще мы не можем собрать великую сборную, потому что у нас нет игроков такого качества, как в 1970 году, – подчеркнул Да Силва. – Тогда играли не просто мальчики, а мужчины, начиная с Пеле, которому было 30 лет. Бразильский футбол не справляется. У нас больше не лучший футбол в мире. Сегодня мы стали страной-экспортером молодых футболистов, приобретающих опыт за границей. Я сожалею, что наша сборная не готова к участию в крупных турнирах».

Правда, потом президент Бразилии уточнил, что у него нет претензий к временному тренеру Фернандо Динизу.

«Проблема не в Динизе, а в том, что сегодня нет такого качественного состава, как в былые времена, – отметил Лула да Силва в интервью SBT News. – У нас сейчас не лучший период, и это не радует. Парни уезжают из Бразилии в 17, 18 лет и возвращаются только в 36, 37. Мы отпускаем работника на пике и нанимаем тех, кто собирается на пенсию. У Диниза же есть характер, креативность, он умеет управлять раздевалкой».

Временный тренер Диниз: брал Кубок Либертадорес, фанат психологии, возрождает Joga Bonito, называли «новым Гвардиолой» (сам он так не считает)

Диниз на время принял сборную Бразилии в июле. При этом тренер не ушел из «Флуминенсе», с которым в 2023 году взял Кубок Либертадорес (аналог победы в ЛЧ). Пока совмещать получается не очень: и сборную качает, и «Флуминенсе» показывает не лучшие результаты.

Фернандо сменил много клубов и как игрок, и как тренер. Всю жизнь он провел на родине, где его считают революционером, новатором и иногда называют «новым Гвардиолой». Диниза так прозвали из-за любви к владению мячом, мелкому пасу и смелой атакующей игре. Но в их философии есть принципиальные отличия.

«Поскольку нам обоим нравится владеть мячом, люди связывают мой стиль со стилем Гвардиолы, – говорил Диниз. – Но на этом все и заканчивается. То, как он любит владеть мячом, противоположно моему. Его стиль – позиционный, мой – антипозиционный».

Журналист Uol Esportes Милтон Невес, который, возможно, первым назвал Фернандо «новым Гвардиолой», потом оправдывался, что имел в виду не стиль игры, а ауру вокруг команды. Все в Бразилии одержимы «Флуминенсе» Диниза, как в Англии признают историческую мощь «Ман Сити» Гвардиолы.

Философия Диниза опирается на идеи футзала. Для него футбол – свобода самовыражения. Игроки больше не прикованы к зоне, иногда они остаются без установки, поэтому вынуждены творить, меняться позициями, активно прессинговать в случае потери и удивлять соперника. Опытный португальский тренер Карлуш Карвальял называет это «своеобразным хаосом». Из-за эффектного стиля в Бразилии говорят, что Диниз возрождает Joga Bonito («красивую игру»).

«Позиционная игра – это европейская культура футбола. Европейская школа учит нас тому, что позиционная игра – лучший способ, потому что она дает ширину и глубину, – говорил Sky Sports бывший помощник Диниза Бруно Пиветти. – Все игроки остаются на своих позициях, а это значит, что при потере легче организоваться в обороне, потому что все игроки уже на своих позициях. Так легче прессинговать, легче возвращаться в оборонительную форму. Когда я начал работать с Фернандо, многие парадигмы разрушились. Понял, что существует тысяча способов играть в футбол».

Другая грань Диниза – навыки психолога, которые он оттачивал еще в университете. Благодаря им тренер выстраивает отношения в коллективе, находит подход к игрокам и мотивирует их. «Диниз умеет по-разному относиться к людям. Он хочет, чтобы мы становились лучше как мужчины, как отцы. И это отражается на поле», – говорил в интервью ESPN экс-вратарь «Аудакса» Сидао.

«Фернандо закончил психологический факультет. Он очень умен. У него особый способ управления и мотивации игроков. Это очень интересно», – подтверждает Пиветти.

Возможно, в сборной у Диниса пока не получается из-за специфики работы. Игроки собираются редко на очень ограниченное время. «В сборной у него есть всего несколько дней на подготовку команды, всего несколько тренировок», – считает Пиветти.

Футбол Диниза строится на креативе, творческой свободе, взаимопонимании. Игроки должны быть сыграны и понимать, чего от них хочет тренер. Пока этого нет. После поражения от Уругвая Фернандо сказал: «Команда не знала, как строиться, и основная ответственность лежит на мне».

У Бразилии было всего три иностранных тренера. Один даже занимался боксом

Анчелотти, который, возможно, сменит Диниза, станет четвертым иностранным тренером сборной Бразилии.

Первым 1925-м быо уругваец Рамона Плато, до этого поработавший во «Флуминенсе», «Сантосе» и «Фламенго», а также взявший Кубок Америки-1917 вместе с родной сборной. Любопытный факт о Рамоне: однажды он одновременно тренировал «Фламенго» и «Васко да Гама». «Васко» тогда только появился. Утром Плато проводил тренировку с «Фламенго», а в конце дня – с «Васко». Считается, что Рамон открыл важность физической подготовки игроков, поэтому славился интенсивными занятиями. В сборной Бразилии Рамон отработал четыре матча, взяв серебро на Копа Америки.

В 1944-м португалец Жорека в паре с Флавио Костой руководил Бразилией в двух товарищеских матчах против Уругвая, но такой эксперимент не зашел, и Коста остался один. Жорека родился в Лиссабоне, но с подросткового возраста жил в Бразилии. У него тернистый путь. Мужчина был спортивным журналистом, радиокомментатором, арбитром и даже боксером, пока не стал тренером. Наибольшего успеха достиг в «Сан-Паулу».

В 1965-м назначили аргентинца Филпо Нуньеса – тренера «Палмейрас». Нуньес отработал один матч и ушел в бразильскую «Пирасикабу». У Филпо была насыщенная карьера тренера, но запомнился он работой во главе «Палмейрас».

Бразильцы не приглашали иностранцев, потому что считали свой футбол великим

С 1965-го в сборной Бразилии иностранцы больше не работали. Да и зачем, если своими силами бразильцы добыли рекордные пять Кубков мира. Возможно, успех и величие опьянили, из-за чего любые разговоры об иностранном тренере воспринимались враждебно.

В 2012-м всплыла информация, что перед ЧМ-2014 сборную Бразилию может возглавить Пеп Гвардиола, сверхуспешно поработавший в «Барселоне». «У нас лучшие игроки и лучшие тренеры, – сказал тогдашний президент Конфедерации футбола Бразилии (CBF) Хосе Мария Марин. – Мы пятикратные чемпионы мира. Нам нечему учиться у других стран». Еще жестче высказался бразильский экс-тренер «Реала» Вандерлей Лушембурго, назвав репутацию Пепа «скорее маркетинговой».

Дани Алвес в 2015-м поделился подробностями: «Перед ЧМ-2014 Гвардиола хотел возглавить сборную Бразилии, но наши футбольные боссы отказались от такого варианта. Гвардиола рассказывал, что сделал бы из нас лучшую сборную в мире, у него даже был план. Но в федерации отказались от его услуг, они не знали, как такую новость воспримут в обществе».

Сам Пеп тогда публично отметил лишь, что Бразилию должен тренировать бразилец. С этим охотно соглашались и до сих пор соглашаются бывшие игроки. Радикальный взгляд Ривалдо не остудил даже провальный ЧМ-2022: «Я против и считаю неуважением к бразильским тренерам рассматривать возможность найма иностранного специалиста в сборную. У нас есть тренеры, способные возглавить сборную. Приглашение иностранного тренера не гарантия того, что мы станем чемпионами мира. А даже если это было бы гарантировано, считаю, иностранец хотел бы добыть чемпионство для своей страны и сделать свою нацию счастливой. За рубежом есть очень хорошие тренеры, но сборная Бразилии – это наша команда, и ею должен руководить тот, в ком течет бразильская кровь».

Болельщики тоже в большинстве против тренера-иностранца. В прошлом году, по данным опроса важного института Datafolha, против иностранного тренера выступало 55% населения (за – 30%). Опрос проводился 27 и 28 июля. В 183 муниципалитетах было опрошено 2556 человек в возрасте 16 лет и старше. Уже после ЧМ-2022 против иностранца выступили 48% (за – 41%). Похожие цифры были в 2019-м, когда португалец Жорже Жезуш взял Кубок Либертадорес с «Фламенго».

«В Бразилии есть такая идея: у нас лучший футбол в мире, поэтому нам не нужен иностранный тренер, указывающий нам, как играть, – считает Виктор Фигольс, историк и редактор спортивного сайта Ludopedio. – Мы знаем, как воспитывать великих игроков, которые переосмыслили дриблинг и красивый футбол».

Возможно, у Бразилии сейчас нет сильных тренеров. Их погубили самоуверенность страны и особенности местного футбола

У дискуссии вокруг тренера-иностранца есть обратная сторона. Возможно, у Бразилии просто дефицит специалистов уровня сборной? Допустим, бразильские тренеры никогда сильно не преуспевали в Европе. Но даже в чемпионате Бразилии становится все меньше местных тренеров и появляется больше иностранцев.

Сейчас в 6 командах из 20 работают иностранцы. Например, лидера чемпионата «Палмейрас» тренирует португалец Абель Феррейра. Португалец Жоже Жезуш брал Кубок Либертадорес. Аргентинец Хуан Пабло Войвода мощно управляет «Форталезой», выжимая максимум из скромных ресурсов.

ESPN выделил несколько причин тренерского кризиса в Бразилии.

● Самоуверенность. Из-за разговоров о превосходстве, лучшем футболе на планете, пяти Кубках мира получилась вредная позиция: нам не нужно учиться, мы сами научим. Пока в других странах изучали науку, новые методики, продвинутые данные, Бразилия продолжала использовать конспекты и теории девяностых-нулевых годов.

● География. В Европе ведущие футбольные страны рядом, поэтому могут обмениваться опытом и играть друг против друга. Бразилия и бразильские тренеры отрезаны от Европы во всех смыслах.

● Особенности футбола в Бразилии. Жара, специфические футбольные поля. А еще в чемпионате страны слишком перегруженный календарь: очень много матчей и времени в дороге. Говорят, однажды Бьелсе предложили возглавить бразильский клуб, но один из его бывших игроков отговаривал тренера: так аргентинец не мог бы проводить достаточно времени на базе в раздумьях.

● Отношение к тренерам. В Бразилии часто увольняют боссов. Сейчас в чемпионате только три тренера работают в клубах больше года. При чем четыре тренера недавно пришли и не проработали еще и месяца. Как пишет ESPN, «в культуре бразильского футбола тренер всегда оказывается неудачником». У клубов и болельщиков часто складываются завышенные ожидания. После первых неудач фаны начинают бунтовать, а медиа поджигают.

Не только Бразилия доверяет своим. Это общая тенденция для больших сборных

Не одна лишь Бразилия исторически не доверяет тренерам-иностранцам. Это легко увидеть, если глянуть на сборные из первой десятки рейтинга ФИФА.

● У восьми сборных топ-10 было от одного до четырех тренеров-иностранцев. У шести сборных специалисты из-за рубежа были еще в прошлом веке: в основном в шестидесятые-восьмидесятые.

● У Хорватии и Германии (хоть немцы и не в топ-10) никогда не было тренеров-иностранцев.

● Во многих случаях паспорт другой страны – формальность. Тренеры делают себе имя в местном футболе и интегрируются в культуру. У кого-то даже двойное гражданство.

Первый тренер-иностранец сборной Аргентины (всего их было два) испанец Хосе Лаго Мильян, к примеру, с 13 лет жил в стране и во главе сборной был больше аргентинцем, чем испанцем. Кстати, при нем Аргентина выиграла Кубок Америки.

Последний тренер-иностранец сборной Испании – Хосе Сантамария – родился в Уругвае, но больше 10 лет отыграл за «Реал» и даже выступал за сборную Испании, хотя до этого представлял Уругвай.

Венгр Лайош Цейзлер до того, как принять сборную Италии, потренировал много итальянских клубов.

● Бывало, сборную тренировали вообще не связанные со страной люди. Например, единственный иностранец в истории сборной Франции румын Штефан Ковач. Он никогда не играл и не тренировал во Франции, но взял два Кубка европейских чемпионов с «Аяксом» и привлек внимание местной федерации. Похожая история с последним тренером-иностранцем сборной Англии Фабио Капелло.

● Двумя сборными из топ-10 – Бельгией и Португалией – прямо сейчас рулят тренеры-иностранцы. Ни Доменико Тедеско, ни Роберто Мартинес никак не связаны со странами, где сейчас работают.

● Абсолютный рекордсмен по тренерам-иностранцам в топ-10 – Нидерланды. 21! Были и англичане, и шотландцы, и австрийцы. Но все это в начале прошлого века. Последний тренер-иностранец работал в сборной аж в 1978-м. Соседняя Бельгия приглашала спецов из-за границы 11 раз.

● Иногда на фоне выбора тренера сборные попадают в щекотливые ситуации. После ЧМ-2022 из сборной Южной Кореи ушел португалец Паулу Бенту. Тогда в медиа завирусился якобы инсайд о том, что Корея хочет назначать местного тренера и обязательно «патриота», а платить ему готова 770 тысяч долларов в год. Инфа так разлетелась, что Федерация футбола Кореи пришлось выступать с опровержением. А потом назначила немца Юргена Клинсманна.

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Возможно, сейчас Бразилия предельно близка к назначению иностранного тренера.

Чемпион мира Луиc Фелипе Сколари старается смотреть на ситуацию здраво: «Мы должны принимать людей разных национальностей, обладающих должным уровнем. Необязательно думать, что эту должность должен занимать бразилец. Ее должен занимать человек, обладающий необходимыми качествами и отвечающий требованиям, предъявляемым CBF».

Бразилию спасет иностранец?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Alexander Hassenstein, Fran Santiago, Wagner Meier, Pedro Vilela; Ton Molina/Global Look Press