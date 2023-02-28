7 комментариев

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Любимый номер Костомарова с Навкой – под Майкла Джексона. Они катали его почти 10 лет!

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Роман Костомаров Роман Костомаров
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Татьяна Навка Татьяна Навка
Фигурное катание Фигурное катание

В феврале 2002-го на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити Татьяна Навка и Роман Костомаров исполнили одну из самых ярких программ в карьере – произвольный танец под трек Майкла Джексона.

Выступление не победное (тогда они заняли лишь 10-е место), но именно эта постановка выросла в одну из визиток дуэта наряду с «Розовой пантерой» и золотой олимпийской «Кармен». За прошедшие 20 с лишним лет таких «Джексонов» в фигурном катании больше не было.

Почти два месяца Роман Костомаров борется за жизнь под наблюдением врачей. Sports.ru с пониманием относится к беде, в которую попали фигурист и его близкие. Мы желаем Роману выздоровления, а его семье – терпения.

Этот текст – еще одно напоминание о богатой карьере Костомарова.

Роман еще без знаменитой банданы – на льду он в образе Джексона из популярного клипа

Произвольный танец Навки и Костомарова сезона-2001/02 – это смешение In the Closet Майкла Джексона, This Masquerade Джорджа Бенсона и Logozo от Sidestepper.

От Короля поп-музыки в нем только треть, но фанаты все равно прозвали программу «Джексоны». В ней соединено то, что, казалось бы, невозможно соединить: ритмичный фанк, мелодичный джаз, а в финале и вовсе латина. При этом переходы между частями сделаны так гармонично, что контраст совсем не отвлекает.

Александр Жулин поставил этот номер вместе с балетмейстером Игорем Оршуляком. Хореографию и стилистику взяли из клипов: движения руками в самом начале, шаги, покачивания бедрами, щелчки пальцами. Их дополнил фирменный элемент дуэта – парный кораблик, который вставляли в большинство танцев Навки и Костомарова.

Из клипов взяли и костюмы – сочетание черного и белого цвета, простой крой, строгие линии и расшитые пайетками ткани. А пиджак и брюки партнера – почти копия образа Майкла.

Все это вкупе с высокой скоростью и харизмой самих спортсменов приводило публику в восторг. Фанаты овациями встречали эту программу на всех турнирах. Еще в течение нескольких лет после Солт-Лейк-Сити пара катала ее на шоу. В чуть измененном виде она гремела и на «Ледниковом периоде».

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Программа под музыку Джексона – вызов и для фигуристов, и для постановщиков. Предстояло освоить уникальную пластику артиста, а потом перенести ее на лед. Но ученики Жулина часто катали «чистую хореографию». Роман рассказывал, что им нравилось двигаться под эти треки в зале – так родилась идея номера.

Однако сложнее всего было выделиться среди других дуэтов.

В сезоне-2001/02 Джексона взяли для произвольного танца канадцы Виктор Краатц и Ше-Линн Бурн. Причем они выбрали самые популярные треки: Billie Jean, Thriller, Smile и Wanna Be Startin’ Somethin’ – вершины хит-парадов.

Бурн и Краатц к тому времени уже стали одной из самых известных танцевальных пар планеты: 4-кратные призеры ЧМ, победители чемпионата четырех континентов и двух финалов Гран-при. Состязаться с ними было непросто. Навка и Костомаров тогда могли похвастаться только медалями национальных турниров.

И все же противостояние получилось ярким, потому что программы у канадцев и россиян были абсолютно разные. Ше-Линн и Виктор переняли некоторые черты певца, но катались в своей стилистике. Роман и Татьяна почти полностью воссоздали на льду хореографию с концертов. В первой части все спортивные элементы, заходы на них и выходы обрамляли движения и шаги из джаз-фанка.

На Играх-2002 канадцы выступили успешнее – остановились в шаге от пьедестала. У дуэта Александра Жулина взлет случился в следующем сезоне.

Костомаров называл «Джексонов» любимой программой. В июне 2021 года он написал в соцсетях: «Увидел случайно! И в очередной раз понял, что это мой любимый номер, который мы катали с Татьяной Навкой почти 10 лет! Майкл Джексон forever! Спасибо, Игорь Оршуляк, с которым мы сделали этот номер!»

У Александра Жулина эта постановка тоже в числе фаворитов.

Ее оценили и неспортивные эксперты. В автобиографии тренер рассказывал: «Встретив в кулуарах мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова, я услышал от него фразу: «Послушай, Александр, я, конечно, дилетант, но, мне кажется, это было достойно первой тройки». Я в принципе был с ним согласен, но не стал ему рассказывать про существующую очередь в танцах на льду».

Почему Джексон не сработал у Синициной и Кацалапова?

Другие ученики Жулина – Виктория Синицина и Никита Кацалапов – тоже катались под музыку Майкла Джексона.

В сезоне-2020/21 им поставили произвольную под Smile и Come Together, но в середине года заменили. Как объяснил тренер, разные по темпу части не сходились друг с другом. Это была совсем другая история, по подходу постановщика больше похожая на номер Бурн и Краатца: в привычной для фигуристов манере, но с фирменными движениями певца.

Мало кто из дуэтов шел по пути Навки и Костомарова, глубоко погружаясь в танцевальные стили и перенимая чужую пластику. С учетом того, что на каждый сезон фигуристы готовили три новых танца (обязательный, оригинальный и произвольный), – это было особенно трудно. Но в этой универсальности, эмоциональности и желании пробовать новое и проявлялся талант пары.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Donald Miralle, KMazur / Contributor; РИА Новости/Нина Зотина, Александр Вильф

7 комментариев

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missis-Zima
Ответ Айвенго
Да уж, на фоне Бурн Навка выглядит девушкой с пониженной социальной ответственностью на каком-нибудь из московских вокзалов.
Танец под Майкла Дженксона Бурн с партнером даже не досмотрела на фоне Навки-Костомарова,мелковато,партнер не тянет.
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TheWitcher
Последние наши ОЧ в танцах, на минуточку… Держись, Роман, сил и выздоровления, чемпион 🙏
+2
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+2
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Айвенго
Да уж, на фоне Бурн Навка выглядит девушкой с пониженной социальной ответственностью на каком-нибудь из московских вокзалов.
0
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-4
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Зиля Бадриева
Мастера, как сейчас не хватает таких танцоров на льду. Роман бесподобен!
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0
+4
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BeastI666I
какое же шапито. понятно почему детей за взятки туда пихают. пубилка не требовательная. все схавает , а бабки большие. Просто дергаются под музыку на коньках )))))
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missis-Zima
Великолепно.Красивая пара,но Рома затмевает.Смотришь на Рому.
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Denkaaaa
здоровья роману!Оксане побольше сил и терпения!роман -великий фигурист!
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