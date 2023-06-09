Душа раздевалки «Сити» и уже помощник Пепа.

Пеп регулярно заявлял 37-летнего третьего вратаря «Ман Сити» Скотта Карсона на матчи Лиги чемпионов (и на «Баварию», и на «Реал»), но медаль он все равно не получит – из-за правил УЕФА.

Впрочем, это не проблема. Золото ЛЧ у него уже есть! И тоже за стамбульский финал. За тот легендарный в 2005-м. 19-летний Скотти сидел на лавке и вживую смотрел, как «Ливерпуль» с Ежи Дудеком творит величайший камбэк в истории футбола.

Человек с таким опытом на скамейке «Ман Сити» – сокровище. Карсон почти не играет, но он уже давно превратился в закулисного лидера, мотиватора и ориентира. От него без ума Гвардиола и Эдерсон, в раздевалке его просто обожают.

Кажется, мы так давно знаем Карсона. Но знаем ли мы о нем самом так уж много?

Мама тренировала реакцию Скотти на заднем дворе. Она растила сыновей одна в бедности

Главный герой в жизни Карсона – мама Гвен. Она одна тащила на себе двух сыновей, мало зарабатывала, но все равно уделяла каждому много времени.

Они жили в маленьком городе Клитор-Мур, там меньше 10 тысяч жителей. Первый футбольный мяч у Скотта – конечно, от мамы, подаренный на пятилетие. В свободное время Гвен играла с сыном на заднем дворе, а когда Скотти подрос и решил стать вратарем, бросала мячик, что он оттачивал реакцию.

«Если у меня или брата намечалась игра, она садилась на велосипед и мчала смотреть. Если тренировка где-то далеко, тетя и дядя подбрасывали меня. Да, маме было очень трудно растить нас одной. Денег в обрез. Ей приходилось подрабатывать, чтобы оплачивать наши нужды», – говорил Карсон в 2009-м.

Маленький Скотти тащился от спортивных наклеек Merlin. Мама давала всего 20 пенсов на карманные расходы, а вот близкому другу доставалось около трех фунтов, оставалось раскручивать приятеля на наклейки в обмен на что-то подешевле.

Отдельная боль Гвен – когда сыновья грязными возвращались со школьного футбольного поля. Прежде чем войти в дом, мальчики снимали потные футболки и грязные гетры, мама выносила два ведра теплой воды и аккуратно выливала на ребят прямо на улице. Только потом можно было бежать в ванную.

Попав в большой футбол, Скотт обрадовался, что теперь сможет сделать жизнь мамы комфортнее. Но вообще, Карсон мог стать регбистом. «Скотт был большим как дом, даже в юности. Он мог бы играть в регби-лиге на топ-уровне, но был увлечен своим футболом, очень предан делу. Скотт таскал свою сетку и натягивал ее на столбы, чтобы приятели могли побить ему по воротам», – говорил босс клуба «Клитор-Мур».

15-летний Скотт закалился с мужиками в подвальной лиге. А оттуда попал сразу в «Лидс»

Карсон – не первый, кто из местного «Селтика» пробился в профессиональный футбол, но точно самый успешный. Уже в 15 лет он попал в основу «Клитор-Мур», играл там с мужиками. Жесткая закалка нон-лиги, которую Скотт потом называл хорошей школой жизни.

«Мне помогла ранняя игра в мужской команде. В нашем чемпионате мяч не катался по газону. Он все время был в воздухе. А игроки толкались и плотно работали локтями», – говорил Карсон.

Игра юного вратаря впечатлила экс-защитника «Лидса» Питера Хэмптона. Он организовал юноше просмотр в бывшем клубе. Правда, некоторым мужикам-любителям, игравшим против Карсона, это не понравилось.

«Они грубо играли, особенно когда узнали, что я собираюсь на пробы в «Лидс». Некоторые пытались ударить и травмировать. Не очень-то круто, но опять же хорошая школа. Я хотел играть и был достаточно умен, чтобы избегать стычек», – рассказывал вратарь.

На просмотре он впечатлил и попал в академию «Лидса».

Карсон не только сидел в запасе по пути к победе в ЛЧ с «Ливерпулем». Он отыграл победный четвертьфинал против «Ювентуса»

В академии «Лидса» Карсон провел меньше года, потом еще полсезона в резерве. Январь 2004-го – дебют за основу, хоть и всего минута с небольшим после удаления Пола Робинсона. Всего через две недели – 18-летний кипер уже в старте, причем сразу против «Ман Юнайтед» (сыграли 1:1), вскоре выход в основе на «Челси».

В мае 2004-го Робинсон ушел, «Лидс» подписал вратаря сборной Шотландии Нила Салливана, а у Карсона через год истекал контракт. Клуб собирался его сохранить, предлагали долгий срок, чтобы повести к статусу первого номера через конкуренцию с Салливаном.

У Скотта были другие планы. Им интересовались топы. В январе 2005-го Карсон принял приглашение «Ливерпуля», причем его выкупали сразу, «Лидс» получил 750 тысяч фунтов – немного в целом, но при истекающем контракте хоть что-то. В сезоне-2004/05 у «Ливерпуля» были проблемы с вратарями: Ежи Дудек играл нестабильно, а Крис Киркленд, отыгравший групповой этап ЛЧ первым номером, из-за частых травм и игровых вопросов потерял доверие Рафаэля Бенитеса.

19-летний Карсон пришел как второй вратарь, но уже в апреле провел первый матч в Лиге чемпионов. В 1/4 финала «Ливерпуль» принимал звездный «Ювентус» с Алессандро Дель Пьеро, Златаном Ибрагимовичем и Павлом Недведом.

«Все мои мысли перед матчем сводились к фразе «Только не подведи их». Бенитес сообщил, что я играю в основе, за полчаса до старта. Наверное, так даже лучше – у меня не было времени загнаться», – вспоминал Карсон.

«Ливерпуль» победил 2:1, в обороне сыграли достойно. Карсон в первом тайме не дал Дель Пьеро реализовать выход один на один, а Златан попал в штангу. «Юве» забил во второй половине, когда Фабио Каннаваро замкнул навес на дальней штанге, а Карсон сыграл не очень уверенно.

«В первом тайме я спас после удара Дель Пьеро, даже подумал: «Как-то просто». В моменте с Каннаваро я завалился слишком рано, мяч проскочил мимо меня. Хорошо, что тогда не было соцсетей, и я легко отделался. Несмотря на победу 2:1, я все равно загонялся: «Не стоила ли моя ошибка слишком много?» Я выдохнул только после финального свистка ответной встречи», – рассказывал Скотт.

Кстати, после той игры Карсон обменялся футболками с Буффоном. И повесил свитер итальянца дома на самое видное место.

В ответном матче с первых минут сыграл Дудек, а «Ливерпуль» удержал 0:0 и прошел дальше. На легендарный стамбульский финал вышел тоже поляк, он феерил там, в том числе выиграл серию пенальти после камбэка и стал одним из главных героев. Скотт наблюдал со скамейки.

Медаль за ЛЧ хотел отдать Киркленду, потому что «он больше заслужил». Но Крис не взял

Победу в Лиге чемпионов Карсон почти не праздновал.

«Если честно, я странно себя чувствовал. Понимаете, я только-только пришел в клуб, поэтому не ощущал эту победу моим достижением. Не чувствовал, что я ее заслужил. Поэтому я держался в стороне от общих празднований.

Некоторые люди почти не играли, но отмечали в первых рядах – мне от такого некомфортно. Например, Хосеми. Кажется, за все время в «Ливерпуле» я с ним и словом не перекинулся. Даже не уверен, что он может хоть что-то сказать по-английски. Зато когда поднимали трофей, он на всех фото прямо по центру», – делился Скотт.

Свою медаль Карсон хотел отдать Киркленду, который не попал в заявку на финал из-за травмы, но Крис вежливо отказался:

«Когда мы получили медали, я попытался отдать свою Крису. Он сыграл больше матчей на групповом этапе, чем я. Поэтому я чувствовал, что он заслужил больше. Но Крис сказал: «Нет. Ты был на скамейке, ты тоже сыграл свою роль». Я рад, что получил медаль, но она гораздо ценнее, если ты играл. Но мне повезло хотя бы стать свидетелем того вечера».

Всю жизнь Карсон боялся обычной работы. Если бы не «Лидс», наверняка оказался бы на АЭС

По ходу карьеры Карсон регулярно вспоминал, чего избежал благодаря футболу.

«Bсю жизнь меня подстегивает одна вещь – страх вернуться туда, откуда я родом, и искать обычную работу, – говорил Скотт в 2009-м в интервью The Telegraph. – Это означало бы, что я потерпел неудачу. Многие из тех, с кем я начинал карьеру, сейчас работают на заводе в моем родном городе. Некоторые, с кем я играл в «Лидсе», работают на стройке. Когда вижу это, думаю, что мне ужасно повезло».

Кажется, Карсону не пришлось бы долго выбирать место работы. Всего в восьми милях от родного городка атомная электростанция Селлафилд:

«Большинство моих товарищей работают в Селлафилде на строительных лесах и чернорабочими. И я, вероятно, этим бы и закончил, если бы мне не посчастливилось получить шанс в «Лидсе».

Там работают все, кто вырос в Клитор-Мур. Это очень влияет на весь район. Всегда есть страшилки о том, что иракцы попытаются разбомбить станцию, но никто не придает этому значения», – рассказывал Скотт для Evening Standard в 2006-м.

Это он ошибка в матче с Хорватией и пустил Россию на Евро-2008. Говорит, фэйл сделал его сильнее: потому что хуже уже быть не может

В ноябре 2007-го Карсон вышел основным на ключевую игру за выход на Евро-2008 с Хорватией, которая уже решила задачу. А Англия боролась с Россией.

Достаточно было выиграть на «Уэмбли» у вроде бы немотивированного соперника, но все пошло не так почти сразу. Карсон пропустил на восьмой минуте: не смог отбить простой дальний удар Нико Кранчара. Потом его обвел Ивица Олич – 0:2. А на 77-й минуте, когда партнеры сравняли и пытались вырвать победу, Карсон пустил мимо себя плотный, но дальний удар Младена Петрича.

Скотта назначили главным виновником провала. Хотя еще при 0:2 он несколько раз спас англичан от третьего гола.

Игру с хорватами припоминали еще долго.

«Вратари совершают ошибки, у меня была одна из них в тот вечер, – спокойно говорил Скотт через 10 лет. – Это было трудное время. Люди не дают тебе забыть об этом. Я получал упреки на каждом стадионе, куда приезжал. Но про себя всегда думал: «Никто не умер». Даже сейчас я не могу сказать, как справился с той ситуацией. Я пытался сделать невозмутимое лицо и не вешать нос».

Впрочем, Карсон благодарен тем событиями: «Это определенно сделало меня сильнее, потому что после было чувство, что ничего хуже я уже не сделаю. Если совершал ошибки, всегда чувствовал: «Я справился с [Хорватией], значит, справлюсь и с этим».

В «Ливерпуле» Карсон не закрепился. После трех аренд уехал в «Вест Бромвич», хорошо себя проявил и сыграл больше ста матчей. После Хорватии он пару раз побывал в сборной при Фабио Капелло, даже сыграл тайм в товарняке со Швецией в 2011-м.

Тогда же Скотт уехал из Англии в Турцию – на два сезона в «Бурсаспор». Продолжил за «Уиган», вылетел с ним в Чемпионшип, шесть лет играл за «Дерби Каунти» и оказался нужен «Сити».

«Сити» подписал Карсона ради лимита. Но еще Скотт – душа раздевалки

С годами Карсон проникался футбольной философией:

«Теперь я знаю, что мне не нужно выходить на поле и делать невероятные сэйвы, чтобы люди думали, что я хорошо сыграл, – объяснял он в 2017-м The Guardian. – Просто нужно делать свою работу, это не обязательно должно быть зрелищно. Когда ты моложе – и это относится не только к футболу – всегда пытаешься произвести впечатление и, возможно, делаешь чуть больше, чем нужно. Раньше, бывало, думаешь: «Я ничего не делал 60 минут, мне нужно включиться». И именно тогда случаются ошибки. Теперь, если мне нечего делать в течение 90 минут, я доволен. Лишь бы мы побеждали».

Карсон, уже мудрая версия, оказался в «Ман Сити» в 2019-м, в 33 года. Два сезона отыграл как арендованный из «Дерби», потом перешел полноценно. Очевидно, что «Сити» подписал старину Скотта из-за местного лимита на легионеров.

Английским клубам можно заявлять в основной состав 25 игроков, причем только 17 из них могут быть недоморощенными – воспитанными за пределами Англии. Соответственно, восемь мест в заявке – для своих. Если их нет, клуб может не заполнять заявку целиком. Доморощенным считают того, кто играл за английские клубы минимум три года до 21-летия. Скотт, само собой, подходит: слот занимает третий вратарь, значит есть плюс одно легионерское место для полевых.

У Карсона есть и другая роль: из документалки про «Ман Сити» в сезоне-2020/21 ясно, что Скотт – душа раздевалки. Например, сразу после ответной игры с «Дортмундом» в Лиге чемпионов, на которой вратаря не было, футболисты набрали ему по фейстайму и скандировали «Карсон, Карсон, Карсон».

Отдельный сюжет посвятили дебюту Скотти за «Ман Сити» в игре с «Ньюкаслом» (4:3) уже после оформленного чемпионства. Показали забавный послематчевый эпизод: Карсон поблагодарил игроков в раздевалке и сказал:

«Очень приятно играть за вас, но вы могли бы подарить мне сухой матч. Был хоть какой-то шанс?»

Все рассмеялись.

Пеп без ума от Карсона: называет лидером, капитаном и примером для молодежи

Гвардиола тоже очень ценит опытного вратаря. Мало кому он выдавал столько публичных комплиментов. Послушайте:

😍 «Карсон очень важен для нас. Он как капитан в раздевалке, как Фернандиньо. Его не замечают в газетах и на поле, потому что он третий вратарь, но в раздевалке он как еще один капитан» (январь 2021-го).

😍 «Люди, возможно, не знают, но он настоящий лидер. Он говорит то, во что верит, у него огромный опыт с большими командами. Он невероятный человек» (май 2021-го).

😍 «Лучший совет, который я могу дать молодым футболистам, – как можно больше находиться рядом с Карсоном в раздевалке и на поле. Это лучше, чем быть со мной. Если они проводят много времени с ним, слушают его и внимательны, это лучшее обучение, которое они могут получить. Каждая секунда его тренировок и каждая минута, проведенная на поле и в раздевалке с Карсоном, ценна. Это как молодые актеры должны быть со старыми актерами на съемочной площадке. Они мудрее и в курсе ценностей профессии» (март 2022-го).

😍 «Когда Карсон говорит, все его слушают. Он помогает качественно проводить тренировки, особенно после игры. Вы не сможете поверить в его влияние. Мы очень рады, что он у нас есть» (май 2023-го).

Последняя фраза – реакция на продление контракта. Теперь понятнее, почему Скотта переподписывают еще и еще.

Карсон и Эдерсон – близкие друзья. На тренировках они постоянно вместе

У третьего вратаря с первым шикарные отношения: несмотря на восемь лет разницы, Скотт и Эдерсон прекрасно ладят.

«Он отличный друг. Мы вместе каждый день, он один из тех, с кем я общаюсь больше всего. Я постоянно учусь у него. Он пример для подражания», – говорил Эдерсон в документалке про «Сити».

Бывший вратарь сборной Англии Бен Фостер назвал отношения Эдерсона с Карсоном бромансом – самой крепкой разновидностью мужской дружбы. По словам Фостера, один из диетологов «Сити» рассказал ему о братских отношениях между вратарями: что они почти неразлучны на тренировках:

«Во-первых, Карсон по-прежнему очень хороший вратарь. Во-вторых, у них с Эдерсоном идеальные отношения, какие только можно увидеть. Они будто приклеены друг к другу. Они весь день рядом. Карсон стоит рядом с Эдерсоном, хлопает ему каждый день и говорит: «Ты потрясающий». И посмотрите, что бразилец творит на поле. Думаю, они будут работать вместе до тех пор, пока Эдерсон не захочет уйти».

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А еще Карсон – просто душевный мужик. И семьянин. Он уже 15 лет с женой в счастливом браке. У них четверо детей. Старший сын Харлей играет в академии «Вулверхэмптона». Кстати, Скотт очень любит мотоциклы (но сына назвал не в честь байка).

«Мне нельзя иметь свой мотоцикл, но они мне всегда нравились, – делился Карсон в 2009-м. – В юности у меня был маленький [мотоцикл для бездорожья типа] скремблер, на котором я гонял по полям. Очевидно, сейчас нельзя, но когда выйду на пенсию, точно куплю. Возможно, Harley».

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Michael Regan, Peter Powell, Laurence Griffiths, Michael Steele, Matthew Lewis, Ross Kinnaird; AFP/NICOLAS ASFOURI