«При -30°C отменяли ненужные правила: проброс, вне игры. Останавливаться было нельзя». Хоккей в Магаданской области

Магаданская область – чуть ли не единственный регион России, где в хоккей на открытом воздухе играют осенью и весной. А зимой не играют. Блог «Периферия» в свой 15-летний юбилей рассказывает истории из поселка Усть-Омчуг.

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– Если на улице ниже, чем -30°C, то у нас своя специфика была, – вспоминает Виктор Тарханов, ветеран хоккея в поселке Ягодное. – Отменяли ненужные в такой ситуации правила: гибридный проброс, потом любой проброс, потом вне игры, мелкие нарушения не свистели. Главное было двигаться, останавливаться было нельзя. В самом худшем случае – играли по пять-десять минут, а потом минут десять перерыв около печки. Такая вот колымская модификация хоккея.

– Да ну на хрен такое, – возражает тренер из Усть-Омчуга Сергей Осипов. – Если ниже -30°C, играть смысла нет. Мы построили бросковую зону, туда детей вожу.

Крупнейший региональный турнир на улице играют в октябре в поселке Ягодное на Колымской трассе, но я туда полететь не смог. Зато смог через две недели в Усть-Омчуг и – при всем уважении к Ягодному – правильно сделал.

В Ягодном турнир выиграли местные, а над коробкой показывали северное сияние. Кубком Северного Сияния назвали свой турнир и тенькинцы («тенька́» или «Золотая тенька́» – обиходное название Тенькинского района, центром которого и является Усть-Омчуг, четыре с половиной часа езды от Магадана).

– Может, и нам покажут сияние, – пишу Сергею перед вылетом.

– Не покажут. Живу тут с 1972 года и сияние видел раза два, – отвечает тренер.

Спрашивать, почему тогда кубок так называется, я не стал.

Сергей Васильевич Осипов вообще человек со своим взглядом на жизнь.

– В советском футболе я болел за тбилисское «Динамо». Нравились мне они. А знаешь, за кого в хоккее?

Пытаюсь угадать, но не попадаю.

– За рижское «Динамо», – удивляет Сергей. – Хорошо играли, небольшая так-то команда, а очень зубастая, грандам с ней тяжело было. А сейчас у меня как такового боления и не осталось почти. Разве что за «Амур» переживаю как за первый дальневосточный клуб, но на это без слез смотреть невозможно…

Судьбы у тренеров-подвижников разные, но при разговоре с Сергеем я вспоминаю Александра Чекаева из Мордовии . Что в Мордовской Поляне, что в Усть-Омчуге тренер является примером и где-то даже вторым отцом для десятков детей, у которых жизнь без этих тренировок наверняка сложилась бы иначе.

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Магадан – это Колыма, Колыма – это в основном золото, а Усть-Омчуг – в одном из эпицентров этого золота. Местные говорят, что золотоискатели хотели даже переселить сам поселок – якобы на золоте стоит, но им предложили разрабатывать пока другие точки. Еще надолго работы хватит.

В связи с золотом Усть-Омчуг – в некотором роде город-сад. Даже не в плане архитектуры (она тут во многом еще потрепана), а в плане того, что внутри. Экскурсия по поселку впечатляет. Классы в школе экипированы по последнему слову образовательной техники; зал кинотеатра на 300 мест не уступит лучшим московским, а в марте обещают открыть бассейн стоимостью почти в миллиард.

– Живи я тут, я бы проводил первую половину дня в библиотеке, а вторую – у вас в спортивной школе, – говорю я Сергею.

В библиотеке натурально можно жить – настолько там много всего интересного. А в ДЮСШ – идеальный порядок, несколько залов, красивый каток и так далее. Впрочем, спортивная школа – не только плод финансирования со стороны властей и руководства золотодобывающих предприятий, но и результат проявленной воли тренера Сергея Осипова и директора Владимира Сутормина. Другие колымские поселки наступления золотых времен дождаться не смогли, растеряв почти все, что имели, в девяностые и позже. В Усть-Омчуге смогли, и теперь тут чуть ли не единственная ДЮСШ в области, не считая собственно Магадана.

Проблемы, конечно, тоже есть.

В поселке живет 2500 человек. Им в некотором смысле уже не хватает пассионарности заполнять кинотеатр, ходить болеть за своих на хоккей, а уж в бассейне вообще можно будет при необходимости разместить все население, но вряд ли оно все сразу туда придет.

– Приезжайте к нам работать! У нас вакансии всегда найдутся, – говорит за чашкой чая деятельный глава района Денис Ревуцкий.

Едут, кстати – да и вообще тут у каждого есть своя «вторая точка» «на материке», даже если он считает себя местным – но не так активно, как Денису хотелось бы. Глава производит хорошее впечатление, честно говорит о сложностях – например, активно ищут в поселок хорошего детского стоматолога, но он пока не находится.

– В советское время уже собрались город тут делать и даже название придумали – Златогорск. Но наступила перестройка, и все планы были сразу позабыты, – говорит Сергей Осипов. – А сейчас хорошо. Еще бы крытый лед нам, конечно, сделать бы.

Крытый лед даже обещают – по какой-то относительно недорогой технологии, что, наверное, разумно.

– Посмотрел я на проект, там три утепляющих слоя, – рассказывает Сергей. – Думаю: «Не хватит в наших условиях». Созвонился с фирмой, которая их делает. Они говорят: «Ок, мы вам сделаем пять слоев – сможете играть на вашем Северном полюсе».

В школе Усть-Омчуга сейчас учится 330 детей со всего района. Не так уж и мало, и младшая группа хоккеистов из человек 15 стайкой бегает по катку в красивой форме.

– К счастью, тут вся экипировка бесплатная для ДЮСШ. Мы это ценим. Дизайн формы даже основательно сделали. У нас тигр на свитере еще с 1960-х, когда «Амуру» такая идея даже не снилась.

Есть замыленное определение «крепкий хозяйственник», а Сергей с Владимиром – сверхкрепкие.

– Но надо сказать, что пока бесплатно, молодежь не ценит. Потом уезжает учиться – и возвращается на лето с круглыми глазами: «Как все там дорого», «Как сложно на все это заработать». Тогда да, уже что-то меняется в их отношении, – говорит Сергей.

– Раньше у нас была довольно четкая система, – вспоминает патриарх ягоднинского хоккея Виктор Тарханов. – Осенью начинали играть у нас и в Усть-Омчуге, зимой проводили туры в Мяундже и Магадане – там были крытые катки. Ну и весной – тоже по ситуации, в зависимости от погоды. Такой вот колымский чемпионат области своего рода был. Сейчас у нас только остатки этого. Все к городу прилипли – там уже три крытых катка.

Виктор – хранитель истории спорта всей этой части Колымы – говорит, что у него дома лежат футбольные и хоккейные протоколы с 1950-х годов. Часть из них вошла в книгу про местный футбол, выпущенную небольшим тиражом в прошлом году.

Мост на относительно короткой дороге из Ягодного в Усть-Омчуг (часов семь езды) размыло, и ягоднинцы едут в объезд – как взрослая, так и детская команда. На маршрутке написано «Хулиган», а взрослые ради смеха на подъезде к Усть-Омчугу надели хоккейные шлемы – так и выходят из машин.

– В 10 утра выехали. В 21:27 приехали, – констатирует Сергей Осипов, – Это ж надо так любить хоккей!

– Дорога у вас лучше! – говорят гости. – А у нас дык-дык-дык! От Оротукана до Атки еле ехали – 30-40 километров в час.

В Ягодное еще иногда приезжают совсем экзотические команды:

– Вот есть Усть-Среднеканская ГЭС. Там мужики любят и хотят играть. Но их отпускают только на один день. А с нашими расстояниями… Они приехали в Ягодное и с дороги бахнули четыре игры подряд, – говорит Виктор Тарханов.

У сеймчанцев на форме толстопопый снеговик, и мне было интересно на них посмотреть, но до Усть-Омчуга им слишком далеко. В Усть-Омчуг могут приехать только Ягодное и команды из города, которым с каждым годом все больше лень. В этот раз приехала команда Modern Machinery, за что местные были ей искренне благодарны.

Впрочем, даже хозяевам на домашний турнир оптимальный состав собрать иногда проблематично. Кого-то не отпустили с работы в Магадане, «кто-то в тайге моет золото», а пара перспективных юниоров уехала в Уфу играть «Золотую шайбу» 3 на 3.

Вообще при том, что Магаданская область – регион не слишком хоккейный и футбольный (и местные это осознают), локальные успехи тут стараются находить. В Уфе эта команда на момент написания текста выиграла пять матчей из шести, в Магадане рос чемпион СССР 1954 года в составе «Динамо» Борис Петелин; в наши дни Максим Шостов стал маститым тренером в Москве, молодой Владислав Лукашевич играет за университет Мичигана в NCAA. В футболе самым известным воспитанником области считается Антон Шкарин – защитник и играющий главный тренер московского «Спартака», трехкратный чемпион мира – правда, что особенно колоритно в контексте Магаданской области – в пляжном футболе.

В Усть-Омчуге же самая перспективная хоккейная история окончилась драматически – в советское время самого талантливого воспитанника уже собирались вызывать в одну из главных юношеских команд страны, но в ожидании оформления документов он навеселе вступил в конфликт с начальником местного уголовного розыска и ни в какую Москву не поехал. Поехал совсем в другие места, там закрутилось – и вот только недавно он со всем этим закончил. На турнире, кстати, играл.

После такого большого вступления про сам хоккей слишком много не напишешь. Матчи на открытом воздухе практически всегда атмосферны, особенно в таком месте (ура! я наконец добрался!) и на фоне сопок. Но с интригой в этот раз не вышло. Магаданцы из Modern Machinery (которых я все время в уме называл Against Modern Machinery) укатали сначала «Темп» из Ягодного – 8:2, а потом и хозяев – 14:7, продемонстрировав тем самым все преимущества крытых катков.

Так что все внимание, в том числе публики, сосредоточилось на двух детских матчах Усть-Омчуга и Ягодного. Половина первого матча ушла на притирку. В силу того, что нужного количества хоккеистов разных возрастов в поселках нет, за Ягодное играли в основном ребята 13-14 лет, а за Усть-Омчуг – разношёрстная банда Сергея и Владимира 10-12 лет. При счете 0:4 тренеры отправили переодеваться игрока из команды семнадцатилетних, чтобы он как-то хотя бы распасовывал младшим. Физиология сыграла свою роль – местные сравняли. В итоге к третьему периоду стало примерно понятно, кто как должен играть, чтобы это было всем интересно и полезно. При счете 5:5 и на пике интриги победную шайбу забросили гости.

Сергей и Владимир утешают своих, находя слова для каждого.

– Олимпийских чемпионов мы вряд ли тут сделаем, но хочется, чтобы они росли физически крепкими, приличными людьми, нормальными мужиками, – говорит Сергей. – К тому же много ведь матерей-одиночек, для многих детей команда и тренер – это важный элемент воспитания.

Одна из мам при мне звонит Сергею в полночь, чтобы что-то уточнить. Он терпеливо объясняет. В комнате у него стоит картина, на которой он со своими воспитанниками стоит на стадионе, отдаленно напоминающем «Газпром-Арену».

– У меня день рожденья недавно был, вот, ребята с родителями подарили.

Во второй день дети Усть-Омчуга собрались и взяли реванш 8:2, а вот взрослые в остросюжетном триллере с драками и травмами повторили результат вчерашнего детского матча – 5:6, победа Ягодного на последних минутах. Я же поехал с Modern Machinery в Магадан, чтобы с утра перед самолетом посмотреть пару матчей Кубка мэра в модном дворце спорта «Президентский».

Президент изображен на огромном плакате у льда, а мэр играет за команду «Армада». Несмотря на то, что в ней немало представителей власти – например, гигантский защитник Александр Кабанен, он же главный судья турнира – команда честная: по официальной истории, возникла в 2003 году, когда мэр еще никаким мэром не был. Пока по каким-то причинам в Кубке мэра не выступает вроде как сильнейшая команда области – «Морпорт», а второй призер – «Строитель» – еще не провел ни матча, «Армада» за счет многолетней сыгранности выглядит сильнее прочих. Знакомые мне ребята из Modern Machinery долго держатся, но проигрывают 0:3. Александр Кабанен зарабатывает шикарное удаление – на пересменке решил бросить по воротам из своей зоны, но шайба каким-то чудесным образом улетела далеко наверх, после чего судьи безжалостно выписали главному судье турнира две минуты за задержку игры.

Слышал где-то байку, что раньше из 11 команд в первенстве Магаданской области 10 назывались «Динамо», однако сейчас никакого «Динамо» в Магадане нет. В моде другие существительные – например, между собой играли «Крылья Севера» и «Север». По идее, частное у целого выиграть не может, однако в данном случае «Крылья Севера» выглядели сильнее. «Север» долго держал в игре невысокий вратарь в ярко-зеленом свитере (это было впечатляюще), но, собрав всего лишь восемь человек, в третьем периоде полевые «Севера» еле передвигали ноги, а 3:3 превратились в 3:8.

Когда стало ясно, что «Северу» уже ничего не светит, попался кадр – маленький зеленый грустный вратарь стоит на фоне огромного красного президента.

Надо сказать, что я в самом Магадане никогда раньше не был. Иду на берег бухты Нагаева и вижу в достаточно знаковой и даже трагичной для нашей истории (лагеря…) точке шикарный парк европейского уровня, в котором бегают и смеются дети.

Катался на качелях, смотрел на море и думал, что это какой-то важный момент примирения для страны. И лучше бы таких моментов побольше.

Вообще поездка почему-то прошла под девизом «Дети – наше будущее»: в ней хватало сентиментальных мгновений.

Маршрутка Магадан – Усть-Омчуг остановилась у кафе в небольшом поселке Мадаун. Внезапно для нас подъехала машина с женой и годовалой дочкой водителя, он нежно их обнимал, пока пассажиры курили и пили чай.

– Вот так и видимся, – сказал он, когда мы поехали дальше.

Или зашел в городе за сувенирами, а там довольно суровый и даже слегка помятый вахтовик покупал для дочки футболку с видом Магадана, стараясь выбрать самую красивую.

Или вот эти пятнадцать детей младшей команды Сергея Осипова, которые изо всех сил стараются показать себя на льду.

Наверное, странная идея – проводить отпуск в Магаданской области, но, когда сыновья чуть подрастут, я бы даже свозил их в Усть-Омчуг на пару недель. Получится ли, не получится – я не знаю, но Сергей точно плохому их не научит.

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Обнаружил, что в этом сезоне блогу «Периферия» – 15 лет. Особого отмечания, наверное, не будет, но плюсы и комментарии меня, конечно, порадуют. Книгу «Россия через хоккей. Период 2» по-прежнему можно купить на Озоне и у автора, тексты из блога «Периферия» про мотобол вошли в новую книгу «Мотобол в России» , которую тоже можно приобрести.

Фото: Дмитрий Крюков.