А меня отставка Нагельсманна не удивила. Между ним и «Баварией» не было химии

У тренера слишком вольные взгляды.

«Бавария внезапно уволила Нагельсманна. Отставка кажется неожиданной и неочевидной – четвертьфинал Лиги чемпионов и Кубка Германии, победа над «ПСЖ» и небезнадежное 2-е место в Бундеслиге с шансом все исправить против «Дортмунда» в апреле.

Проверенный источник – журналист немецкого Sky Sport Флориан Плеттенберг – называет две основные причины отставки Нагельсманна: результаты в Бундеслиге (профукали 9 очков отставания) и недостаточное развитие игроков (это на самом деле звучит странно).

Давайте предположим, что эти два тезиса – маскировка и формальное объяснение отставки. И обратим внимание на третью причину, поданную как бы в отрыве от остальных и между строк: руководство «Баварии» и игроки удивились, что Нагельсманн махнул кататься на лыжах в Австрию, пока команда (те, кто не уехал в сборные) продолжала работать на базе.

Если в «Баварии» удивились поездке Нагельсманна в горы, то они так и не поняли жизненную философию тренера. Или просто не смогли принять ее.

Противоречия между «Баварией» и Юлианом на уровне менталитета и жизненных взглядов копились давно. И привели к закономерному итогу. Так что отставка Нагельсманна совсем не неожиданная.

Нагельсманн ездил на скейтборде, рассекал на мотоцикле и ярко одевался. Это напрягало «Баварию» (и, возможно, плохо влияло на отношение игроков)

В поездке Нагельсманна в горы нет ничего странного, если хорошо знать увлечения тренера и отношение к жизни.

Юлиан никогда не сидит на месте, ему нравятся горные велосипеды, мотоциклы и быстрые машины. Иногда он водит трактор, играет в хоккей и занимается каньонингом (преодолением каньонов без помощи плавающих средств). Его мечта – стать пилотом сверхлегкого самолета и пересечь Альпы. В 2020-м Юлиан говорил, что через 10-12 лет хочет быть горным инструктором в Альпах, а в свободное время кайфовать, лежа на диване. Так с чего в «Баварии» взяли, что перерыв на сборные Нагельсманн проведет на базе или дома?

Еще Нагельсманн обожает ярко одеваться (это часть его жизненной философии). Любовь к моде мощно проявилась еще в «Лейпциге», чему мы посвятили отдельный материал. Если коротко, тренер любит наряжаться в зависимости от настроения. В один день он мог надеть нестандартный костюм с геометрическим узором, в другой – примерять образ футбольного хулигана в курточке Stone Island, затем одеться в стиле смарт-кэжуал как офисный работник.

В «Лейпциге» с этим вообще не было проблем, тренер мог одеваться как хочет. Плюс у клуба не было контрактов с фэшн-брендами. Поэтому тренер спокойно чередовал Nike и adidas между матчами. В «Баварии» с этим построже, у клуба есть два спонсора – adidas и Hugo Boss. Но даже при таких ограничениях Нагельсманн подбирал яркие образы, что бесило «Баварию».

Газета Bild сообщила, что «Баварии» не нравится стиль одежды тренера. И Юлиан должен понимать: футбол – не шоу-бизнес. Руководство клуба обвиняло Нагельсманна «в превращении тренерской скамейки в подобие подиума», а наряды тренера якобы порождают ссоры внутри. Плюс «Баварии» не нравилось, что Юлиан яркой одеждой привлекал к себе много лишнего внимания.

В «Лейпциге» молодой тренер часто добирался на работу на скейтборде. И с этим не было никаких проблем (возможно, на это даже не обращали внимания). Но как только Юлиан приехал на скейте на тренировку «Баварии», фотка тут же везде разлетелась. Как-то Нагельсманн зашел дальше и пригнал на базу на мотоцикле Harley-Davidson.

Кажется, скейт и байк тоже стали проблемой. Вот что написал The Athletic после отставки тренера: «Нагельсманн уж точно не помогал себе, время от времени демонстрируя незрелость. Сколько было удивления, когда он приехал на тренировку на скейтборде и прокатился на мотоцикле по городу. Такая модель поведения больше подходит для образа старшего брата, а не отца, который хочет видеть раздевалка».

За время работы в «Баварии» Нагельсманн несколько раз громко врывался в информационное пространство. Например, прошлой весной он объявил, что стал вегетарианцем для благополучия животных и защиты окружающей среды.

Или вот его слова о технологиях, вызвавшие бурную реакцию: «Американский футбол с большим отрывом опережает футбол с точки зрения технологий. Там у квотербека есть наушник, в котором он слышит подсказки от тренера. Нам очень нужно что-то подобное. Футбол должен прекратить прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений».

Наверное, в схожем ключе можно охарактеризовать и Нагельсманна – человек свободных взглядов, для которого традиции и привычный порядок вещей не авторитет. К примеру, в сентябре после поражения от «Аугсбурга» и первых слухов о возможной отставке Юлиан сказал, что не видит смысла в традиционном походе на Октоберфест. Но вынужден туда идти из-за контрактных обязательств.

Нагельсманн давал игрокам больше свободы (был не против недель мод и отдыха на Ибице). Но и открыто критиковал их

Раз Нагельсманн человек свободных взглядов, то логично, что он дал и игрокам больше свободы. Первым делом Юлиан разрешил им перед домашними матчами проводить ночь дома с семьей, а уже утром встречаться на базе. До этого ночевали в отеле перед матчами.

Нагельсманн вообще не вмешивался в жизнь игроков. И был сторонником того, что каждый может распоряжаться свободным временем как хочет. Когда Гнабри зимой погнал на Неделю моды в Париж, спортивный директор Хасан Салихамиджич вскипел: «Это дилетантство. Когда игрок, вместо того, чтобы отдыхать, носится куда-то. Выходной нужен для того, чтобы отдохнуть, а затем иметь возможность отыграть следующий матч».

Нагельсманн выразил противоположное мнение: «Здесь нет никаких ограничений. Игрок может делать что хочет в свободное время. Важно правильное отношение на поле. И мне приходится оправдывать определенные вещи и выходные перед начальством и объяснять, почему воскресенье было выходным днем. Почему мы не тренируемся после 1:1. Все ответы должны быть на поле.

В общем, нельзя предписывать работнику, чтобы он пошел в церковь в 10 утра, пообедал в 12 часов дня, вздремнул в 2 часа дня и посмотрел документальный фильм про зоопарк на ARD в 4 часа. Он должен организовать свое свободное время так, чтобы быть счастливым. Если он готов играть во вторник, то я не против, если он не готов, то это не нормально. И тогда будут последствия».

Когда вся Германия обсуждала отказ Киммиха прививаться от ковида, Нагельсманн был спокоен: «Я одинаково отношусь как к привитым, так и к непривитым игрокам. Вот почему я футбольный тренер, а не борец с пандемией». В мае прошлого года, когда «Бавария» стала чемпионом, но проиграла «Майнцу», тренер дал игрокам пару выходных и часть из них улетела отдыхать на Ибицу. В медиа шумели, но Нагельсманну было все равно: «Они совершеннолетние, а я не их папа или учитель» (к слову, Киммих все же заболел и жалел).

Правда, у философии свободы была и другая сторона – ответственность. Юлиан считал, что игроки ответственны за результаты. И иногда публично критиковал их. Судя по инсайдам Bild, футболисты считали, что Нагельсманн должен в первую очередь смотреть на себя и думать о тактике. А еще им не нравилось, что тренер импульсивно ведет себя во время матчей, превращая все в «театр одного актера».

Вот только ни критика команды, ни импульсивное поведение – совсем не новость. Все это было в «Лейпциге». Нагельсманн кажется излишне эмоциональным. Это замечают и его коллеги. В 2016 году тренер «Байера» Рогер Шмидт назвал его сумасшедшим и обругал у бровки: «Что ты за псих? Поцелуй меня в зад. Ты думаешь, что изобрел футбол?» А спортивный директор «Кельна» Йорг Шмадтке как-то даже бросил жвачку в импульсивного Нагельсманна.

В «Лейпциге» он так же позволял себе публично критиковать команду. Вот реплика из 2020-го после не самого удачного матча: «У нас нет такого класса, как у «Баварии» или «Дортмунда». Это значит, что мы должны использовать каждую минуту тренировки лучше, чем они. А я не всегда вижу это. Если увидите игру 11 на 11 на нашей тренировке, вы можете понять, что мы еще очень далеки от того, чтобы быть топ-командой».

Личная жизнь тоже влияла на работу. Отношения с журналисткой Bild отталкивали игроков

За время в «Баварии» у Нагельсманна произошли и изменения в личной жизни, негативно отразившиеся на работе. В прошлом году Юлиан расстался с женой Вереной после 15 лет совместной жизни (у пары, поженившейся в 2018 году, двое детей) и начал встречаться с 30-летней журналисткой Bild Леной Вурценбергер, которая отвечала за освещение «Баварии» (после этого ее перевели на другую должность).

По мнению бывшего игрока «Баварии» Маркуса Баббеля, эта ситуация плохо сказалась на команде: «Знаю, что отношения Нагельсманна с журналисткой Bild были темой для обсуждения в раздевалке. То, что он был с ней, совсем не шло на пользу. Его девушка была большой проблемой для «Баварии». Не было доверия, потому что некоторые игроки просто не могли больше выражать свои мысли. Боялись, что все попадет в газету».

Забавно, что в итоге Нагельсманн сам стал жертвой слива – кто-то передал Bild секретные фотки с тактикой на матч против «Бохума».

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Под углом ценностей, характера и жизненных ориентиров отставка Нагельсманна выглядит предсказуемой. «Бавария» консервативна, чтит традиции и дисциплину. Нагельсманн – новатор и свободомыслящий человек. Вряд ли эти две противоречащие друг другу философии могли долго сосуществовать.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Adam Pretty, Martin Rose, Maja Hitij, Matthias Hangst; facebook.com/fcbinside