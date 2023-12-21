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Наши фигуристы падают и падают. А чем недоволен единственный, откатавший чисто?

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Мужское катание в России – самый непредсказуемый вид любых соревнованиях, это привычно.

Однако в первый день чемпионата России в Челябинске ошибок было так много, что к третьей разминке неожиданными выглядели уже не срывы, а чистые прокаты.

По сути, безошибочным с точки зрения техники получилось только одно выступление – у Владислава Дикиджи, но и к нему есть несколько вопросов.

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Во время короткой программы в Челябинске из 18 одиночников по крайней мере по разу упали 12.

Тяжелее всего пришлось Алексею Ерохову: он после неудачного приземления с тройного акселя травмировал голеностоп и прервал прокат. С ледовой арены «Трактор» его увезли на обследование в больницу. Перелома нет, но есть повреждение связок.

Для сравнения: в прошлом году падений в короткой у мужчин было в 4 раза меньше.

Андрей Мозалев, оставшийся без каскада, объяснил неудачу в Челябинске скомканной подготовкой из-за вируса. Петр Гуменник посетовал, что сорвал триксель, потому что «перестарался». Зато ему почти удался четверной риттбергер – вышел с недокрутом в четверть. 

Помимо Гуменника на рискованный риттбергер решились также Макар Игнатов, Федор Зонов и Глеб Лутфуллин. Александр Самарин, Марк Кондратюк, Григорий Федоров и Владислав Дикиджи замахнулись на квад-лутц. 10 из 18 фигуристов зашли на два четверных.

По сложности такой прыжковый набор не уступает заявкам на топовых международных турнирах, но безошибочно он получился только у Дикиджи.

Еще 5 спортсменов из 18 устояли на всех выездах, но допустили мелкие ошибки. Среди них чемпион России 2020-го Дмитрий Алиев и действующий победитель турнира Евгений Семененко, которые вошли в промежуточный топ-3. У них обоих по недокруту в четверть, но лучшие компоненты с разницей в 0,11. По второй оценке они на три балла обходят текущего лидера, а остальных соперников – и того больше.

На турнирах ISU такие безукоризненные девятки за компоненты получает только Шома Уно и только при чистых прокатах. В финале Гран-при его и Евгения с Дмитрием разделили бы всего 0,4-0,5. Это, вероятно, укладывается в теорию Евгении Медведевой о помощи текущему лидеру.

И все же пока все решает техника.

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Дикиджи самый стабильный по сезону. В чем его проблема?

Ученик Олега Татаурова Владислав Дикиджи – единственный, кто не допустил в Челябинске даже мелких ошибок. И это при том, что показал самый трудный набор: кроме квад-лутца в него входит каскад четверной сальхов – тройной тулуп и триксель во второй половине.

Более того, это вторая по стоимости заявка в мире – дороже только у Ильи Малинина. Близко, но все же с отставанием от Дикиджи идут Шома Уно и Адам Сяо Хим Фа.

Все прыжки Владислав исполняет высоко, на скорости, с уверенным заходом и выездом. На чемпионате России он лишь чуть вывалился из круга на каскаде, но удержал равновесие. Единственное, в чем ему осталось прибавить по первой оценке – дорожка шагов, которую оценили только на третий уровень трудности.

Помимо сложности программ на стороне Владислава еще одно преимущество – надежность. Это самый стабильный из российских одиночников в сезоне-2023/24. Только он выиграл оба этапа Гран-при, допустив при этом лишь одну заметную ошибку – на вращении в Казани.

Однако Дикиджи серьезно отстает от соперников компонентно. Текущий результат – 43,47 балла – лучший в карьере (+2,47 к предыдущему рекорду), но в Челябинске он все равно четвертый по второй оценке.

Главное, за что критикуют Владислава, – скудная хореография. В постановке под «Времена года» Вивальди есть две небольшие связки, плюс несколько движений руками, украшающих шаги, но плотность хореографии действительно ниже, чем у топ-одиночников сборной.

Елизавета Туктамышева, комментировавшая соревнования, аккуратно заметила: прыжки были супер, а над «остальным» он поработает. Проблему видит и сам Дикиджи:

«Не все было сделано идеально, прыжки и технику я бы оценил на 7,5-8 баллов из 10, можно было лучше сделать. А по компонентам беда – сильно нервничаю, не получается харизму свою раскрыть во время проката», – грустно и честно.

Хотя в нынешней ситуации, когда две трети соперников падают, скольжение от одного чистого прыжка к другому – пожалуй, не такой уж плохой вариант. Доказательство тому – текущая турнирная таблица чемпионата России.

Челябинск

Мужчины

Короткая программа

1. Владислав Дикиджи – 102,70

2. Евгений Семененко – 101,19

3. Дмитрий Алиев – 99,20

4. Петр Гуменник – 91,84

5. Макар Игнатов – 89,73

6. Роман Савосин – 88,19

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В тексте использованы материалы из интервью «Чемпионату», РИА Новости и ТАСС.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; 1tv.ru

24 комментария
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На международной арене сейчас есть очень стабильный в этом сезоне Миша Шайдоров, выступающий за Казахстан. Но по компонентам он очень далек от Шомы, и даже от Ильи. Вот так и было бы с Владиком. В компонентах бы получил там намного меньше. Очень сильно ему компоненты рисуют. Ну, типа, у нас в России тоже есть прыгающие и "катающиеся" ребята. Владик, конечно, молодец, но там работы непочатый край. И новую "наденьку" всея МО из него лучше не делать.
Тройке лидеров не перегореть завтра. А Петру выпрыгнуть из штанов и заскочить на пьедестал!!!
+18
-5
+13
Да уж, 43 за компы для Дикиджи это огромный подарок..
+14
-5
+9
А почему же не пишут про очередные грибные компы у Самарина и Кондратюка?!
У Марка с падением и ошибками на остальных 2 прыжках компоненты вообще выше чистого Дикиджи!
+14
-5
+9
Стабильность признак мастерства!!! Влад молодец, все остальные - это качели!
+5
0
+5
Порадовало, что мужчин судили честно.
Семененко и Алиев заслуженно выиграли по компам, и так же заслуженно проиграли по технике.
И в последней разминке ПП все оказались честно. Походу именно она будет самой интригующей частью турнира.
+6
-2
+4
Ответ Kovka Gnutik
Порадовало, что мужчин судили честно. Семененко и Алиев заслуженно выиграли по компам, и так же заслуженно проиграли по технике. И в последней разминке ПП все оказались честно. Походу именно она будет самой интригующей частью турнира.
Не было сегодня честного судейства.
У Кондратюка и Самарина как всегда завышенные компоненты.
Не справедливо занизили оценки Яблокову.
Мозалеву не справедливо поставили компоненты ниже Кондратюка и Ветлугина.
У чистого Соловьёва компы ниже, чем у Самарина.
+6
-2
+4
Когда Дима Алиев катает чисто, ему нет равных!! Настолько музыкален и хореографичен!
Супер! Порадовал!!
+4
0
+4
Влад и Дима Алиев сделали мой день, это блестящее ФК-безупречны парни.
Женя Семененко катал одухотворенно - молодцом,признаю не ожидал такого проката.
Жаль мне Петра -но рад,что он наконец выдал теплую реакцию Веронике,а ее реакции чудесные это отдельный сериал-вот кого надо с руками и ногами в любой солидный кинопроект(это не насмешка,если че)..Рома Савосин переволновался.Макар-старался.
Конечно возмущен,что АНдрея Мозалева запихнули под никакущего Кондратюка-эти грибы Соколовской -бескрайние.у Андрея очень легкая и светлая новая прога-они с тренером поработали.
Глеба и Матвей-ни в коме случае не сдавайтесь Ребята-я в Вас безусловно верю, Вы классные фигуристы.
Алексею-выздоровления и скорейшего восстановления.
+4
0
+4
Ответ Ритт
На международной арене сейчас есть очень стабильный в этом сезоне Миша Шайдоров, выступающий за Казахстан. Но по компонентам он очень далек от Шомы, и даже от Ильи. Вот так и было бы с Владиком. В компонентах бы получил там намного меньше. Очень сильно ему компоненты рисуют. Ну, типа, у нас в России тоже есть прыгающие и "катающиеся" ребята. Владик, конечно, молодец, но там работы непочатый край. И новую "наденьку" всея МО из него лучше не делать. Тройке лидеров не перегореть завтра. А Петру выпрыгнуть из штанов и заскочить на пьедестал!!!
Я тоже шайдорова вспоминаю, смотря на Дикиджи. Только Миша интереснее катается, имхо. Вообще не понимаю, как при такой внешности, при удачном выборе музыки, хороших прыжках такую скуку показывает Влад.
+4
-1
+3
Ответ Оз
А почему же не пишут про очередные грибные компы у Самарина и Кондратюка?! У Марка с падением и ошибками на остальных 2 прыжках компоненты вообще выше чистого Дикиджи!
Я например не вижу чем он хуже Самарина в этом аспекте или даже Кондратюка сегодня.
+4
-1
+3
Статья кошмарная. Это вас комментирование Туктамышевой так вдохновило? Раз цитируете.

Зачем писать так уничижительно про парней? Больше половины выступали со сложным контентом. Нам показали очень напряжённую борьбу.
И кстати, никто не ноет, что не хочет убиваться квадами на внутрироссийских стартах.
Идут и прыгают, стараются делать сложный контракт, бьются за призовые места.

Считаю, парни достойны более серьезной аналитики или объективного обзора.
+7
-5
+2
Удивительно но мне Дикиджи сегодня понравился и даже по второй оценке он точно лучше кривого Кондратюка которого грибуют мама не горюй.
+3
-1
+2
Ответ Оз
Не было сегодня честного судейства. У Кондратюка и Самарина как всегда завышенные компоненты. Не справедливо занизили оценки Яблокову. Мозалеву не справедливо поставили компоненты ниже Кондратюка и Ветлугина. У чистого Соловьёва компы ниже, чем у Самарина.
Борьба ниже шестого места интереса не представляет, давайте не будем себя обманывать.
+3
-1
+2
Не так уж у нас пока хороши мужчины поэтому судьи и выбирают стабильность, так было в ОИ год с Марком так же сейчас с Дикиджи, но Дикиджи молод накатывать программы конечно надо до выхода на международку, работы еще много.
+2
-1
+1
Ответ олечка.ка
Да ладно, Самарина наоборот в кой-то век оценили нормально. Без великих грибов и компов. Обычно он упав, имеет компы чуть ли не самые высокие и набирает 85 провалявшисьчасть проката... Кондратюку компы можно было и пониже поставить. А вот Дикидже даже лишнее дали. 102 балла, с вращениями и дорожками 2-3 уровня, это много. Компы 43 за что??? У него кроме прыжков нет ничего.
Там уже спасать нечего было, все развалил
+1
0
+1
Ответ Светлана Ильина
Когда Дима Алиев катает чисто, ему нет равных!! Настолько музыкален и хореографичен! Супер! Порадовал!!
Да, русская Душа, прямо песня души.
0
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0
Ответ Charliz
Я например не вижу чем он хуже Самарина в этом аспекте или даже Кондратюка сегодня.
Дикиджи лучше по второй оценки был сегодня и Кондратюка и Самарина
+1
-1
0
Ответ Kovka Gnutik
Борьба ниже шестого места интереса не представляет, давайте не будем себя обманывать.
Ну так тому же Соловьёву, когда поставили низкие компоненты, и не дали вступить в борьбу за 6 место, у него за технику вполне не плохая оценка. И Яблокова тоже придержали в оценках.
И вообще сегодняшние баллы будут влиять на итоговое место, поэтому не справедливо, занизив оценки сегодня, судьи не дают возможности парням занять хорошее итоговое место, а оно между прочим влияет на попадание в сборную.
0
0
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Ответ Ритт
На международной арене сейчас есть очень стабильный в этом сезоне Миша Шайдоров, выступающий за Казахстан. Но по компонентам он очень далек от Шомы, и даже от Ильи. Вот так и было бы с Владиком. В компонентах бы получил там намного меньше. Очень сильно ему компоненты рисуют. Ну, типа, у нас в России тоже есть прыгающие и "катающиеся" ребята. Владик, конечно, молодец, но там работы непочатый край. И новую "наденьку" всея МО из него лучше не делать. Тройке лидеров не перегореть завтра. А Петру выпрыгнуть из штанов и заскочить на пьедестал!!!
Вспомним Семененко на междунаролной арене, 2 чистых четвертных на плюсы, триксель, не прыдковые 3-4 уровня, все на плюсы и за КП 88... Дикидже больше 90 и не поставили б
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Надеялись, что наши ребята всех разнесут. слишком расслабились без серьезных соревнований.
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