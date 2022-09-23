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«Очень люблю мясо, прям трясти начинает без него. Мне нельзя быть вегетарианцем». Кулинарная история капитана «Динамо»

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Андрей Миронов Андрей Миронов
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Вкусный пост.

Андрей Миронов на льду – один из самых жестких защитников лиги (по прозвищу «Мельник») и капитан московского «Динамо». Но за пределами площадки это настоящий повар, который активно выкладывает свои рецепты в соцсети. Его кулинарная рубрика еще несколько лет назад вызвала интерес у подписчиков – и ее прозвали «Кудрявой кухней». 

Когда капитан бело-голубых рассказывал о готовке у него натурально горят глаза. Андрей с радостью поделился со Sports.ru фирменными рецептами, рассказал, как выбирает продукты ну и, конечно же, посоветовал, какие места стоит посетить. 

Интерес к кулинарии у меня начался в Америке, когда я играл в «Колорадо» (сезон-2017/18 – Sports.ru). Я там жил один, захотелось обычной домашней еды, а в ресторанах была совсем другая – не такая, как в России. 

Не было супов, ничего привычного. Ездил за продуктами, спрашивал у мамы рецепты, смотрел в интернете и готовил все, что только возможно. 

В Денвере было легко найти все нужные ингредиенты. Там есть очень хорошие магазины, по продуктам даже лучше, чем у нас. Я пришел в один из них – час ходил и любовался, какие же там разные продукты! Есть все готовое, замаринованное. Даже для тех, кто не умеет готовить, дают инструкцию, как сварить, пожарить. Русские магазины тоже были – там продавали черную икру! Пельмени, гречка – все что угодно. Можно было зайти и почувствовать себя как дома.

После возвращения в Россию в 2018-м я забыл тему с готовкой.

А когда начался коронавирус, мы сидели за городом большой компанией, и я предложил что-нибудь приготовить. Серега Бойков, который со мной в команде, и Дима Вишневский из «Спартака» предложили снять и выложить. У Димы жена – блогер, она говорила: «Начните снимать». И пошло-поехало. 

Видео с готовкой залетели. Мне это снимать ничего не стоило, готовка – и готовка. На карантине было скучно, надо было чем-то заниматься. Выходишь на природу, готовишь, общаешься с ребятами – это было прям в удовольствие.

Реакция аудитории была положительной. Было и такое: «Начал готовить – закончил играть». Но в основном – позитив. Люди начали подкидывать варианты названия. Мне понравилось «Кудрявая кухня» – оттуда появилась моя непостоянная рубрика.

Первым делом в казане попробовал сделать плов, шурпу – стандартные блюда. Когда начался карантин, мы с Вадимом Шипачевым начали соревноваться. Я шурпу сделал – на следующий день он. Потом он приготовил плов – и я через день сделал плов. И мы будто начали соперничать.

Для плова сначала брал обычный рис в магазине. Сейчас у моего знакомого две хинкальные, у него работают повара-узбеки, которые готовят плов лучше всех на свете. Он мне продукты из ресторана присылает. Это очень удобно. 

А вот с мясом иначе – оно больше тушится. Так что можно даже из мраморной говядины сделать. Но и обычное мясо долго тушится, оно разваливается. Главное – когда зирвак варится, дать ему подольше постоять. Выбор мяса непринципиален – кто какое больше любит. Хоть курицу, хоть баранину. Мне, допустим, нравится больше из говядины.

В Москве я особо не готовлю, потому что, во-первых, есть база, где постоянно кушаешь. Во-вторых, иногда выбираюсь в ресторан. В-третьих, есть доставка. Дома неохота готовить, потому что устаешь. А вот за городом на природе – с удовольствием. Только важно терпение. А то когда голодный готовишь, хочется съесть все.

Я очень люблю мясо. Меня прям трясти начинает без него. Я сдавал генетический тест и еще какой-то мазок, и он показывает, какие продукты организм воспринимает, а какие – нет. Вот мне и сказали, что категорически нельзя быть вегетарианцем. Мне нельзя гребешки, черную икру. Видимо, переел ее в Америке.

С нашей карьерой, мне кажется, мы уже целую ферму съели с курицей и макаронами. У нас эта еда почти через день из-за игр. Я настолько привык, что готов ее есть каждый день. Ну и, конечно же, сосиски с макаронами – если честно, это мое любимое блюдо. Либо жареная картошка с сосисками – это вообще божественно. Понимаю, что это не совсем здоровая еда, но все равно люблю. 

Делать свои кулинарные курсы не думал. На это надо много времени, а сейчас сезон очень длинный – 68 игр + сборы. Это очень интересно, но все-таки надо больше углубляться и быть в теме. А вот самому ходить на кулинарные курсы – с удовольствием. Мы ходили даже в гриль-академию Weber с ребятами, нам рассказывали, как правильно жарить стейки, какая должна быть температура, как резать мясо – и все в этом духе. Также учили готовить бургеры и тартар.

Как делать плов – так не расскажу, здесь лучше смотреть.

Могу рассказать про рыбу. Если кто-то любит, можно закоптить. Я недавно коптил, и мне очень понравилось, хотя я красную рыбу с детства не ем. Итак! Маринад – это соевый соус с солью и перцем, еще какие-нибудь специи и сушеный лимон. Выкладываешь его на лосось или любую другую красную рыбу. На полдня убираешь в холодильник, а потом ставишь в гриль на температуру 125-130 градусов на 25-30 минут – все, готово. Либо в духовке можно запечь – тоже будет вкусно. 

Рецептов очень много! Мы как-то жарили мясо на углях, это вообще мало кто видел. Просто берешь угли, раскладываешь ровно – и на раскаленные угли кладешь стейк. Ждешь 3-4 минуты, переворачиваешь, прижимаешь и снова ждешь столько же. Потом даешь мясу отдохнуть минут 10 – и готово. Интересное и эффектное блюдо. Вкусно точно так же, как на сковородке. 

Все рецепты смотрю в тиктоке, ютубе. Подписан на разные каналы о готовке, обзоры ресторанов тоже люблю посмотреть. Что-то увидел – и сразу приготовил. Рецепты можно взять откуда угодно. Огромное разнообразие.

Вообще, по количеству ресторанов и разнообразию еды Москва – это лучший город. Могу даже немного посоветовать.

Греческая кухня – Eva на Тверской, там очень вкусная греческая еда, небольшое место, можно постоянно туда ходить. Из мясных на первом месте – Azur by Erdal возле Москва-Сити. Суши – Cutfish либо Shiba на Патриарших прудах. Там очень вкусно и всегда свежая рыба. Итальянская кухня – это La Bottega Siciliana в центре Москвы. Это лучший итальянский ресторан из всех, где я только был. Там шеф – итальянец лысый. Пиццерии иногда здесь больше нравятся, чем в Италии. Это прям честно говорю.

Ну а если разнообразия хочется и чтобы все было в одном месте – это Усачевский рынок, мой любимый. Я считаю, что это место номер один в Москве: можешь взять все что угодно. Хоть самсу, хоть пельмени. Там фудкорт с классными ресторанами.

Россию можно назвать гастрономическим миром, 100 процентов. Все кухни мира есть! Мне сложно даже выбрать любимую кухню, но, когда жил в Америке, понял, что безумно не хватает русской кухни, домашней еды.

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Фото: instagram.com/andreymironov

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