Забивал команде Джеррарда, играл против «Баварии». Знакомимся со звездами «Мурома» и «Текстильщика»

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Соперники «Амкала» и 2Drots.

От редакции: Сегодня стартует 1/128 Пути регионов Кубка России. А значит, мы снова болеем за медийные команды. Во вторник «Амкал» сразится с ивановским «Текстильщиком», а в среду 2Drots зарубится с ФК «Муром». Блог «Когда, если не сейчас?» подготовил обpоры на соперников медиаклубов. Подписывайся на блог, если не хочешь упустить новые тексты о медиафутболе.

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«Текстильщик» Иваново

«Текстильщик» уже известен болельщикам медиафутбола – в сезоне-22/23 обыграл 2Drots на стадии 1/128 финала Кубка России. С тех пор команда сильно изменилась. Например, из прошлогодней заявки на матч с 2Drots 11 игроков покинули клуб. А серия без поражений на домашнем поле к матчу с «Амкалом» будет составлять 457 дней.

Команда выступает во Второй лиге. На старте сезона в группе «Серебро» «Текстильщик» победил только в одном матче из шести (1:0 с «Амкаром»), один матч проиграл (0:4 от «Салюта») и четыре ничьих.

Главный тренер – Игорь Колыванов. Играл в московском «Динамо» (140 матчей, 42 гола) и итальянских «Фодже» (106 матчей, 22 гола) и «Болонье» (87 матчей, 26 голов). Участвовал на Чемпионатах Европы 1992 (за сборную СНГ) и 1996 (за сборную России). Будучи тренером сборной России до 17 лет, победил на юношеском Чемпионате Европы 2006. В полуфинале обыграл сборную Германии с Тони Кроосом , а в финале – сборную Чехии с Томашем Нецидом. В 2014 году Колыванов вывел «Уфу» в РПЛ.

Прошлым летом возглавил «Текстильщик», с которым через несколько месяцев и обыграл 2Drots. А вот что Колыванов говорил об «Амкале» ещё год назад: «Поймите правильно: это не совсем блогеры, там есть взрослые люди, которые в свое время поиграли и в командах побывали. Кто‑то из них хотел закончить, но не закончил. По сравнению со Второй лигой они практически не уступают».

В начале августа «Текстильщик» подписал Дмитрия Ефремова и Алексея Евсеева. Подробнее про них:

Дмитрий Ефремов – двукратный чемпион России (2012/13, 2013/14), обладатель Кубка России (2012/13), трёхкратный обладатель Суперкубка России (2013, 2014, 2018). Воспитанник Академии им. Коноплёва, но большую футбольную карьеру начинал в ЦСКА, где и выиграл все трофеи. За армейцев сыграл 54 матча, восемь из которых в Лиге чемпионов (с «Баварией», «Манчестером Сити», «Ромой», «Реалом» и «Викторией»).

Играл в чемпионате Чехии за «Слован», где стал бронзовый призером. Вместе с чешской командой выступал в групповом этапе Лиги Европы в 2015 году (с «Брагой», «Марселем» и «Гронингемом») – забил один мяч. Всего Дмитрий провёл 75 игр в РПЛ (за ЦСКА, «Оренбург» и «Урал»). В 2015 году Фабио Капелло вызвал футболиста в сборную России, где Дмитрий сыграл десять минут со сборной Казахстана. За «Текстильщик» Ефремов уже сыграл два матча и забил один мяч.

Алексей Евсеев – чемпион России (2014/15), обладатель Кубка России (2015/16), двукратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016). Начинал карьеру в «Зените», но за основную команду сыграл только десять матчей. Большинство игр на профессиональном уровне провёл за «Урал» – 58 (6 голов). В сезоне 2022/23 играл за «Уфу» в Первой лиге (21 матч, 5 голов).

Однажды Евсеев принимал участие в матче Лиги чемпионов 2015 года «Зенит» – «Валенсия» (2:0) – отыграл четыре минуты, заменив Луиша Нето. Вызывался в молодёжную сборную России: в матче со сборной Германии U-21 (в составе были Сане, Гнабри, Зюле и Вернер) забил мяч и отдал голевую передачу .

За «Амкал» в данный момент выступают два футболиста, которые играли за «Текстильщик». Анатолий Катрич отыграл шесть матчей за ивановский клуб, после чего порвал крестообразные связки. Евгений Маричев провёл гораздо больше времени в «Текстильщике» – 54 матча, 4 гола. Кстати, именно гол Евгения позволил «Амкалу» пройти в следующий этап Кубка России.

Общая стоимость состава «Текстильщика» оценивается в 2,91 млн евро – почти на миллион больше, чем у прошлого соперника «Амкала» – «Знамени» из Ногинска.

Матч «Текстильщик» – «Амкал» пройдёт на стадионе «Текстильщик» в городе Иваново. Вместимость стадиона – 9565 зрителей.

«Муром»

Команда «Муром» из одноимённого города во Владимирской области была основана в 2014 году. В 2017 году впервые приняла участие в ПФЛ. В начале сезона 2023/24 команда из Мурома набрала шесть очков в пяти матчах Второй Лиги в группе «Золото» – одна победа (1:0 с «Волгой» из Ульяновска), одно поражение (0:3 от «Иртыша») и три ничьих.

23 августа в матче с 2Drots «Муром» начнёт свой восьмой розыгрыш Кубка России. Лучший результат – 1/64 финала в сезонах 2019/20 (проиграли 2:3 «Арарату») и 2022/23 (уступили «Торпедо-Владимир» в серии пенальти 1:3).

Главный тренер – Евгений Перевертайло. В сезоне 2012/13 стал лучшим тренером ФНЛ с «Балтикой». Тренировал «Уфу» в РПЛ в сезоне 2015/16. С 2021 года работает в «Муроме».

Капитан – Дмитрий Зинович. Сыграл в общей сложности 11 минут в РПЛ за два клуба. В 2008 году был на поле одну минуту в составе «Шинника» в матче с «Динамо» (2:0). Тогда же за ярославскую команду играл Игорь Степанов, которого Арсен Венгер пригласил в «Арсенал» в 2000 году. Ещё десять минут в РПЛ Зинович отыграл против «Амкара» в 2010 году, но уже в составе «Сатурна» (победили 1:0).

Но в составе «Мурома» есть игрок, который намного больше сыграл в РПЛ – Дмитрий Сысуев. В общей сложности у Дмитрия 119 матчей в Премьер-лиге (за «Уфу» и «Мордовию»). В сезоне 2018/19 «Уфа» участвовала в квалификационном раунде Лиги Европы, а Дмитрий провёл один матч. В игре с «Рейнджерсом» (1:1) Сысуев забил мяч, но и это не помогло команде пройти дальше. «Рейнджерс» тогда тренировал Стивен Джеррард. В сезоне 2009/10 Дмитрий стал одним из лучших бомбардиров Кубка России – четыре гола.

Общая стоимость состава «Мурома» – 2, 46 млн евро , что на 600 тысяч больше, чем у прошлого соперника 2Drots – «Сахалина».

Матч «Муром» – 2Drots пройдёт в городе Муром на стадионе им. В. Лосева. Вместимость – 2080 зрителей.