Мода на слияние прокатов вернулась в фигурку. Эксперимент Мозалева – в костюме-трансформере, под сирену скорой помощи

Российская серия Гран-при вот-вот начнется – первый этап в Уфе стартует 11 октября.

Среди участников – чемпион мира среди юниоров, бронзовый призер ЧР Андрей Мозалев, несколько дней назад вернувшийся с Мемориала Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

В тройку призеров там он не попал – остался 4-м, но впечатлил необычными программами. Короткая и произвольная связаны единым сюжетом.

Это большая редкость, хоть и не новшество: в прошлом сезоне подобный ход принес французу Адаму Сяо Хим Фа золото чемпионата Европы.

В основе – философские размышления о поиске себя. Чтобы раскрыть идею, сшили костюм-трансформер, взяли техно-треки и добавили спецэффекты

Постановки объединяет история падшего ангела, ищущего свой путь на Земле. В первой части он падает с небес, долго скитается и не может принять новую жизнь. Во второй – ангел ближе узнает мир людей и меняет сущность.

Стилистически программы разные.

Короткую поставили под рок-композиции группы Apocalyptica. Она более мрачная и напряженная. Рок Мозалев использовал и раньше: в сезоне-2022/23 катался под Led Zeppelin на соревнованиях и «Три дня дождя» на шоу. На грубые басы положили классическую хореографию, руки имитируют взмах крыльев, которые, ослабев, опускаются, когда ангела изгоняют из рая. В самом конце они снова тянутся к небу, символизируя надежду героя.

В произвольной звучат My Body Is a Cage Питера Гэбриэла и The Room Марселя Деттмана и Бена Клока – это уже арт-рок, близкий к поп-музыке. Восходящая мелодия струнных инструментов отражает развитие ангела: он находит смысл в новой жизни.

«Люди открываются для него с иной стороны, его глубоко трогает то, как мы умеем любить, дружить, сопереживать. И, желая испытывать такой же спектр чувств, он принимает сложное, но однозначное решение – он хочет стать человеком. Для этого ему нужно освободиться из клетки, которой стало его бесплотное ангельское тело, уже чужое и инородное», – объяснял задумку Андрей.

Здесь очень кстати текст песни: My Body Is a Cage в переводе с английского означает «Мое тело – клетка». «Я стою на сцене страха и сомнения в себе», – поет Гэбриел.

Инструментальная музыка прерывается техно от Деттмана и Клока, вводящего современную хореографию. Меняется стиль – меняется герой и его настроение. Ангел становится человеком, теряет бессмертие и ощущает боль. Он отказывается от прежней сущности, его движения становятся грубее и решительнее. В финале на музыку накладывается еще и звук сирены скорой помощи – это раненый юноша ждет от людей спасения.

Постановки объединяет и костюм. Сначала кажется, что у Мозалева он один на два проката, но на самом деле верх сшит по-разному. И там, и там используют две части: справа имитация голого тела, усеянного надписями. Текст не реальный – это узор, стилизованный под старину. Посередине изображены крылья.

Слева нашит китель темно-синего цвета. В короткой программе этот элемент подвижный: центральная часть отстегивается, и в конце выступления Мозалев прикрывает ею крылья на груди. Этим движением он как бы сбрасывает их и закрывает первую главу.

В произвольной на костюме нет снимающихся частей, все они крепко пришиты. Предыдущая страница жизни перевернута, ничего не вернуть назад, а это второй том – так гласит и надпись на спине. Оба кителя создала дизайнер Мария Евстигнеева.

Поставили программы хореографы из группы Кирилла Давыденко Денис Лунин и Игорь Кощеев. По словам Мозалева, в разработке поучаствовали и фанаты.

«Предвосхищая возможные вопросы о повторении концепции, отмечу, что мы несколько лет вынашивали эту идею, но реализовать ее решились только в этом сезоне, именно сейчас совпали все кусочки пазла – моя моральная готовность, выбор музыки, задуманная хореография, глубокий смысл. Словом, так сложились звезды», – рассказал спортсмен.

Задумка Мозалева и его команды действительно перекликается с тем, что показывали еще несколько фигуристов. Но у каждой из этих программ есть отличительные черты.

Раньше двухчастные постановки уже использовали. Их разбивали не только на два проката, но даже на два сезона

В сезоне-2012/13 двухсерийную постановку катал казахстанец Денис Тен. Стефан Ламбьель и Лори Николь выбрали для него саундтрек к фильму «Артист».

Сюжет условно поделили на две части, которые развивались внутри программ: первая – период успешной карьеры Джорджа Валентайна, вторая – время его разорения и сложного поиска новой ниши. Произвольная была продолжением короткой, по отдельности они выглядели бы неполными в контексте развития героя.

С «Артистом» Денис впервые поднялся на пьедестал чемпионата мира, взяв серебро в 2013-м.

Двухчастную историю показывала на льду и вице-чемпионка Олимпийских игр японка Мао Асада. Ее Ritual Fire Dance тоже поставила Николь. Только для Мао выбрали образы, противостоящие друг другу. В короткой она изображала злого духа, а в произвольной превращалась в огонь, изгоняющий нечисть. Хореографию подобрали соответствующую: сначала изобразили нападение демона и его игривый танец, а затем более широкими раскатистыми движениями обозначили степенное пламя.

Российская пара Кристина Астахова и Алексей Рогонов и вовсе развивали свою «Куклу» на протяжении двух сезонов. В произвольной-2015/16 мастер создал ее, попытался оживить и ради этого даже отдал ей свое сердце. Кажется, что в конце он погиб, но в новой постановке-2016/17 выясняется, что мастер жив, а вот кукла так и остается игрушкой. Вторая «серия» начинается с той же позы, которой заканчивается первая, так что это прямое продолжение истории.

Год назад двухчастный перформанс показал на соревнованиях француз Адам Сяо Хим Фа.

«Короткая программа – воспоминание об отношениях между моим героем и одним человеком. Я совершил ошибку – и после ссоры дождливым вечером все заканчивается, а я сожалею, что отношения завершились именно так. В произвольной я возвращаюсь в прошлое, чтобы получить второй шанс. У меня получается исправить ошибку – и я искупаю все грехи», – описывал сюжет Адам.

Идею подал французский хореограф Бенуа Ришо. Он же предложил добавить звуковые эффекты: тиканье часов, свист ветра и удары, похожие на стук сердца.

Эти программы сделали Адама знаменитым. Он долго находился в тени другого французского одиночника Кевина Аймо, экспериментировал с современной музыкой в прокатах, но все равно терялся на фоне соперников. В сезоне-2022/23 Сяо Хим Фа вырвался вперед – выиграл чемпионат Европы и домашний этап Гран-при, хотя по-прежнему боролся с нестабильностью.

Воплощать подобные идеи на льду сложно. Историю важно не только правильно адаптировать под соревнования (задачка для постановщика), но и отыграть, чтобы ее понял зритель (это уже мастерство исполнителя). А еще спортсмен должен чисто сделать все прыжки, вращения и шаги. Их трудно сочетать и с относительно простой хореографией.

Американец Илья Малинин, которого в прошлой сезоне ругали за нехватку артистизма, признавался, что не успевает думать о музыке и образе выполняя многооборотные прыжки. В театральных программах, где сюжет раскрывают даже мелкие детали, нагрузка двойная. Есть риск отвлечься и от технической части, и от презентации, испортив все выступление.

Но когда каждый элемент встает на место, получается яркое представление, впечатляющее зрителей и судей даже без ультра-си.

