Мбаппе шумно уходил из «Монако»: кинул «Реал» из-за отца, родители выбивали деньги и частный джет

История повторяется?

Уже которое трансферное окно вокруг Килиана Мбаппе неспокойно. Он уходил в «Реал» (не ушел), отказывался продлевать контракт с «ПСЖ» (продлил год назад), получил предложение на 700 млн евро из Саудовской Аравии (не принял).

Новые повороты саги предсказать сложно. Даже в сериале про Неймара в свое время не было такой интриги и таких сюжетных линий. Но если нырнуть в историю, можно убедиться, что вокруг Мбаппе шумно было всегда. Даже когда он в 14 лет уходил в «Монако» из престижной академии Клерфонтэн.

Давайте вспомним, как Мбаппе оказался в «Монако», как его семья грызлась за первый контракт и как Килиан уходил в «ПСЖ», накатав целый список желаний (большую часть отклонили).

Семья Мбаппе отшила «Челси» и «Реал». В «Монако» 14-летнему Килиану выписали 400 тысяч евро подписного бонуса

«У меня есть карьерный план с самого раннего возраста. Я знаю, что я хочу делать, куда я хочу пойти, и я не позволю ничему помешать мне», – говорил Мбаппе в 2018-м в интервью Жерому Ротену на радиошоу RMC.

Сложно проверить, так это или нет. Иногда в поступках Мбаппе нет логики. И кажется, что решения француза диктуют сначала деньги, а потом остальное. Но точно одно, родители Килиана (про маму Файзу Ламари совсем недавно у нас был большой текст) с детства знали, чего стоит их сын. Поэтому на каждом этапе старались вытрясти максимум.

В 7 лет Мбаппе начал выступать за клуб «Бонди», где его папа Уилфрид работал тренером.

«Уже в 10 лет к нему присматривались многие клубы, – говорил Bleacher Report журналист и спец по карьере Мбаппе Ронан Бошер. – Давненько во французском футболе не было таких хороших молодых игроков. Скауты со всей страны очень интересовались им.

Он был вундеркиндом, у которого было все. Его папа знал, что сын – лучший французский игрок со времен Зидана, и хотел быть осторожным [в решениях]. У них не было желания хватать первое, что попадется под руку».

В 2010-м на 11-летнего Мбаппе вышел «Челси» и пригласил на просмотр. Неделю в Лондоне пацан провел насыщенно: сыграл за «Челси» U12 против «Чарльтона» (8:0), посетил экскурсию по «Стэмфорд Бридж», встретился с тренером Карло Анчелотти и Дидье Дрогба и получил футболку «Челси» с надписью «Kylian 10» на спине.

В конце недели «Челси» хотел предложить Мбаппе место в академии, но семья отвергла этот вариант и вернулась во Францию.

«Родители были довольны своим отказом «Челси», потому что знали – это первое предложение, а не последнее. Они знали, что такие предложения будут поступать снова. Они видели его будущее во Франции», – говорил французский комментатор Мэтт Спиро.

По другой версии, родители знали, что молодежи в «Челси» очень трудно пробиться в основу, поэтому не хотели губить карьеры сыну. Есть и еще одно предположение – от бывшего скаута «Челси» Даниэля Бога, выступавшего тогда переводчиком для семьи Мбаппе.

«Сперва я разговаривал с отцом. Потом приехала его мама, и когда это произошло, все почувствовали, что именно она все контролирует. Именно она говорила с клубом, – рассказывал Бога The Athletic. – Отец был не особо разговорчивым. Мама же как пулемет: бам, бам, бам, бам, бам, бам, бам!»

После игры у семьи состоялся разговор с директором отдела развития Джимом Фрейзером. Тот сообщил родителям, что хоть они и впечатлены талантом Килиана, но хотелось бы видеть его более целеустремленным вне поля. Бога переводил.

«Мама Килиана ответила: «Нет, мы больше не придем». Передай им: «Он не вернется». Если вы хотите подписать его, то подписывайте сейчас». И добавила: «Через пять лет вам придется раскошелиться за него на 50 млн фунтов». И уже потом обратилась лично ко мне: «Переведи это!» – вспоминал Бога.

Через полгода после недели в Лондоне Мбаппе поступил в топовую французскую академию Клерфонтэн. Он жил на базе с понедельника по пятницу, а по выходным гонял домой.

В декабре 2012-го отцу Уилфриду позвонили. На проводе были люди из «Реала» – предлагали приехать в Мадрид на просмотр. Родители согласились, но, похоже, совсем не оставляли испанцам шансов.

«Мы поехали в Мадрид не для того, чтобы узнать больше о потенциале нашего сына, а чтобы порадовать его», – говорил Уилфрид в интервью France Football

«Он поехал в «Реал» на день рождения. Это был как подарок, маленький праздник. Они рассматривали это как возможность встретиться с Роналду и Зиданом, получить футболки с автографами и фотографии с ними. Они не присоединялись бы к ним [в тот момент]», – делился мнением Бошер.

Вояж в Мадрид получился классным. Мбаппе с семьей встретил лично Зидан. Пацан погнал на базу, где сфоткался со своим кумиром Роналду. А затем уехал домой. Уилфрид потом говорил, мол, если бы у руля был Зидан (Зизу тогда стал помощником Анчелотти), возможно, решение было бы другим.

А вот Пьер Мбаппе, дядя Килиана, подтверждал L’Equipe, что вариант с «Реалом» не рассматривали, потому что там мальчик мог просто раствориться в гуще других талантов: «Да, можно приехать в Мадрид и начать с конца очереди. Правда, тогда весь мир о тебе забудет».

Через год Мбаппе все же решился на основательный шаг и ушел в «Монако». Причин несколько. В Монте-Карло хорошая академия и условия. Не надо уезжать далеко от дома. Родители очень близко. Папа специально ради сына взял длительный отпуск. Периодически подгоняла и мама, возив сына на тренировки.

Похоже, переход в «Монако» из Клерфонтэна прошел гладко. Семье Мбаппе дали подписной бонус в 400 тысяч евро (огромная сумма для 14-летнего игрока) и стандартную зарплату футболиста академии – 600-700 евро в месяц. Но самое интересное было впереди.

Борьба за первый контракт: 3 млн евро бонуса вместо 300 тысяч, требование отца прописать игровое время

К таланту и игре Мбаппе претензий никаких. Он был великолепен. Готовый игрок основы. Мариновать его в академии не было смысла. В декабре 2015-го тренер Леонарду Жардим впервые выпустил 17-летнего форварда в старте, а уже в феврале он стал самым молодым автором гола в истории клуба. Но отец игрока все равно хотел, чтобы сын играл чаще.

В начале 2016-го обстановка накалилась. Летом Мбаппе мог уйти бесплатно, за ним уже стояла очередь из топ-клубов. Вице-президент «Монако» Вадим Васильев по ходу сезона занервничал и поставил отцу Мбаппе ультиматум: или продлеваем контракт, или сын возвращается в молодежку.

Уилфрид сбавил напор, но все равно диктовал условия. По данным Football Leaks, отец требовал вписать в контракт гарантированное игровое время. «Монако» посовещался с юристами и ответил, что такой возможности нет, пункт означал бы прямое вмешательство в дела тренера.

3 марта Васильев отправил за семьей Мбаппе частный самолет, на котором мама, отец и сводный брат игрока прилетели из Парижа в Монако. Изначально клуб предлагал подписной бонус в 300 тысяч евро, но семья выторговала 3 миллиона. Через три дня контракт подписали. Зарплата – 1 млн евро (500 тысяч чистыми) за сезон.

«Монако» точно не пожалел. В сезоне-2016/17 форвард заискрил и помог выиграть чемпионат Франции. Провел 44 матча во всех турнирах и забил 26 мячей. В Лиге чемпионов эталонно отыграл против «Ман Сити» в 1/8 финала.

Кажется, именно этот матч стал переломным. О Мбаппе заговорили медиа. «Я задавалась вопросом, что происходит. Он стал Джастином Бибером – и это меня пугало. Между двумя матчами против «Манчестер Сити» в феврале-марте 2017 года и его переходом в «ПСЖ» я набрала 24 кг из-за стресса. В начале это очень сложно, потому что ты не готов», – говорила мама Файза Ламари Le Parisien.

В конце сезона за Мбаппе по-прежнему стояла очередь из топ-клубов. Правда, контекст уже был немного другим. Теперь это был не мальчик на перспективу, а игрок, которого нужно использовать здесь и сейчас. Он становился суперзвездой.

Тут-то и начались проблемы.

Начал выбивать деньги с «Монако» и мог уйти в «Реала». Сделку сорвал отец

По данным Football Leaks, летом 2017-го Васильев на совете директоров сообщил, что Мбаппе запросил 16-кратное увеличение зарплаты. Килиан хотел 8 млн евро чистыми – столько же, сколько Фалькао. И требовал, чтобы клуб платил за него налоги.

Терпение «Монако» закончилось, начались переговоры с «Реалом». 20 июля клубы согласовали трансфер за 180 млн евро.

«Помню, мне позвонили из «Реала», и я ответил им: «Мы принимаем 180 миллионов евро за Мбаппе. После этого я вижу Килиана и говорю: «Нам поступило предложение, от которого невозможно отказаться. Это клуб твоей мечты. Подумай над этим хорошенько и скажи мне, что думаешь», – говорил Васильев в интервью Canal+ в 2018-м.

На самом деле «Монако» хотел отказаться от сделки. Да, даже от 180 миллионов. Причина – в особенностях испанского законодательства. «Монако» по итогам сделки должен был заплатить 34 млн евро налогов. В Монте-Карло не хотели терять такие деньги.

На следующий день «Реал» согласился компенсировать эту сумму и предложил 214 млн. Такое предложение тотально устроило «Монако». Но сделку сорвал отец Мбаппе. Уилфрид общался с Флорентино Пересом и вел себя нагло. Мужчина сомневался, насколько Мбаппе вообще нужен «Реалу». И беспокоился, реально ли бороться за место в старте с тремя суперзвездами – Роналду, Бэйлом и Бензема. Вдобавок Мбаппе-старший требовал 14 млн евро в год и говорил про «очень большое предложение от «ПСЖ».

«Реал» мог позволить себе трансфер. В то окно мадридцы распродали игроков на сумму более 100 млн евро: Мората перешел в «Челси», Данило – в «Манчестер Сити», а Хамес отправился в аренду в «Баварию». «Реал» попытался продать Бэйла, чтобы еще больше компенсировать траты на форварда и одновременно успокоить отца Мбаппе, но не получилось. В начале августа Мбаппе объявил Васильеву, что они выбрали Париж.

«ПСЖ» мастерски соблазнял Мбаппе. Первая тайная встреча прошла в ресторане Бонди

История с «ПСЖ» началась 2 июня 2017-го в ресторанчике Бонди, родного города Килиана. Заведением управлял друг семьи Мбаппе, который для переговоров закрыл вход и опустил жалюзи. Спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике встретился с Уилфридом за ужином благодаря Марку Вестерлоппе, директору тренировочного центра «ПСЖ», давнему родственнику семьи Мбаппе.

Энрике тогда сделал спортивного проекта и повторил, что Мбаппе – приоритет для парижан. Отец заявил, что ценит такой подход, но отвечает отказом, потому что сын хочет еще на сезон остаться в «Монако». Выходя из ресторана, Энрике сказал: «Если Килиан передумает, все в силе».

Спустя несколько дней Унаи Эмери сообщил помощникам о желании подписать Мбаппе, а дальше контакты шли украдкой. Известно лишь, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи тогда раскрыл Мбаппе секрет: в Париже скоро соберут суперкоманду сНеймаром и Дани Алвесом.

7 июля несколько представителей «ПСЖ» (Энрике, Эмери и еще два человека) прибыли в Бонди. Разговор в доме семьи Мбаппе затянулся на больше чем на 3 часа, но результата не было. «В то время мы чувствовали, что «ПСЖ» в планах Килиана занимает лишь третье место после «Монако» и «Реала», – говорил Le Parisien источник, близкий к переговорам.

10 июля Мбаппе возобновил тренировки в «Монако». Но через несколько дней возникло чувство, что его клуб не собирается его удерживать и склоняет к «Реалу».

«ПСЖ» усилил давление. Луис Феррер, доверенное лицо Антеру Энрике, отвечал за поддержание отношений с семьей. Юморной, обаятельный и внимательный к малейшим деталям аргентинец почти ежедневно гостил в доме семьи Мбаппе в Монако. Дополнительно им названивал еще один сотрудник парижан.

Свою роль сыграл и трансфер Неймара. Крупная сделка добавила веса «ПСЖ» и лично Нассеру.

В конце июля отношения между Мбаппе и Жардимом испортились. Опасения форварда, что тренер решительно подталкивает его к «Реалу», подтвердились. «Килиан действительно дал зеленый свет «ПСЖ» только за десять дней до окончания трансферного окна», – говорил источник.

Параллельно шли жесткие торги.

Семья Мбаппе требовала у «ПСЖ» частный джет и 30 млн евро бонусов

«Монако» очень не хотел отпускать Мбаппе к прямому конкуренту. Вариант с «Реалом» был идеален. Но желание футболиста пришлось учесть.

Football Leaks писали, что на первой встрече со спортивным директором «ПСЖ» Антеру Энрике Килиан и Уилфрид запросили 5-летний контракт на 50 млн евро чистыми и подписной бонус 5 млн евро. Парижане согласились и взяли на себя налоги Мбаппе.

Условия контракта предусматривали рост зарплаты – она стартовала с 7 млн в год в сезоне-2017/18, достигала 9,3 в сезоне-18/19 и должна была расти на миллион каждый год до конца контракта. Это делало Мбаппе вторым в рейтинге зарплат французского футбола – впереди был только Неймар.

Возможно, Уилфрид подумал, что они продешевили, раз «ПСЖ» так легко принял запросы, поэтому накатал список дополнительных опций.

Мбаппе хотел автоматического увеличения зарплаты до 30 млн евро в случае получения «Золотого мяча». Просил 400 тысяч евро чистыми в случае победы в Лиге 1. Хотел 50 часов полетов на частном самолете в год. Хотя игроку и так полагалось 30 тысяч евро дополнительно на расходы для управляющего по дому, водителя и охраны.

Отец Мбаппе просил, чтобы «ПСЖ» брал на себя обязательство отпустить игрока в ближайшие три года, если бы другой клуб предложил Мбаппе большую зарплату. Уилфрид также просил разрешение присутствовать на тренировках «ПСЖ» и организовывать индивидуальные занятия для сына под присмотром людей из клуба. Семья требовала, чтобы «ПСЖ» оплатил реконструкцию стадиона «Бонди», бывшего клуба Уилфрида и Килиана.

«ПСЖ» ответил отказом на все дополнительные запросы, кроме присутствия отца на тренировках. Но Уилфрид не сильно сопротивлялся. И не стал просить второй раз.

На переговорах отталкивались от предложения «Реала» (180 млн евро без учета налогов). Сошлись на том, что «Монако» отдает Мбаппе в бесплатную аренду на первый сезон, а потом получает 145 млн евро сразу и еще 35 млн евро бонусами в случае перепродажи.

«ПСЖ» был доволен. Переход почти согласовали, до закрытия трансферного окна оставалось 12 дней. Но тут в Париже решили чуть сбить сумму трансфера. Например, компенсировав часть суммы каким-нибудь игроком. «Монако» выбрал Дракслера, но его не отдали и предложили Лукаса Моуру, монегаски отказали. Дальше стороны бодались, пока за день до закрытия окна не сошлись на такой формуле: бесплатная аренда в первый год, 90 млн евро в июле 2018-го, 55 млн евро через год и бонус в 35 млн.

Похоже, что-то такое сейчас происходит за кулисами «ПСЖ» и «Реала». Торги, встречи, склоки и тайные договоренности. О которых мы, возможно, когда-то узнаем.

Фото: Panoramic, ZUMAPRESS.com/Global Look Press; thesun.co.uk