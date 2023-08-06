Чемпионские перстни игроков «Вегаса»: больше 100 бриллиантов, а внутри – домашняя арена в миниатюре!

Роскошь на память.

Почти четыре месяца назад хоккеисты «Вегаса» праздновали историческую победу: клуб, которому всего 6 лет, обыграл в финальной серии «Флориду» (4-1) и стал обладателем Кубка Стэнли-2023.

Накануне нового сезона хоккеистам «Вегаса» еще раз напомнили о победе – и это напоминание будет с игроками всегда. Клуб вручил им чемпионские перстни.

Выглядят украшения величественно – они изготовлены в традиционных золотых цветах команды.

Общий вес кольца 12 карат. Для его изготовления использовано больше 100 бриллиантов – и у каждого здесь свой смысл. Например, 32 белых бриллианта на внутреннем безеле символизируют 32 команды НХЛ. 67 бриллиантов на логотипе клуба и надписях – 67 побед в сезоне,а 16 звезд вокруг – на только победы в плей-офф.

6 звезд возле Кубка Стэнли – это шесть сезонов, которые выступает команда в НХЛ.

Бриллианты установлены в форме звезды баннера «Vegas Strong». Клуб отдал дань уважения жертвам трагедии на музыкальном фестивале Route 91 Harvest, которая произошла 1 октября 2017 года.

67 белых бриллиантов на шлеме «Вегаса» кроют в себе количество побед в регулярке и плей-офф.

Самое интересное находится под съемной крышкой перстня – выгравировали миниатюрную T-Mobile арену, на которой проходят домашние матчи «Вегаса». Кстати, на льду отмечены позиции, из которых забрасывали шайбы в пятом, решающем, матче финала.

Съемную крышку перстня можно носить как кулон. На внутренней стороне написано: «Время рыцарей». А по бокам – лозунги команды: «Рожденный в «Вегасе», и «Всегда вперед».

На внутренней части перстня отсылка к смелому заявлению владельца «Найтс»: «Кубок шести» – Уильям Фоли перед дебютом команды в НХЛ заявил, что команда выиграет Кубок Стэнли через 6 лет.

Эти кольца созданы совместно с брендом Jason of Beverly Hills, который разрабатывал кольца для чемпионов НБА, НФЛ, МЛБ, а также для футбольных «Челси» (победа в Лиге чемпионов-2012) и «Атлетико» (Лига Европы-2018).

Кстати, бренд выпустил чемпионские перстни для продажи – их смогут купить только состоятельные болельщики: цена – почти 10 тысяч долларов. Но есть и бюджетные варианты – 895 долларов. Помимо этого, в ассортименте есть браслеты, кулоны и серьги, посвященные чемпионству.

Женам «Вегаса» вручили чемпионские кулоны. Жена Ивана Барбашева – Ксения – показала, как они сияют:

Фото: East News/AP Photo/John Locher; instagram.com