Скамакка из «Аталанты» – незаменимый трюкач ростом 196 см. Весной его не зря разозлили

Ударная сила Гасперини.

Прошлой весной Скамакка почти не играл, и разочарованный Мойес отдал его «Аталанте». Прошел год. В октябре Джанлука забил единственный гол за сборную – Англии на «Уэмбли». В апреле сыграл лучший большой матч в карьере – с «Ливерпулем» на «Энфилде».

Эту удивительную черту описал лучший друг нападающего – Давиде Фраттези: «С детства он был рослым и добрым, но когда злился, лучше было держаться подальше, потому что он был в два раза больше остальных. Он выходит из себя, когда соперник играет грязно. Хорошо бы это случалось почаще, потому что в таких случаях Джанлука выдает максимум. Но защитники все понимают и отходят от него на вторых мячах».

К марту о триггерах спящего великана догадался Спаллетти. Скамакка не дождался вызова в сборную. Вместо этого тренер вышел в эфир: «Нормально, что профессионалы из сборной Италии не спят перед матчем, чтобы поиграть в видеоигры, а потом не могут выложиться на поле? Уровень игрока определяется не только по двум часам, которые он проводит на стадионе, но и по 22 часам вне его. И мне все равно, что он делает, если в определенное время выспится. А кое-кто бодрствовал всю ночь перед Украиной. Это плохо. Не люблю, когда зависимость влияет на работу. Таким не место в сборной».

Вся Италия знала, о ком он. Взбешенный форвард отложил PlayStation и занялся делом. С тех пор, как его не вызвали в сборную, Скамакка забил 11 голов в 15 матчах. С весны он входит в семерку лучших бомбардиров топ-лиг. Только Серлот и Матета забили с игры больше него.

Сейчас он главное ударное и тактическое оружие «Аталанты». Бергамо молится на Гасперини, Гасп – на Скамакку.

У него уникальный талант и необычный стиль, который идет из детства

Если недолго покопаться на ютубе, в бесконечных завалах отыщется несколько роликов с подростковыми подвигами Скамакки. Несмотря на давность и качество, его легко различить. Джанлука выглядит как Терминатор в отделе роботов-пылесосов. Ровесники ему по пояс.

Своеобразный контекст, отчетливо очерченный даже по нескольким минутам нарезок, сформировал сегодняшнего уникума. Громадное физическое превосходство дарило Скамакке неуязвимость. От него отлетали свои, когда он праздновал гол. Против него ничего не могли чужие. Он творил что хотел.

Нападающий, который в другой вселенной вылупился бы очередным Тони, с детства играл в свое удовольствие – пусть и против главных надежд страны. А играть он любил. Даже после тренировок Скамакка приходил на район, чтобы опробовать новые финты в коробке с друзьями. А в матчах откровенно скучал, если его забывали в штрафной, и носился по всему полю. Непреодолимая фора позволяла эксперименты: он бил штрафные, крутил с угловых, оттачивал технику и забавлялся подыгрышем.

Сейчас в нем 196 сантиметров, и ожидания, которые мы привыкли вкладывать в больших нападающих, при поверхностном знакомстве оправдываются. Скамакка делает 1,14 результативных действия за 90 минут. Это лучший результат в Италии и шестой в топ-лигах. Если убрать пенальти, он будет четвертым – после Кейна, Мбаппе и Ундава.

С этим описанием легко увязать наши представления о нападающем, который торчит в штрафной и эксплуатирует преимущество в мощи. Но у Скамакки другие секреты. Его цифры объясняются техникой и координацией (уже несколько голов ножницами в карьере), а прежде всего – бронебойным ударом. Когда он был маленьким, ему не нравилось ничего, кроме мяча, и целые дни Джанлука посвящал единственному хобби: сильно-сильно бил по мячу. Теперь он забивает мячи как гвозди. Райс говорил, что у итальянца один из лучших ударов, которые он видел.

Скамакка мог бы быть еще результативнее, если б уходил от опеки и умело атаковал пространство. Когда он играл в ПСВ, этими компонентами занимались отдельно. Тренер Ван Нистелрой запрещал ему выходить из штрафной и заставлял (буквально) смотреть видео с Ван Нистелроем. Но даже у Руда не вышло. Великан до сих пор движется так, будто ворота ему неинтересны.

Впрочем, недостаток сполна компенсируется той уникальностью, которую мы уже анонсировали. Скамакка неисчерпаемо разнообразен. Он тянется к зоне атакующего полузащитника, а не девятки, движется навстречу мячу и обильно уснащает игру необязательной красотой – тривелами, пятками, бисиклетами. Его футбол – рококо, гибрид между креативом Джеко и трюкачеством молодого Златана. Он самый техничный большой нападающий в мире после Исака и Зиркзее.

В этой изобретательности он раскрывается больше, чем в завершении. Скамакка забивает каблуками и ножницами, раздает голевые черпачками и пятками. Делает разрезающие плечом. Он второй ассистент Серии А в относительных (за 90 минут) цифрах.

«Он лучший форвард Италии, – рассуждал Фраттези. – Иммобиле много забил, но в плане чистого класса Скамакка сильнее. Он умеет все. Я всегда говорил, что защитников было бы жаль, будь у Джанлуки агрессия Влаховича. Бывают дни, когда его невозможно остановить. Для своих габаритов он очень техничен».

Если бы такой форвард реализовался, мир пал. К несчастью, нелюбовь к режиму, выраженная в единственном пороке Скамакки – видеоиграх, – не самая большая его проблема.

Характер мешает Скамакке раскрыться. У неудачи в «Вест Хэме» несколько причин

Превосходство, которое сопровождало гиганта по юношам, сформировало не только уникальный игровой стиль. От него исходят и его недостатки. Скамакка ни разу не напрягался. Ему все давалось легко. И раз все давалось легко, он не научился концентрироваться на игре. Незачем было. В нужный момент он включался, дела результат за десять минут и засыпал.

Когда Скамакка высадился в Англии летом 2022-го, предвосхищение зашкаливало. Его талант выделялся в АПЛ так же, как и везде. Райс говорил: «Джанлука невероятен. Он на другом уровне. У него захватывающий стиль, и если мы используем его сильные стороны, будем в восторге».

Использовать «Вест Хэму» не удалось. В закрытом футболе Мойеса нападающий оставался совсем один и должен был не столько цепляться за мяч, сколько биться против всего мира. А Скамакка не научился преодолевать. Только эстетствовать. Он использует силу, но эпизодически, для защиты мяча или победы в дуэли, избегая долгой борьбы. Эта составляющая футбола ему претит.

«Буду честен, он очень классный игрок, – анализировал Микаил Антонио. – Но он неспособен играть так, как играет Мойес. Ему нужен другой тренер, чтобы играть по-своему. Вы сами видите, как к Скамакке прилипает мяч на приеме, как чисто он с ним работает. В футболе Мойеса форвард сосредоточен на единоборствах и должен быть бойцом, а это не про Джанлуку».

Но даже с такой разбежкой между стилем и требованиями Скамакка давал результат. Травмы догнали его не зимой, как принято думать, а еще раньше. До операции он несколько месяцев играл с поврежденным мениском. Поэтому и выглядел блекло. А когда был здоров, забил 6 голов со всего 7 матчами в старте.

«Я чувствовал себя так, словно мне отрубили ногу, – писал нападающий в Cronache di spogliatoio. – Эта травма была первой в моей карьере, и я не мог с ней смириться. Я долго молчал, но признаюсь, чтобы защитить репутацию: большую часть сезона я играл с травмированным мениском. Я не хотел операции – боялся, что вернусь не таким сильным. Поэтому убедил себя, что все нормально: тренировался, терпя боль, глотал таблетки. Но я бежал и чувствовал, что у меня нет колена. Каждое изменение направления напоминало сильный удар в середину ноги. И все равно я не мог остановиться. Если отнять у меня футбол – отнимете все.

Мне не нужны оправдания – это просто правда. В АПЛ важна физика, и тебя сомнут, если не готов на все сто. Когда я был здоров, забил 5 голов за месяц».

Травма переродила Скамакку. Пролеживая диван, он пересмотрел все матчи, в которых «не выложился на максимум» (скажу как есть: все в карьере). А потом пересмотрел нарезки со всеми промахами: «Я хотел, чтобы этот опыт стал шоковым. Историей, которую я буду вспоминать, когда все снова будет хорошо. Чтобы выкладываться вовсю. Больше, чем раньше».

Когда сезон закончился, Скамакка улетел на Сардинию. Типа в отпуск. Но море увидел всего два раза – в единственный выходной, который позволил себе за лето. В остальное время он курсировал между полем, тренажерным залом и рестораном.

Хорошо, что «Вест Хэм» об этом не знал: без Скамакки «Аталанты» не было бы в финале.

Скамакка преображает футбол Гасперини. С ним остальные игроки кажутся лучше

Летом Гасперини уговорил нападающего одним предложением: «Я вижу в тебе скрытые качества, которые скоро раскрою». Скамакка, искренне верящий в то, что у него есть скрытые качества, и немного зацикленный на нереализованности, тут же махнул подпись.

Пока бергамаскам пригодились те качества, которые давно на виду. Скамакка – один из лучших нападающих мира спиной к воротам: огромные плечи надежно отсекают защитника от мяча, а выдающаяся техника гарантирует быстрое продвижение. Вдобавок 196-сантиметровый нападающий отдает длинные передачи с 80-процентной точностью. Это второй после Артура показатель в Серии А.

Раньше Джанлука обесценивал сам себя, чрезмерно рискуя после уверенного приема – исполнял сложный трюк или дерзкую передачу. Гасперини поработал над этим. Форвард умерил амбиции и принимает решения, полезные для команды; отдать на него – все равно что положить в банк: оттеснит, обведет, выйдет из ограниченного пространства. Сделает все, что нужно, потому что умеет все. У полузащитников «Аталанты» есть редкая опция: в любой сложной ситуации сунуть вперед, потому что владение никуда не денется.

Они ей пользуются: Скамакка превосходит 98% нападающих по принятым вертикальным пасам. Де Рон признается: «У нас много форвардов, но Джанлука особенный. Его атлетизм чрезвычайно полезен. Он столб, который делает нас лучше. Если мы попадаем в сложное положение, просто выносим вперед, потому что знаем, как тяжело защитникам удержать его. Он делает разницу».

Есть и другой нюанс. Скамакка притягивает объекты, словно обладает гравитационным полем – и в каком-то смысле так и есть. Глубинные большие форварды – штучный психологический чит: в подкорку защитников с детства вшита слежка за крупным соперником, и на громил они выдергиваются охотнее, чем на маленьких мобильных девяток. Движение итальянца разрушает фундамент обороны, а техника и пас довершают работу.

Вот пример, как Скамакка открывает пространство. Даже видя забег Эдерсона, защитник бросается на большого форварда – а тот в касание выведет бразильца один на один.

А здесь пример из позиционной защиты. Скамакка настолько опасен с мячом, что на него выбрасывается почти вся оборона. Он пробросит сопернику между ног, и Де Кетеларе забьет.

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Однажды Скамакка сказал: «Я еще не раскрылся на 100%. У меня есть скрытые таланты, и я уверен, что клуб, который возьмет меня, сорвет банк. Единственное, чего мне не хватает – оказаться в нужное время в нужном месте. Где? Поживем – увидим».

Надеюсь, поиски наконец закончились.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Фото: Gettyimages.ru /Francesco Pecoraro, Justin Setterfield, Stu Forster; Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press