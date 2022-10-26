«Люблю, когда меня поднимают и подбрасывают». Американка вернулась в фигурку после 15-летнего перерыва – и прекрасна в 39!

Первый этап Гран-при ISU (теперь не путаем с российской серией Гран-при) на выходных собрал спортсменов с удивительными камбэками. Там выступили:

• двукратная чемпионка США Грейси Голд, восстановившаяся после проблем с весом и ментальным здоровьем;

• легендарный японский одиночник Дайсуке Такахаси, который делил с Плющенко и Лайсачеком олимпийский пьедестал Ванкувера-2010, а потом перезапустил карьеру в танцах;

• канадка Деанна Стеллато-Дудек, которая соперничала еще с Ириной Слуцкой и Сашей Коэн в начале нулевых.

Они давно закончили, а Деанна в 39 лет берет медали международных турниров. Она оставляла спорт на 15 лет, но вернулась, перешла в пары, поменяла флаг и навязывает конкуренцию молодежи.

Почему она снова на льду и каковы шансы попасть в мировой топ сейчас? Спойлер: очень высокие!

Побеждала по юниорам, готовилась соперничать с Кван и Коэн, но закончила из-за травм и ушла в косметологию

В конце 90-х Деанна Стеллато считалась самой перспективной американской юниоркой: катала под современную классику и ловко делала тройные прыжки в эпоху, когда они еще считались серьезным преимуществом. В сезоне-1999/00 у нее победа в финале Гран-при среди юниоров и второе место на ЧМ в своем возрасте .

Причем то серебро для нее было как поражение – Стеллатто рассчитывала на титул, но подвела секвенция из двух двойных акселей, один из которых вышел одинарным.

В 17 лет Деанна попала на взрослый лед, однако там карьера не сложилась: 5-е место Skate Canada-2000 и второе место на Мемориале Карла Шевера – единственные ее достижения. Не докатав сезон до конца, американка, по сути, завязала. Ей серьезно мешали травмы – растяжение и перелом лодыжки, а еще непрекращающиеся проблемы с бедром. Из-за них Стеллато снялась с чемпионата США 2001 года и больше в качестве одиночницы на соревнования не выходила.

Вторая причина такого раннего ухода – высокая конкуренция.

Переход Стеллато во взрослые случился в золотой век женского катания в США. Тогда в сборной сгрудились вице-чемпионка Олимпиады-1998 Мишель Кванн, будущая чемпионка Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити Сара Хьюз и будущий серебряный призер Турина-2006 Саша Коэн. А на международных турнирах за медали боролись еще россиянки Ирина Слуцкая, Мария Бутырская и Виктория Волчкова (сейчас Буцаева). Выдержать такое соперничество непросто, особенно с учетом проблем со здоровьем – из-за них Деанна пропустила почти половину турниров и тренировок с 1996-го по 2001-й.

Она оставила лед, отучилась на косметолога и получила работу в суперинновационном центре эстетики в Чикаго.

Не забыла прыжки за 15 лет без тренировок, а парное катание выбрала после встречи с Москвиной

В 2013 году Деанна вышла замуж и взяла двойную фамилию – Стеллато-Дудек. Она строила карьеру и личную жизнь, но думала о возвращении в фигурное катание. Ради этого в 2016 году, когда Деанне было уже 33, она улетела за тысячу километров во Флориду к прежнему тренеру Синди Уотсон-Капрел.

«Я всегда была уверена, что вернусь, но не знала, когда именно. Как бы странно это ни звучало, до этого момента я не была готова», – рассказывала она.

Деанне дали отпуск на работе, и она ходила на площадки для массового катания, вспоминая элементы. Удивительно, но восстановление продвигалось быстро.

«Сначала я подумала: «Это безумие!». Но в первый день на льду Деанна сделала все двойные прыжки. Физически она была лучше, чем когда-либо », – Уотсон-Капрел действительно впечатлилась формой ученицы.

Однако за 15 лет женское катание умчало далеко вперед. Евгения Медведева уже захватила лидерство на международных соревнованиях, в США тоже подросло крепкое поколение: герой домашнего ЧМ Эшли Вагнер, главная надежда Сочи-2014 Грейси Голд, владеющая тройным акселем Мираи Нагасу. И это не считая Мэрайи Белл, Карен Чен и Брэди Теннелл, которые по-настоящему выстрелили позже, но уже тогда включались в борьбу. Стеллато не была готова к соперничеству с ними, но возник еще один вариант.

В Эллингтоне, где на тот момент каталась Деанна, тренировалась группа спортивных пар Джима Питерсона. В 2010 году его ученики стали хедлайнерами национального чемпионата и забрали все путевки на Олимпиаду, а несколько лет спустя он помог Стеллато с первыми шагами в парном катании.

На ее выбор повлиял и еще один корифей – Тамара Москвина. Она приехала в Эллингтон на три дня, чтобы поработать с группой Питерсона, и встретилась там с Деанной. А в это же время новую партнершу подыскивал Нэтан Бартоломей, которому фигуристка идеально подходила по физическим параметрам.

Эта цепь совпадений привела к тому, что в 2016 году Стеллато вернулась на лед уже парницей.

Джим Питерсон восхищался. По его словам, Деанна чисто выполнила первый же тройной выброс, да и с другими элементами не возникло сложностей . Она влюбилась в новую дисциплину: «Я одержима парным катанием. Это так весело. Я люблю, когда меня поднимают и подбрасывают. Я с нетерпением жду возможности приходить на каток каждый день и узнавать что-то новое, достигать цели, а затем двигаться дальше».

Стеллато и Бартоломей взяли две бронзы чемпионата США и стали 5-ми на чемпионате четырех континентов в 2018 году. Они экспериментировали с элементами и пробовали делать каскад тройной лутц-тройной тулуп, который пары заявляют редко. Увы, совместная работа растянулась всего на три года – они расстались после сезона-2018/19, но быстро нашли новых партнеров.

Тогда Деанна решилась на еще одну кардинальную перемену: сменила спортивное гражданство на канадское и встала в пару с Максимом Дешамом. Он к тому времени сменил уже пятерых партнерш, но так и не выиграл по взрослым ничего крупнее бронзы локального национального турнира. Хотя на юниорском уровне был хорош – взял золото чемпионата страны в паре с Ванессой Гренье.

Дешам младше Стеллато на 8 лет. И им понадобилось время, чтобы привыкнуть друг к другу – в первый совместный сезон они выступили лишь на двух региональных соревнованиях. Потом наступила пандемия, но дальше их карьера, по сути, стартовала заново – и как!

В сезоне-2021/22 Дешам и Стеллато взяли бронзу чемпионата Канады и заняли 4-е место на чемпионате четырех континентов.

На Skate America выиграли технику у действующих чемпионов мира. А могут больше – это заявка на топ-5 сезона

У Стеллато два важных козыря.

1) Правильно поставленная в детстве техника, которая помогла не забыть прыжки за 15-летний перерыв . Деанна уверенно выполняла прыжки одиночницей, а теперь стабильно и безусильно делает элементы парного катания. Каждый из них на высокой скорости, в этом они совпадают с Дешамом. Ее скольжение по-прежнему легкое и тихое, ребра глубокие, контроль тела безупречный.

2) Сильный характер. Она не сдается до последнего, и это не только про ее решение вернуться в спорт, но и про борьбу за элементы. На Skate America-2022 Деанна вытаскивала выбросы из самых сложных положений.

Их текущая форма с Дешамом – лучшая в совместной карьере .

Они прошли в этом сезоне два турнира (помимо американского этапа Гран-при еще Nebelhorn Trophy) и на каждом поставили личные рекорды в обеих программах. В Норвуде на днях пара совсем немного уступила действующим чемпионам мира Алексе Книрим и Брендону Фрейзеру, хотя потеряла уровни на тодесе и вращении.

С точки зрения техники, дуэты-конкуренты держались на равных, а в произвольной Стеллато/Дешам даже оказались сильнее на 1,58 балла. Книрим/Фрейзер не справились с выбросами, но выиграли благодаря высоким компонентам. Здесь разрыв значительный – 7,08 по сумме прокатов.

Всего на Skate America Деанна и Максим набрали 197,89 – это на 24 балла больше, чем то, что они в среднем получали в прошлом сезоне.

С таким результатом пара претендует на топ-10 чемпионата мира, а в отсутствие наших – даже на топ-5 . Да и в сборной Канады их активы вырастут, потому что сразу два сильных дуэта летом завершили карьеру. Бронзовые призеры ЧМ-2022 Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд ушли из спорта вместе; в паре чемпионов страны Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро закончила только партнерша, но Майкл пока не подтвердил, что катается дальше.

Даже возраст Деанны – 39 лет – вряд ли помешает, ведь она в отличной форме. К тому же в фигурном катании есть истории успешного возвращения после долгого перерыва.

Британская одиночница Зоуи Джонс сделала паузу на 14 лет, родила троих детей и вернулась на лед в 35 лет, только уже в парное катание. На чемпионате мира после Пекина-2022 она вместе с партнером Кристофером Бояджи вошла в десятку лучших, хотя на тот момент ей было 42 года.

Для Стеллато и Дешама вполне доступна эта вершина, а, возможно, даже нечто большее.

Фото: globallookpress.com/Mathieu Belanger/AFLO, Matti Matikainen/Newspix24; instagram.com/deannamsd622