«Ай да воротчик Лоух!». Как играют в хоккей в Карелии: петроглифы, красивые ничьи и очень яркий комментатор

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Когда друзья и знакомые говорят «Хочу поехать в Карелию», я всегда слегка зависаю. В моем представлении, Карелия – достаточно разная, с не слишком хорошо связанными частями, не всегда с хорошей транспортной доступностью. Как правило, люди говорят о некоторой «символической Карелии»: сосны, речки, комары, озера, рыбалка; опционально ягоды, деревянные церкви и северное сияние. А уж куда в итоге приедут – вопрос следующий.

С хоккеем примерно такая же история. В столице – Петрозаводске – есть небольшой ледовый дворец «Луми» (по-фински и по-карельски «снег»), где периодически проходят какие-то соревнования и иногда даже чемпионат республики: правда, не больше, чем на 4-5 команд. Основные успехи карельских клубов в чемпионатах СССР и России были связаны с городом Кондопога: в ВХЛ его и республику недолго представляли «СКА-Карелия» и ХК ВМФ (теперь в Кондопоге лишь молодежная команда из бесконечной системы питерского СКА).

А еще был любопытный факт: что в сезоне-1997/98 «Пульс» из Петрозаводска выступал в финском II divisioona – это, я так понимаю, третья по значимости лига. Судя по найденной статистике, команда провела 18 матчей, в 10 из них победила, в 2 сыграла вничью и 6 проиграла. Сейчас такое достаточно сложно представить.

Остальное – несколько региональных кустов развития: около Костомукши (там есть ХК «Карельский Окатыш»!), около Олонца, около Беломорска, около Сегежи. Круче всего поступили хоккеисты из города Пудож: они регулярно соревнуются в турнирах двух регионов, и оба этих региона – не Карелия. Пудожский клуб играет в открытом первенстве Вытегорского района Вологодской области (интересный турнир, кстати), а также ездит на всякие кубки в Каргопольский район Архангельской области. До карельских соперников ему дальше.

Но вообще для меня всегда было огромной загадкой, почему в регионе, который находится на границе с Финляндией, часть которого была Финляндией, где погодные условия – самые ни на есть хоккейные, настолько не любят хоккей. Не в том смысле, что испытывают какое-то явное отвращение по отношению к нему, а в том, что его просто толком не развивают. Потому я подозревал, что велика вероятность того, что в блоге «Периферия» и в книге «Россия через хоккей» Карелия вообще не появится.

Но вышло иначе. Оказавшись в Петербурге, обнаружил, что в ближайшую субботу в Беломорске будет происходить целый хоккейный турнир из четырех команд, а логистика в плане его посещения очень ко мне благоволит. К тому же хотелось реабилитировать Беломорск в своих глазах – в ранней юности я приехал туда, по дороге сильно простудившись, и в итоге в зомби-состоянии проходил три часа по городу в ожидании ближайшего обратного поезда. Хотел зайти в баню согреться, но был женский день – и меня не пустили.

Беломорск раньше был селом Сорока, обогатившим русский язык прилагательным «Сорокский». Импульс для роста дало строительство Беломоро-Балтийского канала.

– Эти две церкви снесли в 1938 году, – говорит хранительница музея, – И в том же 1938 году Беломорск получил статус города.

Недавно на российские экраны вышел российско-финляндский фильм «Купе №6». Действие происходит в середине бурных 1990-х, и финская студентка едет в Мурманск выполнить свою мечту – посмотреть на петроглифы. По дороге она встречается с суровой российской действительностью, но в чем-то ей это даже нравится. В целом забавное кино, рекомендую.

Так вот, петроглифы в Мурманске только в фильме, а по факту самые известные петроглифы тех краев – как раз под Беломорском. Я полагал, что зимой они засыпаны снегом, но в музее мне сказали, что за эти годы над одной из скал построили специальный модный павильон. Решил в паузе между матчами туда съездить.

А пока – на корт, находящийся в стороне от центра, в спальном районе. Турнир памяти организатора беломорского хоккея Владимира Лесникова состоял из двух полуфиналов, матча за третье место и финала. Я пришел где-то ко второму периоду полуфинала «Карал» (Надвоицы) – «Локомотив» (Кемь). Надо сказать, что турнир именно в этот момент сделал все, чтобы захватить внимание случайного путника. Команды ввязались в огненный обмен атаками: то те выбегут три в одного, то другие – два в ноль. Остановок почти не было, команды вошли в раж, кто-то даже сделал футбольный подкат двумя ногами вперед (даже в футболе бы удалили, но тут не свистнули).

Дополнительного огня придавал местный комментатор. Я так понял, в городе это какая-то известная личность – и вот он сыпал перлами. Часть из них я записал на видео, но большая часть, конечно, осталась незафиксированной.

После просмотра видео важно понять, что команды из Сегежи на турнире вообще не было – «Карал» (кого? каким образом?) представлял соседние Надвоицы.

– На пятачке никого! Если б тут играли канадцы, то такого бы не могло произойти! Но… мы не канадцы! Мы русские! У нас свой путь, – задумчиво сказал комментатор в другом эпизоде.

Меня волновало только, надолго ли хватит команды и надолго ли хватит комментатора. К третьему периоду все участники событий немного подустали. Я поддерживал игравших в фиолетовой форме Надвоиц – они привезли много молодежи, причем некоторых – совсем юных, и давали им играть. Кемь тянул за собой капитан Илья под №15 – судя по всему, человек с противным характером, но играть в хоккей он точно умел.

Сначала вел «Локомотив», потом в середине матча «Карал» (это все-таки сокращение от «Карельский Алюминий») надолго прижал Кемь в их зоне, но закончилось все со счетом 4:4. Тут оказалось, что молодой вратарь Надвоиц, в игре сделавший несколько впечатляющих сэйвов, не обучен играть на буллитах и не очень понимает, что с ними делать, поэтому буллитная серия не содержала в себе особой интриги. Ну, научится, вероятно.

В том, что касается организации, в Беломорске было несколько интересных вещей. Раздачу горячего чая и блинов могу только приветствовать, но такое встречается. Из необычного – реклама местных предприятий на бортах (например, рыболовецкого колхоза «Помор») и обещанный после окончания турнира фейерверк.

Перед вторым полуфиналом состоялось торжественное открытие турнира.

– Слово предоставляется женщине, которая любит хоккей! Мэру Беломорска Филипповой Ирине Валентиновне! – провозгласил комментатор.

– Должность не совсем такая, – ответила Ирина Валентиновна. – Но ладно.

Сказав положенные случаю слова, она ввернула ответную шпильку:

– Болельщики скучать с таким комментатором не будут! Будет немного странно для самих спортсменов, но что поделать.

Во втором полуфинале местный ХК «Беломорск» играл с командой «Хищник» из поселка Лоухи (Лоухи, между прочим, это могущественная колдунья, хозяйка Похьелы, страны, враждебной жителям Калевалы). Гости понравились мне, во-первых, стильной оранжевой формой, а во-вторых, тем, что они пытались (хотя бы первое время) в отличие от остальных команд играть в пас. Проблема была в том, что путь из Лоухи (Лоух? Лоухов?) осилили только 9 человек, и они неизменно выдыхались к третьему периоду.

В составе Беломорска выделялся колоритный ветеранистый защитник под номером 12, который играл со стилем настоящего итальянского мафиозо. В первом периоде два из трех его дальних бросков достигли цели, и отпраздновал он успех тоже стильно. Но Лоухи сообразили, что к чему, и вышли вперед.

Комментатор немного отдохнул и продолжил жечь:

– Молочный король и хлебный магнат! – сказал он, представляя одного из хоккеистов Беломорска.

– Ай да воротчик Лоух! – обрадовался он в момент сэйва.

Комментатор придерживался позиции, что удалять хоккеистов надо максимально редко, поэтому после каждого стыка он советовал судьям никого не отправлять на скамейку штрафников, дополняя мысль классической фразой «Это хоккей»!».

К сожалению, к середине второго периода я что-то совсем сильно замерз – это был не самый холодный из посещенных турниров по температуре, но дул ветер и было влажно – и решил съездить пока посмотреть петроглифы, вернувшись в какой-то момент матча за третье место.

Петроглифы интересные, много о них читал, было любопытно увидеть вживую. А потом столкнулся с другой стороной действительности.

Охранник сказал мне, что автобус назад в Беломорск должен быть в 14:10, но что-то его не было. На телефоне смог увидеть, что, по идее, его и не должно было быть – в субботу он не ходит. Можно было вызвать такси, но пока оно доедет, и я для начала решил подстопить попутки.

Быстро остановилась старенькая машина «Жигули». За рулем была молодая красивая девушка в белом платке.

– Вот, обещали автобус, а автобуса нет, – сказал я.

– Да, они плохо ходят. А я с кладбища еду, брата хоронила, – сказала она.

– Сочувствую.

А что было еще говорить.

– А что я в белом, так это положено так. Не обращайте внимания.

Заехали на заправку. Хотелось ей как-то помочь, но что тут было сделать.

– Давайте я хотя бы за бензин заплачу, – неловко сказал я.

– Да нет, я сама. Помолитесь за упокой Раба Божьего… – она назвала имя.

Девушка высадила меня в центре порядком загруженным. Действительно, я стараюсь писать о хорошем в российских регионах, ибо о плохом и так многие пишут. Но иногда грустные мысли прямо догоняют тебя. Впрочем, хоккей тут, наверное, не причем: хоккей – это одна из попыток выскочить из будней, и мне надо как-то поощрять эти попытки.

Возвращаюсь на корт. Оказывается, что Лоухи дотерпели почти до конца, но хозяева-таки смогли сравнять – 5:5, а потом победили по буллитам. Прикидываю, что если 4:4 и буллиты, потом 5:5 и буллиты, третий матч должен закончиться 6:6 и буллиты, ну и финал – понятно. Можно будет придумать заголовок типа «Только буллиты, только хардкор».

Лоухам в своем сокращенном составе во втором подряд матче трудно было противостоять многочисленной и бодрой молодежи из Надвоиц. К тому же, если против свежей Кеми молодежь заметно тушевалась, то против уставшего и малочисленного соперника некоторые начали дерзить: красиво финтить, пасоваться и забивать. Кроме того, мне очень понравился гигантский защитник Тема, который обладал удивительным свойством – он всегда попадал в створ. Он многократно щелкал, бросал с кистей, со средней, с дальней дистанции, из своей зоны – и всегда шайба, как заколдованная, летела в прямоугольник ворот. Сам он, правда, по-моему, ничего не забил, но вратарям разные места поотбивал изрядно, да и на отскоках пару раз добивали партнеры.

– Против ветра тяжело играть, – сочувствующе сказал в адрес прижатых к своим воротам Лоухов кто-то из болельщиков.

Надвоицы дважды вели с большим запасом – 4:2 и 6:4, но оба раза соперники ухитрялись сравнять практически из ничего. Особенно был красив пятый ответный гол – лидер «Хищников» под номером 9 ухитрился отправить шайбу в девятку от перекладины из очень тяжелого положения. Буквально сразу же в сутолоке Лоухи сравнивают – 6:6! Ура, прогноз сбывается! Буллиты!

Но кто-то из «Карала» убежал один на один буквально за минуту до конца матча, бросил – вратарь поймал в ловушку, поднял ее резким жестом вверх… и выронил шайбу в ворота. На следующее чудо Лоухам сил уже не хватило. Но все равно – насколько равные все три матча!

Впрочем, седьмая шайба сломала заклятие – и в финале никакого баланса не наблюдалось и близко.

Тут впору говорить о роли личности в истории. Капитан «Локомотива» из Кеми, по-моему, бесил всех: ругался со своими, соперниками, судьями, болельщиками. Но это был тот тип личности, которого это только заводило. Сначала он завершил точным броском сложный проход; потом качественно приложился издалека, потом подловил ошибку защитника Беломорска на выходе из зоны, а потом шикарно открылся на дальней штанге – и 4:0 на табло. Причем это не какой-то переписанный спортшкольник – просто парень был в огне и получал удовольствие от рубки.

Комментатор заметно приуныл и пообещал играть до утра или до победы Беломорска. Но у хозяев совершенно не было аргументов против этого огненного перформанса.

Нет, в третьем периоде они даже довели счет до 4:7 в крайне интересных обстоятельствах. После довольно красивой атаки счет стал 3:7. Состоялось вбрасывание в центре площадки, и практически с него хоккеист Беломорска бросил по чужим воротам. И попал, потому что вратарь Кеми поехал куда-то погулять. Этой шайбой нападающий Беломорска побил сразу вечные рекорды КХЛ и НХЛ, но в этом матче хозяевам это не помогло.

Импульсивная молодежь Кеми попыталась в гневе раздолбать клюшки о борт, но делать это было не обязательно – капитан на контратаках положил еще две, и закончили 9:4.

Турнир закончился эффектным импровизированным салютом из коробки в центре площадки. Мне очень понравилось – я предлагаю перенять эту привычку всем любительским турнирам. Не так дорого, а всем приятно, и жителей окрестных домов радует.

Фото турнира – автора, фото с дрона – группы ХК «Беломорск», видео салюта – с камеры наблюдения sampo.ru.