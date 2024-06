Мы нашли все команды Евро в сказках братьев Гримм

Любовь Курчавова листает страницы.

Представить немецкую культуру без Вильгельма и Якоба Гриммов невозможно: они не только собрали и обработали сказки, которые читают по всему миру, но и создали немецкий литературный язык.

Так что мы выкрутили фантазию на максимум и поискали воплощение всех участников Евро в персонажах и образах из сказок братьев Гримм.

Полетели!

Германия – Бременские музыканты

Краткое содержание: Жили-были домашние животные, которые на старости лет стали не нужны хозяевам. Осла пытались уморить голодом, собаку – прибить, кошку – утопить, а из петуха – сварить суп. Ради спасения животные сбежали в Бремен, чтобы стать музыкантами. Но до этого им пришлось заночевать в лесу, где они наткнулись на разбойничий притон…

Цитата : «Кто же станет радоваться, если его схватят за глотку?»

Почему : В нынешнем составе Германии – футболисты разной судьбы. Выигравший все (и не один раз) Тони Кроос, два года назад пыливший во второй Бундеслиге Никлас Фюллькруг, переродившийся в «Арсенале» Кай Хавертц и сверкающий в «Байере» Флориан Виртц.

Такой разношерстный набор чем-то напоминает историю Бременских музыкантов. Ведь, объединившись, даже те, кто на первый взгляд совершенно далеки друг от друга, могут добиться многого.

Шотландия – Старуха

Краткое содержание: Кузнец в сказке «Заново выкованный человечек» увидел, как неведомый странник омолодил бедного, старого и нищего путника в печи, и решил, что может так же. Предложил такой вариант старухе, а та согласилась. Запихнул ее в печь. Чуть не сгорела.

Цитата : «Дожила до старости – не гонись за младостью!»

Почему : До замены в составе сборной Германии (вместо Павловича на турнир поедет Джан) у Шотландии был самый возрастной состав на Евро – 28,2 года. Но волшебную печь для этой сборной еще не придумали.

Италия – Спящая красавица

Краткое содержание : Злоключения королевского семейства начались с того, что на крестины новорожденной принцессы, прозванной Шиповничком за чудесный румянец на пухленьких щечках, не позвали одну из тринадцати особо почитаемых ведуний. Обидели ее просто так – золотой сервиз, из которого полагалось вкушать угощение чародейкам, был рассчитан на двенадцать персон. А тринадцатой не хватило приборов.

Разгневанная колдунья все же пробралась на торжество и из мести прокляла маленькую принцессу, пообещав, что, когда той исполнится пятнадцать, она уколется о веретено и умрет. К счастью, одна из фей не успела еще пожелать новорожденной всех благ и смягчила силу проклятья: дескать, девочка все равно уколется веретеном, но не умрет, а уснет беспробудным сном на сто лет.

И как ни старались король с королевой оградить дочку от беды, предсказание обиженной колдуньи сбылось. Кто же поможет юной Шиповничек пробудиться от векового сна?

Цитата: «А что это за штучка такая, что так весело кружится?» – спросила королевна, взяла в руки веретено и также захотела прясть».

Почему : Выиграв Евро-2020, Италия словно заснула на четыре года и не отобралась на ЧМ-2022, проиграв Северной Македонии. Настало время просыпаться.

Бельгия – Дьявол из сказки «Девушка-безручка»

Краткое содержание : Обедневший мельник из сказки «Девушка-безручка» заключает договор с дьяволом, обещая в обмен на безбедную жизнь отдать «то, что стоит за мельницей», зная, что там кроме старой яблони ничего нет. В тот момент его красивая богобоязненная дочь подметала двор. Сам того не зная, мельник посулил ее нечистому. Когда минул условленный срок договора, дочь умылась и очертила мелом вокруг себя круг – так дьявол не смог к ней приблизиться.

Цитата : «Я вовсе не дух, а всеми покинутая душа».

Почему : Бельгия – «красные дьяволы» – долгие годы стремилась к крупному трофею с золотым поколением, но так и не дотянулась. Попробует снова, но уже без россыпи звезд.

Испания – Золушка (или Замарашка)

Краткое содержание: Прекрасная девушка страдает от злобной мачехи и ее дочерей после смерти матери.

Но у Золушки братьев Гримм, к сожалению, нет феи-крестной, не говоря уж о мальчике, который «не волшебник, а только учится». На встречу с королевичем бедной девушке помогла собраться птичка, живущая на ореховом дереве, которое растет на могиле родной матери несчастной сиротки.

И возмездие сестрам, обманом пытавшимся помешать Золушке стать невесткой короля, оказалось очень уж жестоким.

Цитата : «Так-то и были они наказаны слепотой на всю жизнь за их злобу и лукавство».

Почему : Время расцвета Испании прошло. Сейчас среди топ-сборных она – словно Золушка: нет титульной суперзвезды, тренер – 62-летний Луис де ла Фуэнте, в багаже у которого лишь работа с юношами и «Алавес».

Но, может, впереди их ждет что-то прекрасное?

Хорватия – Румпельштильцхен (или Гном-Тихогром)

Краткое содержание: Хвастливый отец не удержал буйное воображение, а расплачиваться за это пришлось дочери.

Мельник как-то повстречался с королем, и то ли с испугу, то ли от самоуверенности возьми да и соври: мол, его очаровательная дочка умеет создавать из соломы золото. Монарх поверил и усадил девушку за прялку: мол, чтоб к утру воз соломы превратился в воз золота, а не то голова с плеч! Девушка расплакалась в ожидании неминуемой гибели, но тут явился карлик и предложил в обмен на ленточку из ее косы выполнить задание короля.

К утру каморку заполнили нити из золота, но жадноватому королю показалось мало, и девушку вновь усадили за пряжу. Во вторую ночь услужливый карлик за превращение соломы в золото потребовал от дочери мельника колечко, а в третью – ни много ни мало отдать ему первенца, который родится у нее после того, как она станет королевой…

Цитата: «Королева перепугалась и предлагала ему все сокровища королевства, если только он оставит ей ребенка; но человечек отвечал: «Нет, мне живое существо милее всех сокровищ в мире».

Почему : Ни перед одним крупным турниром Хорватия не в числе фаворитов. Среди топ-сборных всегда выглядит «гномом».

На последних чемпионатах мира хорваты выдавали сенсации: финал в 2018-м, третье место в 2022-м. Зато на Евро все грустнее: стабильное самоуничтожение в 1/8 финала.

Ждем, что в этом году все изменится?

Албания – Храбрый портняжка

Краткое содержание: История о молодом портном, который стал храбрым и смелым, когда убил семь мух одним махом. Он начал путешествовать с поясом с надписью «Одним махом семерых побивахом».

Храбрый и хитрый портняжка обвел короля вокруг пальца, справился со злыми разбойниками и великанами и получил в жены прекрасную принцессу.

Цитата : «Посмотрел, сосчитал и видит – семь мух насмерть убил: тут же и ноги протянули, сердешные. «Вот каков я храбрец! – сказал он и сам подивился своей удаче. – Об этом весь город должен узнать!»

Почему: Даже слабый, если он уверен в себе и изобретателен, может многого достичь. Албании в группе с Испанией, Хорватией и Италией этот урок точно понадобится.

Румыния – Бедный мальчик из сказки «Бедный пастух в могиле»

Краткое содержание : У бедного мальчика умерли родители, и он попал на воспитание к злым богачам. Там его постоянно бьют и недокармливают. После череды неудач и испытаний мальчик решил покончить с собой.

Цитата : «Люди говорят, что смерть горькая, а мне она на вкус показалась сладкой».

Почему : В Румынию не верит никто. Да и как, если в соперниках по группе грозная Бельгия, крепкая Словакия и интересная Украина?

Среди них Румыния и кажется бедным мальчиком, которому только и остается наложить на себя руки.

Словения – Зимели-гора

Краткое содержание: Зимели-гора – волшебная вершина. Открываешь ее особой фразой – и видишь несметные богатства перед собой.

Цитата : «Гора внутри оказалась пещерой, полной серебра и золота, а в глубине лежали большие груды жемчуга и блестящих драгоценных камней, рассыпанных, точно зерно».

Почему : Триглав – не просто гора для Словении, а национальный символ, который сверкает даже на гербе и флаге страны. Богатства у Словении тоже есть: чего стоит только Беньямин Шешко, за которого побьются топ-клубы Европы.

Дания – Госпожа Метелица

Краткое содержание: У деревенской вдовы были дочь и падчерица. Первая – страшненькая и нерадивая, вторая – пригожая и прилежная. Как-то падчерица пряла пряжу у колодца, укололась о веретено, но, в отличие от Спящей красавицы, не заснула на сто лет, только сильно палец поранила и орудие труда в воду уронила.

Зловредная мачеха заставила девушку нырнуть за веретеном в колодец, надеясь, что падчерица там навеки и останется. Но та не утонула, а оказалась во владениях Госпожи Метелицы. Старуха пожалела ее, пригласила к себе пожить и поработать за еду.

А когда девица соскучилась по своему миру, Госпожа Метелица не просто отпустила старательную помощницу, но и наградила, осыпав золотом. И веретенце утонувшее отдала. Конечно, мачеха с родной дочерью позавидовали вернувшейся с того света невредимой и разбогатевшей падчерице и решили повторить трюк…

Цитата: «Ты мне только постель стели получше да перину и подушки взбивай посильнее, чтобы перья во все стороны летели. Когда от моей перины перья летят, на земле снег идет».

Почему : Без Швеции Дания – один из самых северных участников Евро. Настоящая Госпожа Метелица этого турнира.

Грузия – Мальчик-с-пальчик

Краткое содержание: Бездетные супруги так хотели стать родителями, что готовы были даже на то, чтобы их ребеночек был ростом с мизинец. Хотели – получили. У них родился хорошенький и здоровенький мальчик, но крохотный, не выше пальца.

Рос он умненьким и старательным, помогал маме с папой. Мальчик-с-пальчик пережил немало приключений: побывал в мышиной норке, переночевал в раковине улитки, избежал гибели в желудке коровы и волчьем брюхе и помог поймать воров. А однажды даже лошадью управлял, забравшись к ней в ухо.

Из всех испытаний крошечный мальчик находит выход, проявляя смекалку и упорство.

Цитата : «Но ему суждено было еще многое испытать! Мало ли всяких бед на свете!..»

Почему: Даже крошка может стать настоящим героем. Отличный ориентир для Грузии на первом Евро в истории.

Сербия – Мальчик из «Сказки о заколдованном дереве»

Краткое содержание: Одна из самых жутких сказок братьев Гримм.

Мачеха так невзлюбила пасынка, что убила, отрубив ему голову крышкой от сундука. Привязала ее на место, вынудила дочь ударить мертвого брата по голове (и увидеть отлетевшую голову), а потом сварила из его тела студень и покормила им мужа. Девочка похоронила косточки брата под деревом, он превратился в птичку, которая распевала:

«Меня мачеха убила,

Мой отец меня же съел.

Моя милая сестричка

Мои косточки собрала,

Во платочек их связала

И под деревцем сложила.

Чивик, чивик! Что я за славная птичка!»

Но закончилось все хорошо – птичка убила злую мачеху и превратилась в мальчика.

Цитата : «Что это значит, что у меня сегодня так легко, так весело на сердце?»

Почему : Сербия – одна из самых многострадальных сборных мира, особенно если сравнивать с Хорватией. Даже когда в Сербии вырастают звезды, она мучается.

Остается лишь надеяться на счастливый финал.

Англия – Мачеха Белоснежки

Краткое содержание: Мачеха завидовала красоте падчерицы и приказала убить ее в лесу, но девушка спаслась в избе семи гномов. Мачеха трижды пыталась убить падчерицу, но ее спас принц, за которого она потом вышла замуж.

Цитата : «Белоснежка должна погибнуть, даже если бы это мне самой стоило жизни!»

Почему: «Зеркальце, зеркальце, молви скорей, кто здесь всех краше, кто всех милей?» – буквально сборная Англии перед каждым крупным турниром. Нередко надменно смотрит на соперников, все твердят о шансах на трофей, а заканчивается все одинаково – столь же безрадостно, как и у мачехи.

Польша – Двенадцать братьев

Краткое содержание: У короля с королевой родились двенадцать сыновей. И отец сказал: «Если следующей родится девочка, велю убить всех сыновей, чтобы королевство одной ей принадлежало». Когда родилась девочка, двенадцать братьев сбежали из замка, чтобы спастись. И начались приключения.

Цитата : «Неужели же мы осуждены на смерть из-за девчонки?! Так мы же клянемся, что отомстим за себя: где бы ни повстречали мы девчонку на пути нашем – она должна погибнуть от нашей руки».

Почему : Польша – одна из сборных, чьи перспективы выглядят грустно. Потеря на потере: Аркадиуш Милик вообще не сыграет на Евро, Роберт Левандовски из-за травмы пропустит первый матч, а нападающий Кароль Свидерски повредил голеностоп, празднуя гол в товарняке.

Что их ждет?

Нидерланды – Дурень из сказки «Золотой гусь»

Краткое содержание : Простачок Дурень получает от незнакомца в знак благодарности чудесный подарок – золотого гуся. И начинаются приключения.

Цитата : «Сердце у тебя доброе, и ты со мною охотно поделился всем, что у тебя было; за то и я хочу тебя наделить счастьем».

Почему: От Нидерландов никогда не знаешь, чего ждать: слишком весело. Но в их руках всегда есть «золотой гусь» – несколько звездных игроков, способных изменить все.

Швейцария – Красная Шапочка

Краткое содержание : Сказка том, как опасно маленьким девочкам ходить одним по лесу и разговаривать с незнакомцами.

Бабушка подарила любимой внучке шапочку из красного бархата, которая так пришлась ей к лицу, что ее прозвали Красной Шапочкой. Однажды мама попросила дочку отнести бабушке гостинцы.

Девочка с корзинкой пошла не по прямой дорожке, а сократила через лес. Первым, кого она встретила на пути, оказался волк. Жадный лесной хищник решил съесть не только содержимое корзинки вместе с Красной Шапочкой, но еще и бабушку, хитро выведав у доверчивой девочки, где живет старушка.

Так и сгинули бы бабушка с внучкой в брюхе у волка, если бы им не помог местный охотник.

Цитата : «Бабушка, бабушка, отчего у тебя такие большие уши?»

Почему : Иногда чисто визуальные ассоциации – это тоже неплохо. Швейцария – небольшая сборная в красной форме. Вот и вся идея.

Австрия – Невесты из сказки «Смотрины»

Краткое содержание: Пастух захотел жениться, но не мог выбрать невесту – ему нравились все три сестры. Мать посоветовала поставить перед ними сыр и выбрать невесту исходя из того, как они будут его резать. Первая съела сыр с корочкой, вторая – срезала корочку, но оставила на ней много сыра, третья – срезала не слишком много и не слишком мало. Так пастух и выбрал жену.

Цитата : «Был он знаком с тремя сестрами, и все они были красавицы; трудно ему было сделать выбор, и он не мог никак решить, какой же из них отдать предпочтение».

Почему : Кажется, Австрия может стать сенсацией этого Евро. Журналист Спортса Вячеслав Палагин называет эту сборную самой сплоченной на турнире и хвалит классную работу Ральфа Рангника, который отказал «Баварии» ради Евро.

Так что Евро-2024 – настоящие смотрины для Австрии.

Франция – Король-лягушонок

Краткое содержание: Лягушонок, который на самом деле королевич, помогает прекрасной королевне – в обмен на обещание дружбы. Королевна сначала не хочет выполнять обещание и боится лягушонка, считает его противным. Но по настоянию отца принимает его во дворце.

Потом лягушонок превращается в прекрасного королевича, они с королевной женятся. Слуга королевича освобождается от железных оков, в которые от горя заковал сердце.

Цитата: «Кто тебе в беде помог, того тебе потом презирать не годится».

Почему : Только не говорите, что никогда не слышали, как французов называют «лягушатниками».

Украина – Золотые дети

Краткое содержание: Сказка о бедном рыбаке, которого Золотая рыбка наградила двумя сыновьями целиком из золота. Повзрослев, один из братьев едет счастья искать, находит невесту и женится. Но потом с ним приключается беда. Тогда брат его находит и спасает. После этого они все вместе живут в мире и счастье.

Цитата : «А что мне в твоем замке, когда у меня есть нечего?»

Почему : У Украины давно не было такого сильного поколения: лучший бомбардир Ла Лиги Довбик, проведший шикарный сезон в «Реале» Лунин, важный для «Арсенала» Зинченко, ищущий себя в «Челси» Мудрик. И это только главные звезды.

Еще немного, и узнаем, добьются ли успеха эти «золотые дети».

Чехия – Гензель

Краткое содержание: Чтобы не умереть с голоду, муж и жена избавились от лишних ртов – Гензеля и Гретель. Отец завел сына с дочерью в лес и оставил.

Они бродили-бродили да и набрели на чудесный пряничный домик с окошками из карамели. Увидев его, Гензель предложил полакомиться. Как только они это сделали, к ним вышла добрая старушка и пригласила отдохнуть. Только Гензель и Гретель не знали, что бабуля лишь притворяется доброй. На самом деле она злая ведьма, решившая их съесть.

Но, к счастью, братик с сестренкой оказались смышлеными и спаслись.

Цитата : «Гензель, протяни-ка мне палец, дай пощупаю, скоро ли ты откормишься?»

Почему : Чехия – рай для гурманов: кнедлики, свиная рулька, гуляш и не только. Со сладким – тоже порядок: чего стоят только трдельники – с мороженым, сливками или сиропом.

Гензель точно бы не устоял.

Словакия – Гретель

Краткое содержание вы уже прочитали в части про Чехию.

Цитата: «Лучше бы нас растерзали дикие звери в лесу, тогда хотя бы погибли мы вместе».

Почему : Представить Словакию без Чехии (и наоборот) невозможно: слишком долго эти страны были тесно связаны – границами, языком, культурой.

В футболе это тоже чувствуется: команды примерно одного уровня, которые много бьются и не хватают звезд с неба.

Турция – Старый Султан

Краткое содержание : Верный пес состарился, и хозяин решил его пристрелить. Но Султан вместе с волком инсценировал похищение и последующее спасение ребенка хозяина – и так снова заслужил благосклонность. Когда волк захотел украсть у мужчины овцу, Султан не позволил – даже из благодарности. Сначала волк обиделся, но закончилось все хорошо.

Цитата : «Я своему хозяину всегда останусь верным и ничего тебе не попущу».

Почему : Увидев слово «султан», уже не можешь думать ни о чем, кроме Турции.

Португалия – Волк из сказки «Волк и семеро козлят»

Краткое содержание : Уходя на пастбище, мама-коза предупредила семерых детишек о волке и запретила открывать дверь незнакомцам. Когда она ушла, пришел волк – и попытался обманом заставить козлят открыть дверь. Сначала они отказывались, а потом поверили волку. Он проглотил шестерых козлят, а один – самый маленький – спрятался. Он рассказал обо всем маме, и они спасли остальных козлят, распоров волку брюхо. «Волк мертвый! Волк уже мертвый!» – кричали детишки радостно.

Цитата : «Ах, боже ты мой! Неужто мои бедные деточки, которых поел он на ужин, еще живы-живехоньки?»

Почему : Уже который турнир подряд состав Португалии выглядит кровожадно: в каждой линии – россыпь звезд. Но сверкнуть этому поколению пока не удается – как и волку, который погиб, покусившись на козлят.

Венгрия – Загадка

Краткое содержание : Королевна придумала развлечение: просила женихов загадать загадку и готовилась выйти замуж за того, чья загадка не покорится. А чью отгадает – тому голову с плеч. Так погибли уже девять мужчин.

И тут-то появился королевич. С загадкой: «Что бы это было такое: один жил да был – и никого не побил, а от него двенадцать пали».

Почему : На каждом крупном турнире всегда есть несколько сборных, от которых не знаешь, чего ждать. Венгрия – явно одна из них.

