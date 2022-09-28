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Текст про Ивот был написан в начале февраля 2022 года. Пока я писал его и подбирал фотографии, начались военные действия, а поскольку Брянская область – регион приграничный, то в нем было совсем все сложно. Я тогда так и не смог вывесить текст в «Периферию». Но позже он все же вошел во вторую часть книги «Россия через хоккей».

29 марта 2023 года 50 лет исполнилось знаменитому бородатому болельщику хоккейного ЦСКА Сергею Чумину, с которым мы тогда съездили в Ивот. В эту среду ЦСКА в седьмом матче обыграл «Локомотив» 5:0. Мой подарок будет скромнее, но я в знак уважения опубликую этот текст о нашей совместной поездке.

– Кому проигрываете-то?! – возмущенно крикнул кто-то из зрителей своим хоккеистам.

– «Буллиту» проигрывают, – громко оповестил чужого болельщика вратарь «Буллита».

Хоккей на открытом воздухе в Брянской области происходит нечасто. Еще несколько лет назад пара команд играла на первенство области на уличных катках. Я туда собирался, но за время пандемии кто-то вообще перестал играть, а где-то, как в Новозыбкове, достроили-таки крытый ледовый дворец. В этом Новозыбкове, где я так и не побывал, первая официальная игра в хоккей состоялась 26 декабря 1966 года, и – редкий случай – один из участников того матча Константин Попов стал местным краеведом и написал воспоминания об истории новозыбковского хоккея. Вот фрагмент из них:

«Для пробы сил съездили к своим соседям – команде фабрики «Ревпуть» из рабочего поселка Вышков, тогда территориально входившего в Новозыбков. Спичечники уже выступали в первенстве области и считались хорошей командой; имели свою изготовленную по всем правилам домашнюю арену, расположенную рядом с железнодорожными путями. Делали они, кстати, на спичечной фабрике хорошо зарекомендовавшие себя хоккейные клюшки, которыми снабжали (не бесплатно, конечно) и нас. Вплоть до середины восьмидесятых хоккейную площадку в поселке Вышков можно было видеть из окна поезда, проезжая мимо станции Злынка. В те годы нашу команду они регулярно обыгрывали. Но к первым официальным играм на новозыбковском стадионе тоже собрали деревянную коробку с бортами, части которой летом изготовили на станкозаводе, покрасили и к тому же сделали освещение».

Так что выбор матчей для посещения у меня был небольшой. Я нашел информацию об уличном любительском турнире в самом Брянске и ежегодном Кубке в небольшом поселке Ивот Дятьковского района. Ивот показался более интересной локацией. Тут можно было бы добавить, что король лыж Олимпиады в Пекине Александр Большунов родом из деревни Подывотье, но в силу особенностей местной топонимики Ивотов в Брянской области минимум два, и это – другой. Хотя Сан Саныч все равно, конечно, считается местными за своего.

Хоккей в Брянской области не на первом плане, но некий контекст существует. Когда я списывался с местным культовым фотографом Олегом Видениным по какому-то вопросу, оказалось, что он вообще был капитаном брянской команды, игравшей в «Золотой шайбе» в конце 1970-х. Наверняка и в Ивоте он нашел бы для себя фактуру, но график не позволил ему вырваться. Зато Олег прислал вырезку из «Пионерской правды» о клюшке из Канады, которую ему как-то привезли.

Мы едем в Ивот из Москвы с известным болельщиком ЦСКА, чемпионом мира в конкурсах на лучшую бороду Сергеем Чуминым. Впервые за пару недель солнечная погода, по пути обсуждаем Олимпиаду вообще и хоккей в частности.

– Мне кажется, Россия должна уже перестать явно оглядываться на СССР. Для государства, которому тридцать лет, легенды должны писаться здесь и сейчас, – говорит Сергей. Я соглашаюсь.

На турнир в Ивоте заявились местные – ХК «Ивот», команда из райцентра Дятьково и две брянские команды – «Титан» и «Буллит», на форме одной из которых, правда, написано «Супонево» – это село примыкает к границе Брянска.

В первом полуфинале брянские команды играют между собой. Хоть местные еще не вышли, сразу понятно, что, во-первых, нам и зрителям очень повезло с погодой; во-вторых, это будет крайне душевный и олдскульный турнир.

Судья старается вообще не свистеть, у корта разливают чай и продают шашлык, болельщиков много, а девушка, которой зачем-то надо пройти на скамейку запасных, идет прямо по льду по ходу матча.

Игра вроде бы довольно равная, но у «Буллита» из Супонево несколько ярких исполнителей, и в концовке они элегантно делают из 4:4 нужный счет 6:4.

На площадку выходят местные в ярко-красном и гости из райцентра Дятьково. Уровень игры пониже, чем в первом полуфинале, но интересно. Болельщиков становится много. Одну из сторон корта оккупируют отцы, братья и дядья местных хоккеистов, с характерным фрикативным «г» обсуждая перипетии матча. Сергей идет к ним слушать. Мне было интересно, узнает ли кто-то его знаменитую бороду, но слава о ней, похоже, не дошла до Ивота. Или не поверили, что Сергей не на матче ЦСКА, а тут.

– Папа! А если бы кто наехал на эту палку? – спрашивает младший брат хоккеиста про упавшую и оставшуюся лежать клюшку.

– Ну-у-у… Смотреть под ноги надо, – философски отвечает отец.

Местные играют похуже районных, но откуда-то у них есть упорство и дисциплина. Еще и вратарь поймал кураж. У вратаря на свитере изображен шлем Дарта Вейдера.

– Лю-ю-юк, я твой отец! – смеются болельщики каждый раз, когда тот в паузе снимает шлем.

В Дятьково же команда оказалась веселая, но безвольная. Кто-то даже выпивал пятьдесят граммов в перерыве с болельщиками, все вроде бы и старались, но результата не было никакого. ХК «Ивот» деловито реализовал четыре момента из шести-семи, а гости из даже большего количества не забили ни одного.

– Вообще большой потенциал для объявлений, – задумчиво говорит Сергей. – «Иво-о-о-от… Буллит!» «Иво-о-о-о-от… ЦСКА!»

Во время паузы захожу в раздевалку. Там внезапно оказывается пустой бассейн – не видел такого раньше. Пока Дятьково отдыхает перед матчем за третье место, едем с Сергеем по Ивоту. Бедно, но аккуратно – есть даже магазин «Книги». Предприятие «Ивотстекло» еще работает, действует и подъездная железнодорожная ветка, а значит, в поселке есть еще жизнь.

В стороне от поселка пролетают несколько вертолетов.

– Нервно как-то. Но надеюсь все-таки, что войны не будет, – говорю я.

– Не должно. Не понимаю, кому она нужна, – отвечает Сергей.

– И я не понимаю. Невозможно представить.

Свою бестолковую сущность хоккеисты Дятьково подтверждают в матче за третье место. Имея достаточно моментов, они снова не в состоянии реализовать ни одного. Даже более слабые команды редко такое себе позволяют.

– Физухи нет, – оправдывается один из хоккеистов в очереди за шашлыком. – Я не играл с того момента, как крыша на «Пересвете» рухнула (это случилось 12 февраля 2021 года во время сильнейшего снегопада; к счастью, никто не пострадал. – Прим. авт.). Ноги как бетон!

Зато финал выдался на славу.

– Ты дядьку-то не расстраивай! – говорит один из ветеранов молодому хоккеисту ХК «Ивот».

– Дятьково? Так мы их обыграли уже, – отвечает тот.

– Дядьку! Своего! Меня то есть!

Светит солнце, вокруг корта аншлаг, всем весело. Горячительных напитков – как на бенди в лучшие годы.

– Тань, будешь пятьдесят грамм?! – бодро кричит кто-то.

Даже судья, полтора матча вообще почти не свистевший, внезапно удалит сразу двоих во время одной атаки.

И хочется сказать слова уважения в адрес команды ХК «Ивот». Сложно сказать, кто их так учит и как они так натренировались, но для команды с отсутствием инфраструктуры они очень волевые ребята. Они понимали, что соперник по финалу заметно более мастеровитый и все шансы в том, чтобы сыграть максимально аккуратно, а еще при этом ухитриться реализовать практически все, что создадут. И они всю игру придерживались этого плана.

– Со стержнем у «Ивота» вообще все нормально! – говорит Сергей.

Пока я пытался запечатлеть перипетии финала, Сергей сосредоточился на еще одной прекрасной части шоу – язвительных диалогах супоневского вратаря с местной фанкой.

– За «Кристалл» так играй! – кричали ему местные, напоминая, что он иногда играет за сборную Ивота и Дятьково в Ночной хоккейной лиге.

– Иди сюда, нальем! – искушали они его, заставляя вспомнить прекрасную фанатскую кричалку «Не грусти, вратарь, мы тебе нальем!»

– После игры приду! – ворчал вратарь в ответ.

Лед уже таял под солнцем, что давало местным дополнительные шансы. «Ивот» долго держал 1:1, в третьем периоде все-таки пропустил дважды, но собрался на последний штурм. Отквитали одну, был еще один крутой момент, хотя забросить вообще все, что создали, было бы, наверное, немного несправедливо по отношению к городским. 2:3, но стыдиться местным было точно нечего.

Получив кубок, вратарь супоневского «Буллита» стремительно подъехал к фан-трибуне.

– Наливайте!

– И нальем!

И налили, что характерно.

– Что ж вы такие жлобы! Так мало налили! – поддевал их голкипер.

– Что было, то и налили! – кричали в ответ.

– Ну ладно, увидимся в следующем году, – помахал уже пустым кубком вратарь.

– Хоть какой-то праздник в поселке, – говорили местные, расходясь. – Хоть какая-то отдушина.

Подтверждаю: это был один из самых веселых, настоящих, пролетарских, олдскульных турниров за последнюю пару лет. За это большое спасибо.

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