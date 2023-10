А как дела у лучшей фигуристки мира?

Японка Каори Сакамото с огромным отрывом (25 баллов!) выиграла Гран-при Канады.

Кажется, статус двукратной чемпионки мира в принципе обязывает выдавать такие перформансы. Однако еще два месяца назад на локальном турнире она проиграла экс-юниоркам Хане Йошиде и Рион Сумиоши.

Как вошла в сезон лучшая фигуристка мира?

Сорвала оба проката на первом старте и получила худшие баллы за 5 лет. Нестабильность все еще мешает

Сакамото начала сезон-2023/24 одним из самых тяжелых соревнований во взрослой карьере. В августе взяла бронзу на Gensan Summer Cup в Сиге, набрав всего 187,62 балла. Хуже – 180,85 – в прошлый раз было на Lombardia Trophy в 2018-м.

На летнем Кубке форма у Каори была еще совсем сырая: она сорвала два выезда в короткой программе, дважды упала в произвольной и потеряла финальное вращение. Месяц спустя на Autumn Classic не справилась с каскадом и тройным риттбергером, но все же забрала золото.

Оценки на 50 баллов ниже личного рекорда выглядят удручающе, но у Сакамото такие результаты вовсе не показатель спада. Она всегда долго вкатывается в сезон.

Этим объясняется низкая результативность на Гран-при: из 13 этапов, куда доводилось приезжать, победными получились четыре. Чтобы накатать программы и обрести уверенность, Каори как можно чаще заявляется на любые турниры.

За прошлый год она прошла 11 стартов (в то время как другие фигуристы в среднем 6-8). В 2023-м еще до Skate Canada поучаствовала в трех.

В Ванкувере Сакамото выступила почти безупречно. Вопросы у арбитров возникли только к ребру на лутце в короткой программе – эта ошибка периодически проскакивает на протяжении нескольких лет. Остальные элементы оценили минимум на +2 по шкале GOE.

За два месяца, прошедших после Сиги, Сакамото похудела, подсушилась, вернула высоту прыжков и легкость скольжения. По результатам двух дней она добралась до привычной отметки в 226 баллов. Хотя, по словам фигуристки, это еще далеко не желаемый уровень.

«Мне многое нужно улучшить: вращения могут быть лучше, и я хочу повысить оценку за компоненты. Теперь я буду изо всех сил готовиться к этапу в Финляндии!» – пообещала она по завершении Skate Canada.

Нестабильность по-прежнему главная проблема Каори. Одного неудобного элемента нет, неожиданные падения и бабочки случаются на всех прыжках. А вот компоненты у японки уже лучшие в мире. В топ-3 по этому показателю она входила еще два года назад, когда соперничала c россиянками.

С новыми программами Сакамото, вероятно, еще поднимут вторую оценку. Теперь она катается в непривычном для нее соблазнительном образе.

В произвольной впервые исполняет роль роковой женщины. Короткая – почти копия программы пятилетней давности, то была совсем другая Каори

Произвольную-2023/24 Сакамото поставили под блюз Wild Is The Wind и Feeling good в исполнении Лорин Хилл.

Тягучая мелодия здорово сочетается с катанием японки на глубоких ребрах и длинными широкими дугами. Впервые всю программу Каори выдержали в стиле джаз-модерн с мягкими поворотами и женственной пластикой. Для нее задача особенно непростая, потому что восприятие этого танца во многом зависит от подачи и эмоциональности исполнителя, а у Сакамото за всю карьеру пока не встречалось подобных образов.

Любимый стиль Каори – жизнеутверждающий поп вроде Elastic Heart австралийской певицы Сиа. С новым амплуа помогал все тот же хореограф – француженка Мари-Франс Дюбрей.

Под стать композиции костюм: черное платье с эффектом голой спины и россыпью золотых камней на лифе. В сочетании с ним длинные черные перчатки с эффектом градиента – все для того, чтобы визуально вытянуть фигуру и подчеркнуть изящность.

Для короткой, наоборот, выбрали нежную лирику – трек пианиста Синъи Киедзуки Baby, God Bless You. Программу поставил хорошо знакомый спортсменке Дэвид Уилсон – главный хореограф в карьере Джейсона Брауна. В 2018-м он уже создавал для Сакамото похожую постановку под From My First Moment Шарлотты Черч. Композиция, движения, стиль в ней во многом напоминают короткую-2023/24.

В этом смысле новая программа – отражение того, как изменилась Каори в последние пять лет. За это время она прибавила в скорости и уверенности, а еще взяла главные медали: два золота чемпионатов мира и бронзу Игр-2022 в Пекине.

Вне льда у Сакамото насыщенная жизнь: в межсезонье окончила университет, записала кулинарный блог и полюбилась болельщикам японского бейсбола

За прошедшее межсезонье Сакамото обрела не только новые образы на льду, но и новый статус. В сентябре она окончила Университет Кобе Гакуин и стала профессиональным спортивным менеджером. Вместе с дипломом ей вручили награду за прославление чести университета на соревнованиях.

Из-за подготовки к чемпионату мира Каори закончила учебу на полгода позже однокурсников, но заверила, что не жалеет об этом: «Я просто счастлива. С выпускным!» – рассказала она своему фан-клубу.

В перерывах между экзаменами, тренировками и интервью Каори откаталась на шоу The Ice. Там впервые прозвучала новая произвольная.

А еще снялась в кулинарном блоге канадца Лиама Льюиса, выступавшего в танцах на льду, и несколько раз в качестве звездной гостьи сходила на матчи бейсбольной команды «Орикс Баффалос». Во время одной из игр фигуристка сделала символический бросок. Получилось не с первого раза, понадобилась тренировка.

На поле она вышла в форме с номером 11 – символом двух первых мест на мировом чемпионате.

С наступлением соревновательного сезона вся концентрация Сакамото вновь направлена на турниры. В этом году она настроена на медаль финала Гран-при – единственного старта, где еще не добиралась до пьедестала.

В декабре 2022-го – уже будучи чемпионкой мира, призером Олимпиады и победительницей чемпионата четырех континентов – осталась только пятой. От следующего финала ее отделяет оставшийся этап серии в Эспоо (17 ноября).

Фото: Naoki Nishimura, Darryl Dyck, Mathieu Belanger/Global Look Press