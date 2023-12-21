Наши фигуристы падают и падают. А чем недоволен единственный, откатавший чисто?

Мужское катание в России – самый непредсказуемый вид любых соревнованиях, это привычно.

Однако в первый день чемпионата России в Челябинске ошибок было так много, что к третьей разминке неожиданными выглядели уже не срывы, а чистые прокаты.

По сути, безошибочным с точки зрения техники получилось только одно выступление – у Владислава Дикиджи, но и к нему есть несколько вопросов.

Контент на ЧР – уровня сильнейших разминок на международных стартах, но две трети прокатов не получились

Во время короткой программы в Челябинске из 18 одиночников по крайней мере по разу упали 12.

Тяжелее всего пришлось Алексею Ерохову: он после неудачного приземления с тройного акселя травмировал голеностоп и прервал прокат. С ледовой арены «Трактор» его увезли на обследование в больницу. Перелома нет, но есть повреждение связок.

Для сравнения: в прошлом году падений в короткой у мужчин было в 4 раза меньше.

Андрей Мозалев, оставшийся без каскада, объяснил неудачу в Челябинске скомканной подготовкой из-за вируса. Петр Гуменник посетовал, что сорвал триксель, потому что «перестарался». Зато ему почти удался четверной риттбергер – вышел с недокрутом в четверть.

Помимо Гуменника на рискованный риттбергер решились также Макар Игнатов, Федор Зонов и Глеб Лутфуллин. Александр Самарин, Марк Кондратюк, Григорий Федоров и Владислав Дикиджи замахнулись на квад-лутц. 10 из 18 фигуристов зашли на два четверных.

По сложности такой прыжковый набор не уступает заявкам на топовых международных турнирах, но безошибочно он получился только у Дикиджи.

Еще 5 спортсменов из 18 устояли на всех выездах, но допустили мелкие ошибки. Среди них чемпион России 2020-го Дмитрий Алиев и действующий победитель турнира Евгений Семененко, которые вошли в промежуточный топ-3. У них обоих по недокруту в четверть, но лучшие компоненты с разницей в 0,11. По второй оценке они на три балла обходят текущего лидера, а остальных соперников – и того больше.

На турнирах ISU такие безукоризненные девятки за компоненты получает только Шома Уно и только при чистых прокатах. В финале Гран-при его и Евгения с Дмитрием разделили бы всего 0,4-0,5. Это, вероятно, укладывается в теорию Евгении Медведевой о помощи текущему лидеру.

И все же пока все решает техника.

Дикиджи самый стабильный по сезону. В чем его проблема?

Ученик Олега Татаурова Владислав Дикиджи – единственный, кто не допустил в Челябинске даже мелких ошибок. И это при том, что показал самый трудный набор: кроме квад-лутца в него входит каскад четверной сальхов – тройной тулуп и триксель во второй половине.

Более того, это вторая по стоимости заявка в мире – дороже только у Ильи Малинина. Близко, но все же с отставанием от Дикиджи идут Шома Уно и Адам Сяо Хим Фа.

Все прыжки Владислав исполняет высоко, на скорости, с уверенным заходом и выездом. На чемпионате России он лишь чуть вывалился из круга на каскаде, но удержал равновесие. Единственное, в чем ему осталось прибавить по первой оценке – дорожка шагов, которую оценили только на третий уровень трудности.

Помимо сложности программ на стороне Владислава еще одно преимущество – надежность. Это самый стабильный из российских одиночников в сезоне-2023/24. Только он выиграл оба этапа Гран-при, допустив при этом лишь одну заметную ошибку – на вращении в Казани.

Однако Дикиджи серьезно отстает от соперников компонентно. Текущий результат – 43,47 балла – лучший в карьере (+2,47 к предыдущему рекорду), но в Челябинске он все равно четвертый по второй оценке.

Главное, за что критикуют Владислава, – скудная хореография. В постановке под «Времена года» Вивальди есть две небольшие связки, плюс несколько движений руками, украшающих шаги, но плотность хореографии действительно ниже, чем у топ-одиночников сборной.

Елизавета Туктамышева, комментировавшая соревнования, аккуратно заметила: прыжки были супер, а над «остальным» он поработает. Проблему видит и сам Дикиджи:

«Не все было сделано идеально, прыжки и технику я бы оценил на 7,5-8 баллов из 10, можно было лучше сделать. А по компонентам беда – сильно нервничаю, не получается харизму свою раскрыть во время проката», – грустно и честно.

Хотя в нынешней ситуации, когда две трети соперников падают, скольжение от одного чистого прыжка к другому – пожалуй, не такой уж плохой вариант. Доказательство тому – текущая турнирная таблица чемпионата России.

Челябинск

Мужчины

Короткая программа

1. Владислав Дикиджи – 102,70

2. Евгений Семененко – 101,19

3. Дмитрий Алиев – 99,20

4. Петр Гуменник – 91,84

5. Макар Игнатов – 89,73

6. Роман Савосин – 88,19

В тексте использованы материалы из интервью «Чемпионату», РИА Новости и ТАСС.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; 1tv.ru