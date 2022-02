Игроков «МЮ» так смущает помощник Рангника, что они прозвали его Тедом Лассо. Что у них вообще происходит?

Сейчас расскажем.

В «Манчестере» снова недовольны – теперь тренировками нового штаба: как пишет ESPN, некоторые футболисты «Юнайтед» считают их старомодными и слишком заточенными на организацию игры.

Более того, футболисты не понимают, почему Рангник передал все занятия ассистенту Крису Армасу, которого пригласил в декабре.

• В делегировании тренировочного процесса нет ничего страшного: так делают почти все тренеры. Сульшер тоже подключал Кирана Маккенну и Майкла Кэррика – Рангник отмечал, что Армас заменит как раз Кэррика.

Так что дело не в передаче задач, а именно в тренировках нового ассистента. Месяц назад игроки уже жаловались на Армаса (инсайд The Athletic): при отработке владения тренер ничего не объясняет – просто дает мяч и ничего не говорит .

• В команде Армаса в шутку прозвали Тедом Лассо – как главного героя одноименного сериала. Кроме очевидной отсылки к национальности (и Лассо, и Армас американцы), в шутках футболистов, видимо, есть намеки на слабое понимание игры и нулевой опыт вне США.

В сериале тренер по американскому футболу из Канзаса Тед Лассо с помощником Бородой едут тренировать «Ричмонд» из АПЛ – их позвала владелица, которая получила клуб после развода и хочет развалить его. Лассо и Борода вообще ничего не понимают в футболе и учат правила по книжкам в самолете или с помощью журналистов.

• В отличие от героя сериала, Армас все-таки знаком с соккером – особенно как игрок: 300 матчей в МЛС и чемпионство, 66 игр за сборную.

• Сразу после назначения в «МЮ» местное медиа Manchester Evening News делилось мнением источника из МЛС: «Думал, это шутка. Странно нанимать человека, который так плохо справлялся в Штатах».

На старте тренерской карьеры Крису сильно помог Дэнис Хэмлетт: сначала взял ассистентом в «Чикаго» (там Армас заканчивал), потом порекомендовал молодого тренера в «Нью-Йорк». В «Ред Буллс» Армас вместе с Хэмлеттом помогал Джесси Маршу.

Летом 2018-го Марш уехал в Европу помогать Рангнику, а Крис возглавил «Нью-Йорк». Кажется, опять не обошлось без совета Хэмлетта: с 2017-го Дэнис входит в спортивный департамент клуба.

• По итогам сезона-2018 Армас взял Supporters’ Shield – его вручают команде, набравшей наибольшее количество очков в регулярном чемпионате МЛС. Но, судя по всему, это заслуга Марша, потому что дальше Крис не смог зафиксировать успех: в 2019-м (единственный полный сезон Армаса-главного) команда заняла шестое место в Восточной конференции – худший результат за 10 лет.

В 2020-м после поражения от «Ди Си Юнайтед» (0:1) Армаса уволили – но дело не в конкретном матче: команда выиграла только 3 из 9 матчей, забивая 0,8 гола за игру.

• В 2021-м Армас попробовал еще раз – полгода в «Торонто» стали провалом: 2 победы в 15 матчах, увольнение после 1:7 от «Ди Си» (худший результат в истории клуба).

• Но Рангнику важнее другое: Армас знаком с идеями Ральфа. Немецкий архитектор часто зовет знакомых – это отмечал Илья Коваль в тексте про иерархию в «Локомотиве». Вот небольшой фрагмент цитата:

«Большинство новых управленцев «‎Локомотива» – давние знакомые Рангника или друзья друзей. Многих это напрягает, хотя у одного из таких знакомых знакомых Мартина Хэммерле есть логичное объяснение: «‎Он хочет выстроить команду, которая будет передавать его идеи. Чтобы эти идеи с такой же энергией и таким же подходом воплощали в жизнь, он на первых порах доверяет людям, с которыми уже работал ».

Учитывая короткий контракт (Рангник и его тренерский штаб в «МЮ» до лета), опора на знакомые лица логична. Ральф подтверждает: «До этого мы не работали вместе, но знали друг друга по совместному пребыванию в «Ред Буллс» .

• Рангник не смог нормально расписать, чем занимается ассистент – в ответе только общие фразы: «Он очень помогает. Не только потому что лояльный, но и потому что носитель языка. Он знает, как общаться с игроками, и пользуется большим уважением со стороны игроков. Футболисты знают, что он хороший парень и специалист в разных областях».

• Хотя бывший игрок «Нью-Йорка» Дэкс Маккарти отмечает важность социальных навыков Армаса. «Крису действительно не плевать на людей. Он хочет устанавливать и развивать отношения, выходящие за рамки футбольного поля. Могу сказать вам, что для игрока это один из самых ценных активов, которым может владеть ассистент, да и любой тренер. Меня не удивляет, что Ральф захотел такого человека в штате», – рассказал Маккарти The Athletic.

• Но у Армаса есть и другие заслуги. В том же инсайде The Athletiс с жалобами игроков авторы отмечают основной упор тренировок Криса: большое количество упражнений на быстрый возврат мяча.

Это основа идеологии Рангника: безжалостный прессинг, вертикальный футбол, для которого нужны молодые быстрые футболисты. Поэтому, вероятно, Армас провалился в «Торонто»: среди игроков, сыгравших 20+ матчей в сезоне, только двое младше 25.

• Несмотря на шестое место в МЛС-2019, Армас создал максимально рангниковскую команду: «Ред Буллс» лидировал по скорости возвращения мяча, высоте прессинга и прямолинейности атак.

In Chris Armas’s only full season as a head coach in MLS, the New York Red Bulls had the fastest ball recoveries in the league, with the highest press, and played the most direct attacking style. Armas may have boosted their attacking output as much as 0.24 xG per game. Profile: pic.twitter.com/fDQL62UxXD