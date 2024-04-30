Начинал в футзале, не знает, кто продал его в «Реал». Как Лунин ждал шанс всей жизни

Большой профайл на вратаря «Реала».

«Моя мечта помимо сборной? Попасть в «Реал» – но так, чтобы играть там, а не сидеть», – говорил Андрей Лунин в 2017-м.

Через год первая половина мечты сбылась: «Мадрид» купил перспективного вратаря «Зари». В сезоне-2023/24 сложилась и вторая: Андрей стал основным, пусть помогла серьезная травма Тибо Куртуа.

Украинец выгрыз свое место, несмотря на неудачные аренды, приход Кепы и сомнения тренера вратарей.

Лунин начинал в атаке футзальной команды. Еще не умел писать, но уже поехал на первый турнир

«Мне всегда везло с тренерами, начиная с самого первого в спортивной школе», – гордился Андрей. Ну разве не везение, что в 20-тысячном Краснограде Харьковской области работает ДЮСШ, воспитавшая Лунина и Мудрика?

В 2021-м Красноградскую спортивную школу признали лучшей в Украине, но Алексей Лунин отвел шестилетнего сына в футбольную секцию не из-за этого: «Все свободное время Андрей проводил во дворе с мячом».

«Главное, чтобы ребенок был чем-то занят – развлечений в Краснограде не очень много», – признал первый тренер Лунина Иван Манько.

Иван набирал команды со второго класса, но родители Лунина и нескольких сверстников уговорили взять первоклашек. Ребята 1999 года рождения занимались с командой на два года старше, а Манько отправил Андрея в атаку.

«Ему от природы даны хорошая скорость и светлая голова, что в детском возрасте очень много значит», – объяснял тренер.

Тем более дети носились не по огромному полю, а в зале. Тут как раз все привычно: в мини-футбол играют круглогодично, а из-за размеров площадки футболисты чаще встречаются с мячом – идеальные условия для развития молодежи.

«Мы играли и в мини-футбол, и на полполя. Я мог за турнир 20 мячей забить», – вспоминал Лунин.

Уже через два месяца первоклассник Лунин поехал на чемпионат Украины по футзалу в Алуште и был там самым младшим.

«При заселении дети заполняли бланки на проживание. С этим и третьеклашки с трудом справлялись, а Андрею было еще тяжелее. Смотрю, он рисует то ли домик, то ли конверт. Спрашиваю: «А что ты делаешь? Напиши фамилию». А он тихо отвечает: «Так я еще писать не умею», – смеялся Иван Манько.

Вратарем Андрей стал в 2007-м – тренер оценил его универсальность, важное качество для футзального голкипера.

«Я собирал новую команду 1999 года рождения, просматривал каждого ребенка на позицию вратаря: оценивал реакцию, подвижность, работу с мячом. Андрей был универсальным футболистом и по этим аспектам оказался лучшим. С тех пор я с ним начал работать исключительно как с голкипером», – говорил тренер.

«Мне бегать не нравилось и сейчас не нравится, – объяснял Лунин выбор позиции. – Мне лучше попрыгать 300 раз, чем пробежать пару километров».

Манько уточняет: Лунин с удовольствием стал вратарем, любил подсказывать партнерам и читал игру. Но не забывал про прошлое в атаке: если видел, что соперник не готов, заряжал от ворот до ворот. За турнир Лунин-вратарь мог забить четыре-пять мячей.

Ради прогресса и «Зари» Лунин отказал иностранным клубам

Параллельно с ДЮСШ Андрей ездил в Харьков: там играл в нападении местного «Арсенала».

В 2010-м за 11-леткой пришли сразу три школы. «Позвали на просмотр в «Металлист», «Шахтер» и харьковский интернат. В первые два я ездил как вратарь, а в интернат как нападающий. Меня везде взяли. И батя просто сказал мне: «Выбирай», – Андрей выбрал «Металлист».

Важное уточнение про отца: до 2023-го у Лунина не было агента, всеми переговорами занимался Алексей. «Точно не обманет», − говорил Андрей. И добавлял с улыбкой: «Я быстро дошел до клуба мечты, поэтому отцу не пришлось слишком напрягаться переговорами с клубами».

Лунин-старший всегда рядом, помогает с выбором − но не навязывает. Правда, настаивал, чтобы сын избегал «Шахтер» и «Динамо»: считал, что в грандах молодому вратарю не дадут шанса.

Поэтому Андрей из «Металлиста» поехал в «Днепр», а оттуда в «Зарю» – три перехода за два года. Переезжал вынужденно: клубы рухнули один за другим.

Сначала «Металлист» в 2015-м.

– Когда ты понял, что «Металлисту» приходит конец?

– Когда перестали за полями на базе ухаживать, началось все именно с этого. Потом начали футболисты уходить, зарплату не платили, за воду не платили. Стандартная процедура (грустно улыбается).

Талантливого голкипера подхватил «Днепр»: отцу лично звонил экс-вратарь сборной и тренер молодежки клуба Вячеслав Кернозенко, с которым Лунины познакомились в юношеской сборной.

Осенью 2016-го 17-летний Лунин получил шанс в первой команде «Днепра»: основной вратарь Денис Шелихов привозил, а тренер Дмитрий Михайленко (сейчас работает с юношескими сборными Украины) поверил в юношу.

«Несмотря на то, что ему было 16 лет, он был очень уверенным в себе – это бросалось в глаза и было видно даже с трибун, тренерскому штабу и игрокам. И это передавалось на всех: на защиту, на всю команду», – рассказывал Михайленко.

Лунин воспользовался шансом по максимуму: с октября и до конца сезона Андрей не отдавал воротах. Кернозенко открещивался от участия в прогрессе Лунина:

«Я бы вас сразу попросил не преувеличивать мою скромную роль в подготовке этого футболиста. Куда больший вклад в формирование всех вратарских навыков Лунина внес его первый тренер Сергей Вольваков. <...> Еще раз повторю, что основные футбольные навыки и вратарскую технику он получил в Харькове. К нам он приехал уже с определенной базой – и достаточно хорошей».

Андрей тоже хвалил Вольвакова, с которым работал в академии «Металлиста»: «Сергей Вольваков меня многому научил: я постоянно работал с ребятами, которые были на несколько лет старше меня».

Но отмечал и тренеров «Днепра»: «Потом судьба снова подарила мне возможность работать у хороших специалистов: Кернозенко, Валерий Городов. Так что мне действительно повезло».

Не везло только с командой: после сезона-2016/17 за долги владельца Игоря Коломойского «Днепр» опустили во Вторую лигу.

В мае 2017-го писали про интерес «Шахтера» и нескольких иностранных клубов (в том числе «Реала») – а Лунин выбрал «Зарю» Юрия Вернидуба.

«У Юрия Николаевича выделю то, что он доверяет молодым, – объяснял позже Лунин. – После ошибки он не засадит на замену и забудет. Он дает играть. Самое главное – доверие, а в играх ты растешь».

Ради прогресса Лунина Вернидуб задвинул в запас более опытного 25-летнего Алексея Шевченко.

«Когда Андрей только появился в команде, я ему сказал: «Гарантирую, что будешь играть. Постараемся развить тебя как можно лучше, предоставив больше игровой практики. Самое главное, чтобы ты сам смог доказывать состоятельность благодаря добросовестной работе и отношению к футболу в целом». Что он и сделал, – вспоминал Вернидуб. – Мне даже пришлось в определенной степени пожертвовать Шевченко, которого я сразу предупредил, что ему придется немного потерпеть».

Не только Вернидуб отмечал желание Лунина пахать – эту же мантру повторяли Манько, Вольваков и Кернозенко: спокойный парень, всегда интересовался тренировками и выкладывался на максимум.

Кстати, Лунин не забыл про Вольвакова: приглашал его на матчи всех команд и договорился о стажировке тренера «Овьедо».

После сезона в «Заре» за Луниным пришел «Реал».

Трансфером в «Реал» занимались сразу три посредника – но под контролем отца

«У меня было около трех тысяч предложений, но я выбрал «Реал» – клуб, за который болею», – признался Лунин после подписания контракта. Кажется, не сильно преувеличил: в марте 2018-го писали про «Ювентус», «Интер», «Челси», «Ливерпуль», «Уотфорд», «РБ Лейпциг», «Вольфсбург» и «Реал Сосьедад».

Отцу приходилось отбиваться от псевдоагентов.

– Как прокомментируете информацию от агента Ираклия Хвиделия, который заявил, что Андреем интересуется «Ювентус»?

– У сына нет контракта с этим агентом. Я единственный официальный представитель Андрея. И кто бы что ни говорил, но другого агента у Андрея нет.

Правда, услугами посредников Лунин-старший все же воспользовался. На сайте «Зари» в новости о переходе вратаря в «Реал» указано : «Трансфер был осуществлен при активном содействии компании ProStar в лице Вадима Шаблия, а также футбольного агента Максима Карагодина».

На фоне новости – фото Шаблия с гендиректором «Зари» Сергеем Рафаиловым, но без Лунина.

Через несколько лет после трансфера всплыл еще один посредник – агент Олег Смалийчук. Именно он рассказал, что переговоры шли два года:

«Я не агент Лунина и никогда им не был. Просто взял Андрея и трудоустроил его в «Реале» – по его желанию и согласию его отца.

Предложил Лунина в «Реал», когда он еще играл за «Днепр» U-19. Впервые отец Андрея прилетел в Мадрид, когда сын был в «Днепре». Тогда уже начался процесс. Не думайте, что мы встретились, пожали руки и разошлись. Трансфер Лунина в «Реал» длился два года».

Что отвечает Андрей на вопрос о посредниках: «Пусть хоть весь мир на себя ордена наденет за мой трансфер. Я без понятия, кто организовал переход».

Вряд ли он лукавит: Алексей ограждал сына от слухов и взаимодействия с посредниками. В декабре 2023-го у Андрея все же появился агент: украинец стал клиентом связанного с Жорже Мендешем агентства Polaris Sports. Кажется, на фоне переговоров по новому контракту (нынешний заканчивается летом 2025-го): Лунин хочет остаться в клубе, но просит достойного повышения. Сейчас украинец получает 1,3 млн евро в год. Куртуа – 7 млн, даже у арендованного Кепы – 4 млн.

Отец отлично справлялся, но для выбивания денег с Флорентино Переса нужны профессионалы.

В «Реале» Лунину расписали многолетнюю программу развития. Но пошло не сразу

Агент Смалийчук утверждает, что переговоры тянулись два года в том числе и потому, что «Реал» и Лунины по-разному смотрели на развитие игрока.

«Клуб хотел, чтобы он прошел через «Кастилью». Здесь такое принципиальное значение, чтобы футболист год провел в дубле – когда ты переходишь в первую команду, тебя уже воспринимают как воспитанника, болельщики и пресса иначе смотрят.

А Лунины уже хотели играть. Вот «Заря» [в 2017-м] вышла в еврокубки, и решили пойти в луганскую команду», – рассказывал агент.

«Деньги или статус клуба для нас не важны. Отдадим предпочтение команде, где Андрей продолжит рост, но при этом не будет сидеть на скамейке», – отмечал Алексей за несколько дней до трансфера в «Реал».

Погодите, что-то не сходится: «Реал» и «не сидеть на скамейке»? Конечно, перевесило желание Андрея играть за любимый клуб детства, но дело не только в этом.

По данным Marca, Лунину расписали многолетнюю программу развития: первые три года проведет в арендах, а с сезона-2021/22 станет вторым голкипером (Кубок и ротация).

«Этот сезон, а может, и два, и три он, скорее всего, проведет в аренде: набьет шишки, получит свои бабочки, все это нормально, – кажется, Иван Манько и писал эту программу. – Главное, чтобы он усердно работал, а в такой команде, как «Реал», есть кому научить».

Так выглядели первые две недели Лунина в статусе игрока «Реала».

● 2 июля уже в Днепре, тренируется по индивидуальной программе, которую ему отправил тренерский штаб мадридского «Реала»

● 16 июля первая тренировка с «Мадридом». Дальше – предсезонное турне.

В разговоре с медиа родного Красногорска Андрей отмечал: если не закрепится в «Реале», то его уже готов арендовать один из середняков Ла Лиги, в котором он будет основным вратарем.

«Реал» давно использует систему умных аренд – так раскачали Каземиро, Эдегора, Хакими и других. Главное требование к клубам, готовым взять футболиста: определенное количество сыгранных минут (обычно не меньше 1000).

Для полевых звучит отлично, но у вратарей все сложнее: они почти не выходят на замену, им нельзя сменить позицию. Приходится просто ждать. Да и как знать, если тебя в «Леганес» берут на замену основному Пичу Куэльяру, который не подписывает контракт, а он вдруг не уходит.

В итоге Лунин просидел полтора года, пусть и в клубах Ла Лиги – сначала в «Леганесе», затем в «Вальядолиде». Тренеры клубов Маурисио Пеллегрино и Серхио Гонсалес говорили одно и то же: «Андрей отлично тренируется, но у нас есть опытные вратари. Да, ошибаются – но ошибки бывают у всех. Место в воротах не подлежит сомнению».

Зимой 2020-го «Реал» отозвал Лунина из «Вальядолида» и отправил в «Овьедо», стоящий на вылет в Сегунде. Клуб лично пообещал отцу Лунина, что сын будет основным.

Так и случилось. 20 игр за полгода, 20 пропущенных – не сверхрезультат, но в предыдущих 22 матчах «Овьедо» пропустил 33 (по 1,5 за матч) и был в топе худших.

Тренер вратарей Серхио Сегура был в восторге от профессионализма Андрея: украинец не сбавлял требований к себе даже во время локдауна.

«Андрей жил в небольшой квартире 45 квадратных метров. Когда разразилась пандемия и общие тренировки отменили, он каждый день выносил всю мебель из гостиной, раскладывал рулон искусственного газона, который купил, и уже на нем тренировался.

Соседям это, наверное, не доставило большого удовольствия, но мы в клубе всегда знали, насколько Андрей трудоспособен.

На поле все было несколько иначе: он купил себе тренировочный жилет, гири и огромную корзину для льда. Он был на 100% готов, все время. Работа, работа, работа, работа. Каждую секунду он оставался преданным делу», – вспоминал Сегура.

После аренды в «Овьедо» Лунина оставили в Мадриде дублером Куртуа – даже раньше плана, который описывала Marca. Но не из-за успешной аренды: ковид подкосил финансы клуба.

В «Реале» решили, что платить Лунину 1,3 млн евро в год выгоднее, чем искать нового Ареоля.

Преодолел конкуренцию Кепы, хотя тренер вратарей был за испанца

Правда, Лунин все же пытался уйти: и летом 2022-го (отговорил Анчелотти), и прошлым. Но не уходил.

«Я бы на его месте оставался в мадридской команде. Он еще очень молод: 24 года – очень молодой возраст для вратаря. У него еще больше 10 лет карьеры. Время еще есть, надо терпеть. Шанса вернуться в «Реал» уже может и не быть.

Он должен конкурировать за место в составе и ждать шанса», – говорил весной 2023-го бывший тренер Лунина Дмитрий Михайленко.

Казалось, Андрей дождался: за два дня до сезона-2023/24 Куртуа порвал кресты. Но «Реал» экстренно арендовал под основу Кепу.

«Уровень Кепы очень высок, Андрею слегка не хватает опыта. У нас не будет ротации вратарей. Посмотрим, что произойдет дальше», – говорил Анчелотти в начале сезона.

На приглашении испанца из «Челси» лично настаивал тренер вратарей Луис Льопис. Льопис знает Кепу с 2011-го, когда работал в «Атлетике»; в 2018-м Льопис еще до подписания Куртуа настаивал на приглашении Аррисабалаги. Не сложилось: Льопис ушел вместе с Зиданом до летнего ТО.

Итак, «Реал» берет любимчика тренера вратарей – да еще и на фоне непонятных конфликтов Лунина со штабом. После чемпионата мира надежный Relevo писал: Анчелотти (и очевидно Льопис, работающий с вратарями) не видит прогресса на тренировках.

Лунин считал, что это необоснованные претензии: в матчах, которые ему доверяли (например, в класико ), Андрей играл не хуже других и получал похвалу от партнеров.

Мнение штаба о вратаре выглядело предвзятым. «В клубе считают, что при Лунине команда менее стабильна в обороне, пускай он и не совершает серьезных ошибок», – писали в медиа.

На старте сезона-2023/24 Кепа был основным, но Лунин получил еще один шанс: испанец тоже получил травму. Андрей не подвел – это видно по риторике Анчелотти. В августе хвалил Кепу, зимой не мог выбрать, а весной говорит только про Лунина (и восстановление Куртуа).

«Лунин сильно прибавил. Он играет очень хорошо», – признал Анчелотти после матча с «Лейпцигом».

«Нужно быть сильным и сдержанным, чтобы выживать в конкуренции. Все-таки вратарская позиция – это когда один человек играет. Андрей не опустил руки, а ждал своего часа. И дождался», – радуется Сергей Вольваков.

***

Анчелотти говорит, что Куртуа может вернуться в эти выходные. Но это никак не отменит прогресс Лунина: для украинского вратаря этот сезон уже сказка, даже если он больше не сыграет.

И Тибо готов ее продлить: «Дата моего возвращения? Лунин очень хорошо справляется, не нужно торопиться».

Фото: t.me/LSR_RM ; ua.tribuna.com ; Instagram/lunin_andrey ; Gettyimages.ru /Stuart Franklin, Aitor Alcalde