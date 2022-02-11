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Игроков «МЮ» так смущает помощник Рангника, что они прозвали его Тедом Лассо. Что у них вообще происходит?

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Сейчас расскажем.

В «Манчестере» снова недовольны – теперь тренировками нового штаба: как пишет ESPN, некоторые футболисты «Юнайтед» считают их старомодными и слишком заточенными на организацию игры.

Более того, футболисты не понимают, почему Рангник передал все занятия ассистенту Крису Армасу, которого пригласил в декабре.

В команде Армаса зовут Тедом Лассо из-за слабого понимания игры. Хотя у него 300 матчей в МЛС и 66 – за сборную

• В делегировании тренировочного процесса нет ничего страшного: так делают почти все тренеры. Сульшер тоже подключал Кирана Маккенну и Майкла Кэррика – Рангник отмечал, что Армас заменит как раз Кэррика.

Так что дело не в передаче задач, а именно в тренировках нового ассистента. Месяц назад игроки уже жаловались на Армаса (инсайд The Athletic): при отработке владения тренер ничего не объясняет – просто дает мяч и ничего не говорит.

• В команде Армаса в шутку прозвали Тедом Лассо – как главного героя одноименного сериала. Кроме очевидной отсылки к национальности (и Лассо, и Армас американцы), в шутках футболистов, видимо, есть намеки на слабое понимание игры и нулевой опыт вне США.

В сериале тренер по американскому футболу из Канзаса Тед Лассо с помощником Бородой едут тренировать «Ричмонд» из АПЛ – их позвала владелица, которая получила клуб после развода и хочет развалить его. Лассо и Борода вообще ничего не понимают в футболе и учат правила по книжкам в самолете или с помощью журналистов.

• В отличие от героя сериала, Армас все-таки знаком с соккером – особенно как игрок: 300 матчей в МЛС и чемпионство, 66 игр за сборную.

Похоже, тренер он и правда не очень. В США к нему было много вопросов, уволили после 1:7

• Сразу после назначения в «МЮ» местное медиа Manchester Evening News делилось мнением источника из МЛС: «Думал, это шутка. Странно нанимать человека, который так плохо справлялся в Штатах».

На старте тренерской карьеры Крису сильно помог Дэнис Хэмлетт: сначала взял ассистентом в «Чикаго» (там Армас заканчивал), потом порекомендовал молодого тренера в «Нью-Йорк». В «Ред Буллс» Армас вместе с Хэмлеттом помогал Джесси Маршу.

Летом 2018-го Марш уехал в Европу помогать Рангнику, а Крис возглавил «Нью-Йорк». Кажется, опять не обошлось без совета Хэмлетта: с 2017-го Дэнис входит в спортивный департамент клуба.

• По итогам сезона-2018 Армас взял Supporters’ Shield – его вручают команде, набравшей наибольшее количество очков в регулярном чемпионате МЛС. Но, судя по всему, это заслуга Марша, потому что дальше Крис не смог зафиксировать успех: в 2019-м (единственный полный сезон Армаса-главного) команда заняла шестое место в Восточной конференции – худший результат за 10 лет.

В 2020-м после поражения от «Ди Си Юнайтед» (0:1) Армаса уволили – но дело не в конкретном матче: команда выиграла только 3 из 9 матчей, забивая 0,8 гола за игру.

• В 2021-м Армас попробовал еще раз – полгода в «Торонто» стали провалом: 2 победы в 15 матчах, увольнение после 1:7 от «Ди Си» (худший результат в истории клуба).

Рангнику нужен Армас, потому что он разделяет его взгляды. Правда, Ральф странновато описывает его задачи

• Но Рангнику важнее другое: Армас знаком с идеями Ральфа. Немецкий архитектор часто зовет знакомых – это отмечал Илья Коваль в тексте про иерархию в «Локомотиве». Вот небольшой фрагмент цитата:

«Большинство новых управленцев «‎Локомотива» – давние знакомые Рангника или друзья друзей. Многих это напрягает, хотя у одного из таких знакомых знакомых Мартина Хэммерле есть логичное объяснение: «‎Он хочет выстроить команду, которая будет передавать его идеи. Чтобы эти идеи с такой же энергией и таким же подходом воплощали в жизнь, он на первых порах доверяет людям, с которыми уже работал».

Учитывая короткий контракт (Рангник и его тренерский штаб в «МЮ» до лета), опора на знакомые лица логична. Ральф подтверждает: «До этого мы не работали вместе, но знали друг друга по совместному пребыванию в «Ред Буллс».

• Рангник не смог нормально расписать, чем занимается ассистент – в ответе только общие фразы: «Он очень помогает. Не только потому что лояльный, но и потому что носитель языка. Он знает, как общаться с игроками, и пользуется большим уважением со стороны игроков. Футболисты знают, что он хороший парень и специалист в разных областях».

• Хотя бывший игрок «Нью-Йорка» Дэкс Маккарти отмечает важность социальных навыков Армаса. «Крису действительно не плевать на людей. Он хочет устанавливать и развивать отношения, выходящие за рамки футбольного поля. Могу сказать вам, что для игрока это один из самых ценных активов, которым может владеть ассистент, да и любой тренер. Меня не удивляет, что Ральф захотел такого человека в штате», – рассказал Маккарти The Athletic.

Армас дает много упражнений на быстрый возврат мяча. Это философия Рангника 

• Но у Армаса есть и другие заслуги. В том же инсайде The Athletiс с жалобами игроков авторы отмечают основной упор тренировок Криса: большое количество упражнений на быстрый возврат мяча.

Это основа идеологии Рангника: безжалостный прессинг, вертикальный футбол, для которого нужны молодые быстрые футболисты. Поэтому, вероятно, Армас провалился в «Торонто»: среди игроков, сыгравших 20+ матчей в сезоне, только двое младше 25.

• Несмотря на шестое место в МЛС-2019, Армас создал максимально рангниковскую команду: «Ред Буллс» лидировал по скорости возвращения мяча, высоте прессинга и прямолинейности атак.

МЛС по физике и прессингу похожа на Бундеслигу, поэтому такие рекорды особенно ценны.

• «Нью-Йорк» Армаса чаще всего играл 4-2-3-1, но главному плеймекеру команды давали свободу – так схема могла превращаться в рангниковские 4-2-2-2 и обратно.

• Дэкс Маккарти также отмечает, что Армас никогда не был самым сильным полузащитником – его сила в интеллекте. Учитывая уход Кэррика, который индивидуально работал с Фредом и Мактоминеем, наличие Криса – логичная замена.

• The Guardian предполагает: в «Манчестере» Армас будет только ассистентом – за результат отвечает Рангник, а от помощника требуется только четкая подготовка к вертикальному футболу

Что же делать с недовольством игроков? Автор популярнейшего канала об «МЮ» (1,27 млн на ютубе) отмечает и вторую сторону: эти же футболисты совсем недавно не воспринимали всерьез молодого Маккенну, жаловались на тренировки Сульшера, называя их слишком примитивными, а еще гуглили Ральфа Рангника.

Может, дело не только в тренерах?

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Фото: Gettyimages.ru/Matthew Peters, Dan Mullan; eastnews.ru/Vincent Carchietta-USA TODAY Sports/Sipa USA; REUTERS/Phil Noble

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