Все дороги ведут в Ветлугу – из Шарьи, Москвы и даже кругосветного путешествия. Хоккей в уже известном районе Нижегородской области

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С 25 февраля 2020 года в «Периферии» не было текстов про ХК «Ветлуга». Тогда сняли фильм, о котором я вам напомню.

Я и сам два года не был в Ветлуге. Ощущения у меня были смутные.

Мы все много лет очень топили за ФОК в Ветлуге. ФОК построили, но безо льда. Лед вроде как обещали вторым этапом, но когда он теперь наступит, непонятно.

Качественное развитие хоккея тоже давалось с трудом. Идея открыть вакансию профессионального тренера не взлетела. Большой турнир в Ветлуге с приглашением команд из других регионов казался всем интересным, но реализация упиралась в отсутствие гостиницы. Пока провели один небольшой.

Многие хоккеисты как обычно Ветлугу покинули – кто-то в армию, кто-то в Нижний Новгород, а капитан Александр Смирнов ушел в рекордное по длительности кругосветное путешествие.

А тут еще коронавирус и другие обстоятельства. Были долгие периоды без хоккея, болельщики грустили.

Но Ветлуга не была бы Ветлугой, если б она сдалась. Период, который надо было переждать, Ветлуга переждать смогла.

Были и заметные всплески. Во-первых, в сезоне-2020/21 хорошо пошли трансляции. Можно было смотреть матчи из Москвы. Проснулся в субботу после тяжелой рабочей недели, налил чаю, а там как раз «Ветлугу» показывают.

Во-вторых, мне удалось очень вовремя съездить на турнир в Арбаж Кировской области. Там мы познакомились с душевными ребятами из Лебяжья, и на турнир в Лебяжье спустя несколько недель поехала «Ветлуга». И выиграла его – не без нервов. Потом выиграла его еще через год – вообще нервно, по буллитам, проигрывая по ходу. Я ворчал, что еще несколько лет назад такой уровень интриги сложно было представить. Но зато радость и межрегиональная дружба.

Выиграла «Ветлуга» с трудом и Кубок Северо-Востока Костромской области, но внезапно провалилась и не вышла в плей-офф Кубка Севера Нижегородской. Кубок этот в следующем сезоне развалился (в очередной раз), превратившись в открытый Кубок Шахуньи.

В марте 2021 года сломали знаменитый ветлужский барабан. За лето починили.

На стадионе построили новый туалет.

Александр Смирнов писал из Сенегала, с Фарер и из Аргентины, а потом внезапно попал в журнал MAXIM.

Нашли ретро-клюшку «Ветлуга», которые в советские времена выпускались там на заводе КЕМ. Качество оставляет желать лучшего, но фрагмент истории хоккея ценный. Буквально за пару дней до выхода этого текста Александр Смирнов прислал фото отреставрированной клюшки. Много ли вы знаете команд, у которых свои брендированные клюшки? :)

В общем, жизнь скорее шла, чем не шла.

В это время основные соперники не дремали. Организаторы из Павино под предводительством Вадима Курбанова все пытались уйти с последнего места в Открытом кубке Северо-Востока. Если размер имеет значение, то последнее место стыдным не было, потому что Павино очень маленькое. Но кого ж успокоят такие оправдания? В итоге Павино прогрессировало, один раз обыграло ненастроившуюся Ветлугу и портило нервы Шарье. Заодно было принято административное решение – кто в прошлом году занял последнее место, тому можно заявить трех легионеров. Кто третье – тому двух. Вторым – одного. Остальным (Ветлуге) – нельзя. Но уж легионеры не должны быть профессионалами, об этом договаривались на берегу.

Шарья в эти годы развивалась, может, круче всех. Через пару лет после всплеска соседей из Ветлуги хоккей и в Шарье стал городской идеей. 100 лайков под каждым постом в хоккейной группе, аншлаги на некоторых играх, крутой дизайн формы. Даже ФОК начали строить (со льдом), но пока еще тоже не закончили.

В какой-то момент в 2022 году я подумал: «Чего дома сидеть?! (с) И надо приехать на матч именно в Шарью». Из уважения к основному сопернику. А то ФОК построят, все туда перейдут, не будут больше играть на улице. Ехать, конечно, надо было не просто так, но на визит «Ветлуги». Не предавать ли своих. Датой было названо 6 марта, и мне это число даже внезапно подходило.

Когда решение было принято, ситуация начала меняться к лучшему.

Евгений Геннадьевич Соловьев, как обычно совмещающий должности тренера и генерального менеджера, нашел еще несколько игроков. Так как легендарный Михаил Чукино как обычно косил большую часть матчей, на воротах внезапно раскрылся не игравший бог знает сколько лет Александр Шустин. В защите оказался переехавший из Шарьи Элвин Мухтаров; нападение усилил Игорь Гусев, поигравший в Кстово. Оказалось, что хоть молодежь за последние год-два несколько лишилась мотивации, состав можно собрать весьма приличный.

А потом случилось чудо, в которое уже никто и не верил. За день до матча в Ветлугу из южных морей приехал Александр Смирнов. Так что как в сказках – в тяжелую годину герои первой книги вернулись. Почему-то, правда, внезапно в Шарью.

Коробка в Шарье приятная – недалеко от вокзала, рядом с клубом «Красный Транспортник». В здании клуба угадываются очертания конструктивизма, но состояние его не очень – пытаются реставрировать. На двери раздевалки написано «Техническая библиотека станции Шарья».

Игра ожидалась равной и оказалась равной. По случаю масленицы раздавали блины, наливали чай, и вообще все было как-то солнечно и по-доброму. Несмотря на оформившееся в последние годы принципиальное соперничество, этот матч по большому счету определял только, кто займет первое место в регулярном турнире (но за это никаких трофеев не давали).

Александр Смирнов с каким-то явно неместным загаром после многомесячного пребывания на нестабильной палубе катался опасливо, но Евгений Геннадьевич Соловьев его постоянно выпускал – набирать форму через игры.

Ветлуга привезла отличный состав, Шарья играла дома, поэтому все было очень упорно. Героями первого периода стали вратари. У Шарьи возобновил карьеру начинавший по молодежи еще в советские времена Дмитрий Волков – и это было эпично. Но с другой стороны Александр Шустин тоже отказывался пропускать.

– За что ценю Сашу Шустина, – говорит Александр Смирнов – Он ничего лишнего не пропускает. Да, может не так часто делает выдающиеся сэйвы, но зато не привозит практически никогда. Стабильность.

После первого периода 0:0. Флагманский защитник Максим Москвичев громко падает на входе в «Красный Транспортник». Без травм.

Второй период. Удаление защитника хозяев и внезапно четкий розыгрыш – 1:0 Ветлуга! Шарья в принципе не так много забивает, поэтому любая шайба в такой ситуации уже создает задел. Игра с мощным нервом – хорошо бы все такими были.

– Десятка, отдохни! Укатал уже всех наших. Десятка, отдохни! – кричат местные болельщики основному форварду Ветлуги Александру Соловьеву во втором перерыве. Немногословный Александр улыбается и наливает чаю.

Конечно, он еще забросит свою в третьем. Шарья одну шайбу быстро отыграет, но Ветлуга на контратаках положит еще две – 4:1. Мощный матч.

Назад едем в выделенной для команды «Газели». Александр Смирнов рассказывает о странах мира, остальные задают уточняющие вопросы. В Ветлуге хоккейная площадка у стадиона, стадион почти на центральной площади, там же сцена, на сцене вовсю празднуют Масленицу.

К этому скоплению людей и подъезжает хоккейная «Газель». Тормозит, из передней двери выхожу я, а из основного салона – Александр. На сцене заминка, вместо положенной речи ведущая кричит:

– В Ветлугу вернулся Александр Смирноооов!!!!

* * *

Финал четырех через две неделе в ФОКе города Урень. Я приехать уже не могу, но, к счастью, есть трансляции. К матчу ветлужские девушки сделали мощный видео-анонс:

Ветлуга в первом матче играет с командой Неи. Ветлужские вошли в свой любимый режим «Системы нет, но мы в любом случае забьем вам штуки четыре, а вы – как получится». Нея долго и даже где-то отчаянно сопротивлялась, но к концу второго периода все-таки получила свои четыре, а потом и еще две – 6:2.

Тонко и порвалось внезапно в другом месте. Шарья как весь год маловато забивала, так маловато забила и в полуфинале. Только если обычно этого плюс-минус хватало, то тут Павино, усиленное легионерами (впрочем, решающей роли они не сыграли), внезапно забросило на одну больше – 3:2. Вадим Курбанов со своими ребятами таки достигли следующего уровня, но можно было попробовать замахнуться и на большее.

Но для большего все-таки оказалось рановато. Сначала расстроенная Шарья собралась-таки и обыграла Нею в матче за третье место, а потом Ветлуга с самого начала осадила ворота Павино и повторила результат полуфинала – 6:2. В первом периоде получил травму вратарь Михаил Чукино, поэтому в финале смог сыграть заслуживший это всем сезоном Александр Шустин.

Перед церемонией награждения важные слова про российский хоккей сказал Вадим Курбанов, практически вытащивший этот Кубок на своих плечах.

Сезон, несмотря на все сложности, удался.

P.S. Этот текст изначально вышел 16 апреля – в день рождения главного тренера ХК «Ветлуга» Евгения Геннадьевича Соловьева. Поздравляем!

Фото Ирины Березиной, Дмитрия Крюкова, а также других, неизвестных мне авторов. Спасибо Еве Крюковой за помощь в подготовке текста.

Предыдущие серии про Ветлугу:

2015 год: «Ветлуга» против обстоятельств

2015 год: «Ветлуга» идет на взлет

2016 год: «Как играют в хоккей Деды Морозы»

2016 год: «Как будто Кубок Стэнли привезли! Фотовыставка в Ветлуге»

2017 год: «Сделай Сам»

2017 год: «Самый важный финал любительского хоккея»

2018 год: «Больше чем «Куньлунь»

2019 год: «Падения и взлеты «Ветлуги»

2019 год: «По мотивам историй из блога «Периферия» сняли фильм»