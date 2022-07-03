«Напоминает культовый momtop «битлов». Прическа тренера «Спартака» – повод позвонить стилисту

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Самое внезапное тренерское назначение сезона КХЛ – Игорь Гришин в «Спартаке». Он возглавил команду лишь в середине ноября, но с первого дня в центре внимания: обыгрывает почти всех, дает классные пресс-конференции и сверкает яркой прической.

«Спартак» – первый опыт Гришина в КХЛ, до этого он работал в МХЛ и ВХЛ (в том числе в фарме москвичей – «Химике»), а также юниорских сборных России.

Мы уже рассказали о карьере главного тренера «Спартака». Теперь сосредоточимся на действительно важном.

Игорь Гришин приковывает внимание ярким образом. Его прическу невозможно не заметить, ведь она добавляет еще больше очарования. Самое удивительное, что она вообще не меняется. Если посмотреть на старые фотографии и сейчас – сложно найти отличия.

Мы, конечно, не могли пройти мимо и поговорили со стилистом и основателем компании Park by Osipchuk Алексеем Осипчуком о прическе главного тренера «Спартака». Алексей – двукратный чемпион Европы по парикмахерскому искусству, обучался в Лондоне. Слово профессионалу, который поможет разобраться в необычном образе Игоря Гришина.

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Эта прическа напоминает культовый momtop, известный как прическа «битлов», немного в другом исполнении. Уверен, что если ее немного подкорректировать, она будет в тренде, так как акцент на челке с более тяжелой линией и геометрия на ней – те элементы, которые популярны и интересны в наше время. Такое часто можно встретить на мировых подиумах. Только исполнение, которое мы видим здесь, не имеет отношения к мировому тренду.

Я нечасто встречаю такую стрижку на мужчинах, и мы можем лишь додумать, что мастер, который выполнял эту работу, вдохновлялся «Битлз» или классическими силуэтами. Правда, реализация получилась сомнительной.

Прическа и цвет влияют на пластику лица – в этом случае сделали его опущенным, подчеркивая нос и уши. Думаю, ему подошла бы стрижка с удлиненной челкой. Опять же, надо понимать, какой у него лоб. Судя по этой прическе, есть ощущение, что краевая линия роста волос находится очень низко.

Если нет проблем с низким лбом, порекомендовал бы создать объем надо лбом, направляя волосы назад и открывая лицо.

Можно добавить текстуру и уйти от прямых линий:

Или же просто сделать подлиннее:

Рыжие мужчины – не редкость, но сложно говорить, какая прическа может подойти именно рыжим, нужно смотреть индивидуально и уже обыгрывать образ: отталкиваться от фактуры, текстуры волос, черт лица.

Только в этом случае я уверен, что на нем парик. В совокупности с цветом, плотностью и линией роста сложно сказать, что волосы не искусственные.

«Битломания» в 60-х свела с ума весь мир

Действительно, Игорь Гришин напоминает солиста легендарной группы «Битлз». В 60-х стрижки «битлов» взорвали мир и получили название momtop. Появилось нереальное количество подражателей. Миллионы молодых парней приходили в парикмахерские и просили постричь их точь-в-точь как кумиров c ровной челкой до бровей. Была настоящая «битломания».

Для тех, кто не решался на кардинальные перемены, изготавливали специальные парики как из натуральных волос, так и искусственных – на разный кошелек. Нью-Йоркская компания Lowell Toy Manufacturing Corp имела права на изготовление единственного подлинного парика «Битлз». Несмотря на подделки – именно этот вариант был самым востребованным.

Мы знаем, что мода всегда возвращается, а в случае с легендарной стрижкой – живет вечно. Не знаем, чем именно вдохновлялся Игорь Гришин, но, может, именно он возобновит культовый тренд, и нас будет окружать как можно больше ярких людей.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Федоренко; globallookpress.com/Chris Walter/Photofeatures International; ebay.com ; кадры трансляции «Матч ТВ» ; instagram.com/sdgfsbjg