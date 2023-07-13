15 комментариев

Любовь Курчавова – с экскурсией.

Поводов для текстов о европейских городах у нас не было с февраля 2021-го, когда Александр Кокорин перешел в «Фиорентину». Зато теперь появился неожиданный: Далер Кузяев перешел во французский «Гавр».

Если все получится, Далер останется во Франции минимум на два года (контракт – до лета 2025-го). Скучно точно не будет, ведь 170-тысячный Гавр:

• важнейший город в жизни Клода Моне и истории импрессионизма;

• прообраз книжного Бувиля из романа «Тошнота» Жан-Поля Сартра;

• построили заново после Второй мировой войны – бомбардировки уничтожили почти весь город;

• тесно связан с Санкт-Петербургом – чего только стоит стадион «Гавра» на Ленинградском бульваре!

Гавр расположен почти в 200 километрах от Парижа на берегу Ла-Манша и неподалеку от устья Сены (из-за этого его называют «морскими воротами Парижа»). Это крупнейший французский порт после Марселя.

Гавр поделен на две части: Верхний и Нижний город. Верхний город находится на скалах, туристов там очень мало. Почти весь Нижний город омывается водой и изрезан бассейнами.

Гавр построили заново после войны. Уникальный проект: город спланировали с нуля, дома строили из обломков

Гавр возник в 1517 году на месте рыбацкого поселка, а в сентябре 1944-го был практически уничтожен. Английская авиация два дня бомбила оккупированный немецкими войсками город, который за время войны пережил 146 бомбардировок. Во время сентябрьского налета погибли почти пять тысяч человек, около 12,5 тысяч зданий разрушили. После бомбардировок в Гавре не осталось ни школ, ни магазинов, ни церквей. Центр превратился в руины, 80 тысяч человек лишились дома.

В годы Второй мировой были разрушены многие города, но ни один из них не перестроили так радикально, как Гавр. На месте руин решили создать новый современный город. Аналогов этому решению в истории архитектуры нет.

Проект поручили архитектору Огюсту Перре, «поэту бетона». К тому моменту он уже создал ряд достаточно известных, но спорных сооружений в Париже.

Перре хотел сделать Гавр «архитектурной жемчужиной» из стали, цемента, песка, гравия и обломков. Новый город строили из руин старого. Только вдумайтесь: обломки разрушенных зданий сортировали по цвету камня, измельчали, а потом с применением получившегося песка делали раствор, из которого строили разноцветные сооружения. И никакие не бездушные коробки – бетон сочетался с античными декоративными элементами и приемами из модерна и баухауса.

На месте узких улочек XIX века возникли широкие проспекты и бульвары, отличающиеся линейностью и единообразием, на улицах появилось много воздуха и зелени. За таким планированием скрывалась социальная идея – как полагал Перре, пространство, свет и свобода поощряют раскрытие индивидуальности.

Городская ратуша и церковь святого Иосифа – два наиболее заметных сооружения, спроектированных Перре в Гавре.

110-метровая церковь стала символом города. От утонченной готической колокольни, стоявшей на этом месте, ничего не осталось. Ее заменила восьмиугольная массивная башня, похожая на маяк. Внутри она сияет – в память о погибших во время войны в нее встроили 12 700 мерцающих стекол.

О прежнем, старинном городе сейчас напоминают лишь несколько уцелевших фасадов и одно здание – кафедральный собор Нотр-Дам дю Гавр, расположенный недалеко от гавани.

В 2005 году центр Гавра, восстановленный Перре после войны, включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за «инновационное использование возможностей бетона». По мнению ЮНЕСКО, расположенный на 133 гектарах центр города – «исключительный пример архитектуры и градостроительства послевоенного периода». Это один из редких современных объектов Всемирного наследия в Европе.

И еще один факт: жилые дома Перре стали одним из источников проекта советской «хрущевки».

В Гавре вырос Клод Моне. Там он осознал себя художником и написал «Впечатление. Восход солнца»

Клод Моне родился в Париже, но его семья переехала в Гавр, когда ему было 5. Его отец – оптовый торговец – хотел, чтобы сын занялся семейным бизнесом, но Моне мечтал стать художником. В апреле 1851-го Клод поступил в среднюю художественную школу Гавра, к 15 годам он был известен всему городу как карикатурист.

Затем Моне уехал из Гавра и вернулся туда только в 1872-м, чтобы работать над серией полотен с изображением старого порта Гавра. На шести холстах он изображен «на рассвете, днем, в сумерках и в темноте с разных точек зрения, одни с самой воды, а другие из гостиничного номера с видом на порт». Вы точно видели эти картины:

Полотно «Впечатление. Восход солнца» – конечно, самое известное в серии.

Одна из картин Моне с изображением Гавра – «Большая набережная в Гавре» – хранится в собрании Эрмитажа.

Во время Второй мировой войны полотно отправили в СССР в счет репараций. Картина долго хранилась в запасниках Эрмитажа и числилась в описях под ошибочным названием «Гавань в Каннах». Публике ее показали лишь в 1995-м – на выставке трофейного искусства. С 2001-го «Большая набережная в Гавре» числится в постоянной экспозиции Эрмитажа, а с конца 2014-го выставляется в здании Главного штаба.

Связи Гавра с Петербургом: побратимство, стадион на Ленинградском бульваре, Кронштадтская улица и площадь

Гавр связан с Санкт-Петербургом далеко не только полотном Моне в Эрмитаже. Стадион «Гавра», на котором совсем скоро сыграет Далер Кузяев, расположен на Ленинградском бульваре. Эта 3-километровая улица – главный въезд в город. Еще в Гавре есть Кронштадтская площадь и улица. А в Петербурге неподалеку от метро Удельная, где расположена база «Зенита», находится Гаврская улица.

Города связывают продолжительные побратимские связи: протоколы о сотрудничестве подписали в сентябре 1966-го в Ленинграде, а в июле 1967-го – в Гавре. В честь этого города и сделали друг другу комплименты, обменявшись названиями улиц, а в Гавре посадили памятное дерево.

«Гавр сильно пострадал во время Второй мировой войны, город был почти весь разрушен, а порт – целиком уничтожен, – сказал мэр Гавра Даниэль Коллиард в 1977-м. – Но мы знаем, что Ленинград пострадал еще сильнее. Это суровое прошлое сближает наши два города. Для нас породнение – не просто официальный акт, мы стремимся, чтобы это стало делом всего города, всех его жителей. Вот почему в Гавре создан специальный комитет, куда входят представители разных политических сил, воззрений и взглядов, религиозных убеждений. Породнение с Ленинградом стало для Гавра всеобщим, подлинно народным».

В советские времена связи были обширными: ежегодные обмены делегациями, школьниками и студентами, дружеские контакты домов культуры, выставки, туристические поездки (например, в фильме 1977 года показывали приехавших в Гавр советских врачей), обмен новогодними подарками между школьниками, спортивные соревнования. Главное событие – «Недели дружбы», которые поочередно проходили то в Гавре, то в Ленинграде.

После распада СССР культурные контакты не прекратились – в городах регулярно проходили лекции, посвященные истории и культуре России и Франции. Например, в 1999-м в Мраморном дворце (филиал Русского музея) прошла выставка художника Жан-Мишеля Альберола, которую большую часть жизни работал в Гавре.

Места в Гавре, которые нельзя пропустить

Короткий список достопримечательностей – на случай, если приедете посмотреть на Кузяева в футболке «Гавра». Многие из этих мест мы уже упомянули, но сейчас зафиксируем в одном месте.

Порт Гавра

Важнейшая часть города с особой атмосферой. Порт Гавра всегда заполнен сотнями судов и рыбацких лодок и ежегодно принимает около 35 тысяч пассажиров.

Просто взгляните:

Церковь Святого Иосифа

Главный символ восстановленного города, посвященный памяти погибших во время Второй мировой. Мрачноватый интерьер выполнен в неоготическом стиле: отделанные позолотой потолки и стены, красочные витражи на окнах, огромный расписной алтарь в центре зала.

Храм красив в любое время, но при свете фонарей он производит особое впечатление. Строительство церкви завершилось в 1957 году и стало финальной точкой в реконструкции города.

Музей современного искусства Андре Мальро

В музее хранятся богатая коллекция импрессионистов (больше только в парижском музее Орсе), драгоценная керамика со всей Нормандии, изделия из слоновой кости и так далее. Среди жемчужин – полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара и Камиля Писсарро, а еще – картины фовистов и кубистов. Коллекция старейших полотен музея может похвастаться знаменитой «Волной» Гюстава Курбе.

Кафедральный собор Нотр-Дам дю Гавр

Самое старое здание в городе. Построенный в барочном стиле собор XVI века пережил войну только по одной причине – английские летчики использовали его в качестве ориентира.

Из-за непростой структуры грунта собор невысокий, а внутри установлены органы, подаренные Ришелье.

Висячие сады

Гавр – очень зеленый город, в нем много парков и садов (около 2 тысяч акров). Висячие сады, которые открылись в 2008 году, – одно из таких мест. Они расположены в районе Sanvic внутри старинного форта Сент-Адресс и занимают огромную площадь.

Прогуливаясь по саду и укреплениям крепости, можно увидеть растения со всей планеты – 3700 видов.

Японский сад

Еще одна природная достопримечательность, расположенная рядом с городской набережной. Для оформления сада в Гавр пригласили лучших дизайнеров и архитекторов из Японии.

Одно из самых тихих и умиротворенных мест города. Озера с магнолиями, бамбуковые фонтаны, мостики, каменные скульптуры, пестрые клумбы, беседки – все это можно найти в Японском саду.

Скалы Этрета

Они находятся не в самом Гавре, а в 30 километрах от него, но не упомянуть их было нельзя. Только посмотрите, какая красота:

Их, конечно, тоже изображал Клод Моне. Его картина «Скалы в Этрета» находится в собрании Пушкинского музея.

Если вдруг вы когда-то были в Гавре, делитесь впечатлениями.

Фото: Global Look Press; Gettyimages.ru/Alex Grimm; wikipedia.org; eastnews.ru/Fred de Noyelle / Godong, Richard Cummins/Robert Harding; nomad-hotels.com