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Мбаппе шумно уходил из «Монако»: кинул «Реал» из-за отца, родители выбивали деньги и частный джет

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История повторяется?

Уже которое трансферное окно вокруг Килиана Мбаппе неспокойно. Он уходил в «Реал» (не ушел), отказывался продлевать контракт с «ПСЖ» (продлил год назад), получил предложение на 700 млн евро из Саудовской Аравии (не принял). 

Новые повороты саги предсказать сложно. Даже в сериале про Неймара в свое время не было такой интриги и таких сюжетных линий. Но если нырнуть в историю, можно убедиться, что вокруг Мбаппе шумно было всегда. Даже когда он в 14 лет уходил в «Монако» из престижной академии Клерфонтэн. 

Давайте вспомним, как Мбаппе оказался в «Монако», как его семья грызлась за первый контракт и как Килиан уходил в «ПСЖ», накатав целый список желаний (большую часть отклонили). 

Семья Мбаппе отшила «Челси» и «Реал». В «Монако» 14-летнему Килиану выписали 400 тысяч евро подписного бонуса 

«У меня есть карьерный план с самого раннего возраста. Я знаю, что я хочу делать, куда я хочу пойти, и я не позволю ничему помешать мне», – говорил Мбаппе в 2018-м в интервью Жерому Ротену на радиошоу RMC.

Сложно проверить, так это или нет. Иногда в поступках Мбаппе нет логики. И кажется, что решения француза диктуют сначала деньги, а потом остальное. Но точно одно, родители Килиана (про маму Файзу Ламари совсем недавно у нас был большой текст) с детства знали, чего стоит их сын. Поэтому на каждом этапе старались вытрясти максимум.

В 7 лет Мбаппе начал выступать за клуб «Бонди», где его папа Уилфрид работал тренером. 

«Уже в 10 лет к нему присматривались многие клубы, – говорил Bleacher Report журналист и спец по карьере Мбаппе Ронан Бошер. – Давненько во французском футболе не было таких хороших молодых игроков. Скауты со всей страны очень интересовались им. 

Он был вундеркиндом, у которого было все. Его папа знал, что сын – лучший французский игрок со времен Зидана, и хотел быть осторожным [в решениях]. У них не было желания хватать первое, что попадется под руку».

В 2010-м на 11-летнего Мбаппе вышел «Челси» и пригласил на просмотр. Неделю в Лондоне пацан провел насыщенно: сыграл за «Челси» U12 против «Чарльтона» (8:0), посетил экскурсию по «Стэмфорд Бридж», встретился с тренером Карло Анчелотти и Дидье Дрогба и получил футболку «Челси» с надписью «Kylian 10» на спине. 

В конце недели «Челси» хотел предложить Мбаппе место в академии, но семья отвергла этот вариант и вернулась во Францию.

«Родители были довольны своим отказом «Челси», потому что знали – это первое предложение, а не последнее. Они знали, что такие предложения будут поступать снова. Они видели его будущее во Франции», – говорил французский комментатор Мэтт Спиро.

По другой версии, родители знали, что молодежи в «Челси» очень трудно пробиться в основу, поэтому не хотели губить карьеры сыну. Есть и еще одно предположение – от бывшего скаута «Челси» Даниэля Бога, выступавшего тогда переводчиком для семьи Мбаппе.

 

«Сперва я разговаривал с отцом. Потом приехала его мама, и когда это произошло, все почувствовали, что именно она все контролирует. Именно она говорила с клубом, – рассказывал Бога The Athletic. – Отец был не особо разговорчивым. Мама же как пулемет: бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам!» 

После игры у семьи состоялся разговор с директором отдела развития Джимом Фрейзером. Тот сообщил родителям, что хоть они и впечатлены талантом Килиана, но хотелось бы видеть его более целеустремленным вне поля. Бога переводил.

«Мама Килиана ответила: «Нет, мы больше не придем». Передай им: «Он не вернется». Если вы хотите подписать его, то подписывайте сейчас». И добавила: «Через пять лет вам придется раскошелиться за него на 50 млн фунтов». И уже потом обратилась лично ко мне: «Переведи это!» – вспоминал Бога. 

Через полгода после недели в Лондоне Мбаппе поступил в топовую французскую академию Клерфонтэн. Он жил на базе с понедельника по пятницу, а по выходным гонял домой.

В декабре 2012-го отцу Уилфриду позвонили. На проводе были люди из «Реала» – предлагали приехать в Мадрид на просмотр. Родители согласились, но, похоже, совсем не оставляли испанцам шансов.

«Мы поехали в Мадрид не для того, чтобы узнать больше о потенциале нашего сына, а чтобы порадовать его», – говорил Уилфрид в интервью France Football 

«Он поехал в «Реал» на день рождения. Это был как подарок, маленький праздник. Они рассматривали это как возможность встретиться с Роналду и Зиданом, получить футболки с автографами и фотографии с ними. Они не присоединялись бы к ним [в тот момент]», – делился мнением Бошер.

Вояж в Мадрид получился классным. Мбаппе с семьей встретил лично Зидан. Пацан погнал на базу, где сфоткался со своим кумиром Роналду. А затем уехал домой. Уилфрид потом говорил, мол, если бы у руля был Зидан (Зизу тогда стал помощником Анчелотти), возможно, решение было бы другим.

А вот Пьер Мбаппе, дядя Килиана, подтверждал L’Equipe, что вариант с «Реалом» не рассматривали, потому что там мальчик мог просто раствориться в гуще других талантов: «Да, можно приехать в Мадрид и начать с конца очереди. Правда, тогда весь мир о тебе забудет».

Через год Мбаппе все же решился на основательный шаг и ушел в «Монако». Причин несколько. В Монте-Карло хорошая академия и условия. Не надо уезжать далеко от дома. Родители очень близко. Папа специально ради сына взял длительный отпуск. Периодически подгоняла и мама, возив сына на тренировки.

Похоже, переход в «Монако» из Клерфонтэна прошел гладко. Семье Мбаппе дали подписной бонус в 400 тысяч евро (огромная сумма для 14-летнего игрока) и стандартную зарплату футболиста академии – 600-700 евро в месяц. Но самое интересное было впереди.

Борьба за первый контракт: 3 млн евро бонуса вместо 300 тысяч, требование отца прописать игровое время

К таланту и игре Мбаппе претензий никаких. Он был великолепен. Готовый игрок основы. Мариновать его в академии не было смысла. В декабре 2015-го тренер Леонарду Жардим впервые выпустил 17-летнего форварда в старте, а уже в феврале он стал самым молодым автором гола в истории клуба. Но отец игрока все равно хотел, чтобы сын играл чаще.  

В начале 2016-го обстановка накалилась. Летом Мбаппе мог уйти бесплатно, за ним уже стояла очередь из топ-клубов. Вице-президент «Монако» Вадим Васильев по ходу сезона занервничал и поставил отцу Мбаппе ультиматум: или продлеваем контракт, или сын возвращается в молодежку. 

Уилфрид сбавил напор, но все равно диктовал условия. По данным Football Leaks, отец требовал вписать в контракт гарантированное игровое время. «Монако» посовещался с юристами и ответил, что такой возможности нет, пункт означал бы прямое вмешательство в дела тренера. 

3 марта Васильев отправил за семьей Мбаппе частный самолет, на котором мама, отец и сводный брат игрока прилетели из Парижа в Монако. Изначально клуб предлагал подписной бонус в 300 тысяч евро, но семья выторговала 3 миллиона. Через три дня контракт подписали. Зарплата – 1 млн евро (500 тысяч чистыми) за сезон.

«Монако» точно не пожалел. В сезоне-2016/17 форвард заискрил и помог выиграть чемпионат Франции. Провел 44 матча во всех турнирах и забил 26 мячей. В Лиге чемпионов эталонно отыграл против «Ман Сити» в 1/8 финала.  

Кажется, именно этот матч стал переломным. О Мбаппе заговорили медиа. «Я задавалась вопросом, что происходит. Он стал Джастином Бибером – и это меня пугало. Между двумя матчами против «Манчестер Сити» в феврале-марте 2017 года и его переходом в «ПСЖ» я набрала 24 кг из-за стресса. В начале это очень сложно, потому что ты не готов», – говорила мама Файза Ламари Le Parisien.

В конце сезона за Мбаппе по-прежнему стояла очередь из топ-клубов. Правда, контекст уже был немного другим. Теперь это был не мальчик на перспективу, а игрок, которого нужно использовать здесь и сейчас. Он становился суперзвездой. 

Тут-то и начались проблемы. 

Начал выбивать деньги с «Монако» и мог уйти в «Реала». Сделку сорвал отец  

По данным Football Leaks, летом 2017-го Васильев на совете директоров сообщил, что Мбаппе запросил 16-кратное увеличение зарплаты. Килиан хотел 8 млн евро чистыми – столько же, сколько Фалькао. И требовал, чтобы клуб платил за него налоги.

Терпение «Монако» закончилось, начались переговоры с «Реалом». 20 июля клубы согласовали трансфер за 180 млн евро.  

«Помню, мне позвонили из «Реала», и я ответил им: «Мы принимаем 180 миллионов евро за Мбаппе. После этого я вижу Килиана и говорю: «Нам поступило предложение, от которого невозможно отказаться. Это клуб твоей мечты. Подумай над этим хорошенько и скажи мне, что думаешь», – говорил Васильев в интервью Canal+ в 2018-м.

На самом деле «Монако» хотел отказаться от сделки. Да, даже от 180 миллионов. Причина – в особенностях испанского законодательства. «Монако» по итогам сделки должен был заплатить 34 млн евро налогов. В Монте-Карло не хотели терять такие деньги. 

На следующий день «Реал» согласился компенсировать эту сумму и предложил 214 млн. Такое предложение тотально устроило «Монако». Но сделку сорвал отец Мбаппе. Уилфрид общался с Флорентино Пересом и вел себя нагло. Мужчина сомневался, насколько Мбаппе вообще нужен «Реалу». И беспокоился, реально ли бороться за место в старте с тремя суперзвездами – Роналду, Бэйлом и Бензема. Вдобавок Мбаппе-старший требовал 14 млн евро в год и говорил про «очень большое предложение от «ПСЖ».

«Реал» мог позволить себе трансфер. В то окно мадридцы распродали игроков на сумму более 100 млн евро: Мората перешел в «Челси», Данило – в «Манчестер Сити», а Хамес отправился в аренду в «Баварию». «Реал» попытался продать Бэйла, чтобы еще больше компенсировать траты на форварда и одновременно успокоить отца Мбаппе, но не получилось. В начале августа Мбаппе объявил Васильеву, что они выбрали Париж.

«ПСЖ» мастерски соблазнял Мбаппе. Первая тайная встреча прошла в ресторане Бонди

История с «ПСЖ» началась 2 июня 2017-го в ресторанчике Бонди, родного города Килиана. Заведением управлял друг семьи Мбаппе, который для переговоров закрыл вход и опустил жалюзи. Спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике встретился с Уилфридом за ужином благодаря Марку Вестерлоппе, директору тренировочного центра «ПСЖ», давнему родственнику семьи Мбаппе. 

Энрике тогда сделал спортивного проекта и повторил, что Мбаппе – приоритет для парижан. Отец заявил, что ценит такой подход, но отвечает отказом, потому что сын хочет еще на сезон остаться в «Монако». Выходя из ресторана, Энрике сказал: «Если Килиан передумает, все в силе».

Спустя несколько дней Унаи Эмери сообщил помощникам о желании подписать Мбаппе, а дальше контакты шли украдкой. Известно лишь, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи тогда раскрыл Мбаппе секрет: в Париже скоро соберут суперкоманду сНеймаром и Дани Алвесом.

7 июля несколько представителей «ПСЖ» (Энрике, Эмери и еще два человека) прибыли в Бонди. Разговор в доме семьи Мбаппе затянулся на больше чем на 3 часа, но результата не было. «В то время мы чувствовали, что «ПСЖ» в планах Килиана занимает лишь третье место после «Монако» и «Реала», – говорил Le Parisien источник, близкий к переговорам. 

10 июля Мбаппе возобновил тренировки в «Монако». Но через несколько дней возникло чувство, что его клуб не собирается его удерживать и склоняет к «Реалу».  

«ПСЖ» усилил давление. Луис Феррер, доверенное лицо Антеру Энрике, отвечал за поддержание отношений с семьей. Юморной, обаятельный и внимательный к малейшим деталям аргентинец почти ежедневно гостил в доме семьи Мбаппе в Монако. Дополнительно им названивал еще один сотрудник парижан.

Свою роль сыграл и трансфер Неймара. Крупная сделка добавила веса «ПСЖ» и лично Нассеру.

В конце июля отношения между Мбаппе и Жардимом испортились. Опасения форварда, что тренер решительно подталкивает его к «Реалу», подтвердились. «Килиан действительно дал зеленый свет «ПСЖ» только за десять дней до окончания трансферного окна», – говорил источник.

Параллельно шли жесткие торги.

Семья Мбаппе требовала у «ПСЖ» частный джет и 30 млн евро бонусов

«Монако» очень не хотел отпускать Мбаппе к прямому конкуренту. Вариант с «Реалом» был идеален. Но желание футболиста пришлось учесть.

Football Leaks писали, что на первой встрече со спортивным директором «ПСЖ» Антеру Энрике Килиан и Уилфрид запросили 5-летний контракт на 50 млн евро чистыми и подписной бонус 5 млн евро. Парижане согласились и взяли на себя налоги Мбаппе. 

Условия контракта предусматривали рост зарплаты – она стартовала с 7 млн в год в сезоне-2017/18, достигала 9,3 в сезоне-18/19 и должна была расти на миллион каждый год до конца контракта. Это делало Мбаппе вторым в рейтинге зарплат французского футбола – впереди был только Неймар.  

Возможно, Уилфрид подумал, что они продешевили, раз «ПСЖ» так легко принял запросы, поэтому накатал список дополнительных опций.

Мбаппе хотел автоматического увеличения зарплаты до 30 млн евро в случае получения «Золотого мяча». Просил 400 тысяч евро чистыми в случае победы в Лиге 1. Хотел 50 часов полетов на частном самолете в год. Хотя игроку и так полагалось 30 тысяч евро дополнительно на расходы для управляющего по дому, водителя и охраны.   

Отец Мбаппе просил, чтобы «ПСЖ» брал на себя обязательство отпустить игрока в ближайшие три года, если бы другой клуб предложил Мбаппе большую зарплату.  Уилфрид также просил разрешение присутствовать на тренировках «ПСЖ» и организовывать индивидуальные занятия для сына под присмотром людей из клуба. Семья требовала, чтобы «ПСЖ» оплатил реконструкцию стадиона «Бонди», бывшего клуба Уилфрида и Килиана.  

«ПСЖ» ответил отказом на все дополнительные запросы, кроме присутствия отца на тренировках. Но Уилфрид не сильно сопротивлялся. И не стал просить второй раз. 

На переговорах отталкивались от предложения «Реала» (180 млн евро без учета налогов). Сошлись на том, что «Монако» отдает Мбаппе в бесплатную аренду на первый сезон, а потом получает 145 млн евро сразу и еще 35 млн евро бонусами в случае перепродажи.  

«ПСЖ» был доволен. Переход почти согласовали, до закрытия трансферного окна оставалось 12 дней. Но тут в Париже решили чуть сбить сумму трансфера. Например, компенсировав часть суммы каким-нибудь игроком. «Монако» выбрал Дракслера, но его не отдали и предложили Лукаса Моуру, монегаски отказали. Дальше стороны бодались, пока за день до закрытия окна не сошлись на такой формуле: бесплатная аренда в первый год, 90 млн евро в июле 2018-го, 55 млн евро через год и бонус в 35 млн.

Похоже, что-то такое сейчас происходит за кулисами «ПСЖ» и «Реала». Торги, встречи, склоки и тайные договоренности. О которых мы, возможно, когда-то узнаем.

Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона

Фото: Panoramic, ZUMAPRESS.com/Global Look Pressthesun.co.uk

36 комментариев

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banchik1
"давнему родственнику семьи Мбаппе" - так я впервые узнал, что могут быть давние родственники)
+19
-2
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DanielCarvalho
многие пишут про жадность родителей Мбаппе, но никто не говорит о том, как правильно и своевременно они так скажем распоряжались его карьерой. Отдай родители 11 летнего Килиана в академию Челси, и возможно сейчас о нём никто и не слышал бы.
Из Монако так же вовремя ушёл, в ПСЖ. Но в Декабре ему будет уже 25. для всех он всё еще подающий надежды, но сравните его с Винисиусом которому только исполнилось 23, а он уже будто в Реале лет 7 играет, успел превратиться из бегунка, в одного из лучших игроков Реала.
Будет забавно конечно, если перейдя в Реал, у него начнутся травмы и с ним случится что то наподобие как вышло с Азаром.
+13
-2
+11
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Moonwalker
Ответ banchik1
"давнему родственнику семьи Мбаппе" - так я впервые узнал, что могут быть давние родственники)
бабушка, дедушка, дядя, тетя - давние родственники )))
жена, шурин, теща - недавние ))
+6
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Vadim Medvedev
Ответ Андрей Ж
нахер он реалу нужен с таким характером, добровольно за такие деньги купить себе проблемы и вонь в раздевалке...разве оно того стоит Лучше холанда забрать у Сити через год ему самое место в аравии хотя они с псж созданы друг для друга)))
через год испанский чемпионат может вообще перестать котироваться
+8
-3
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ZA.RMA
Спасибо за статью и представленную информацию.

Не знаю, уж очень поднадоела вся эта шумиха вокруг черепашки.

С одной стороны есть понимание, что Киллиан Мадриду необходим, но с другой стороны - не будет ли это причиной скандалов внутри команды?

Или же черепашка действительно понял свою ошибку(то, что не перешел в прошлом году) и поэтому сейчас так настойчиво не хочется продлеваться и после перехода он будет одуванчиком?

Тогда почему бы не уйти в этом году и не продолжать морочить всем голову?

Или же Мадрид в этом году на самом деле не собирается его покупать и как сказал Анчи: «состав укомплектован» ?)

Или это хитрый план Переса и черепашки?

В общем…ничего непонятно, но очень хочется чтобы все разрешилось поскорее😂
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Нефанатик
Ответ Молодой Френки
Там Фабиньо кровавые арабы забрали будто беззубую прошмандовку с трассы. Очередь за Мбаппе. Ради денег он готов на всё
Ради денег ты готов на всё, а он деньги зарабатывает. (Если ты обиделся, почему тебе можно, а о тебе нельзя?)
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Геннадий Чеботарев
Ответ Yavich
«Мы поехали в Мадрид не для того, чтобы узнать больше о потенциале нашего сына, а чтобы порадовать его» Это как парень ведёт девушку на свидание с большими планами на неё, а она просто вкусно пожрать нахаляву 😂
а ты почитай что говорил сам Мбаппе про встречу с Зиданом а не эти фантазии автора.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Нефанатик
Максимально пытаются испортить репутацию игрока, которого один х будут боготворить фанаты Реала уже после первого сезона, ярче всех будут возносить его сегодняшние хейтеры, ибо переобуваются она на ходу
абсолютно верно. именно очернить игрока хотят подобные авторы,подобной писанины. а потом будут слюни пускать и расплывается лужей при его первом голе.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Vadim Medvedev
игрокам и руководителям в целом плевать на фанатов какое дело мультимиллионерам до мнения плебса?
ни одному клубу,там,не плевать на мнение болельщиков. а вот то что подобные авторы все передергивать в угоду школьникам,это факт.
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ReneHoseman
Ответ Спартак пичинен
с виду родители чистые бизнесмены, но если вдуматься, то они правильно сделали, что не отдали в академии челси и реала не факт, что он оттуда бы заиграл на том уровне, что сейчас
Скорее всего так, но эту партию дважды не разыграешь, поэтому неизвестно. Наверное мбаппе будет третьим футболистом, который заработает млрд
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Геннадий Чеботарев
Ответ Rister81
На тот момент переход из Монако в ПСЖ было верным решением,в Реале тогда играли BBC,шансов закрепиться было бы мало,а так он развивался в своей стране в главном клубе чемпионата,но вот дальше уже игрок скатился,от скромного и рассудительного мальчика в ЧСВ… Ему уже 24 года,а он еще даже ЗБ не выиграл,а ведь уйди он в 22 года в Реал,золотой мяч уже был бы у него.С дивана конечно легко судить,но я его не понимаю,в Реале он бы все равно куда больше заработал денег,так как это Реал это бренд,новые контракты и медиа..
в прошлом году не деньги были во главе угла а обещеннач реформация ПСЖ с Мбаппе как основой нового клуба и это их применило. а деньги тоже важно но не главное. и об этом же и макрон ему говорил,что и сыграло основную роль в принятии такого решения. не надо делать из него монстра. возможно где то отец и перегибал палку ,выбивая условия по слаще,но так бы поступал любой агент.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Vadim Medvedev
но при этом получает винисиус намного меньше мбаппе. что в очередной раз подтверждает правильность работы родителей.
да Винисиуса глупо сравнивать с Мбаппе))) это как первоклассника сравнивать с выпускником.
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Vadim Medvedev
Ответ DanielCarvalho
многие пишут про жадность родителей Мбаппе, но никто не говорит о том, как правильно и своевременно они так скажем распоряжались его карьерой. Отдай родители 11 летнего Килиана в академию Челси, и возможно сейчас о нём никто и не слышал бы. Из Монако так же вовремя ушёл, в ПСЖ. Но в Декабре ему будет уже 25. для всех он всё еще подающий надежды, но сравните его с Винисиусом которому только исполнилось 23, а он уже будто в Реале лет 7 играет, успел превратиться из бегунка, в одного из лучших игроков Реала. Будет забавно конечно, если перейдя в Реал, у него начнутся травмы и с ним случится что то наподобие как вышло с Азаром.
но при этом получает винисиус намного меньше мбаппе. что в очередной раз подтверждает правильность работы родителей.
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Anatoly_B
Ответ DanielCarvalho
многие пишут про жадность родителей Мбаппе, но никто не говорит о том, как правильно и своевременно они так скажем распоряжались его карьерой. Отдай родители 11 летнего Килиана в академию Челси, и возможно сейчас о нём никто и не слышал бы. Из Монако так же вовремя ушёл, в ПСЖ. Но в Декабре ему будет уже 25. для всех он всё еще подающий надежды, но сравните его с Винисиусом которому только исполнилось 23, а он уже будто в Реале лет 7 играет, успел превратиться из бегунка, в одного из лучших игроков Реала. Будет забавно конечно, если перейдя в Реал, у него начнутся травмы и с ним случится что то наподобие как вышло с Азаром.
А ведь и правда, Вини даже моложе Мбаппе, но несмотря на это забил за собой железное место в основе Реал Мадрида
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OnTuMyC
Ответ Moonwalker
бабушка, дедушка, дядя, тетя - давние родственники ))) жена, шурин, теща - недавние ))
мбаппе для условного прадеда тогда вообще новодел?)
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Ashot Kafka
> Кинул

Я все понимаю, но воровской слэнг в заголовке? Серьезно? Да и даже, исходя из статьи, он просто отказал Реалу, т.е. это даже действительности не соответствует
+1
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ReneHoseman
Там все блейфуют, и организованный хаос превращается в неорганизованный.
ну хоть узнал, почему ротен наезжал на месси, он карманный кореспондент на подсосе у семьи мбаппе
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Спартак пичинен
с виду родители чистые бизнесмены, но если вдуматься, то они правильно сделали, что не отдали в академии челси и реала
не факт, что он оттуда бы заиграл на том уровне, что сейчас
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