Сколько игроков из РПЛ на Евро? А какие лиги самые востребованные?
На Евро едут представители 40 разных лиг.
● Франция выпадает из тенденции топ-5: у четвертой Ла Лиги в два раза больше представителей, чем у Лиги 1. Показательно и количество своих сборников из местного чемпионата:
Англия – 24 представителя АПЛ;
Италия – 23 из Серии А;
Германия – 20 из Бундеслиги;
Испания – 19 из Ла Лиги;
Франция – 8 из Лиги 1.
● Чемпионшип (18) – уверенный игрок рынка: восьмое место по представительству на Евро. Отличился «Лестер»: Ваут Фас (Бельгия), Юнус Акгюн (Турция), Мадс Хермансен и Янник Вестергор (оба Дания).
● От финалистов Лиги чемпионов-2023 «Ман Сити» и «Интера» суммарно набирается полноценная заявка сборной – по 13 представителей (и это еще Грилиша отцепили, а Ачерби сломался).
● От пяти лиг по одному представителю: словенец Нино Жугель («Буде-Глимт», Норвегия), румын Денис Алибек («Аль-Муайдар», Катар), грузины Лука Гугешашвили («Карабах», Азербайджан), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран) и Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания Д2).
А что там у РПЛ?
Всего четыре представителя – это антирекорд? Почти.
Хуже было только в 2000-м: сборная России не вышла на турнир, легионеры тоже не поехали.
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Если считать только легионеров:
1992 - 0
1996 - 0
2000 - 0
2004 - 7
2008 - 7
2012 - 9
2016 - 11
2020 - 10
2024 - 4
Их можно по пальцам пересчитать.