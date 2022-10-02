Гиггз мог стать легендой «Ман Сити» – его нашел скаут-молочник. А переманить Райана в «МЮ» помог парковщик

Рассказывает Руслан Копылов.

Карьеру Райана Гиггза в «Манчестер Юнайтед» можно описывать очень долго – или наоборот уложиться в несколько слов. 963 матча за клуб, 13 побед в АПЛ, пачка рекордов – и отдельное место в пантеоне «Манчестер Юнайтед» эпохи Фергюсона.

«Я вовсе не собираюсь принижать или критиковать кого-то из выдающихся или отличных футболистов, игравших в «Манчестер Юнайтед» в течение тех 26 лет, когда я руководил этой командой. Тем не менее лишь четверых из них я бы назвал игроками мирового класса – Кантона, Гиггза, Роналду и Скоулза», – объяснял сэр Алекс.

Райан дебютировал за клуб в марте 1991-го, а уже в мае впервые вышел в старте – и сразу в Манчестерском дерби. «Юнайтед» выиграл 1:0. Угадаете, кто забил единственный гол? Все статистические порталы записали этот мяч на Райана, хотя сам валлиец открещивается.

«На самом деле этот гол – смех один. Я его и не забивал вовсе. После чудовищной неразберихи в штрафной мяч абсолютно случайно задел меня так, что я даже не сразу почувствовал, затем попал в защитника Колина Хендри и только потом залетел в ворота.

Чистой воды автогол – но Хендри ловко улизнул от этой сомнительной чести и убедил судью, что забил «пацан». Так и записали», – объяснял Гиггз в автобиографии.

Смотрите сами.

Это было первое из 36 манчестерских дерби для Райана. Иронично, но Гиггз мог бы играть с Хендри в одной команде: один очень толковый молочник привел валлийца в академию «Ман Сити». А не менее толковый стюард заставил Фергюсона исправить ошибку.

***

Первые шесть лет Райан жил обычной жизнью мальчишки из Кардиффа. Пока мама Линн работала в больнице, а папа Дэнни играл в регби, маленький Райан Уилсон, еще не сменивший фамилию, гонял во дворе в футбол, а по выходным – еще и в регби.

В свободное от спорта время Райан проводил время у бабушки с дедушкой по материнской линии – он их обожал. А бабушку должны любить вообще все фанаты «Юнайтед»: она привила внуку правильные ценности.

«Несмотря на то, что я вырос в Кардиффе, она вбила в меня любовь к «Манчестер Юнайтед», – рассказывал Гиггз Inside United. – Бабушка болела со времен «малышей Басби« и обожала Джорджа Беста».

В 1980-м Уилсоны вынужденно переехали в Солфорд: отцу предложили контракт в профессиональном «Суинтоне» – в Уэльсе регби был только любительским.

Переезд тяжело дался Райану: во дворе дети дразнили из-за акцента, а к бабушке с дедушкой можно было сбежать только на выходных.

«Местные ребята смеялись над моим акцентом, поэтому я постарался избавиться от него как можно быстрее. Первые несколько лет мне очень не нравилась жизнь в Манчестере, я сильно скучал по Кардиффу и семье», – вспоминает Гиггз в автобиографии.

В «Ман Сити» Гиггза привел молочник-скаут (или все-таки не он?)

От тоски Райана спасал футбол: с младшим братом Родни они играли на улице до темноты («Только зажигались уличные фонари – мы бежали домой»).

Футбол был и в школе – такого парня звали во все команды. Именно во дворе начальной школы Гросвенор зимой 1982 года (по другой версии 1981-го) девятилетнего Райана увидел Деннис Скофилд – разносчик молока, скаут «Манчестер Сити» и президент собственного футбольного клуба «Динс».

В восьмидесятые и в начале девяностых почти все скауты английских клубов работали на полставки. Кто-то пахал на заводе, а работа молочником давала существенное преимущество.

«Я гулял по городу и мог смотреть те игры, которые другие не увидят, – вспоминал Скофилд. – В тот день я заметил ребят, выбегающих из школы с бутсами, и пошел за ними.

Райана я увидел сразу. В голове всплыла мысль: «Черт подери, у нас тут Игрок». Я сразу спросил, здесь ли его родители».

Линн наблюдала за матчем сына и очень обрадовалась, когда Скофилд позвал Райана в «Динс»: мать считала, что так пацану будет легче пережить переезд и найти новых друзей.

Уилсон-Гиггз тренировался в «Динс» по четвергам: Скофилд лично забирал его на занятия. Также по рекомендации скаута-молочника Райан отобрался в команду «Солфорд Бойз» – что-то вроде юношеской любительской сборной города. И, конечно, «Манчестер Сити».

По воспоминаниям Райана и Скофилда, скаут «Сити» записал валлийца на двухразовые тренировки в Школе усовершенствования мастерства при клубе.

Но есть и другая версия: в «Сити» девятилетнего Уилсона привел Эрик Маллендер, еще один скаут. Упоминание о найденном им игроке есть даже на официальном сайте клуба.

«Лучшего парня, которого я когда-либо приводил в клуб, звали Райан Уилсон. Он был с нами с 9 и почти до 14. Позже он станет известен как Райан Гиггз», – рассказывал Маллендер.

Вероятно, по-своему верны обе версии: Скофилд наверняка доложил главному скауту Кену Барнсу, а тот отправил Маллендера, чтобы составить альтернативное мнение по Гиггзу.

Скауты «Юнайтед» упустили Гиггза. Фергюсону про него рассказал парковщик

Мчим в начало ноября 1986 года. «Юнайтед» возглавил Алекс Фергюсон, а талант 12-летнего Уилсона (13 исполнится в конце ноября) виден вообще всем. Вот несколько подтверждений.

Деннис Скофилд: «В первый же год Райана в «Динс» мы отправились на турнир на острове Уайт. Там были и ребята из Олдхэма: Пол Скоулз и братья Невиллы. Райан был на голову сильнее их всех.

В следующем году слухи о таланте Райана так разошлись, что тренеры уходили с матчей своих команд, чтобы посмотреть на него».

Энди Миттен, автор десятка книг о «Юнайтед» и создатель фанзина United We Stand: «Динс» не был лучшей командой в своем возрасте – скорее середняк вроде «Астон Виллы» в мире АПЛ.

Наши команды (я играл за «Виктория Бойз») пересеклись в феврале 1987 года. Перед игрой наш тренер сказал мне: «Следи за их нападающим Уилсоном. Он быстрый».

Меня заменили в перерыве – я ни разу даже не приблизился к этому парню».

Кажется, масштаб таланта осознавали все, но в академии «Сити» к Уилсону относились прохладно. Неудивительно: парень бунтовал и, кажется, не мог смириться, что играет не за тот клуб из Манчестера. К этому моменту Райан уже выходил на «Олд Траффорд» в финале национального чемпионата и пообещал вернуться.

«Я хотел играть за «Юнайтед» с раннего возраста, – вспоминает Гиггз. – Мне нравилось заниматься в академии «Сити», но я не чувствовал полного удовлетворения. В знак внутреннего протеста я все время носил красную футболку «МЮ».

Из-за этого на меня все посматривали хмуро и со злостью. Однажды тренеры «Сити» поставили ультиматум: или я перестану приходить в красном, или могу вообще не приходить на тренировку. Но я все равно не слушал их».

К тому же Гиггз вспоминает, что в клубе никто не говорил с ним о будущем. Да, приглашали всей семьей на матчи основы «Ман Сити», но не говорили о перспективах. Даже предварительные контракты можно было подписывать только с 14 – но талантливых парней прорабатывали заранее. Особенно тех, кто болеет за соперника по городу.

Деннис Скофилд объясняет это так: «Его отец сказал нам, что Райан подпишет контракт с «Сити», поэтому мы были спокойны. Я попросил Кена Барнса быть готовым к этому дню».

Неудивительно, что Гиггз однажды назвал отца аферистом – кажется, скаут «Ман Сити» подпишется под этими словами.

Помните, мы уже хвалили профессии, которые давали возможность не сидеть на одном месте? Еще один герой этой истории – Гарольд Вуд – как раз работал распространителем газет.

Вуд любил поболтать с клиентами. Одной из них была мама мальчика, играющего за «Динс» с Уилсоном. Женщина болела за «Юнайтед» и не хотела, чтобы такой талант попал в «Сити».

Распространитель газет не единственная работа Вуда: Гарольд был стюардом на «Олд Траффорд» и дежурным на стоянке в Клиффе (старой тренировочной базе «Юнайтед»). Буквально через дорогу от Клиффа занимались «Солфорд Бойз», и любопытный парковщик в свободное время мог посмотреть на ребят.

Насмотревшись на юнца, Вуд подкараулил Фергюсона на стоянке: «Невероятный футболист – и фанат «Манчестер Юнайтед» – тренируется в «Сити». Это позор для нашего клуба».

«У нас всегда было несколько скаутов, которые утверждали, что именно они открыли Гиггзи, – вспоминал Фергюсон. – Возможно, они действительно оценили его талант, но дальше этого дело не пошло. Мне никто не говорил о том, что такой парень есть в городе. Если бы не Гарольд Вуд, могло быть слишком поздно».

Фергюсон попросил директора клуба по развитию молодежи Джо Брауна и тренера молодежки Эрика Хариссона (спасибо ему за «Класс-92») посмотреть на Уилсона. Оба пришли в восторг.

«Обычно изучение игрока занимает много времени, но после 10 минут просмотра Райана у меня перехватило дыхание, – вспоминал Хариссон. – Поэтому я сказал Алексу: «Ты еще плохо меня знаешь, но я готов биться до последнего за этого парня. Он будет игроком первой команды «Манчестер Юнайтед» долгие годы».

***

Дальше все происходило стремительно.

«Я пришел домой из школы – а у нас дома сидят Алекс Фергюсон и Джо Браун. Пьют чай и мило болтают с мамой, – вспоминает Гиггз в интервью BBC. – Они предложили пройти неделю просмотра в декабре [1986-го]. Я подписал формы и спросил, могу ли пойти во двор поиграть в футбол.

В 13 лет я не осознавал, что произошло».

За неделю Гиггз впечатлил вообще всех (неудивительно: кому-то хватало и 10 минут!) – и сам остался в восторге: «За неделю я почувствовал себя дома. С того момента я знал, что всегда буду частью «Манчестер Юнайтед».

В финале просмотра Райан играл за «Солфорд Бойз» против «Юнайтед» U-15. Команда Уилсона выиграла 4:3, а он сделал хет-трик. За матчем из окна офиса наблюдал тренер главной команды.

«После игры ко мне подбежал Алекс Фергюсон и заявил: «Парень, ты не будешь играть у нас!». Сначала я был так напуган одним его присутствием, что ничего не понял. Но, к счастью, это была шутка».

29 ноября 1987 года, в 14-й день рождения Райана, в дверь Уилсонов постучали. На пороге стояли Фергюсон и Браун – с юношеским контрактом. Дальше историю вы знаете.

***

Гиггз с теплотой вспоминает Вуда: «Он был замечательным человеком и, кажется, считал своим долгом присматривать за мной. За каждый гол в молодежке, а потом и основе «Юнайтед» он давал мне 1 фунт. Лет в 19-20 я просил его остановиться, но Гарольд отказывался: даже в 30 я получал от него этот фунт».

Когда «Сити» упустил Уилсона, Скофилд ушел из клуба: «Я был разочарован. У нас был шанс заполучить игрока такого калибра, но мы его упустили».

Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Allsport UK, Simon Bruty, Phil Cole, Shaun Botterill/Allsport