Периферия
Блог
Трибуна

Дарт Вейдер, шашлык под напитки и чудесные диалоги зрителей с вратарем соперников. Хоккей в Брянской области

фото фото
любители любители
любительский хоккей любительский хоккей
Хоккей Хоккей

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции Sports.ru: это «Периферия» – один из лучших блогов Трибуны и чуть ли не единственный блог в стране о любительском региональном хоккее. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные сюжеты о путешествиях Дмитрия Крюкова чаще появлялись в вашей ленте.

Текст про Ивот был написан в начале февраля 2022 года. Пока я писал его и подбирал фотографии, начались военные действия, а поскольку Брянская область – регион приграничный, то в нем было совсем все сложно. Я тогда так и не смог вывесить текст в «Периферию». Но позже он все же вошел во вторую часть книги «Россия через хоккей».

29 марта 2023 года 50 лет исполнилось знаменитому бородатому болельщику хоккейного ЦСКА Сергею Чумину, с которым мы тогда съездили в Ивот. В эту среду ЦСКА в седьмом матче обыграл «Локомотив» 5:0. Мой подарок будет скромнее, но я в знак уважения опубликую этот текст о нашей совместной поездке.

Сергей Чумин в Ивоте

– Кому проигрываете-то?! – возмущенно крикнул кто-то из зрителей своим хоккеистам.

– «Буллиту» проигрывают, – громко оповестил чужого болельщика вратарь «Буллита».

Хоккей на открытом воздухе в Брянской области происходит нечасто. Еще несколько лет назад пара команд играла на первенство области на уличных катках. Я туда собирался, но за время пандемии кто-то вообще перестал играть, а где-то, как в Новозыбкове, достроили-таки крытый ледовый дворец. В этом Новозыбкове, где я так и не побывал, первая официальная игра в хоккей состоялась 26 декабря 1966 года, и – редкий случай – один из участников того матча Константин Попов стал местным краеведом и написал воспоминания об истории новозыбковского хоккея. Вот фрагмент из них:

«Для пробы сил съездили к своим соседям – команде фабрики «Ревпуть» из рабочего поселка Вышков, тогда территориально входившего в Новозыбков. Спичечники уже выступали в первенстве области и считались хорошей командой; имели свою изготовленную по всем правилам домашнюю арену, расположенную рядом с железнодорожными путями. Делали они, кстати, на спичечной фабрике хорошо зарекомендовавшие себя хоккейные клюшки, которыми снабжали (не бесплатно, конечно) и нас. Вплоть до середины восьмидесятых хоккейную площадку в поселке Вышков можно было видеть из окна поезда, проезжая мимо станции Злынка. В те годы нашу команду они регулярно обыгрывали. Но к первым официальным играм на новозыбковском стадионе тоже собрали деревянную коробку с бортами, части которой летом изготовили на станкозаводе, покрасили и к тому же сделали освещение».

Ивот

Так что выбор матчей для посещения у меня был небольшой. Я нашел информацию об уличном любительском турнире в самом Брянске и ежегодном Кубке в небольшом поселке Ивот Дятьковского района. Ивот показался более интересной локацией. Тут можно было бы добавить, что король лыж Олимпиады в Пекине Александр Большунов родом из деревни Подывотье, но в силу особенностей местной топонимики Ивотов в Брянской области минимум два, и это – другой. Хотя Сан Саныч все равно, конечно, считается местными за своего.

Хоккей в Брянской области не на первом плане, но некий контекст существует. Когда я списывался с местным культовым фотографом Олегом Видениным по какому-то вопросу, оказалось, что он вообще был капитаном брянской команды, игравшей в «Золотой шайбе» в конце 1970-х. Наверняка и в Ивоте он нашел бы для себя фактуру, но график не позволил ему вырваться. Зато Олег прислал вырезку из «Пионерской правды» о клюшке из Канады, которую ему как-то привезли.

Вырезка из коллекции Олега Виденина

Мы едем в Ивот из Москвы с известным болельщиком ЦСКА, чемпионом мира в конкурсах на лучшую бороду Сергеем Чуминым. Впервые за пару недель солнечная погода, по пути обсуждаем Олимпиаду вообще и хоккей в частности.

– Мне кажется, Россия должна уже перестать явно оглядываться на СССР. Для государства, которому тридцать лет, легенды должны писаться здесь и сейчас, – говорит Сергей. Я соглашаюсь.

Хоккей в Ивоте

На турнир в Ивоте заявились местные – ХК «Ивот», команда из райцентра Дятьково и две брянские команды – «Титан» и «Буллит», на форме одной из которых, правда, написано «Супонево» – это село примыкает к границе Брянска.

В первом полуфинале брянские команды играют между собой. Хоть местные еще не вышли, сразу понятно, что, во-первых, нам и зрителям очень повезло с погодой; во-вторых, это будет крайне душевный и олдскульный турнир.

Судья старается вообще не свистеть, у корта разливают чай и продают шашлык, болельщиков много, а девушка, которой зачем-то надо пройти на скамейку запасных, идет прямо по льду по ходу матча.

Игра вроде бы довольно равная, но у «Буллита» из Супонево несколько ярких исполнителей, и в концовке они элегантно делают из 4:4 нужный счет 6:4.

Хоккей Ивот

Хоккей Ивот

Хоккей Ивот

На площадку выходят местные в ярко-красном и гости из райцентра Дятьково. Уровень игры пониже, чем в первом полуфинале, но интересно. Болельщиков становится много. Одну из сторон корта оккупируют отцы, братья и дядья местных хоккеистов, с характерным фрикативным «г» обсуждая перипетии матча. Сергей идет к ним слушать. Мне было интересно, узнает ли кто-то его знаменитую бороду, но слава о ней, похоже, не дошла до Ивота. Или не поверили, что Сергей не на матче ЦСКА, а тут.

– Папа! А если бы кто наехал на эту палку? – спрашивает младший брат хоккеиста про упавшую и оставшуюся лежать клюшку.

– Ну-у-у… Смотреть под ноги надо, – философски отвечает отец.

Сергей Чумин в Ивоте

Вратарь ХК &quout;Ивот&quout;

Местные играют похуже районных, но откуда-то у них есть упорство и дисциплина. Еще и вратарь поймал кураж. У вратаря на свитере изображен шлем Дарта Вейдера.

– Лю-ю-юк, я твой отец! – смеются болельщики каждый раз, когда тот в паузе снимает шлем.

Шайба ХК &quout;Ивот&quout;

В Дятьково же команда оказалась веселая, но безвольная. Кто-то даже выпивал пятьдесят граммов в перерыве с болельщиками, все вроде бы и старались, но результата не было никакого. ХК «Ивот» деловито реализовал четыре момента из шести-семи, а гости из даже большего количества не забили ни одного.

– Вообще большой потенциал для объявлений, – задумчиво говорит Сергей. – «Иво-о-о-от… Буллит!» «Иво-о-о-о-от… ЦСКА!»

ХК &quout;Дятьково&quout;

Бассейн в раздевалке

Во время паузы захожу в раздевалку. Там внезапно оказывается пустой бассейн – не видел такого раньше. Пока Дятьково отдыхает перед матчем за третье место, едем с Сергеем по Ивоту. Бедно, но аккуратно – есть даже магазин «Книги». Предприятие «Ивотстекло» еще работает, действует и подъездная железнодорожная ветка, а значит, в поселке есть еще жизнь.

Посёлок Ивот

В стороне от поселка пролетают несколько вертолетов.

– Нервно как-то. Но надеюсь все-таки, что войны не будет, – говорю я.

– Не должно. Не понимаю, кому она нужна, – отвечает Сергей.

– И я не понимаю. Невозможно представить.

Хоккеисты ХК &quout;Дятьково&quout;

Свою бестолковую сущность хоккеисты Дятьково подтверждают в матче за третье место. Имея достаточно моментов, они снова не в состоянии реализовать ни одного. Даже более слабые команды редко такое себе позволяют.

– Физухи нет, – оправдывается один из хоккеистов в очереди за шашлыком. – Я не играл с того момента, как крыша на «Пересвете» рухнула (это случилось 12 февраля 2021 года во время сильнейшего снегопада; к счастью, никто не пострадал. – Прим. авт.). Ноги как бетон!

Ивот

Зато финал выдался на славу.

– Ты дядьку-то не расстраивай! – говорит один из ветеранов молодому хоккеисту ХК «Ивот».

– Дятьково? Так мы их обыграли уже, – отвечает тот.

– Дядьку! Своего! Меня то есть!

Светит солнце, вокруг корта аншлаг, всем весело. Горячительных напитков – как на бенди в лучшие годы.

– Тань, будешь пятьдесят грамм?! – бодро кричит кто-то.

Даже судья, полтора матча вообще почти не свистевший, внезапно удалит сразу двоих во время одной атаки.

ХК &quout;Ивот&quout;

И хочется сказать слова уважения в адрес команды ХК «Ивот». Сложно сказать, кто их так учит и как они так натренировались, но для команды с отсутствием инфраструктуры они очень волевые ребята. Они понимали, что соперник по финалу заметно более мастеровитый и все шансы в том, чтобы сыграть максимально аккуратно, а еще при этом ухитриться реализовать практически все, что создадут. И они всю игру придерживались этого плана.

– Со стержнем у «Ивота» вообще все нормально! – говорит Сергей.

Пока я пытался запечатлеть перипетии финала, Сергей сосредоточился на еще одной прекрасной части шоу – язвительных диалогах супоневского вратаря с местной фанкой.

– За «Кристалл» так играй! – кричали ему местные, напоминая, что он иногда играет за сборную Ивота и Дятьково в Ночной хоккейной лиге.

– Иди сюда, нальем! – искушали они его, заставляя вспомнить прекрасную фанатскую кричалку «Не грусти, вратарь, мы тебе нальем!»

– После игры приду! – ворчал вратарь в ответ.

Лед уже таял под солнцем, что давало местным дополнительные шансы. «Ивот» долго держал 1:1, в третьем периоде все-таки пропустил дважды, но собрался на последний штурм. Отквитали одну, был еще один крутой момент, хотя забросить вообще все, что создали, было бы, наверное, немного несправедливо по отношению к городским. 2:3, но стыдиться местным было точно нечего.

Вратарь &quout;Буллита&quout; из Супонево

Получив кубок, вратарь супоневского «Буллита» стремительно подъехал к фан-трибуне.

– Наливайте!

– И нальем!

И налили, что характерно.

– Что ж вы такие жлобы! Так мало налили! – поддевал их голкипер.

– Что было, то и налили! – кричали в ответ.

– Ну ладно, увидимся в следующем году, – помахал уже пустым кубком вратарь.

– Хоть какой-то праздник в поселке, – говорили местные, расходясь. – Хоть какая-то отдушина.

Подтверждаю: это был один из самых веселых, настоящих, пролетарских, олдскульных турниров за последнюю пару лет. За это большое спасибо.

 –-

Книгу «Россия через хоккей. Период 2», в которую вошли лучшие тексты блога «Периферия», можно приобрести на Озоне или написав автору.

«Сдаешь деньги по чуть-чуть на каток, а потом считаешь: незаметно всю пенсию отдал». Хоккейная история о настоящем человеке

Драки без удалений, 0 голов с буллитов за 2 дня и валенки как новая угроза формату 5х5. Как выглядит хоккей в Тамбовской области

«Хотели провести серию с Красноярском, но весь их бюджет на Сочи ушел бы на поездку к нам». Хоккей в Норильске – только в закрытых помещениях

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Карпюк
Как же обожаю ваш блог, спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Крюков
Автор
Ответ jxx6d77ydn
Спасибо большое за репортаж. Зря в прошлом году не вывесили.
Спасибо! На следующей неделе постараюсь еще один текст с этого сезона вывесить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Крюков
Автор
Ответ Julius Nwosu
Лучший блог на этом ресурсе! Гранд мерси за интересное чтиво!
Вам спасибо за добрые слова!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julius Nwosu
Лучший блог на этом ресурсе! Гранд мерси за интересное чтиво!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jxx6d77ydn
Спасибо большое за репортаж. Зря в прошлом году не вывесили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий