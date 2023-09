11 комментариев

В нашем фигурном катании пока на повестке контрольные прокаты запрет Гуменнику на Rammstein и предстоящие слушания Валиевой, а вообще стартовали первые международные турниры.

Один из лидеров сезона-2022/23 американец Илья Малинин с отрывом почти в 45 баллов выиграл Autumn Classic. Но удивил не столько оценками и запасом прочности, сколько непривычными образами и обновленным контентом.

Кажется, он учел замечания от специалистов сборной США насчет компонентов – и выбрал новую стратегию.

Еще полгода назад Малинина критиковали за неоправданный риск и проседающие компоненты. Снизить сложность советовали даже судьи

Осенью 2022-го Илья начал первый полноценный сезон среди взрослых. 17-летний ученик Рафаэля Арутюняна становился хедлайнером любого соревнования, на котором появлялся. Все благодаря рекордно дорогой заявке в произвольной – там всегда значился четверной аксель (даже в период травм).

Однако тактика Малинина – полагаться на высокую стоимость элементов – не принесла ни одного крупного титула. Илья выиграл два этапа Гран-при, но с финала серии и чемпионата мира увез по бронзе при том, что на ЧМ в Сайтаме исполнил 8 четверных на две программы и ни разу не упал.

Всякий раз его отбрасывали низкие компоненты (за пределами топ-10) и ошибки на приземлениях. Для сравнения: в Японии Илья всего на 2,19 балла обошел в итоговой таблице Джейсона Брауна, выступающего вообще без квадов.

За дисбаланс Малинина много критиковали и, по словам тренера, убеждали отойти от риска.

«Он же сам так хочет, сам на это идет – хотя его все вокруг и отговаривают. Родители против, руководители федерации против, даже судьи в частных разговорах ему советуют упростить контент. А я, получается, единственный человек, который за», – делился Арутюнян. Но добавлял: еще есть время привести в порядок технику, а сейчас самый подходящий момент для экспериментов.

Сам Малинин в конце сезона признал:

«Очевидно, мне надо работать над второй оценкой. Проблема в том, что после сложных прыжков не очень получается сразу переключиться на работу со зрителем. Да, я люблю прыгать, но в следующем году хочу сконцентрироваться именно на второй оценке, на работе с аудиторией».

И пока намерение подтверждается. Новые программы Илье поставила Ше-Линн Бурн, которая уже создавала для него произвольную в прошлом году. Но теперь Илья заметно прибавил в скольжении и презентации. Неудивительно, ведь несколько лет назад Бурн и Арутюнян примерно так же научили Нэтана Чена справляться с утра-си, не теряя в перформансе.

Илья катается под «Малагенью» и осваивает непривычную хореографию. Так много он не танцевал никогда

В короткой-2023/24 Малинин выступает под «Малагенью».

Выбор нетипичный, ведь раньше он катался в основном под блюз и поп: музыку из фильмов о Джеймсе Бонде и популярного сериала «Эйфория», под Make It Rain, Billie Jean и I Put a Spell On You.

Фламенко – то что надо для развития музыкальности и пластики. Однако в фигурном катании эта музыка прочно связана с Хавьером Фернандесом: испанец поднимал зал под «Малагенью» два года, взял с ней ЧМ и Евро. По сравнению с Фернандесом Малинин выглядит очень юным, но точно более взрослым и опытным на фоне самого себя год назад.

Программа заполнена традиционной испанской пластикой. Каждый шаг, каждый заход и выход с элемента Бурн поставила в этой стилистике, все движения продуманы от носочков ног до кончиков пальцев. И Илья с этой хореографией справляется.

Судьи оценили перемены. На Autumn Classic Малинин впервые в карьере получил за презентацию 10,0 (расщедрился японский арбитр), да и в среднем за компоненты ему поставили выше 8,5, а в сумме – 42,5. Это пока ниже личного рекорда 43,83, установленного на World Team Trophy-2023, но выше средних оценок на челленджерах прошлой осенью. Выглядит как знак от ISU: ты идешь в верном направлении, продолжай.

При этом от трудного контента Илья не отказывается. Четверной тулуп, сложнейший каскад четверной лутц + тройной тулуп и триксель исполнены на плюсовые GOE, недокрут в четверть на лутце судьи простили.

В произвольной заявка не хуже: тройной аксель, три четверных (лутц, сальхов и тулуп в каскаде), а еще квад-риттбергер впервые в карьере, который в итоге получился лишь двойным.

Малинин способен приземлить и более рискованные прыжки. От четверного акселя он пока отказался, но тройной поставил первым элементом, так что наверняка прибавит к нему еще оборот по ходу сезона.

Произвольную Илье поставили в более привычном для него стиле. Он выступает под саундтрек к сериалу «Наследники».

Две трети катает в размеренном темпе, выбранном, вероятно, специально для старательной проработки каждого шага в дорожке. В течение минуты Илья делает 4 ультра-си и вращение. Первая часть технически очень плотная, вторая свободнее и быстрее. На взвинченный темп хорошо ложатся хореографическая дорожка и финальное вращение, а еще фирменный винтовой прыжок. Малинин называет его raspberry twist, от английского raspberry – «малина».

Такую композицию постановщики Ильи используют почти всегда. Она удобна для исполнения сложного контента, ведь в начале сил значительно больше, чем в конце. К тому же скоростной, яркий финал оставляет хорошее впечатление, даже если прокат не удался, – эта тактика тоже проверена Ченом.

Выгодно выглядит и контраст программ Ильи: классика в короткой – новые тренды в произвольной, высокий – (преимущественно) низкий темп, страстная Испания – торжественный мрачноватый модерн.

Во произвольной Илья устал к концу и скользил не так аккуратно, как в короткой, но это лишь первый старт сезона.

Малинин уже серьезно взялся за компоненты, при этом по-прежнему экспериментирует с техникой. А для исправления ошибок у него еще минимум месяц до первых этапов Гран-при – Skate America (20-22 октября) и Internationaux de France (3-5 ноября).

Фото: Kenjiro Matsuo/Global Look Press