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Получивший травму новичок «Краснодара» Кади рассказал о состоянии здоровья

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Кади Кади
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Новичок «Краснодара» Кади Боржес рассказал о своем самочувствии. Футболиста покинул поле в матче 1-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Сочи» (1:0). 

«Быки» одержали победу благодаря голу защитника Кайо. Команда Владимира Ивича возглавила таблицу турнира с тремя очками. Два балла у «Спартака», один — у «Ростова», у «Сочи» пока очков нет.

Кади Боржес: «Был удар в ногу, но думаю, вскоре буду готов играть. Само место [повреждения] уже не так болит. Сейчас схожу ко врачу – и к следующей игре буду в порядке. Знаю, что мне предстоит играть в достаточно жёсткой лиге. Готов к этому».

6 февраля «Краснодар» проведет матч 2-го тура со «Спартаком».

Кади пополнил состав «Краснодара» в зимнее трансферное окно. Он переехал в Россию из азербайджанского клуба «Карабах».

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