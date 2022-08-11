Забейте на результаты «МЮ» – даже если не попадут в ЛЧ. Детали тренировок и подхода Тен Хага пока важнее побед

Запасаемся терпением.

Помните же мем про цикл «Спартака»? Самый свежий пример (из 2021-го) – в заголовках текстов Глеба Чернявского.

Для достижения последней фазы Глебу необходимо хотя бы несколько месяцев – тут ему далеко до фанатов «Манчестер Юнайтед», они справляются гораздо быстрее.

Еще в пятницу перед стартом АПЛ болельщики негодовали в комментах под текстом с прогнозами редакции Sports.ru: «Какого черта никто не верит, что «МЮ» будет в четверке?»

Прошло два дня – и фаны просят новый сезон: в этом уже ничего хорошего не случится.

Если под хорошим мы понимаем только результаты матчей и попадание в Лигу чемпионов, то такие болельщики абсолютно правы. Более того, я рекомендую им даже не включать матчи «МЮ», потому что смотреть на попытки условного Мактомини играть в комбинационный футбол – это больно.

А поражение «Брайтону» после яркой предсезонки еще больнее. Но есть важная деталь: я увидел 30 минут хорошего футбола. Это примерно на 30 больше, чем в некоторых матчах прошлых сезонов.

• Под матч с «Юнайтед» Грэм Поттер отказался от короткого розыгрыша – это что-то вроде респекта от тренера-гика.

• Когда на 7-й минуте Бруну не попал по воротам, я отметил комбинацию: Далот ушел широко, Мактомини классно открылся, Санчо вовремя отдал. Плохой удар Фернандеша – грусть, но сама идея восхитительна.

Дальше счет заставил «Юнайтед» паниковать и свалиться на забросы и навесы. Но в больших клубах обязаны смотреть чуть дальше результата в отдельном матче. Вот хороший пример доверия из АПЛ – надеюсь, Флетчер, Арнольд и Мерто помнят о нем: Юрген Клопп, приходивший в статусе околотопа, выиграл первый трофей в «Ливерпуле» спустя 4 года.

Первый сезон был вообще ужасен: команда Клоппа начала с трех ничьих подряд и не попала в еврокубки. Но изменения в игре были заметны с первого матча, пусть результат и трофеи пришли не сразу.

Окей, близкий к «Юнайтед» пример: тен Хаг возглавил «Аякс» в декабре 2017-го, а уже весной 2018-го фанаты требовали отставки – вот просто «тен Хаг аут» , а вот разнос по фактам .

«Я до сих пор не могу уложить в голове тот факт, что «Аякс» уволил Марсела Кейзера как раз в тот момент, когда игра команды начала улучшаться, и заменить его на ТЕН ХАГА.

Пока что ничто из того, что тен Хаг сделал в «Аяксе», меня не впечатлило. Команда то играла без замен, то игроки выходили на замену, но после 80-й минуты. Тен Хаг ставит скучный футбол, за который мы так высмеиваем ПСВ, а в матче с «Фейеноордом» «Аякс» даже не пытался забить после того, как повел 2:0 – хотя соперник с 60-й минуты играл вдесятером».

А вот еще пост после проигранного «Реалу» матча плей-офф ЛЧ-2018/19:

«Чистая философия не сработает за пределами рубки в Эредивизи. Сегодняшние ошибки и недальновидность тен Хага тоже слишком знакомы. Мы видели, как Бос, Куман, а теперь и Коку совершали аналогичные ошибки в других странах Европы».

Тен Хаг построил команду, которая дошла до полуфинала ЛЧ и выиграла три чемпионства за 4 года (в отмененном ковидном сезоне победителя не определяли) – до этого «Аякс» не выигрывал Эредивизи пять лет. Но после конкретного матча болельщики готовы были линчевать тренера за безыдейность.

Ничего не напоминает? Фанаты сами создают сценарий, по которому команда должна выигрывать в каждом матче, забивая примерно 5-7 голов (если «Ливерпуль», то 10, чтобы закрыть долги за прошлый сезон). И очень расстраиваются, когда жизнь оказывается чуть сложнее. Например, что сильная тренерская команда Поттера, обыгравшая «МЮ» весной 4:0, вновь выиграла.

Сюрприз, но сложный футбол требует времени на постройку – тем более в последний раз сильный тренер-тактик у «Юнайтед» был в 2016-м (да, я про ван Гала). Все настолько плохо, что на первых тренировках приходилось давать базовые инструкции : пасуйте мягче и двигайте мяч быстрее.

Детальность футбола тен Хага подтверждает Люк Шоу: «Он много говорил о команде, структуре и о том, как хочет играть. Это много деталей, но именно они помогают побеждать в матчах. Нам нужно прислушаться к его идеям и тому, как он хочет играть».

И Давид де Хеа: «Поначалу было много информации, но со временем мы начали все понимать, и сейчас все отлично. У нас очень, очень интенсивные тренировки, все сосредоточены на футболе. И мне очень нравится происходящее».

Тен Хаг облегчает задачу приглашением знакомых футболистов (Мартинеса тренировал, Маласия нидерландец и знает систему, Эриксен играл в «Аяксе»), но все равно начал на уровне сложности Hard:

•‎ Френки к нам не поедет;

•‎ Криштиану доехал, но сильно позже (и вообще только ради того, чтобы попроситься на выход);

•‎ сезон сломает чемпионат мира.

Есть еще мелочи вроде повреждения Марсьяля, которого всю предсезонку тренер наигрывал в старте.

Я допускаю, что «Юнайтед» проиграет и «Брентфорду», и «Ливерпулю». Главное – после очередного неудачного дриблинга Мактомини/попадания Рэшфорда во вратаря не срываться на тренера и сложный футбол. Пусть фаны пинают Глейзеров с Арнольдом, а тен Хаг продолжает работу. Даже без трансферов – тут опять отлично ложится сравнение с Юргеном Клоппом.

«Трансферы – не панацея, – объяснял совсем недавно немец. – Если «Ливерпуль» купит несколько новых защитников, то проблема в обороне может не исчезнуть. Мало того, скорей всего все останется так, как было.

Почему? Потому что обороняться должна вся команда. Если соперник дошел до центральной линии, значит, форварды плохо прессинговали, если до линии штрафной, значит, опорные полузащитники не сумели разрушить атаку. Видите взаимосвязь? Все должны обороняться! Нужно обучать футболистов».

Может и хорошо, что «МЮ» проваливает трансферное окно (в глазах болельщиков и экспертов): меньше давления на тен Хага и новичков, больше времени на работу. Пусть фаны проклинают Глейзеров – они привыкли, им все равно.

Когда-то один норвежский тренер просил довериться процессу. Для Эрика эта просьба актуальна как никогда.

«Он строгий, он жесткий, но в то же время с ним приятно и легко общаться. Главное – следовать тому, чего он хочет. Если все поймут, что мы должны следовать правилам, следовать требованиям тренера, если все будут на одной волне, это сделает команду успешной», – поясняет Бруну.

Повторю свою мысль из прогнозов на АПЛ: потенциальное шестое место «МЮ» в этом сезоне – результат прошлого, но восприниматься должно иначе. Постройка нового, очевидно более сложного футбола (сырые наброски мы уже видели в предсезонке) вдолгую гораздо важнее итогового попадания в Лигу чемпионов прямо здесь и сейчас.

Мне нравится тренер, который на тренировке ругает игроков за то, что они играют не низом. Который после 4:0 с «Ливерпулем» честно признает: «Поверьте мне, я видел много ошибок. «Ливерпуль» выставил три разных команды, и не самых лучших. Мы не переоцениваем этот результат, нужно быть осторожным. У нас есть потенциал – но на построение футбола нужно время».

Мне нравятся признания игроков : «У нас снова появилось чувство восторга на тренировочной базе».

Мне нравится, что я могу назвать футболом хотя бы 30 минут игры «Юнайтед». Не отзеркаливанием, не подстройкой под соперника, а футболом.

Ради этого стоит потерпеть.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, David Rogers; REUTERS/Toby Melville, NTB