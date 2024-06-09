Сколько игроков из РПЛ на Евро? А какие лиги самые востребованные?

На Евро едут представители 40 разных лиг.

● Франция выпадает из тенденции топ-5: у четвертой Ла Лиги в два раза больше представителей, чем у Лиги 1. Показательно и количество своих сборников из местного чемпионата:

Англия – 24 представителя АПЛ;

Италия – 23 из Серии А;

Германия – 20 из Бундеслиги;

Испания – 19 из Ла Лиги;

Франция – 8 из Лиги 1.

● Чемпионшип (18) – уверенный игрок рынка: восьмое место по представительству на Евро. Отличился «Лестер»: Ваут Фас (Бельгия), Юнус Акгюн (Турция), Мадс Хермансен и Янник Вестергор (оба Дания).

● От финалистов Лиги чемпионов-2023 «Ман Сити» и «Интера» суммарно набирается полноценная заявка сборной – по 13 представителей (и это еще Грилиша отцепили , а Ачерби сломался ).

● От пяти лиг по одному представителю: словенец Нино Жугель («Буде-Глимт», Норвегия), румын Денис Алибек («Аль-Муайдар», Катар), грузины Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран) и Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания Д2).

А что там у РПЛ?

Всего четыре представителя – это антирекорд? Почти.

Хуже было только в 2000-м: сборная России не вышла на турнир, легионеры тоже не поехали.

Фото: РИА Новости /Сергей Пивоваров