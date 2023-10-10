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Мода на слияние прокатов вернулась в фигурку. Эксперимент Мозалева – в костюме-трансформере, под сирену скорой помощи

Андрей Мозалев Андрей Мозалев
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Алексей Рогонов Алексей Рогонов
Кирилл Давыденко
Кристина Астахова Кристина Астахова
Адам Сяо Хим Фа
Денис Тен Денис Тен
Мао Асада Мао Асада
Игорь Кощеев
Денис Лунин
Фигурное катание Фигурное катание

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Российская серия Гран-при вот-вот начнется – первый этап в Уфе стартует 11 октября.

Среди участников – чемпион мира среди юниоров, бронзовый призер ЧР Андрей Мозалев, несколько дней назад вернувшийся с Мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

В тройку призеров там он не попал – остался 4-м, но впечатлил необычными программами. Короткая и произвольная связаны единым сюжетом.

Это большая редкость, хоть и не новшество: в прошлом сезоне подобный ход принес французу Адаму Сяо Хим Фа золото чемпионата Европы.

В основе – философские размышления о поиске себя. Чтобы раскрыть идею, сшили костюм-трансформер, взяли техно-треки и добавили спецэффекты

Постановки объединяет история падшего ангела, ищущего свой путь на Земле. В первой части он падает с небес, долго скитается и не может принять новую жизнь. Во второй – ангел ближе узнает мир людей и меняет сущность.

Стилистически программы разные.

Короткую поставили под рок-композиции группы Apocalyptica. Она более мрачная и напряженная. Рок Мозалев использовал и раньше: в сезоне-2022/23 катался под Led Zeppelin на соревнованиях и «Три дня дождя» на шоу. На грубые басы положили классическую хореографию, руки имитируют взмах крыльев, которые, ослабев, опускаются, когда ангела изгоняют из рая. В самом конце они снова тянутся к небу, символизируя надежду героя.

В произвольной звучат My Body Is a Cage Питера Гэбриэла и The Room Марселя Деттмана и Бена Клока – это уже арт-рок, близкий к поп-музыке. Восходящая мелодия струнных инструментов отражает развитие ангела: он находит смысл в новой жизни.

«Люди открываются для него с иной стороны, его глубоко трогает то, как мы умеем любить, дружить, сопереживать. И, желая испытывать такой же спектр чувств, он принимает сложное, но однозначное решение – он хочет стать человеком. Для этого ему нужно освободиться из клетки, которой стало его бесплотное ангельское тело, уже чужое и инородное», – объяснял задумку Андрей.

Здесь очень кстати текст песни: My Body Is a Cage в переводе с английского означает «Мое тело – клетка». «Я стою на сцене страха и сомнения в себе», – поет Гэбриел.

Инструментальная музыка прерывается техно от Деттмана и Клока, вводящего современную хореографию. Меняется стиль – меняется герой и его настроение. Ангел становится человеком, теряет бессмертие и ощущает боль. Он отказывается от прежней сущности, его движения становятся грубее и решительнее. В финале на музыку накладывается еще и звук сирены скорой помощи – это раненый юноша ждет от людей спасения.

Постановки объединяет и костюм. Сначала кажется, что у Мозалева он один на два проката, но на самом деле верх сшит по-разному. И там, и там используют две части: справа имитация голого тела, усеянного надписями. Текст не реальный – это узор, стилизованный под старину. Посередине изображены крылья.

Слева нашит китель темно-синего цвета. В короткой программе этот элемент подвижный: центральная часть отстегивается, и в конце выступления Мозалев прикрывает ею крылья на груди. Этим движением он как бы сбрасывает их и закрывает первую главу.

В произвольной на костюме нет снимающихся частей, все они крепко пришиты. Предыдущая страница жизни перевернута, ничего не вернуть назад, а это второй том – так гласит и надпись на спине. Оба кителя создала дизайнер Мария Евстигнеева.

Поставили программы хореографы из группы Кирилла Давыденко Денис Лунин и Игорь Кощеев. По словам Мозалева, в разработке поучаствовали и фанаты.

«Предвосхищая возможные вопросы о повторении концепции, отмечу, что мы несколько лет вынашивали эту идею, но реализовать ее решились только в этом сезоне, именно сейчас совпали все кусочки пазла – моя моральная готовность, выбор музыки, задуманная хореография, глубокий смысл. Словом, так сложились звезды», – рассказал спортсмен.

Задумка Мозалева и его команды действительно перекликается с тем, что показывали еще несколько фигуристов. Но у каждой из этих программ есть отличительные черты.

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Раньше двухчастные постановки уже использовали. Их разбивали не только на два проката, но даже на два сезона

В сезоне-2012/13 двухсерийную постановку катал казахстанец Денис Тен. Стефан Ламбьель и Лори Николь выбрали для него саундтрек к фильму «Артист».

Сюжет условно поделили на две части, которые развивались внутри программ: первая – период успешной карьеры Джорджа Валентайна, вторая – время его разорения и сложного поиска новой ниши. Произвольная была продолжением короткой, по отдельности они выглядели бы неполными в контексте развития героя.

С «Артистом» Денис впервые поднялся на пьедестал чемпионата мира, взяв серебро в 2013-м.

Двухчастную историю показывала на льду и вице-чемпионка Олимпийских игр японка Мао Асада. Ее Ritual Fire Dance тоже поставила Николь. Только для Мао выбрали образы, противостоящие друг другу. В короткой она изображала злого духа, а в произвольной превращалась в огонь, изгоняющий нечисть. Хореографию подобрали соответствующую: сначала изобразили нападение демона и его игривый танец, а затем более широкими раскатистыми движениями обозначили степенное пламя.

Российская пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов и вовсе развивали свою «Куклу» на протяжении двух сезонов. В произвольной-2015/16 мастер создал ее, попытался оживить и ради этого даже отдал ей свое сердце. Кажется, что в конце он погиб, но в новой постановке-2016/17 выясняется, что мастер жив, а вот кукла так и остается игрушкой. Вторая «серия» начинается с той же позы, которой заканчивается первая, так что это прямое продолжение истории.  

Год назад двухчастный перформанс показал на соревнованиях француз Адам Сяо Хим Фа. 

«Короткая программа – воспоминание об отношениях между моим героем и одним человеком. Я совершил ошибку – и после ссоры дождливым вечером все заканчивается, а я сожалею, что отношения завершились именно так. В произвольной я возвращаюсь в прошлое, чтобы получить второй шанс. У меня получается исправить ошибку – и я искупаю все грехи», – описывал сюжет Адам.

Идею подал французский хореограф Бенуа Ришо. Он же предложил добавить звуковые эффекты: тиканье часов, свист ветра и удары, похожие на стук сердца.

Эти программы сделали Адама знаменитым. Он долго находился в тени другого французского одиночника Кевина Аймо, экспериментировал с современной музыкой в прокатах, но все равно терялся на фоне соперников. В сезоне-2022/23 Сяо Хим Фа вырвался вперед – выиграл чемпионат Европы и домашний этап Гран-при, хотя по-прежнему боролся с нестабильностью.

Воплощать подобные идеи на льду сложно. Историю важно не только правильно адаптировать под соревнования (задачка для постановщика), но и отыграть, чтобы ее понял зритель (это уже мастерство исполнителя). А еще спортсмен должен чисто сделать все прыжки, вращения и шаги. Их трудно сочетать и с относительно простой хореографией.

Американец Илья Малинин, которого в прошлой сезоне ругали за нехватку артистизма, признавался, что не успевает думать о музыке и образе выполняя многооборотные прыжки. В театральных программах, где сюжет раскрывают даже мелкие детали, нагрузка двойная. Есть риск отвлечься и от технической части, и от презентации, испортив все выступление.

Но когда каждый элемент встает на место, получается яркое представление, впечатляющее зрителей и судей даже без ультра-си.

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Вот это перевоплощение у Ильи Малинина! Его ругали из-за гонки за прыжками – он изменил тактик

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

2 комментария

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Mikhail Lopatin
(С качеством программ Андрея это никак не связано, но) как же достали все эти бестолковые либретто про ангелов и прочее!.. Вот честно, не знаю ни единого "либретто" программ Юзу, Шомы и Нейтана -- и как-то с этим незнанием живется намного спокойнее. Зачем наши (и изредка не наши) фигуристы вываливают всю эту сугубо внутреннюю кухню на всеобщее обозрение? Понятно, что некоторым фигуристам иногда нужна такая визуализация для более вдумчивого исполнения того или иного движения, но... лучше бы вся эта визуализация в головах фигуристов и оставалась, честное слово. А зрители бы фокусировались на взаимодействии движения и музыки - чем хореография и является по своей сути.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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