Лучшая фигуристка Европы без России: не боится катать в откровенных платьях и с травмой, но боится ультра-си

Луна Хендрикс впервые в карьере выиграла этап Гран-при. Да еще и с огромным преимуществом над ближайшей преследовательницей – кореянка Ким Йе Лим отстала на 21 балл!

Яркая бельгийка полюбилась фанатам два года назад, когда попала в топ-5 на чемпионате мира. Тогда она покорила непосредственностью и упорством, потом удивила экстравагантными костюмами и трогательной историей со сбором денег на Олимпиаду.

Соскучились по Луне? Рассказываем, как у нее дела в этом сезоне.

Напомните, за что ее так полюбили? Отвага, краудфандинг и благодарность фанатам (ну и конечно, компоненты)

Быть в лидерах на Гран-при для Хендрикс не в новинку: год назад она уже взяла медаль итальянского этапа, уступив только россиянкам с четверными – Анне Щербаковой и Майе Хромых.

После короткой программы и вовсе их опережала – помогло уверенное исполнение тройных и высокие компоненты. Dreams come true – подписывала тогда Луна фотографии в соцсетях и даже не подозревала, что совсем скоро исполнится еще парочка ее желаний.

После прорыва на Гран-при она заняла 4-е место на чемпионате Европы (вновь проиграв лишь сборной России), вошла в десятку на Олимпиаде в Пекине, а в конце сезона поднялась на пьедестал чемпионата мира.

За две недели до старта ЧМ в Монпелье Луна порвала паховую мышцу и не надеялась даже на топ-5 . Но рискнула, отважно заявив предельно сложный для себя контент – и исполнила все практически без ошибок (лишь два недокрута). В награду за старания и самоотдачу ей досталась серебряная медаль.

Ни одна бельгийская фигуристка до нее не добивалась ничего подобного. В стране вообще было лишь десять девушек, показывающих конкурентоспособные результаты на международных соревнованиях.

Да и сама Хендрикс еще пять лет назад попадала в призы только на небольших турнирах вроде Santa Claus Cup и с трудом преодолевала отметку в 190 баллов по сумме прокатов.

Несмотря на то, что в сборной Бельгии совсем немного спортсменов (сейчас лишь два), федерация до определенного момента не поддерживает их финансово. Да и после первых крупных успехов не всегда полностью спонсирует их подготовку.

На поездку Луны и ее команды в Пекин-2022 денег не хватило, и она запустила сбор средств на своем официальном сайте. В благодарность за пожертвования фигуристка присылала всем фанатам открытку с автографом. Так что трудностей она не боится – в статусе в соцсетях у нее стоит фраза из песни Люси Джонс Never give up on something you love – «Никогда не отказывайся от любимого дела».

И сейчас Хендрикс на любое международное соревнование приезжает в статусе фаворитки.

Пробовала квады и триксель, но отказалась из-за травм – побеждает и без ультра-си

Сезон только начинается, но Луна уже набрала неплохую форму. В арсенале – привычные тройные прыжки, а еще дорожки и вращения самого высокого – четвертого – уровня.

Помимо французского Гран-при Хендрикс выступила на Nebelhorn Trophy и Japan Open, заняла первое и второе (командное) места. И там, и там произвольная программа сложилась неидеально, но Луна, по крайней мере, обошлась без падений и глобальных срывов.

Больше всего сложностей пока вызывают лутцевые и флиповые каскады: дважды неудачные выезды с первого элемента не позволяли прикрепить второй прыжок. Кроме того судьи отмечают неясные ребра и недокруты. Во Франции Хендрикс каталась почти безупречно, вопросы возникли только к ребрам на лутце, но все остальные элементы она исполнила безошибочно.

Помогают и высокие компоненты. По сравнению с началом прошлого сезона они выросли почти на три балла – бонус за медали и постоянную работу над скольжением. По средней второй оценке она сейчас вторая в мировом рейтинге среди иностранок – уступает только действующей чемпионке мира Каори Сакамото.

А вот по базовой стоимости программ Луна держится в конце топ-10: дело, конечно, в отсутствии ультра-си – пока что даже не планируется внедрять их в программы.

«Я уже делала их, но только с «защитой». По-моему, в первый раз попробовала около двух лет назад, но потом порвала связки и выпала из тренировочного процесса на несколько месяцев. Затем у меня возникло что-то вроде воспаления в сухожилии – и я снова потеряла несколько месяцев тренировок», – сетовала Хендрикс и решила, что рисковать больше не будет.

В короткой программе – реггетон и откровенный костюм (да, опять), в произвольной – образ падшего ангела

Впечатляет не только форма Луны, но и ее программы. В новой короткой – смесь хип-хопа и реггетона под Si Mama и Mi gente. Эти стили идеально подходят Хендрикс, ведь она одна из самых женственных и пластичных одиночниц. Хореографическими элементами наполнена даже дорожка шагов.

Все эти ходы придумал венгерский постановщик Адам Шоя, с которым Луна сотрудничает уже несколько лет. Раньше он часто работал и с россиянами, особенно с группой Алексея Мишина.

Под латиноамериканские мотивы – соответствующий костюм: предельно открытое платье с оранжево-розовым градиентом, бахромой и сияющими застежками. Благодаря яркому цвету ткани силуэт выгодно выделяется на фоне белого льда.

Внешний вид Луны и раньше привлекал внимание.

В прошлом сезоне для произвольной программы ей пошили платье с эффектом голого тела и россыпью кристаллов сваровски. И в трансляции, и вживую на арене этот золотой блеск выглядел суперэффектно, напоминая сияние бенгальских огней. Только вот с цветом ткани дизайнер, кажется, прогадал (или, наоборот, попал в цель) – слишком уж он сливался с оттенком кожи.

В новых костюмах голого тела много и без всяких эффектов. Правилами это не запрещено: по требованиям ISU «одежда спортсмена может отражать характер выбранной музыки, но не должна создавать эффект чрезмерной наготы, не соответствующей дисциплине». Критерии наготы не прописаны – впрочем, у судей никогда не возникало претензий к костюмам Хендрикс.

В произвольной совсем другой образ – падшего ангела – и лиричная инструментальная музыка Карла Хьюго. Вместо уличных стилей на этот раз – движения из классического балета, с которыми спортсменка тоже справляется.

Кажется, Луна вжилась в роль секс-символа – на показательные вышла в обтягивающем черном комбинезоне с блестящим топом. Музыкальное сопровождение – новое для фигурного катания: трек в стиле техно Loneliness от LONI.

Непростой путь Луны в спорте и высокие результаты принесли ей немало подписчиков в соцсетях и контракты со спонсорами. Уже несколько лет она представляет бренд спортивной одежды Chique Sport, с лета 2022-го – бельгийскую компанию Sportoase, а еще делает интеграции с интернет-магазинами вроде My Jewellery.

Фигуристку все чаще зовут на интервью, шоу и турниры, в том числе коммерческие. В этом сезоне она впервые поехала на Japan Open в составе команды Европы, а еще выступала в туре Art on Ice-2022.

В следующий раз мы увидим Хендрикс на финском этапе Гран-при. Конкуренция там серьезная: среди участников стабильная и техничная японка Маи Михара, одна из сильнейших одиночниц в Европе Анастасия Губанова, травмированные, но любимые публикой Рика Кихира и Брэди Теннелл – всем им бельгийка уже когда-то проигрывала.

И все же сейчас она как никогда близка к еще одной карьерной вершине – выходу в финал серии.

Фото: globallookpress.com/Naoki Nishimura/AFLO, Raniero Corbelletti/AFLO, Angelika Warmuth/dpa; East News/JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP; instagram.com/loenahendrickx