Наши фигуристы падают и падают. А чем недоволен единственный, откатавший чисто?
Мужское катание в России – самый непредсказуемый вид любых соревнованиях, это привычно.
Однако в первый день чемпионата России в Челябинске ошибок было так много, что к третьей разминке неожиданными выглядели уже не срывы, а чистые прокаты.
По сути, безошибочным с точки зрения техники получилось только одно выступление – у Владислава Дикиджи, но и к нему есть несколько вопросов.
Контент на ЧР – уровня сильнейших разминок на международных стартах, но две трети прокатов не получились
Во время короткой программы в Челябинске из 18 одиночников по крайней мере по разу упали 12.
Тяжелее всего пришлось Алексею Ерохову: он после неудачного приземления с тройного акселя травмировал голеностоп и прервал прокат. С ледовой арены «Трактор» его увезли на обследование в больницу. Перелома нет, но есть повреждение связок.
Для сравнения: в прошлом году падений в короткой у мужчин было в 4 раза меньше.
Андрей Мозалев, оставшийся без каскада, объяснил неудачу в Челябинске скомканной подготовкой из-за вируса. Петр Гуменник посетовал, что сорвал триксель, потому что «перестарался». Зато ему почти удался четверной риттбергер – вышел с недокрутом в четверть.
Помимо Гуменника на рискованный риттбергер решились также Макар Игнатов, Федор Зонов и Глеб Лутфуллин. Александр Самарин, Марк Кондратюк, Григорий Федоров и Владислав Дикиджи замахнулись на квад-лутц. 10 из 18 фигуристов зашли на два четверных.
По сложности такой прыжковый набор не уступает заявкам на топовых международных турнирах, но безошибочно он получился только у Дикиджи.
Еще 5 спортсменов из 18 устояли на всех выездах, но допустили мелкие ошибки. Среди них чемпион России 2020-го Дмитрий Алиев и действующий победитель турнира Евгений Семененко, которые вошли в промежуточный топ-3. У них обоих по недокруту в четверть, но лучшие компоненты с разницей в 0,11. По второй оценке они на три балла обходят текущего лидера, а остальных соперников – и того больше.
На турнирах ISU такие безукоризненные девятки за компоненты получает только Шома Уно и только при чистых прокатах. В финале Гран-при его и Евгения с Дмитрием разделили бы всего 0,4-0,5. Это, вероятно, укладывается в теорию Евгении Медведевой о помощи текущему лидеру.
И все же пока все решает техника.
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Дикиджи самый стабильный по сезону. В чем его проблема?
Ученик Олега Татаурова Владислав Дикиджи – единственный, кто не допустил в Челябинске даже мелких ошибок. И это при том, что показал самый трудный набор: кроме квад-лутца в него входит каскад четверной сальхов – тройной тулуп и триксель во второй половине.
Более того, это вторая по стоимости заявка в мире – дороже только у Ильи Малинина. Близко, но все же с отставанием от Дикиджи идут Шома Уно и Адам Сяо Хим Фа.
Все прыжки Владислав исполняет высоко, на скорости, с уверенным заходом и выездом. На чемпионате России он лишь чуть вывалился из круга на каскаде, но удержал равновесие. Единственное, в чем ему осталось прибавить по первой оценке – дорожка шагов, которую оценили только на третий уровень трудности.
Помимо сложности программ на стороне Владислава еще одно преимущество – надежность. Это самый стабильный из российских одиночников в сезоне-2023/24. Только он выиграл оба этапа Гран-при, допустив при этом лишь одну заметную ошибку – на вращении в Казани.
Однако Дикиджи серьезно отстает от соперников компонентно. Текущий результат – 43,47 балла – лучший в карьере (+2,47 к предыдущему рекорду), но в Челябинске он все равно четвертый по второй оценке.
Главное, за что критикуют Владислава, – скудная хореография. В постановке под «Времена года» Вивальди есть две небольшие связки, плюс несколько движений руками, украшающих шаги, но плотность хореографии действительно ниже, чем у топ-одиночников сборной.
Елизавета Туктамышева, комментировавшая соревнования, аккуратно заметила: прыжки были супер, а над «остальным» он поработает. Проблему видит и сам Дикиджи:
«Не все было сделано идеально, прыжки и технику я бы оценил на 7,5-8 баллов из 10, можно было лучше сделать. А по компонентам беда – сильно нервничаю, не получается харизму свою раскрыть во время проката», – грустно и честно.
Хотя в нынешней ситуации, когда две трети соперников падают, скольжение от одного чистого прыжка к другому – пожалуй, не такой уж плохой вариант. Доказательство тому – текущая турнирная таблица чемпионата России.
Челябинск
Мужчины
Короткая программа
1. Владислав Дикиджи – 102,70
2. Евгений Семененко – 101,19
3. Дмитрий Алиев – 99,20
4. Петр Гуменник – 91,84
5. Макар Игнатов – 89,73
6. Роман Савосин – 88,19
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В тексте использованы материалы из интервью «Чемпионату», РИА Новости и ТАСС.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф; 1tv.ru
Тройке лидеров не перегореть завтра. А Петру выпрыгнуть из штанов и заскочить на пьедестал!!!
У Марка с падением и ошибками на остальных 2 прыжках компоненты вообще выше чистого Дикиджи!
Семененко и Алиев заслуженно выиграли по компам, и так же заслуженно проиграли по технике.
И в последней разминке ПП все оказались честно. Походу именно она будет самой интригующей частью турнира.
У Кондратюка и Самарина как всегда завышенные компоненты.
Не справедливо занизили оценки Яблокову.
Мозалеву не справедливо поставили компоненты ниже Кондратюка и Ветлугина.
У чистого Соловьёва компы ниже, чем у Самарина.
Супер! Порадовал!!
Женя Семененко катал одухотворенно - молодцом,признаю не ожидал такого проката.
Жаль мне Петра -но рад,что он наконец выдал теплую реакцию Веронике,а ее реакции чудесные это отдельный сериал-вот кого надо с руками и ногами в любой солидный кинопроект(это не насмешка,если че)..Рома Савосин переволновался.Макар-старался.
Конечно возмущен,что АНдрея Мозалева запихнули под никакущего Кондратюка-эти грибы Соколовской -бескрайние.у Андрея очень легкая и светлая новая прога-они с тренером поработали.
Глеба и Матвей-ни в коме случае не сдавайтесь Ребята-я в Вас безусловно верю, Вы классные фигуристы.
Алексею-выздоровления и скорейшего восстановления.
Зачем писать так уничижительно про парней? Больше половины выступали со сложным контентом. Нам показали очень напряжённую борьбу.
И кстати, никто не ноет, что не хочет убиваться квадами на внутрироссийских стартах.
Идут и прыгают, стараются делать сложный контракт, бьются за призовые места.
Считаю, парни достойны более серьезной аналитики или объективного обзора.
И вообще сегодняшние баллы будут влиять на итоговое место, поэтому не справедливо, занизив оценки сегодня, судьи не дают возможности парням занять хорошее итоговое место, а оно между прочим влияет на попадание в сборную.